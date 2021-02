Ravivihje: Toto64 Romme 19.2.2021

9 Empty The Tanks palasi Färjestadissa hyvässä iskussa parin kuukauden huililta. Ruuna haki 12-avauksessa keulat, sai sen jälkeen vetää hetken kävelyä ja 12-vauhtisessa lopetuksessa piti niukkaan voittoon. Peruskyvyiltään Svante Båthin treenattava lienee lähdön paras hevonen ja saa takarivistä huolimatta ykkösvihjeen.

2 Diego Simoni kohtasi suosikin jo viimeksi Färjestadissa. Tauolta palannut ruuna sai myöhään kiritilat toisesta ulkoa, meinasi laukata kääntöhetkellä ja rytmistä kiinni saatuaan spurttasi loppumetrit ärhäkästi. Heti maalin jälkeen Simon Gorskin ajokki oli jo ykkösenä. Tuohon starttiin peilattuna aamupäivän prosenttijakauma onkin varsin outo, sillä Empty The Tanks on kuusi kertaa enemmän pelattu kuin Diego Simoni (30% vs 5%). Ainakin ennakkotiedon mukaan Diego Simonille laitetaan tänään jenkkikärryt perään.

7 Le Mauresque aloitti Rommessa Jörgen Westholmin tallista tyylikkäällä voitolla johtavan rinnalta. Eskilstunan 75-lähdössä tamma tuli porukan hännillä voimia tallella maaliin, eikä heikkoon sijoitukseen pidä tuijottaa. Viimeksi Rommessa se oli pieni pettymys toisesta ulkoa, mutta toki lähtökin oli tämänkertaista pykälän kovempi.

10 My First Offspring lopetti viimeksi Bergsåkerissa toisesta ulkoa pirteästi toiseksi uudella ennätystuloksellaan 13,3aly. Optimitapauksessa kirivaiheessa on tarjolla suosikin vetoavut. 5 Souzy on tehnyt kelpo esityksiä viime starteissaan. Uralla on vasta yksi voitto, mutta tamma on perushevosia tähän lähtöön. Varsinkin, kun Ida Riesterer on kova tekijä viime vuonna enintään 100 starttia ohjastaneiden lähtöön.

Kohde on kauttaaltaan todella visainen pelipähkinä, yhtään statistia ei löydy tästäkään ja suuremmassa systeemissä lähtö lyödäänkin läpi.

Juoksunkulku: Todella vaikea arvioitava. Jos kokematon kuski saa vain 6 Applejack Milen liikkelle normaalisti, niin se leiskauttaa keulaan. Lähdöstä tuskin tulee tapahtumia puuttumaan.

Pelijakauma: Diego Simoni (5%) ja My First Offspring (7%) ovat erittäin maistuvia merkkejä.