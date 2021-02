Ravivihje: Toto75 Mantorp 20.2.2021 – 1 961 901 euroa ekstraa

Toto75-1 Avauskohde on erittäin kimurantti ja tasainen pronssidivisioona, eikä volttilähtö tee siitä yhtään selkeämpää ratkaistavaa. Suljetusta lähtöpaikasta huolimatta kaksi vakuuttavaa voittoa viime starteissaan kairannut 8 Phoenix Photo on niukka ykkösrankkaus, sillä ruunalla on aiemmin pulmia aiheuttaneen terveyspuolen salliessa edellytyksiä sarjoissa vielä korkeammallekin. Eskilstunassa Örjan Kihlström vaihtoi puolimatkassa johtavan rinnalle, josta valjakko liukui hallittuun voittoon. Toki kovimmista vastustajista toinen laukkasi heti lähtösuoralla ja toinen esiintyi keulasta alle tasonsa. Vapaille selvitessään matsiin nytkin.

Johan Untersteinerin kaksikko 6 Quick Lane – 3 Exlusive Matter ei ole osoittanut aivan terävintä iskukykyä, mutta juoksuasemat voivat muodostua suosiollisiksi. Quick Lane on jäänyt kahdella viime kerralla toisen radan vetäjäksi ja sitkistellyt kelvollisesti. Startin onnistuessa se voisi päästä hakemaan nyt tallikaveriltaan keulat.

Exclusive Matter putosi viikko sitten selityksittä Morotai Degaton kyydistä lopussa, mutta kesti toiseksi. Voltista hyvin avaavalla ruunalla olisi edellytykset pärjätä keulastakin, mutta tallikaverilla tuskin halutaan kolmatta kertaa putkeen ajaa kuolemanpaikalta, joten sille kärkipaikka on luultavasti tarjolla.

Myös Adrian Kolgjinilla on asettaa kisaan varteenotettava kaksikko, mutta edellä mainittuun pariin juoksuasemat todennäköisesti muodostuvat hankalimmiksi. 2 Racing Ribbin ja 9 Upstate Facen vire tosin on ”untersteinerilaisia” parempi, varsinkin ensin mainittu latoi viime viikon keskiviikkona keulasta makealla tyylillä päätöspuolikkaan 09,4-kyytiä. Racing Ribb ei ole heti menosuuntaan käännyttäessä kaikkein terävin, joten kokemattomammalle kuskille sen keulaan saaminen tässä voi tuottaa ongelmia. Otteitaan kovasti parantanut Upstate Face hyötyisi tasaisen reippaasta matkavauhdista.

Myös 10 Minnestads Ecuador pystyy pitkälle, sillä sen kunto on mainio. Amorcer Levallon johtavan rinnalta Gävlessä lyönyt ruuna kiri kuun alussa Solvallassa takajoukoista vahvasti perille.

Peliä keränneistä parin viikon takainen finaalivoittaja 5 Sweetman ei tunnu nyt erityisen kiinnostavalta, joka ei toki johdu sarjanoususta, jonka 5-vuotias selvittänee hyvin. Volttilähdöissä ruunalla on ollut aikaisemmin ongelmia, eikä niitä ole viimeiseen vuoteen kokeiltukaan. Jos startti kuitenkin kaikesta huolimatta onnistuu, ei voitto millään lailla yllättäisi, joten Erik Adielssonin ajokkikin otetaan mukaan systeemeihin.

Juoksunkulku: Exclusive Matter on osoittanut etuvoltin hevosista tällä lähetystavalla selvästi ripeimpiä otteita, joten suosiolliselta kolmosradalta Stefan Persson luovinee sen kärkeen. Quick Lanelle juoksuradan selvittäminen suoraviivaisesti ei ole aivan saletissa, mutta siinä onnistuessaan se hakenee keulapaikan. Muuten Exclusive Matterilla ajetaan ehkä keulasta? Phoenix Photo pyrkii nousemaan heti toiselle radalle.

Pelijakauma: Quick Lane (14%) ja Exclusive Matter (8%) ovat aliarvostettuja. Sweetmanin (15%) peliosuus kimurantilta vitosradalta tuntuu liian isolta.

Ranking: A) 8, 6, 3 B) 2, 9, 10, 5 C) 11, 12, 7, 1, 4 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 8, 6, 3, 2, 9, 10, 5 Suuri: 8, 6, 3, 2, 9, 10, 5

Toto75-2 Tasainen Klass II pikamatkalla voi tarjota odottamattomia käänteitä, mutta vihjesysteemeissä lähtö yritetään selvittää kolmella hevosella. 6 Zack Bris on todennäköisimpänä keulahevosena ykkösmerkki. Kelpo otteita jo 3-vuotiaana esitellyt ruuna on aloittanut tämän kauden entistä paremmilla otteilla ja pisteli toistaiseksi ainoassa tappiostartissaankin maalisuoran keulasta reilusti alle kymppiä. Viime kisan se ratkaisi parijonosta ulkokautta alle 12-lopetuksella. Vaikka sisäpuolellakin on reippaita avaajia, saattaa Oskar Kylin Blomin suojatin terävyys riittää silti niiden ohittamiseen.

Jos suosikin kiihdytyksestä tulee liian hintava, on maistuvalla haastajakaksikolla saumat iskeä lopussa voitto-otteluun. 4 Cassius Imalle volttilähtö oli liian vaikea pala Eskilstunassa, mutta sitä ennen Solvallassa 6-vuotias ratkaisi 3. ulkoa hallitusti. Kokolaput varustukseensa saava ruuna ei ole kyvyistä huolimatta onnistunut vielä rahakkaammissa lähdöissä, mutta nyt kotiradalla tilanne voisi muuttua.

Myös harppauksin eteenpäin mennyt 9 Harvard Student voi olla lopussa paha vastustaja, mikäli matkavauhti on ollut liian ärhäkkää. Axevallan keulavoitot ovat tulleet helppoon tyyliin ja tammalla on edellytyksiä paljon parempaankin.

2 Das Auto pääsee ripeästi matkaan ja ainakin kärjen tuntumasta hyvä sijoitus on taas ulottuvilla. 75-tasolla voittamiseen ruuna tarvitsisi kuitenkin ehkä pykälän lisäpuristusta. Varmat keulavoitot Jorma Kontion ajamana ravannut 3 Mascarpone Doc kohtaa nyt aiempaa kovemman vastuksen ja mielipaikalle päästessäänkin tehtävä voi muodostua liian tiukaksi.

Carl Johan Jepsonilla vahvistuva 1 Just Make It ja jenkkikärryt ensimmäistä kertaa peräänsä saava 5 Bat Marke voivat myös tulla kyseeseen, jos lähtöön revittelee isommin. Ihan 75-voittajan elkeitä nekään eivät vielä tosin ole näyttäneet.

Alustavasti jonkin verran peliä keränneen 8 Bravo Tesslan voitot ovat tulleet tammalähdöissä keulapaikalta. Varaakin on toki jäänyt, mutta näistä asemista kärkeen selviäminen tuntuu lähtönopeudesta huolimatta kaukaa haetulta ajatukselta.

Juoksunkulku: Das Auto, Mascarpone Doc ja Bat Marke avaavat hyvin, mutta Zack Brisille vastaaminen voi olla silti kaikille liian vaativa tehtävä. Cassius Ima ei osallistu alkurevitykseen, vaan pyrkii pudottamaan vain toiselle radalle.

Pelijakauma: Cassius Ima (13%) ja Harvard Student (7%) ovat edullisia merkkejä. Mascarpone Doc (15%) ja Bravo Tessla (9%) ovat liikaa pelattuja.

Ranking: A) 6, 4, 9 B) 2, 3, 1, 5, 8, 12, 7 C) 10, 11 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 6, 4, 9 Suuri: 6, 4, 9

Toto75-3 Melko vaatimattoman kultadivisioonan suuri suosikki on jälleen kerran 3 Disco Volante. Asetelmat ovat sille Mantorpissa varsin passelit sikälikin, että keulapaikka on luultavasti haettavissa helposti, jos sitä ei suoraan satu saamaan. Tämä pienentää hieman myös aina vaarana piilevää alun laukkariskiä. Bollnäsin esitys johtopaikalta ei voitosta huolimatta ollut erityisen vakuuttava, mutta finaalissa 900 metrin kiri 3. ulkoa ilman vetoapua jätti Stefan Melanderin suojatista taas paremman kuvan. Suurimpana kysymyksenä tänä lauantaina ovatkin olosuhteet, sillä Disco Volante on vaatinut parhaaseen pystyäkseen pitävän alustan. Lämmenneen sään takia siihen liittyy epävarmuutta, joten megasuosikki on vain pienemmän systeemin apuvarma.

Eniten potentiaalia suosikin nujertamiseen löytyy kahdelta varsin tuoreelta kultadivaritapaukselta. Takarivistä huolimatta 10 Night Brodde selvinnee niistä parempiin juoksuasemiin Disco Volanten takaa. Keulassa parhaiten viihtyvä ori osoitti kaksi viikkoa sitten hopeafinaalissa tulevansa selästäkin kirimällä johtavan takaa lopussa voittajaksi. 6-vuotias eväät riittävät ykköstasollekin.

1 Hawk Cliff ehti jo Eskilstunassa voittaa vastaavan lähdön ohitettuaan 3. ulkoa maalisuoralla vaivattomasti Sorbetin ja kumppanit. Juoksukin muodostui suosiolliseksi, mikä ei tällä kertaa ykkösradalta ole lainkaan sanottua, sillä Timo Nurmoksen suojatti ei ole terävimpiä kiihdyttäjiä auton takaa. Sopivat asemat löytäessään se ottelee toki kärkisijoista.

Neljäntenä hevosena paikan isommasta systeemistä saa Rauno Pölläsen ”setelipaino” 7 Västerbo Grosbois. Ruuna on napsinut jatkuvasti kultadivareissa hyviä sijoituksia sopivilla reissuilla. Toissa kerralla voittokaan ei jäänyt kauaksi Disco Volanten tahdin hyydyttyä, finaalissa 10-vuotias pujotteli hyvin kolmanneksi. Se voi selvitä ulkoakin taas vastaaviin juoksuasemiin.

12 Zenit Brickin suoritus Bergsåkerissa jäi vaisuksi, mutta Eskilstunassa ruuna kulki 2. ulkoa Sorbetin tuntumassa ihan asiallisesti perille. Vaikka suunta olisi edelleen ylöspäin, vaatii voittoon kiertäminen näistä asemista melko paljon.

2 Evaluate on tauluaan paremmassa iskussa ja paremmalta lähtöpaikalta se voi näkyä nyt jo tuloksessakin. Voittoon vaadittaisiin toki nappionnistumista. 6 Speedy Facen veto ei kantanut hyvästä olemuksesta huolimatta Jägersrossa tauon jäljiltä perille asti, eikä huippuvire ehkä ole päällä vielä tässäkään, mutta otteita kannattaa seurata jatkoa silmällä pitäen.

Juoksunkulku: Disco Volante voi ottaa johtopaikan suoraan haltuunsa tai hakea sen Västerbo Grosboisilta, mikäli tämä ehtii alussa edelle. Speedy Face voi ajautua johtavan rinnalle ellei sitten Zenit Brickillä ajeta takaa ajoissa eteenpäin. Se riippuu tietysti minkälaisella menopäällä suosikki on.

Pelijakauma: Disco Volante (72%) on liian suuri suosikki. Night Brodde (8%) on jäänyt alipelatuksi, myös Västerbo Grosbois (2%) ansaitsisi muutaman lisäpinnan.

Ranking: A) 3 B) 10, 1, 7, 12, 2, 6, 11 C) 9, 5, 4, 8 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 3 Suuri: 3, 10, 1, 7

Toto75-4 Hyvissä talviolosuhteissa 3 Call Me Brodda olisi ollut mailin tammaryhmään varsin kelpo varma selvänä suosikkinakin, mutta mahdollinen vaativampi alusta hieman arveluttaa senkin kohdalla, kun tiedossa on joka tapauksessa rivakka kiihdytys. Vastus on Stefan Perssonin ajokille viime kertoja sopivampi, sillä Kalmarissa ja Solvallassa tamma oli mukana pronssidivisioonassa esiintyen molemmilla kerroilla edukseen. Joulukuun voitto tuli tyylikkäästi keulasta, jonne tie vienee tässäkin. Suosikkiasema on kohonnut liian tanakaksi.

Huippuvireen löytäneelle 5 Appaloosalle normaalia vaativammista olosuhteista on luultavasti vain hyötyä. Halmstadissa 2. ulkoa hallitusti ratkaissut 6-vuotias kiihdytti viimeksi kuolemanpaikalta maalisuoralla reippaalla tyylillä varmaan voittoon, eikä kaikkea tarvinnut laittaa peliin. Tiedossa on nytkin juoksu toisella radalla, mutta nykyvireessä Bo Falsigin suojatti selvittää sen muitta mutkitta.

Vaikka edellä mainittu kaksikko tuntuukin suhteellisen vahvalta, otetaan isompaan systeemiin muutama vähemmänkin pelattu mukaan. Jenkkikärryt peräänsä saava 1 Luna Nera Doc laukkasi viimeksi volttilähdössä heti alussa, mutta osoitti hyvää virettä tammikuun alun kisassa. Hieman kulmikkaasti askeltavalla tammalla alkuun panostaminen päättyy ehkä ennemmin laukkaan kuin keulapaikkaan, mutta vähän pelattuna se tuntuu kuitenkin yrittämisen arvoiselta.

Kuskinvahvistuksen saava 4 Artemide Zack on tehnyt kaikissa vuoden kolmessa startissa hyvät suoritukset, vaikka voittotili onkin vielä avaamatta. Lopetukset parijonosta sekä Jägersrossa että Eskilstunassa olivat vahvoja. Hyvältä paikalta nyt mahdollinen.

Pelaamattomista mukaan vielä Appaloosan kanssa tasatahtia loppusuoran toissa kerralla pistellyt 6 Beluga West, joka jäi viimeksi taustalla voimissaan pakettiin. Jenkkikärryt voivat tuoda vielä lisäterävyyttä suoritukseen. Juoksun onnistumisesta hieman ulompaa ei ole takeita, mutta se on huomioitu peliosuudessakin.

Nopealle 7 Bianca Sisalle loppumetrit parilla viime kerralla ovat olleet hieman tahmeita, vaikka voitto Bjerkessä irtosikin. Call Me Broddan ulkopuolelta keulaan on tuskin asiaa, joten pelattuna ei tällä kertaa erityisen kiinnostava tapaus.

Juoksunkulku: Call Me Brodda on luultavasti riittävän nopea hankkimaan keulapaikan, vaikka sisäpuolelta starttaaville tuleekin varustemuutoksia. Appaloosa liukuu johtavan ulkopuolelle.

Pelijakauma: Call Me Brodda (51%) on vielä ylipelattu, vaikka peliosuus onkin laskusuunnassa. Myös Bianca Sisa (10%) tuntuu hieman liikaa pelatulta. Luna Nera Doc (4%) ja Artemide Zack (4%) ovat maistuvia yllättäjiä.

Ranking: A) 3, 5 B) 1, 4, 7, 6, 2, 9, 12, 10, 8 C) 11 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 3, 5 Suuri: 3, 5, 1, 4, 6

Toto75-5 1 Jaguar Dreamin paluu tositoimiin yli puolentoista vuoden tauolta sujui erittäin positiivisissa merkeissä tammikuun lopussa Solvallassa. Claes Sjöströmin suojatti ratkaisi vaivattomasti johtavan takaa hyvällä tyylillä 12 Dom Perignonia vastaan. Vaikka kyseessä onkin lahjakas hevonen, on sen selväksi suosikiksi luottaminen heti toiseen starttiin tauon jälkeen hieman kyseenalaista. Jos ori onnistuu puolustamaan kärkipaikan tai saa vaihtoehtoisesti sopivan juoksun kärjen tuntumassa, on voitto tietysti mahdollinen, mutta pyrkimyksiä toiselle radalle Sjöströmillä tuskin tässä vaiheessa on, mikäli joku pääsee alussa ohi. Kyseessä ei ole 6-vuotiaan tärkein startti.

4 Franklin Face voi olla lähdön keulahevonen, mikäli 2 Kung Edward ehtii ensi metreillä suosikin eteen. Lars I. Nilssonin valmentaman ruunan suoritukset hopeatasolla ovat olleet kelvollisia, mutta mielipaikalleen kärkeen se ei ole päässyt aikoihin. Varsinaisia kuolemanpaikkahevosia lähdössä ei ole, joten keulasta Franklin Face voisi viedä perille.

Kosolti rutiinia tältä tasolta jo omaava 8 Remarkable Feet on ulkoradan paikasta huolimatta myös huomioitava. Kaikkien ohittamiseen alussa sen rahkeet eivät riitä, mutta sopivan paikan parijonosta löytäessään voitto-otteluun nouseminen on mahdollista. Jouluna jenkki oli takaakin liki finaalivoittoa.

5 My Dream Art on eturivin hevosista luultavasti verkkaisin, mutta lupaavasti Oskar J. Anderssonin tallista aloittaneen ruunan mahdollisuuksia ei voi silti tuomita. Viimeksi se kiersi kärkeen päätöskierroksen alkaessa ja vastaili varmaan voittoon.

Mukaan myös tauolta palaava 3 Jaques Noir, joka pystyy parhaana päivänään koviin suorituksiin, mutta ailahtelee kurkkuongelmista johtuen. Terävä kuski saattaa saada sen riuskasti liikkeellekin ja sitä myöten hyviin asemiin. Kun peliosuus on melko alhainen, tuntuu Timo Nurmoksen valmennettava kokeilemisen arvoiselta.

Yllätykseen annetaan isommassa systeemissä mahdollisuus myös huippukuntoiselle 11 Mr Perfectionille ja teräviin loppuvetoihin pystyvälle 6 Beartimelle. Ensin mainitun juoksut 75-tasolla ovat menneet usein turhan hankaliksi, eikä tässäkään tietysti ole takeita sujuvammasta reissusta. Peliosuus on kuitenkin matala. Beartimen osalta kiihdytys näyttelee isoa roolia. Jos Carl Johan Jepson pääsee pudottamaan sopiviin asemiin, ei ruuna oli kirissä vaaraton.

7 Mr Clayton J.F:n paikka tarvittavan nappijuoksun saamiseksi on turhan ulkona, myös Dom Perignonin asetelmat ovat tällä kertaa aiempaa huomattavasti hankalammat.

Juoksunkulku: Jaguar Dream pystyy lähtemään suhteellisen hyvin, mutta Kung Edwardille vastaaminen tuskin onnistuu, jos sillä satsataan alkuun kunnolla. Täydellä matkalla Erik Adielssonille kelvannee selkä, joka on suosikin ohi päästessä luultavimmin Jaques Noir tai Franklin Face, vaikka kolmelta uloimmalta radaltakin lähdetään ripeästi.

Pelijakauma: Jaguar Dreamin (34%) peliosuus on aavistuksen yläkantissa. Remarkable Feet (11%) ansaitsisi hieman enemmän peliä, samaten Jaques Noir (6%).

Ranking: A) 1, 4, 8 B) 5, 3, 11, 6 C) 7, 12, 2, 9, 10 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 1, 4, 8, 5, 3 Suuri: 1, 4, 8, 5, 3, 11, 6

Toto75-6 Kolmen paalun tammatasoitukseen moni rastaa yllätyksen toivossa reilusti merkkejä, mutta vihjesysteemeissä kokeillaan toisenlaista ratkaisua. Paalulta luultavasti keulaan etenevä 1 Thebankonbroadway on normaalisti vahvoilla, sillä 4-vuotiaalla voi pitää tasaista tempoa yllä ja hankaloittaa samalla takaa tulevien tehtävää. Saksalaistamma aloitti jo viime kesänä Ruotsissa keulasta voitolla 15,1-ajalla, joka syntyi varsin vaivattomasti. Tauon jälkeen joulun alla se jäi kuolemanpaikalta kolmanneksi, mutta ensimmäinen ja viimeisin voitto tulivat helposti, Åbyssäkin hitaammissa olosuhteissa johtavan kupeelta hallitusti. Hitaampi alusta usein passivoittaa taaempaa yrittäviä, joten André Eklundhin ajokki voi viedä maaliin asti. Varma.

Jos juoksuun löytyy vauhdinpitäjiä, ovat 40 metrin takamatkalta aloittavat nimihevoset tietysti lopussa vahvoilla. 9 Hossiana Boko ei siihen tehtävään ryhdy, mutta voi sopivalla juoksulla kiriä matsiin. Se oli yllättävänkin hyvä kuun alussa pienen tauon jälkeen ja tuli Dixie Brickin vanavedessä toiseksi.

12 Princess S.W. ohitti viime lauantaina loppusuoralla varmasti pienirahaisemmat juostuaan 6. ulkona. Tempun uusiminen on tietysti mahdollista, mutta lyhyeen starttiväliin liittyy hieman terveysmurheista kärsivän menijän kohdalla aina kysymyksiä. Viikko sitten käytössä ollut uusi balanssikaan ei välttämättä toimi enää tämän päivän alustalla.

Tallikaveri 13 Velegance teki kelvollisen suorituksen Solvallan tammaeliitissä ja on varmana suorittajana aina mahdollinen menestyjä. Senkin kohdalla takaa tarvitaan tuuriakin juoksunkulkuun.

Jos lähtöön hakee yllätystä, parhaat ehdokkaat löytyvät välipaalulta. Vuoden alussa keulasta 75-lähtöä perille asti vienyt 5 Ottilia Fri ei ollut kehno finaalissakaan, jossa kiriväylät avautuivat sille vasta päätössatasella. 6 Ale' Pride Garille jäi viimeksi myös jossiteltavaa maalisuoralla, sillä 5-vuotias oli välillä hakauksessakin. Kunto vaikuttaa mainiolta.

8 Hillbilly Woodlandin esitys Diamantstoet-finaalissa kuun alussa jäi ponnettomaksi, mutta ilmeisesti alusta ei ollut sille paras mahdollinen. Aiemmilla suorituksilla sekään ei ole tässä mahdoton menestyjä.

Juoksunkulku: 2 Elle Vild on paalun kaksikosta nopeampi, mutta luovuttaa kärkipaikan nopeasti Thebankonbroadwaylle. Kuka tekee sen jälkeen työt toisella radalla? Pisimmältä takamatkalta Princess S.W. on vahvin, mutta tiiviin starttaamisen aiheuttamat kysymykset voivat saada Peter Untersteinerin tyytymään selkäjuoksuun.

Pelijakauma: Thebankonbroadwayn (19%) pitäisi olla enemmän pelattu. Princess S.W. (23%) on saanut liian suuren kannatuksen. Ottilia Fri (4%) ja Hillbilly Woodland (1%) ovat jääneet turhan vähälle huomiolle.

Ranking: A) 1 B) 9, 12, 13, 5, 6, 8, 11, 7, 14, 2, 10 C) 15, 4 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto75-7 Kahdella voitolla Johan Untersteinerilta aloittanut 1 Maestro Crowe ei piittaa vaativistakaan olosuhteista ja jää päätöskohteen luottohevoseksi. Sisäradasta ei tosin ole ruunalle hyötyä ja se jää alussa luultavasti viimeiseksi. Valjakko tuskin viruu silti kovin pitkään taustalla, eikä keulaan asti eteneminenkään ole poissuljettua, mikäli vastustajat ovat kisailleet alkumatkalla keskenään. Maestro Crowella on johtavan rinnaltakin hyvä voittosauma, kuten tämän vuoden kilpailuissa on nähty.

5 Don Cash sai ansaitun onnistumisen tammikuussa, kun se kiersi takaakin 11,8-vauhtisella 600 metrin kirillä selvään voittoon ohi Bianca Sisan. Kuskin halutessa oriilla olisi hyvä sauma päästä tässä johtoon, mutta toissa kerralla painetta keulassa keränneellä 6-vuotiaalla ei välttämättä haluta pitkällä matkalla sille paikalle. Suosikin pääseminen jossain vaiheessa sen etupuolelle vaikuttaakin todennäköiseltä ja mahdollisuudet hyvästä vireestä huolimatta Maestro Crowen lyömiseen tuntuvat sen myötä rajallisemmilta.

Vähemmälle huomiolle jääneistä 8 Timo Lane on useamman hevosen laittaville pakkorasti, sillä ruuna vaikutti viime lauantaina erittäin hyvältä kulkiessaan takaa rennolla rytmillä perille. Aloitus Robert Berghin tallista ei ole ollut suoraviivaisin, mutta ehkä palaset ovat nyt loksahtamassa paikalleen? Ulkorata tietää toki ylimääräisiä pulmia.

Suosikin laukattua Solvallassa varmaan voittoon takaa edennyt 6 L.L.Royal omaa tässä pienet mahdollisuudet keulaan, josta ruuna voisi viedä pitkäänkin. Kärkirintamaan Eskilstunassa takaa kohonnut 10 Leon Zon ja suurin odotuksin 4-vuotiskauteen tuleva 9 Hacker Am omaavat myös potentiaalia kärkipäähän.



Juoksunkulku: 3 Jori Boko lataa auton takaa kärkeen, mutta luopunee paikastaan. Jos Don Cashilla halutaan ajaa takaa, L.L.Royal on seuraava vaihtoehto kärkipaikan kysyjäksi. Myös Timo Lane pystyy avaamaan kelvollisesti. Maestro Crowe etenee viimeistään puolimatkassa johtavan rinnalle, eikä aikaisemmalla hyökkäyksellä johtopaikkakaan ole mahdottomuus.

Pelijakauma: Maestro Crowe (37%) on hieman alipelattu. Haastajista Timo Lane (6%) ansaitsisi lisää arvostusta.

Ranking: A) 1 B) 5, 8, 6, 10, 9, 11, 3, 2 C) 7, 12 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 1 Suuri: 1

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 8, 6, 3, 2, 9, 10, 5

Toto75-2: 6, 4, 9

Toto75-3: 3

Toto75-4: 3, 5

Toto75-5: 1, 4, 8, 5, 3

Toto75-6: 1

Toto75-7: 1

Hinta: 10,50 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-20&track=Mp&race=5&pool=T75&selections=[8,6,3,2,9,10,5],[6,4,9],[3],[3,5],[1,4,8,5,3],[1],[1]&stake=0,05&price=10,5



Suuri

Toto75-1: 8, 6, 3, 2, 9, 10, 5

Toto75-2: 6, 4, 9

Toto75-3: 3, 10, 1, 7

Toto75-4: 3, 5, 1, 4, 6

Toto75-5: 1, 4, 8, 5, 3, 11, 6

Toto75-6: 1

Toto75-7: 1

Hinta: 147,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-20&track=Mp&race=5&pool=T75&selections=[8,6,3,2,9,10,5],[6,4,9],[3,10,1,7],[3,5,1,4,6],[1,4,8,5,3,11,6],[1],[1]&stake=0,05&price=147

PieniToto75-1: 8, 6, 3, 2, 9, 10, 5Toto75-2: 6, 4, 9Toto75-3: 3Toto75-4: 3, 5Toto75-5: 1, 4, 8, 5, 3Toto75-6: 1Toto75-7: 1Hinta: 10,50 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 8, 6, 3, 2, 9, 10, 5Toto75-2: 6, 4, 9Toto75-3: 3, 10, 1, 7Toto75-4: 3, 5, 1, 4, 6Toto75-5: 1, 4, 8, 5, 3, 11, 6Toto75-6: 1Toto75-7: 1Hinta: 147,00 €Tästä kupongille: