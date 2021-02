Ravivihje: GS75 Örebro 21.2.2021 – 459 367 euroa ekstraa

Avauskohteessa 7 Coin Perdu nauttii ansaitusti korkeaa pelikansan luottamusta. Svante Båthin suojatti on petrannut kilpailujen myötä jatkuvasti otteitaan ja lähtö on vastuksen puolesta oikein sopivaa luokkaa. Viimeksi ori otti vakuuttavasti omansa johtavan rinnalta lopettaen viimeiset 700 metriä puolihuolimattomasti 10,8-kyytiä. Bollnäsissä vastus oli laadukasta 75-tasoa ja hevonen seuraili sisäratajuoksulla hyvin perille. Tällä kertaa Erik Adielsson kierrättänee ajokkiaan jo varhain kohti kärkeä ja normaalipäivänä toinen perättäinen voitto on lähellä.

6 Aron Palema jatkaa väkevässä iskussa, vaikka Åbyn sijoitus ei erityisemmin mairitellutkaan. Juoksunkulku meni tuolloin liian vaikeaksi, eikä 11-vauhtinen 800 metrin loppuveto riittänyt 75-lähdössä kuin asemien säilyttämiseen. Axevallassa ruuna tuli pitkän kirinsä sitkeästi maaliin asti ja punnersi loppusuoralla ansaittuun voittoon. Lars Fribergin suojatti pystyisi heittämään kovan haasteen suosikillekin, jos onnistuisi pitämään sen alussa takanaan ja pääsisi hakemaan matkalla johtopaikan.

Suosikkikaksikon takana kamppaillaan tasaisesti. 4 Je t’Aime Explosiv päätti viimeksi pitkän voitottoman kauden ja vire voi olla neljänteen starttiin edelleen nousujohteinen. Ruuna hyökkäsi Mantorpissa viidennestä ulkoa ja eteni alle 12-vauhtisella 700 metrin kirillä tyylikkäästi ykköseksi. Vastus on nyt suosikkien osalta paljon tiukempi. 2 Alorac Mathbell ei kestänyt viimeksi paikkaa johtavan rinnalla, mutta tällä kertaa reissusta tulee säästeliäämpi. Suosikit tuntuvat silti liian kovilta. Paalun yksinäinen 1 Iglesias Boshoeve saanee tässä nappireissun johtavan takana ja pystyy sieltä totokamppailuun. Axevallan kolmonen tuli juuri keulahevosen selästä. Pitkään varjojen mailla vaellellut 3 Super Photo Bood on äitynyt kelpo vireeseen vielä vanhoillakin päivillä ja taistelee onnistuneella juoksulla paikasta kolmen joukkoon. 8 La Grangella on ennakkokommenttien mukaan tarkoituksena on ajaa kiltti juoksu ja valmentaja on odotuksissaan maltillinen.

Juoksunkulku: Iglesias Boshoeve lähtee vetämään joukkoa, mutta voi saada nopeasti haasteen Je t’Aime Explosivelta. Takamatkalaisista ainakin Coin Perdulla ajetaan aktiivisesti ja se edennee aina johtopaikalle asti.

Pelijakauma: Aron Palema (8%) on jäänyt liikaa suursuosikin varjoon.