Ravivihje: Toto64 Åby 18.2.2021

Toto64-1 4 Something Fishy päätti viime kauden kahteen ykkössijaan ja tanskalaisvieras on lähellä jatkaa kultakannassa mikäli on yhtään samanlainen kuin viime startissaan Jägersrossa. Ruunalla käännettiin kolmannesta sisältä toiselle ilman vetoapua kierros jäljellä, marssi keulaan 500 metriä ennen maalia ja jatkoi hienolla tyylillä ylivoimavoittoon. Illan tehtävässä Morten Juulin treenattavalla on hyvä sauma päästä keulaan ja todennäköisesti vauhdinvaatijat ovat vähissä. Parin kuukauden tauko aiheuttaa kuitenkin omat kysymysmerkkinsä, joten suurempaan lappuun yksi täsmävarmistus. 5 U.R. Amazing ei ole tehnyt huonoa juoksua Tomas Malmqvistin treenistä ja ruunan voitto roikkuu ilmassa. Viimeksikin Åbyssa 8-vuotias kiri kolmannesta ulkoa viimeiset 700 metriä vahvasti 10,2-kyytiä. Se hävisi niin niukasti, että olisi hyvin todennäköisesti voittanut, jos Ken Ecce ei olisi joutunut jatkuvasti korjailemaan maalisuoralla voimakkaasti sisällepäin painanutta ajokkiaan. Sellaiselle hevoselle sisäratajuoksu olisi iso etu ja optimitapauksesa U.R. Amazing pääsee suosikin taakse johtavan kantaan. Maltillisesti pelattuna ruuna saa paikan systeemeissä. 9 Counterfeightr teki loppukaudesta 75-lähtöjä myöten vahvoja esityksiä ja jos vire on parin kuukauden tauolta likikään samanlainen, niin ruuna kirii kärkitaistoon. 8 Fabio de Pervenche kiri toissa kerralla Åbyssa toisesta ulkoa 10,4-vauhtia viimeiset 700 metriä ja piti lopun tiukassa taistossa U.R. Amazingin niukasti takanaan. Viime viikon Åbyn startissa ori kävi ylikierroksilla jo ennen lähtöä ja laukkasi heti startista valtoimenaan. Sellainen ei tietenkään ole hyvä merkki. 7 The Real Star teki toissa kerralla Jägersron pronssidivisioonassa hyvän esityksen, kun kierros jäljellä johtavan rinnalle edennyt ruuna tsemppasi väsyneenäkin oikein rehdisti toiseksi. Solvallan startin voi unohtaa, sillä se laukkasi takajoukoissa loppukurvissa juuri kun oli saanut kiritilat. The Real Star voisi olla rankingissa hieman korkeammallakin, mutta kuski heikkenee tähän starttiin. 3 Infinituksen etsikkoajat koittavat runsaan kymmenen päivän kuluttua, kun kenkiä pääsee riisumaan. Ei kovaluokkaista ruunaa kannata silti unohtaa jos lähtöön revittelee enemmänkin merkkejä. Juoksunkulku: Something Fishy etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan. U.R. Amazing tai 6 Bag's Simoni saa asemat sen takaa. Pelijakauma: Something Fishy (42%) on oikein pelattu. U.R. Amazing (9%) maistuu. Fabio de Pervenche (16%) tuntuu ylipelatulta. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4 Suuri: 4, 5

Toto64-2 Toisessa kohteessa pelin henki on yksinkertainen. 3 Hannibal Face on kyvyiltään aivan omassa kastissaan ja 4-vuotias voittaa jos vain ravaa. Laukkariski on kuitenkin todella iso. Lyhyt talvitaukokaan ei näyttänyt tuoneen asiaan kehitystä, vaan Jägersrossa orin askellus ei stemmannut missään vaiheessa ja Kolgjinien perheen suojatti laukkasikin 900 metrin juoksun jälkeen. 9 Gipsy Eyes on tehnyt hyvät juoksut kaikissa kauden kolmessa Jägersron startissaan. Viimeksikin tamma tappeli hyvin toiselta ilman vetoapua. Joakim Lövgrenin treenattava ei välttämättä peruskyvyiltään riitä parille vastustajalle, mutta suoritusvarmuutensa takia se on lähdön selkeästi todennäköisin totohevonen. 5 Cosmic Photo on iso kysymysmerkki. Ruuna on laukannut neljään viime starttiin ja ainakaan 10.12 ja 20.1 juostuissa Åbyn starteissa laukkoihin ei näyttänyt palavan menestystä. Robert Berghin valmennustallin edustaja on luokaltaan lähimpänä Hannibal Facea. Jonkun edellä mainituista luulisi onnistuvan ja kohde pyritään selvittämään suosikkikolmikolla. 11 Cash Bore joutui laukkojen vuoksi hakemaan vauhtia koelähdöstä. Tosin aivan niin epävarma tapaus ei ole kyseessä, kuin tulosrivistöstä voisi päätellä. Tammikuun lopun startissa se laukkasi, kun oli niin paineissaan, että ajoi edellä menevään kiinni. Sitä edellisessä startissa laukkatilanteessa ainakin näytti olevan kontaktia. Ihan kyvykäs ruuna olisi muuten lapputavaraa, mutta tänään ajava todella kokematon kuski ei herätä luottamusta. 15 Akela Play kiri Örebrossa tilaa saatuaan pirteästi perille ja Solvallan 86-lähdössä se oli johtavan takaa kelvollinen neljäs. Kolmosrivistä kaikkien kiertäminen vaatisi runsaasti tuureja. 10 Nille Sånna teki viime kauden kahdessa viime startissaan hyvät kirit ja samanlaisena pystyisi nytkin totomatsiin. Yli kahden kuukauden tauolta vire tosin tuskin on aivan samanlainen. Jos lähtöön etsii kunnon jättiylläriä, niin alle prosentin kannatukselle jäänyt 12 Solo Flight voisi olla sellainen. Ennätyksiltään ruuna on omilla sekuntiluvuillaan ja se on voinut taukonsa aikana petrata, kun Lars I Nilsson on päässyt treenaamaan omilla systeemeillään. Juoksunkulku: Hannibal Face ja Cosmic Photo lähtevät rivakasti matkaan mikäli kuskit vain uskaltavat laukkariskin pelossa satsata lähtöön. Hieman kokemattomien ohjastajien spårtrappa-lähdössä juoksunkulusta voi tulla värikäs. Pelijakauma: Hannibal Facen (40%) laukkariski on niin iso, että peliprosentit tuntuvat liian suurilta. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3, 9, 5 Suuri: 3, 9, 5

Toto64-3 7 Enforalle P. palasi yhden laukkastartin jälkeen hienolla tyylillä voittokantaan Åbyssa. Ruuna nousi ensimmäisellä takasuoralla toiselle ilman vetoapua, josta marssi 12-lopetuksessa oikeinkin helpon näköisesti ykköseksi. Illan tehtävässä kaikki puoltaa. Vastus on viimekertaista helpompi, pahimmat vastustajat on arvottu takariviin, 2640 metrin matka suosii ja Flemming Jensenin suojatti päässee kaiken lisäksi keulaan tekemään omaa juoksuaan. Toki se ei ole millään tavalla elinehto. Varmaksi. 11 Dali Pagadi joutui toissa kerralla Åbyssa taipumaan Enforalle P.:n edessä keulasta neljänneksi. Toki sitä rasitti kova avauskin. Viimeksi Åbyn 86-lähdössä ruuna oli tekemässä johtavan rinnalta vahvaa suoritusta, mutta pilasi 50 metriä ennen maalia laukkaan ja siihen paloi kakkossija. 10 Starbec's A.to Z. pujotteli toissa kerralla Färjestadissa positiivisesti toiseksi ylivoimaisen Broadway Sunin takana. Viimeksi Solvallan 86-lähdössä kolmannessa sisällä juossut ori kiri lujaa toiseksi llama Tooman kupeelle. Viimeiset 400 metriä sujuivat hieman alle 1.10-kyytiä, mutta toki erittäin hiljaisen matkavauhdin jälkeen. 1 Upcoming Artist kiri Åbyssa varsin terävästi maaliin sisäratajuoksun jälkeen. Ruuna palasi tuohon kisaan tauolta, joten nyt se lienee entistä terävämpi. Juoksunkulku: Enforalle P. etenee keulaan ja saa vetää mieleistään vauhtia. 2 Sergie Phefirst tai Upcoming Artist saa himoitun paikan suosikin takana. Pelijakauma: Ei isompia. Enforalle P. (78%) ei tunnu jättiprosenteista huolimatta edes kovinkaan paljon ylipelatulta. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto64-4 6 Condiorin puolesta ei puhu sikäli monikaan asia, että ruuna palaa tauolta ja viime kaudella se ei esittänyt yhtään mitään. On kuitenkin muistettava, että 3-vuotiaana Condior kamppaili tasapäisesti hyviäkin hevosia vastaan ja meni täyden matkan alle 1.14-tulokseen. Luokka tuskin on hevoselta hävinnyt mihinkään ja nyt ruuna tekee mielenkiintoisen debyyttistartin Robert Berghin treenistä. Condior oli ennenkin tekijämiehellä, mutta niin monta kertaa on nähty miten Berghin tallissa hevosiin tulee aivan uusi potku ja sama voi tapahtua myös Condiorille. Ideasuosikki. 8 Escape A.P. teki mainion juoksun viimeksi Jägersron 86-lähdössä, kun ruunalla kierrettiin kolmannesta ulkoa kierros jäljellä toiselle ilman vetoapua, josta kamppaili ylivoimaisen Laradja Vrijthoutin jälkeen toiseksi. Lähtöpaikka on synkkä, mutta tässä porukassa Morten Juulin treenattava pystyy pärjäämään vaikeammallakin juoksunkululla. Pienempi systeemi yritetään selvittää edellä mainitulla kaksikolla. 7 Alert Vendil väläytteli jo muutamassa aiemmassa startissaan ja viimeksi Jägersrossa ruuna palasikin pitkästä aikaa voittajakehään, kun 11-avauksesta huolimatta vastaili väsyneenäkin ykköseksi. Tänään juostava mailin matka sopinee hevosen ominaisuuksille parhaiten ja Ken Eccen ajokki voi päästä keulaan, mutta sen hintalappukin voi olla liian kova. 10 Alexia Marshallin onnistuminen roikkuu ilmassa. Örebrossa se jäi kirikierroksen alkupuolella toiselle ilman vetoapua, josta tuli kelvollisesti perille ja oli toista rataa juosseista paras. Sitä ennen Färjestadin lumisissa olosuhteissa loppukurvin laukkaan taisi palaa totosijoitus. Tänään tamma kokee mielenkiintoisen kuskinvahvistuksen, kun ohjat ottaa Carl Johan Jepson. 3 Move It Brodde saanee nopeana lähtijänä loistoreissun ja kyvyiltään ruuna on lähdön parhaimmistoa. Parin kuukauden tauolta vire on kysymysmerkki, mutta ehkä jotain odotuksista kertoo, että jenkkikärryt lyödään perään heti ensimmäiseen starttiin. Paljon peliä keränneet 5 B.B.S. Solarsystem ja 11 Van Gils jäävät varahevosiksi. Ensin mainittu on ollut juuri niin tasapaksu kuin tulosrivistöstäkin voi päätellä. Van Gils puolestaan teki kelvollisen debyytin André Eklundhin treenistä, mutta viimeksi Axevallassa ruunan otteissa oli näkyvissä miksi se pääsee niin harvoin starttiin. Ravi oli hyvin vaikean näköistä, eikä laukkaan palanut minkäänlaista menestystä. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa ainakin radoilta 2,5 ja 7 lähdetään lujaa liikkeelle. Alert Vendil lienee lopullinen keulahevonen. Condiori tai Escape A.P. pitää huolen ettei matkavauhti tule rivakan alun jälkeen menemään aivan kävelyksi. Pelijakauma: Oudosti pelattu lähtö. Condior (14%) on huippurasti. Samoin Escape A.P. (19%) ja Alexia Marshall (4%) saisivat olla enemmän pelattuja. Alert Vendil (20%), B.B.S Solarsystem (14%) ja Van Gils (14%) ovat liikaa luotettuja. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6, 8 Suuri: 6, 8, 7, 10, 3

Toto64-5 3 Echelonilla palattiin Åbyssa yhden keulajuoksun, ja siitä taipumisen, jälkeen tuttuun menestysreseptiin. Keula pois ja loppusuoralla open stretchia pitkin voittoon. Kyseisellä tyylillä ruuna on ottanut kaikki neljä voittoaan Jerry Riordanin treenistä. Nyt Riordanilla ja kuski Victor Rosleffilla on taktiikkapalaverissa ison mietinnän paikka miten illan lähtö ajetaan. Uskalletaanko keula antaa pois ja mille hevoselle. Jos annetaan, niin uuden keulahevosen kuski voi olla niin juonikas, että luovuttaa vetovastuut edelleen jollekin toiselle, ja tässä tapauksessa Echelon olisi kolmas sisällä. Se voi olla voittoa ajatellen jo liian kaukana. Kysymysmerkit huomioiden Echelonin lähes 60 prosentin kannatus kuulostaa ylisuurelta. 9 Unstoppable D.E. ravasi Tanskassa peräti 13 startin mittaisen totosijaputken. Se katkesi viimeksi Jägersrossa, mutta ei Morten Juulin treenattavaa sovi moittia yhtään. Ruuna kiri hyvin kolmannesta ulkoa, eikä hävinnyt 75-tasoa lähennelleessä lähdössä paljoakaan esimerkiksi kovalle Zaffiro Jetille. Takarivistäkin ruuna nousee korkealle. 4 Gambit Brodde on unohdettu parin epäonnistuneen Jägersron startin myötä. Viimeksi se näytti takajoukoissa vielä tuorevoimaiselta, kunnes laukkasi yllättäen loppukurviin. Sitä edellisessä startissa ruuna jäi selvästi viimeiseksi, mutta Marc Elias piteli niin rankasti hevosta lähes koko ensimmäisen kierroksen, että Gambit Brodde taisi tukehtua tai yksinkertaisesti masentui. Peruskyvyiltään kyseessä voi hyvinkin olla lähdön paras hevonen. 6 HögstenaStalldräng teki Färjestadissa kelvollisen debyytin Heikki Dolnäsin treenistä tsempattuaan johtavan rinnalta toiseksi. Ori pystyy huomattavasti parempaankin ja on perushevosia tähän lähtöön. Kovaluokkainen 10 Sato saa ainakin ennakkoinfon mukaan tänään peräänsä jenkkikärryt ja otetaan jättiyllätysmerkkinä kuitille. Juoksunkulku: Echelon avaa keulaan. Jatkossa Gambit Brodde tai HögstenaStalldräng voi edetä tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Echelon (59%) on liikaa luotettu. Erityisesti Gambit Brodde (5%), Unstoppable D.E. (14%) ja Sato (2%) maistuvat. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 3, 9, 4, 6, 10 Suuri: 3, 9, 4, 6, 10

Toto64-6 9 Bitcoin oli vakuuttava kaikissa taulussa näkyvissä voitoissaan ja oli todella hyvä myös Ålborgin kakkossijaan päättyneessä startissa, jossa tämän illan pankki Enforalle P. sai pistellä tosissaan, että pystyi ohittamaan tallikaverinsa. Viimeksi tammalla ei ollut kaikki kunnossa, vaan se laukkasi sekä lähtöön että loppukurviin. Bitcoin on nyt saanut hetken huilia ja Flemming Jensenin hevoset ovat aina tikissä, varsinkin kun hevosauton keula suuntaa kohti Ruotsia. Tamma voi olla tähän lähtöön täysin ylikyläkin, mutta muutama varmistus sille otetaan. 5 O.M. Faststeep teki tauolta lupaavan juoksun Åbyssa säestäessään hyvin johtavan takaa keulasta voittanutta Bearicecreamia. Jägersrossa tamma jäi umpipussiin ja tuon startin voi unohtaa. Marc Eliaksen ajokki teki niin jäätäviä juoksuja viime kesänä, että likikään samanlaisena se olisi vaikea kukistettava. Tiedossa lienee tänään keulajuoksu. 2 Alfredo Sauce teki vaikutuksen viimeksi Åbyssa. Hiljaisen matkavauhdin jälkeen takajoukoista ei olisi pitänyt olla saumaa kärkisijoille, mutta tamma kiri neljännestä ulkoa porukan selvästi kovinta kyytiä ja ehätti totoon. Viimeiset 700 metriä sujuivat 10,8-kyytiä. 10 Aronia nousee takarivistäkin jälleen totoon varsinkin samanlaisena kuin toissa kerralla Jägersrossa, jolloin tamma kamppaili urheasti perille johtavan rinnalta. Optimitapauksessa kirivaiheessa tarjolla on Bitcoinin vetoapu. Juoksunkulku: 4 Esta on alussa nopein. O.M. Faststeep etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan. Bitcoinilla voidaan tehdä matkalla ratkaisuja mikäli vauhti rauhoittuu. Pelijakauma: Ei isompia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 9, 5, 2, 10 Suuri: 9, 5, 2, 10

