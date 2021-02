Ravivihje: Toto64 Axevalla 22.2.2021

Toto64-1 Pelin avaavassa lyhyen matkan tammavoltissa 7 Valkyria K. saa ykkösrankkauksen, vaikka palaa radoille parin kuukauden hengähdystauolta. Tamma kilpaili viime vuoden lopulla elämänsä kunnossa ja huipensi kauden Axevallassa hienoon 75-voittoon. Håkan Anderssonin suojatilla on omat epävarmuutensa ravin kanssa ja päivän kunto on luonnollisesti arvoitus tähän ensimmäiseen starttiin, joten ei siihen millään lailla varauksettomasti uskalla luottaa. Ravia kiihtyessään tamma on juoksuradalta keulasuosikki lähtöön ja johtaa siitä pitkään. 6 Frequency Am kilpailee tauluaan paremmassa iskussa ja on juoksun onnistuessa loppukirissä varmasti vaarallinen. Viimeksi Åbyn 75-kisassa hevosen juoksuasemat olivat täysin toivottomat sisäradan jonossa seitsemäntenä ja etenemisväylät pysyivät tukossa maaliin asti. Eskilstunan voittostartissa juoksu onnistui nappiin kolmannessa sisällä ja tamman kiriruuti oli lopussa kuivaa. Onnistuneella avauksella se voisi nyt havitella paikkaa johtavan takaa ja olisi sieltä open-stretchin auetessa huippuvaarallinen. 9 Queen Of Trixs on luokaltaan lähdön ykköshevonen, mutta lyhyt voltti ja takamatka eivät koskaan ole helppo yhdistelmä onnistua. Epäonnistumisherkkä tamma väläytteli korkeaa kapasiteettiaan Axevallassa vuoden päätösraveissa, kun se tuli neljännestä sisältä täysissä voimissa maaliin ja vastus oli tuolloin huomattavasti tämäniltaista kovempaa tasoa. Juoksun onnistuessa André Eklundhin suojatin luokka voi puhua lopussa tylyä kieltään. 3 Apple Rose oli viimeksi jo lähellä katkaista pitkän voitottoman jaksonsa, mutta maalipaalu tuli muutaman metrin liian aikaisin vinhasti kirinyttä tammaa vastaan. Thomas Dalborgin ajokki ei ole nappijuoksulla tässäkään vailla mahdollisuuksia. 2 Looks LikeaQueen kilpailee selvässä nousuvireessä ja nousee viidentenä mukaan systeemeille. Iina Ahon ajokki oli Axevallassa rehti toiselta ilman selkää ja paransi selvästi kauden avausstarttiin nähden. Hyvältä paikalta juoksukin onnistuu suurella todennäköisyydellä. Juoksunkulku: Valkyria K. avaa juoksuradalta liukkaasti ja hakee kärkipaikan. Sen perään on tunkua Miss Pastisin, Looks LikeaQueenin ja Frequency Amin hamutessa sinne. Matkavauhti tuskin menee hullutteluksi. Pelijakauma: Valkyria K. (40%) erottuu liian selväksi suosikiksi. Looks LikeaQueen (5%) voisi olla hieman enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 7, 6, 9 Suuri: 7, 6, 9, 3, 2

Toto64-2 Matalatasoisessa kakkoskohteessa 11 Tyes Garfield on normaalitasolle palatessaan erittäin lähellä voittoa. Viimeksi hevonen oli johtavan takaa selkeä pettymys, mutta taustavoimien mukaan se kulutti matkalla voimia turhaan painamiseen ja tähän starttiin varustusta viilaillaan paremmaksi. Sara Olssonin valmennettava nappasi tammikuun voitot niin murskaavaan tyyliin, että vastaavanlaisena sille ei taida löytyä tässä lähdössä pysäyttäjää. Takarivi ja viime kilpailu tuovat pieniä epävarmuuksia matkaan, joten otetaan suurempaan systeemiin muutama varmistuskin mukaan. 7 Centurion B. kyttää ensimmäisenä suosikin heikompaa päivää. Viimeksi Peter Ingves kierrätti ajokkinsa kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta hevonen oli taipumassa kärkikuvioista ulos jo ennen pelin lopullisesti sinetöinyttä laukkaa. Joulukuun lopulla ruuna teki keulasta vahvan esityksen vain kyvykkäälle Ultimate Broddelle häviten, muun porukan pudotessa selvästi kärkikaksikon kyydistä. Tälläkin kertaa reipas kiihdyttäjä voi päästä aktiivisella ajolla aina keulapaikalle asti ja vetäisi siitä pitkään. Kolmantena kupongille niin ikään reippaasti kiihtyvä 2 Lisa Nevada. Gunnar Molinin suojatti piti viimeksi johtopaikalta ajettuna ykköseksi ja esitys oli parin kuukauden tauko huomioiden varsin positiivinen. Anders Svanstedtin ajokki lienee ainakin ensimmäinen keulahevonen lähtöön ja vastus on suosikkikaksikon takana varsin sopiva. 12 Feelgood Pepper hyökkäsi viimeksi päätöspuolikkaan alussa kolmannesta ulkoa ja punnersi juuri linjan kohdalla ykköseksi. Lähtöpaikka on hankala, mutta kunto todistetusti kohdallaan. 1 Ceasarion Marcesin uran toistaiseksi ainoa voitto tuli johtavan takaa open-stretchiä pitkin kirien. Nopea kiihdyttäjä pyrkinee tässä samanlaiseen reissuun. 5 Dats Pepito on saanut pitkästä aikaa eturivin lähtöpaikan. Ei juoksunkuluissa ole toki ollut suurempaa moitittavaa viime kisoissa huonommilta lähtöpaikoiltakaan ja hevonen on tyytynyt niissä vain seurailemaan. Alustava peliosuus on nyt turhan korkealla. 8 Virginia Dream ei ole Ruotsin kisoissa vielä suurempia esittänyt ja voittoon asti venyminen olisi yllätys huonolta lähtöpaikalta. 10 Mango Tango heitti viimeksi maalisuoran alussa kiriin ja lopetti asiallisesti neljänneksi. Toissa kerralla se otti hopeaa johtavan takaa ja löi niukasti nytkin mukana olevan Dats Pepiton. Juoksunkulku: Ceasarion Marcesi ja Lisa Nevada kiihtyvät parhaiten. Centurion B. saattaa edetä jatkossa kysymään johtopaikkaa. Pelijakauma: Tyes Garfield (35%) voisi erottua hieman selvemmäksikin suosikiksi. Dats Pepito (13%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 11 Suuri: 11, 7, 2

Toto64-3 Kolmannen kohteen suursuosikilla 6 Posh Shoppingilla on raju kapasiteetti näihin sarjoihin, mutta se ei ole kilpailijana missään nimessä luotettavimmasta päästä ja ongelmat voivat kasaantua varsinkin tähän ensimmäiseen starttiin tauon jälkeen. Viimeksi ohjastajalla oli täysi työ pitää johtopaikalla juossut ajokkinsa omalla raiteellaan, mutta siinä onnistuttuaan voitosta ei nähty minkäänlaista kamppailua. Halmstadissa tamma kävi johtavan rinnalta kovan voittomatsin toisen lahjakkuuden Ka Ching Brosin kanssa. Haavereitta Peter Untersteinerin suojatti on toki lähellä voittoa, mutta epäonnistuminenkaan ei saa yllättää. Pahimpia haastajiakaan ei kannata aliarvioida. 1 Hera Sisu hyötyy nopeana kiihdyttäjänä sisäradan paikasta ja porukka suosikin takana on oikein sopiva. Färjestadissa tamman kiri jäi odotuksiin nähden vähän pehmeäksi. Toissa kerralla hevonen pääsi tekemään johtopaikalla täysin oman juoksunsa ja piti 11-lopetuksessa varmaan voittoon. Tällä kertaa juoksupaikka löytynee keulasta tai suosikin takaa. 3 Gitane d'Inverne jatkaa hyvässä iskussa, vaikka Åbysta nolla tulikin tauluun. Vastus oli tuolloin kovaa 75-tasoa, eikä viidennestä sisältä ollut juurikaan mahdollisuuksia kohennella sijoituksia 11-vauhtisessa lopetuksessa. Tammikuun lopun voitossa se irtosi kiripuolikkaalla omille teilleen, mutta vastuskin oli toki melko heppoista tasoa. Onnistuneella reissulla se ei ole vaaraton tässäkään. Yllätyshakuna mukaan 7 Golden Evasion, vaikka lyhyt matka ja ulkoradan paikka laskevatkin tuntuvasti sen osakkeita. Viimeksi hevonen juoksi takajoukoissa sisärataa pitkin ja pisteli maalisuoraa mukavasti perille. Ranskalaistamma meni jo marraskuussa täyden matkan 13,4-kyytiä läpi, joten vauhtireserviä viisivuotiaalta kyllä löytyy, jos juoksunkulku yhtään suosii. Muiden voitto olisi jättiyllätys. 2 Nidalee avaa reippaasti ja saa hyvältä paikalta tarkan juoksun sisäradalla. Totosija olisi hyvä venyminen. 11 Up To Joy tarvitsee menestyäkseen äärimmäisen tarkan reissun, joka on näistä lähtöasemista varsin epätodennäköistä. 5 Sally Maclennane sai tulla viimeksi sujuvasti sisärataa pitkin ja lopetti mukavasti kolmanneksi. Vastaavanlainen sijoitus olisi tässäkin huippuonnistuminen. Juoksunkulku: Nidalee voi ohittaa Hera Sisun alussa, mutta eiköhän jälkimmäinen hae jatkossa johtopaikan. Posh Shopping kiertää vähintään rinnalle, mutta Åbyn radalla se voi päästä keulaankin. Pelijakauma: Posh Shopping (69%) on epävarmuudet huomioiden liian suuri suosikki. Gitane d'Inverne (6%) on maistuvin varmistus. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 6, 1, 3 Suuri: 6, 1, 3, 7

Toto64-4 Nelivuotislähdössä 2 Beckham on saanut arvonnassa nappiasemat, josta reilusti tauluaan kyvykkäämmällä kyvykkäällä oriilla olisi hyvä mahdollisuus palata takaisin voittokantaan. Åbyssa valjakko löi avauskierroksella kovaa painetta keulahevoselle ja vauhti oli olosuhteet huomioiden varsin reipasta. Hevonen kamppaili jatkossa rehdisti hopealle ja voi startti alla petrata merkittävästikin tähän kilpailuun. Italiaano väläytteli korkeaa kapasiteettiaan viime kesänä Axevallassa voittamalla keulasta "kilometrin" erolla muihin, mutta sen jälkeen laukat ja epäonnistuneet juoksut ovat hidastaneet tilipussin karttumista. Tällä kertaa lähtöasemat ovat mitä mainioimmat ja Christian Fioren tallivire on huipussaan. Varma. 11 Son Hugo Pellini on nouseva nelivuotias ja kunto terävöitynee edelleen kolmanteen starttiin tauon jälkeen. Kauden avauksessa ruuna kiri vahvasti kakkoseksi ja edelle jäi vain keulassa juossut Piccadilly. Viimeksi hevonen yritti kiriä open-stretchiä pitkin, mutta ei pystynyt parantelemaan sijoitustaan. Tällä kertaa takarivin lähtöpaikka antaa paljon tasoitusta suosikille. 4 Changin juoksu meni viimeksi pieleen hankalalta lähtöpaikalta, eikä menestystä olisi tullut ilman loppukaarteen laukkaakaan. Färjestadissa se oli rehti kakkonen keulahevosen rinnalta. Ruuna on puolireipas kiihdyttäjä ja saanee juoksuasemat kärjen tuntumasta. Hevonen jatkaa viime startin tapaan jenkkikärryillä. 4 Bucefalo Gielle pokkasi Åbysta kakkossijan, kun edellä juossut laukkasi hieman ennen maalia. Uran avausvoitto Jägersrossa oli tyylipuhdas keulasoolo. Starttiväliä on nyt kertynyt puolisentoista kuukautta. 10 Zeroguning tulee David Perssonin osaavista käsistä ja ruunan kunto on nousussa. Viimeksi se oli johtavan takaa aivan kelpo kakkonen, vaikka ei 11-lopetuksessa keulahevosta pystynytkään uhkaamaan. Tällä kertaa juoksusta tulee haastavampi. 8 Valnes Lisa sai viimeksi nappijuoksun johtavan takana ja kiitti kirimällä ykköseksi. Toissa kisan kakkonen tuli vastaavanlaisella juoksulla. Tamma tykittää tarvittaessa lujaa matkaan, mutta näistä asemista sisäradalle revittäminen syö paljon voimia. Juoksunkulku: Beckham avaa satsatessa hyvin ja eiköhän johtopaikka ole määrätietoisella ajolla tarjolla. Juni Rapid, Chang ja Valnes Lisa havittelevat paikkaa sen takana. Pelijakauma: Beckham (31%) on maltillisesti pelattuna suosikkina maistuva varma. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto64-5 Päivän Duon avauksessa 1 Mirakel Håleryd pyrkii toistamaan viime kerran voittoisan reseptin ja yrittää paalulta karkuun kovilta takamatkalaisilta. Axevallassa Tommy Karlstedtin suojatti haki avauskaarteessa johtopaikan, eikä antanut kiihtyvällä vauhdinjaolla muille mitään mahdollisuuksia. Tuon kaltainen keulajuoksu sopii epävarmalle ja häiriöherkälle ruunalle, mutta kyseessä on kaikkea muuta kuin varma suorittaja, eikä siihen koskaan voi täysin luottaa. 9 Smokey Herman on perusluokaltaan lähdön selkeä ykköshevonen, mutta tehtävä ei ole lähtökohdiltaan lainkaan keulariippuvaisen hevosen mieleen. Volttilähtö tuo laukkariskin kiihdytykseen, eikä ruunan leipälajia ole kiertää ulkoradoilla kiihtyvässä vauhdissa. Edestä starttaa kuitenkin vain vähän hevosia ja monella niistäkin on suunta sisäradalle, joten juoksuasemat voisivat parhaassa tapauksessa löytyä suht läheltä kärkeä ja silloin hevosen luokka voi näkyä lopussa selkäjuoksunkin jälkeen. Kuponkitavaraa, mutta vaikea tapaus nyt arvioida. Lähdön peli-ideaksi nostetaan tauluaan paremmassa iskussa kisaava 12 Mr Crazed, joka saa selvää hyötyä juoksuradan lähtöpaikastaan. Axevallassa 17. tammikuuta hevonen lopetti vahvasti kakkoseksi hyvätasoisessa lähdössä, kun sai edetä toista rataa kiertelemättä. Viimeksi ruuna jäi kaikki voimat tallella pussiin. Nappistartilla valjakko imaisee heti ainakin välipaalun hevoset kiinni ja tuurien käydessä juoksupaikka voisi löytyä yllättävänkin hyvistä asemista. Parin prosentin kannatus on maistuva tarjous. 11 Stud Muffin kierteli viimeksi kolmannesta ulkoa mukavasti neljänneksi, vaikka tehtävä ei ollut kovassa lopetuksessa lainkaan helppo. Hevonen tuntuisi olevan pitkästä aikaa taas tuloillaan ja kapasiteetti riittää kyllä näihin tehtäviin. Viidentenä merkkinä mukaan 6 Cayucos, joka on ikitipsi näihin iltaravilähtöihin, mutta ei tunnu millään onnistuvan kunnolla. Viimeksi hevonen sai pitkästä aikaa onnistuneen reissun toisessa ulkona, mutta ei pystynyt lopussa kuudetta sijaa korkeammalle. Ennen tuota kisaa hevonen suoritti jatkuvasti sijoituksiaan paremmin, joten ei unohdeta sitä vielä. Alustava peliosuus on taas matalalla. Vain varahevosen roolia tarjotaan paljon peliä keräävälle 3 Edmundille. Ruunan viimeisin menestys kärrylähdöissä on vuoden 2019 puolelta, joten siltä kaivataan hieman tuoreempia näyttöjä ennen kuin paikka vihjesysteemeiltä irtoaa. Juoksunkulku: Mirakel Håleryd lähtee vetämään joukkoa tasaisesti kiihtyvällä vauhdilla. Johtavan rinnalle ei ole suurempaa tunkua. Pelijakauma: Smokey Herman (26%) tuntuu ylipelatulta, samoin Edmund (18%). Cayucos (3%) ja Mr Crazed (2%) ovat kiinnostavimmat yllätyshaut. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1, 9, 12, 11, 6 Suuri: 1, 9, 12, 11, 6

Toto64-6 Päätöskohteessa luotetaan Thomas Dalborgin kaksikkoon. Kohteen selvällä ennakkosuosikilla 10 Incredible Winella on vyöllään vahvimmat ja akuuteimmat kuntonäytöt ja se on ehjällä juoksulla vaikeasti pysäytettävissä. Åbyssa tehtävä oli tuomittu epäonnistumaan jo heti kättelyssä valjakon jäätyä kiertämään alussa kolmatta rataa ja perään tullut laukka sinetöi pelin lopullisesti. Edellisissä kilpailuissa Thomas Dalborgin suojatti nappasi tyylipuhtaita voittoja sopivista lähdöistä ja vastus on jälleen samantyyppinen. Suosikin tallikaveri 11 Cambria on kapasiteetiltaan lähdön kovin hevonen ja kuuluu kupongeille pitkästä tauosta huolimatta. Valmentajan ennakkoon antamat kommentit suorastaan huokuvat tyytyväisyyttä ruunan treeniotteisiin ja kaikesta päätellen se palaa hyvin valmisteltuna takaisin kilparadoille. Hevonen juoksee jenkkikärryillä, joilla se kilpaili taulussa viimeisimpinä näkyvissä Eskilstunan ja Solvallan 75-lähdöissä. Eskilstunassa se olisi saattanut jopa voittaa ilman loppumetrien pussitusta. Alustava viisi prosenttia on hieno tarjous. 4 Balanced Rudder on vahva menijä, jolle juostava matka sopii. Axevallassa se tsemppasi vahvasti hopealle kierrettyään päätöskierroksen alussa johtaneen Incredible Winen rinnalle, mutta ei pystynyt heittämään minkäänlaista vakavaa haastetta. Ruuna on mukavassa vireessä, mutta ei alustavalla peliosuudellaan nyt kovinkaan kiinnostava. 1 M.T.Nosler saa sisäradalta tarkan reissun ja pystyy sellaisella totokamppailuun. Åbyssa hevonen jäi loppukaarteessa väsyvän taakse kiinni, eikä innostunut sen jälkeen enää kirimään. 5 Emerickin ja Peter Untersteinerin yhteistyö tuotti viimeksi kolmossijan tarkan juoksun jälkeen ja se olisi huippuonnistuminen tässäkin. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole raketteja. Emerick saattaa kiihtyä ensin keulaan, mutta halunnee selän eteensä. Balanced Rudder saattaa silloin hakea johtopaikan, jos takarivistä ei onnistuta murtautumaan alussa sen etupuolelle. Pelijakauma: Incredible Wine (59%) on hieman liikaa pelattu suosikki. Cambria (5%) on kanuunamerkki. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 10, 11 Suuri: 10, 11

