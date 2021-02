Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 17.2.2021

Toto86-1 Avauskohde voi hyvinkin olla takarivistä huolimatta suosikin heiniä, sillä 10 Zidane D.E. on vakuuttanut alkuvuoden starteissaan. Parin voiton jälkeen viimeksi tosin tuli tappio, mutta lähtösuoralla tulleen laukan paikkaus oli vahva ja ruuna kipusi lopussa vielä kärjen tuntumaan. Takarivin ohella miinustekijänä on myös parissa viime startissa loppumetreillä aavistuksen heikentynyt tyyli, joka voi tietää talviradoilla laukkoja jatkossakin. Hevosena Sybille Tinterin suojatti tuntuu tämänkertaisiakin vastustajia pykälää kovemmalta, mutta em. syistä isompaan systeemiin nostetaan muitakin.

2 Exclusiva Liss hyötyy tasavauhtisena menijänä matkasta ja voi optimaaliselta lähtöpaikalta kamppailla taas voitosta. Viime kerralla se menetti paikkansa johtavan rinnalla päätöspuolikkaan alkaessa, mutta punnersi maalisuoralla uudestaan edellään juosseiden edelle. Uran ensimmäinen täysosumakin tuli johtavan ulkopuolelta.

Tauolta tuleva 5 Bowling El Mar on esittänyt varsin lupaavia otteita ja alla on jo 18-vauhtinen ratahiitti, joten kunto lienee heti vähintään asiallinen. Sopivalla selkäjuoksulla ei mahdoton.

Vähemmän pelatuista parhaalta kortilta vaikuttaa 11 Totte C.D., joka ei pystynyt viikko sitten nousemaan takaa reipastempoisessa kisassa, mutta tällä kertaa vastus vaikuttaa oleellisesti helpommalta. Rommen kirin uusiessaan 5-vuotias voi ehtiä voittomatsiin saakka.

Syksyllä valmentajaa vaihtanut 4 Awaited ei jaksanut marraskuun debyytissään uudesta tallista vielä vaativalla juoksulla, mutta esiintyi edukseen tauon jälkeen helmikuun alussa kivuten takaa kolmanneksi. Jos suunta on edelleen nousujohteinen, ei kärkipään sija tässäkään suuresti yllättäisi.

Suurempiin revityksiin voi harkita vielä toisinaan kelpo suorituksia tekevää 3 Bang Boomerangia sekä asiallisesti takaa viimeksi punnertanutta 12 Bergakungen F:ää. Ensin mainittu oli tosin viimeksi vaisu.

Juoksunkulku: 1 Thrilling voi olla ensi metrit kärjessä. Kolmelta uloimmalta radalta joku voisi pystyä sen haastamaan keulakisassa, mutta pitkällä matkalla alkuun panostaminen voi jäädä vaillinaiseksi. Lopulta kärjessä lienee joka tapauksessa jompi kumpi kahdesta eniten pelatusta.

Pelijakauma: Zidane D.E:n (43%) peliosuus on nousussa ja se voi kohota turhankin selväksi suosikiksi. Totte C.D. (6%) voisi olla enemmän pelattu.

Ranking: A) 10 B) 2, 5, 11, 4, 3, 12 C) 7, 8, 1, 6, 9 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 10 Suuri: 10, 2, 5, 11, 4

Toto86-2 Vahva 9 Mellby Good oli pienestä paussista huolimatta tammikuun lopun kisassa paras kuolemanpaikalta, eikä juostavasta matkasta tai takarivin paikastakaan varsinaisesti ole kiertämään tottuneelle tammalle isompaa murhetta. Vastus sen sijaan on nyt selvästi viimekertaista tasokkaampi, johon peilaten suursuosikin asema tuntuu liioitellulta. Ykkösmerkki, mutta ei varmaksi.

3 Sultan Norrgård jäi viimeksi ensimmäistä kertaa kaksarisijojen ulkopuolelle, mutta kulki takaa silti juosten 11-kyytiä perille kovia ikätovereita vastaan. Kärkiporukasta aiemmin menestynyt ruuna pääsee tällä kertaa taas parempiin asemiin ja startti alla suoritustasokin voi nousta. Vaarallinen.

Myös 4 Zeolit kulki viimeksi takaa hyvin perille, vaikkei kärkikolmikkoon noussutkaan. Edellisellä kerralla Rommessa juoksu meni erittäin vaativaksi, mutta 4-vuotias jaksoi silti ratkaista maalisuoralla. Jari Åkerfeldtilla on tuskin tarkoitus antaa suosikille mitään ilmaiseksi ja isommat revittelyt matkalla välttäessään Zeolit ei ole helppo vastustaja ratkaisuhetkillä.

Keulaan toissa kerran tapaan mielivä 2 Kalas lukeutuu myös huomioitaviin, sillä suoritus Solvallassa oli kaikin puolin erittäin sitkeä hankalissa olosuhteissa. Eskilstunan 75:ssä Isac Lindberg yritti matkan aikana takaa eteenpäin, mutta joutui palaamaan takaisin, eikä lopussa sijoitus enää parantunut.

Kapasiteettia kärkipäähän on myös ravilla 7 Gitan de Touchyvonilla, mutta laukkariski on merkittävä. Viimeksi ranskalaisruuna selvitti alun kunnialla, mutta kiertelystä tuli lopulta sen verran pitkä, ettei kuolemanpaikalta loppukaarteen alussa kärkeen edennyt 5-vuotias jaksanut enää maalisuoralla vastata voittajalle. Nyt mukana on muitakin vahvoja menijöitä, joten eteneminen ilmaiseksi kärjen rinnalle ei välttämättä onnistu.

Pieniä mahdollisuuksia omaa myös takaa asiallisia suorituksia tehnyt 1 Inspector Gadget. Se pystynee startti kropassa parantamaan viime kerrasta ja juoksustakin voi tulla edullisempi, vaikkei Kim Erikssonin suojatti alussa olekaan terävimpiä. Muiden mahdollisuudet voittoon ovat melko olemattomat.

Juoksunkulku: Kalas ja Sultan Norrgård ovat kiinnostuneimmat keulapaikasta. Ensin mainittu sinne ehkä lopulta etenee. Zeolit voi tulla seuraavassa vaiheessa kyselemään vetotöitä, mutta ei ehkä pääse suosiolla keulaan. Vahvoille Mellby Goodille ja Gitan de Touchyvonille tilanne voi muodostua takaa aikaisen hyökkäyksen suhteen pulmalliseksi, jos Zeolit jää johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Mellby Good (61%) on ylipelattu. Sultan Norrgård (14%) ja erityisesti Zeolit (7%) ansaitsisivat enemmän peliä.

Ranking: A) 9, 3, 4 B) 2, 7, 1 C) 8, 10, 5, 11, 6 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 9, 3, 4 Suuri: 9, 3, 4, 2

Toto86-3 Hieman sekavalta näyttävästä kylmäveriryhmästä erottuu selkeä suosikkipari ja kummankin ravatessa muilla ei ehkä ole resursseja niiden lyömiseen.

Puolet starteistaan voittanut 10 Prins C.K. on luotettavampana tapauksena takarivistäkin ykkösmerkki. Joulukuun kisassa ori taipui kipeänä johtavan rinnalta, mutta suoritukset sitä ennen olivat vahvoja. Tallitiedot lupaavat heti hyvää ja voittokantaan palaaminen on täysin mahdollista.

Kovia lähtöjä kolunnut 5 Tangen Elvira ei kuitenkaan ole helppo vastustaja, mikäli malttaa ravata koko matkan. Toissa kerralla se vaihtoi 2. ulkoa puolimatkassa johtavan rinnalle, josta kuitenkin putosi hieman lopussa. Edelle jäi kuitenkin tämänkertaista kovempia nimiä kuten mm. Lome Storm ja Tekno Jerven. Uumajassa sekä viimeksi Bollnäsissä tamma laukkasi avauskurviin, mutta paikkasi erheensä hyvin joulun kisassa.



Peliä on kerännyt runsaasti myös 11 Vimse Lars, mutta kelpo taulusta huolimatta ruuna tuntuu edellä mainittuja vaatimattomammalta. Keulasta Östersundissa varman voiton ravannut 9-vuotias kulki viimeksikin kaukaa takaa asiallisesti perille.

7 Guli Anna laukkasi vuoden avauskisassa kahteenkin otteeseen, mutta osoitti hyvää virettä viime viikon maanantaina Bodenissa, jossa loppu 2. sisältä sujui juosten. Myös 3 Nygårds Hillevi voisi tauosta huolimatta osallistua tototaistoon, sillä hyvältä paikalta tamma voi päästä nopeudellaan suotuisiin asemiin. Tallikaveri 9 Klack Novakaan ei ole onnistuneella juoksulla aivan ulkona totokuvioista.

Juoksunkulku: Nygårds Hillevi voi napata ensimmäiset keulat, mutta selkäjuoksu lienee tavoitteena. Suosikkikaksikosta etummaiseksi selviävä hakee kärkipaikan. Takarivistä huolimatta Prins C.K:lla on siihen hyvästä selästä paremmat mahdollisuudet.

Pelijakauma: Prins C.K. (36%) ja Tangen Elvira (27%) voisivat erottua vielä selvemminkin muista. Vimse Lars (22%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 10, 5 B) 11, 7, 3, 9 C) 6, 2, 1, 4, 8 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 10, 5 Suuri: 10, 5

Toto86-4 Suomen ikäluokkalähdöt läpi kolunnut ja pari suurvoittoakin saalistanut 2 Battle Jack hakee uutta nousua Oskar J. Anderssonin tallista. Parin lyhyen alkulaukan jälkeen aloitusstartti Rommessa sujuikin ihan lupaavasti ruunan kuljettua pääasiassa sisärataa pitkin hyvällä otteella perille. Vetolapuilla ja viime kertaa kevyemmällä balanssilla hyvän kapasiteetin omaava suomalainen voisi olla jo valmis menestymään. Peleissä Battle Jack tuntuu kuitenkin kuumenevan melko tavalla, eikä monesti odottamattomia tapahtumiakin sisältävään oppilaslähtöön siinä välttämättä enää lopulta ole pelillistä ideaa. Kärkirankkaus kuitenkin.

Alustavasti eniten peliä kerännyt 8 Showtimejackflower vaikuttaa ulkoradasta huolimatta kovimmalta vastustajalta. Sen paukut eivät riittäneet hyvälläkään juoksulla toissa kerran 75-kisassa Marschall Matchin kyytiin, mutta muuten ruuna on tehnyt hyvää jälkeä. Viimeksi se nousi parijonosta lopussa kärjen tuntumaan. Linus Lönn on onnistunut sillä aiemmin kahdesti voittamaankin, joten valjakko on pelihevosia nytkin.

5 Andy Pandy Onellekin rima lauantaitasolla oli vuoden alussa liian korkealla, eikä kuukauden starttivälillä Eskilstunassakaan menossa ollut aivan parasta potkua. Tiiviimpi kilpailurytmi ja sopivampi vastus ovat puoltavia tekijöitä tässä.

Yllätysosastolta mukaan poimitaan 10 Iller Tooma, jolle jäi joulukuun starteissa kovasti jossiteltavaa. Kummallakin kerralla ruuna jäi sisälle voimissaan huonoihin selkiin, viimeksi tuli laukka päätössatasella. Paremmilla tuureilla yllätysvalmis!

12 Jareth Boko on kapasiteetiltaan lähdön parhaimmistoa, mutta onnistumisia ei ole eri syistä tullut. Joulukuussa juoksut menivät turhan vaativiksi, Bollnäsissä ongelmat olivat tyylipuolella ja viimeksi tuli lähtölaukka puutteellisen pidon takia. Kaiken natsatessa ei näistäkään asemista mahdoton.

4 Lamino laukkasi viimeksi taustalla viimeisellä takasuoralla ja pinnisteli sitä ennen Rommessa johtavan takaa tasaisesti toiseksi. Ei aivan mahdoton, mutta peliosuus on yläkantissa, sillä uran parhaat suoritukset ovat tulleet kenkien riisumisen jälkeen.

Juoksunkulku: Mielenkiintoinen kiihdytys luvassa, sillä eturivissä on useampia kelpo avaajia. Battle Jack voisi parhaana päivänään ulkopuolelta kiihdyttävät torjua, mutta pitkällä matkalla vain yksi kisa alla suurempiin revittelyihin ei ehkä osallistuta. Keskiratojen hevosillekaan johtopaikka ei välttämättä ole mitenkään ehdoton, joten Showtimejackflower voi lopulta olla ulkoakin kärjessä.

Pelijakauma: Showtimejackflower (35%) on vielä liikaa pelattu ja Battle Jack (21%) liian vähän, mutta tilanne voi kääntyä päivän mittaan. Lamino (13%) on ylipelattu, Iller Tooma (3%) puolestaan liian unohdettu.

Ranking: A) 2, 8 B) 5, 10, 12, 4 C) 3, 7, 1, 11, 6, 9 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 2, 8, 5, 10, 12 Suuri: 2, 8, 5, 10, 12

Toto86-5 Tasaisen pikamatkan niukka ykkösvihje 1 Whitsun Madonnalle, vaikka johtopaikan puolustaminen ei todennäköisesti onnistukaan alussa. Sen ei tarvitse muodostua ongelmaksi, sillä vauhtia voi olla tiedossa ja vahvat loppuvedot ovat olleet tähänkin asti tamman tavaramerkki. Tammikuun kilpailuissa ykkösiä ei tullut, mutta kummallakin kerralla loppu takaa sujui hyvällä otteella.

Viidesti peräkkäin lauantaitasolla kilpaillut 11 Axel Ruda on saanut otteisiinsa epäilemättä uutta kovuutta, josta toissa kerran keulavoittoon oli tietysti merkki. Finaalissa 4-vuotias ei saanut aivan täyttä mahdollisuutta lopussa. Vaikkei menestyminen tässä ole mitenkään erityisen tärkeää, voi Magnus A. Djuse pyrkiä sillä takaakin heti iskuasemiin ja lopussa matsiin.

8 Walther På G:lle matka on paras mahdollinen, mutta lähtöpaikka tietää voimien kulumista alkuun. Jos Aleksi Kytölän suojatti selviää ulkoakin keulaan ilman suurta revitystä, voi se viedä lähtöä maaliin asti. Kiriherkkiä vastaan tilanne ei ole silti aivan helppo.

2 Opalis on laukannut kahdesti lähtösuoralla, eikä hyvästä kapasiteetista huolimatta tunnu valmentajansa ajamana erityisen houkuttelevalta pelikohteelta. Ravilla pysyessään tamma voi toki menestyä raskaammallakin juoksulla. Virkeät lopetukset tammikuussa tehnyt 3 I'll Fixit on vastaavasti ravivarma, mutta ruunan luokka tuntuu hieman rajalliselta. Kumpikin on kerännyt peliä melko lailla, joten isompaan vihjesysteemiin nostetaan niiden asemasta pari vähemmälle huomiolle jäänyttä.

9 Mellby Hoffan kapasiteetti riittää tälle tasolle, mutta ohjastajanvaihdos aiheuttaa tietysti monissa epäilyksiä. Heikennys on toki merkittävä, mutta alustavasti siihen on ehkä kuitenkin reagoitu liikaa. Jos kärkipaikoista syntyy kisailua eturivin hevosten kesken, voi lähtö juontua sujuvasti ilman että takaa tarvitsee miettiä erityisiä taktisia ratkaisuja.

Mukaan myös 6 J.H.Respons, vaikkei ruunan meno viime startissa näyttänytkään kovin hyvältä. Kengitystä hieman muutetaan, joten ihan kyvykäs menijä voisi toisessa startissaan Daniel Wäjersteniltä pystyä jo parempaan suoritukseen.

Juoksunkulku: Whitsun Madonnan nopeus ei ehkä riitä ja Opalis on epävarma, joten I'll Fixit voi ladata aluksi kärkeen. Aivan ulkoa Walther På G. on nopeasti rinnalla ja edennee lopulta johtoon. Myös J.H.Respons osaa avata, mutta epäonnistunut startti alla startti otettaneen maltillisemmin.

Pelijakauma: Axel Rudan (27%) kannatus on nousukiidossa, joten Whitsun Madonna (13%) vaikuttaa huomattavasti edullisemmalta. Mellby Hoffa (4%) ja J.H.Respons (3%) ovat aliarvostettuja, I'll Fixit (15%) liikaa pelattu.

Ranking: A) 1, 11, 8 B) 2, 3, 9, 6, 5 C) 4, 10, 7, 12 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 1, 11, 8 Suuri: 1, 11, 8, 9, 6

Toto86-6 Solvallan tammalähdössä on useampia hyvää virettä viime kisassaan osoittanutta menijää, mutta ainakin aamupäivän pelijakaumassa aliarvostetun keulahevosen valinta luottohevoseksi tuntuu houkuttelevalta ratkaisulta. Vakuuttavan kirin takaa tammikuun alussa tehnyt 5 Smaragd Norrgård voitti viimeksi juuri johtopaikalta melko varmasti, vaikka sai matkalla painettakin. Samanlaisella suorituksella tasokkaiden vastustajien takana pitäminen on tässäkin aivan mahdollista.

Huippuvireinen 7 Lyckans Cash ei toki ole ulkopuoleltakaan vailla mahdollisuuksia, siksi reippaita otteita Stefan Arvidssonin suojatti on joulukuun alusta lähtien esitellyt. Neljässä viime startissa sille on jäänyt joka kerta jotain sisäänkin, vaikka juoksut eivät ole aina menneet aivan helpoimman mukaan. Smaragd Norrgårdin lyöminen rinnalta vaatii kuitenkin lisäpykälän kaivamista arsenaalista.

Eskilstunassa pussiin jäänyt 11 Donna Leonora otti hyvityksen viikko sitten kierrettyään mustalta lähtöpaikaltakin lopulta voittajaksi 13,2-vauhtisella päätöskierroksella. Plussana tällä kertaa on se, että vastassa on pelkkiä tammoja, mutta toisaalta ainakaan itse työt kirissä tekemällä edellä mainitun kärkiparin(?) ohittaminen ei ole helppo tehtävä.

Rennon letkeällä otteella 12,0-lopetuksella viimeksi keulasta voittoon irrotelleen 8 Juvelens Miss F:n tehtäväkin on ulkoradalta pulmallinen, sillä johtoon selviäminen on luultavasti liian pitkissä puissa ja maksaa liikaa. Onnistuneella juoksulla hyvävireinen 5-vuotias voi toki menestyä muutenkin.

Hyvällä tyylillä kolmanneksi nousi takaa viime startissaan myös 10 Flavienne Lascaux. Senkään kärkisija ei olisi jättiyllätys. Sen sijaan 1 Inshallah ei hyvästä paikasta huolimatta tunnu erityisen kiehtovalta, sillä asemien puolustaminen ei luultavasti onnistu alussa. Vaikka se paransikin avauskisasta selvästi Bollnäsiin, on viimeisen satasen työläys silti ollut yhteisenä tekijänä molemmissa talven kilpailuissa.

Juoksunkulku: 2 Visual Condition voi ottaa ensimmäiset keulat, mutta keskeltä reippaasti kiihdyttävän Smaragd Norrgårdin selkä kelpaa. Myös 4 Emilie K. ja 6 Timetoleaveagain pyrkivät pudottamaan sisälle. Lyckans Cash kiertyy johtavan ulkopuolelle.

Pelijakauma: Smaragd Norrgård (20%) on aliarvostettu, Lyckans Cash (44%) liikaa luotettu. Inshallah (10%) on ylipelattu. Juvelens Miss F. (4%) ja Flavienne Lascaux (2%) ansaitsisivat hieman lisää huomiota.

Ranking: A) 5, 7 B) 11, 8, 10, 1, 6, 9, 3, 2 C) 4 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto86-7 Joulukuussa komeasti takaa juuri Bergåkerissa 75-voittoon kirinyt 1 Selmer I.H. jäi finaalissa sivuosiin, muttei esityksessä silti mitään vikaa ollut. Ruuna kohtaa melko sopivan vastuksen ja keulat puolustaessaan suosikki vetäneekin maaliin asti. Todennäköisempi skenaario lienee kuitenkin 6 Weekend Funin ehtiminen alussa edelle, jonka jälkeen Samu Sundqvistin taktiikka ei välttämättä pidempi starttiväli huomioiden ole aggressiivinen. Siinä tapauksessa Selmer I.H. ei enää paljon pelattuna tunnu erityisen luotettavalta, vaikka voitto on toki aivan mahdollinen takaakin.

Weekend Fun on napsinut kärkisijoja melko tasaisesti, mutta otteet ovat siitä huolimatta olleet viime vuosina varsin ailahtelevia. Tammikuun lopussa ruunan olemus oli varsin hyvä, vaikka lähdöstä sinänsä ei jäänyt juuri jälkipolville kerrottavaa. Jos vauhdinpitäjää ei löydy, voi Magnus A. Djusen ajokki viedä tätäkin kisaa maaliin asti.

Suosikkiparin takana kiinnostavin tapaus on syksyllä muutaman kerran lupaavasti uusista käsistä mennyt 3 J.H.Mannerheim. Vuoden avauskisaan ruuna tuli hieman puutteellisella valmistautumisella, mutta suoritus jäi vaisuksi myös seuraavalla kerralla. Vireen yllä on siis kysymyksiä, mutta treeniraportit ovat hyviä ja Daniel Wäjerstenin tallin hevoset ovat muuten olleet mainiossa iskussa. Matalalla peliosuudella huomioitava.

Edellytyksiä yllätykseen voi olla myös 2 Super Zantosilla, mutta kovin harvoin täydellisiä onnistumisia on kuitenkaan tullut. Solvallan finaalissa Ante Lisellin ruuna jäi keulasta taipuneen Grainfield Aidenin taakse kaikissa voimissaan.

5 On Track Piratenin kunto vaikuttaa kelvolliselta, mutta suorituksiin nähden veteraaniruuna tuntuu kuitenkin alati liikaa pelatulta, luultavasti vanhojen meriittien takia.

Juoksunkulku: Selmer I.H. avaa hyvin, mutta täydet piippuun lataavalle Weekend Funille vastaaminen ei ehkä onnistu. Samu Sundqvist tyytynee siinä tapauksessa sen selkään. 4 Narold Vox tai On Track Piraten johtavan rinnalle?

Pelijakauma: Selmer I.H:n (47%) ja Weekend Funin (22%) ero peliosuudessa on vielä liian iso. On Track Piraten (12%) on yliarvostettu, J.H.Mannerheim (5%) alipelattu.

Ranking: A) 1, 6 B) 3, 2, 5, 4, 7 C) 8, 9 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 1, 6, 3 Suuri: 1, 6, 3

Toto86-8 Ulkoradaltakin toissa kerralla johtoon edennyt ja paikkansa perille asti pitänyt 2 Hazard Boko yritti samaa Eskilstunan kultadivisioonassa, mutta joutui taipumaan Sorbetin paineen alla selvästi lopussa. Vastus on nyt taas sopivampi ja keulasta voittoon on edellytykset. Hieman vaisumpi suoritus alla haastetta alussa luultavasti sekä sisä- että ulkopuolelta saava suursuosikki tuntuu kuitenkin haavoittuvaiselta ja vihjesysteemeissä kokeillaankin elävämpää ratkaisua.

Voitot puuttuvat 5 Southwind Hydron taulusta, mutta syksyllä jenkkiori teki muutaman hyvän suorituksen 75-tasolla, eikä jäänyt Rommessa kovin kauaksi täysosumastakaan. Tammikuun lopussa tauolta Eskilstunan rauhattomaan juoksuun palannut 7-vuotias ei noussut takaa aivan kärkeen, mutta väyläkään ei ollut täysin vapaa. Ennen kaikkea olemus oli positiivinen ja sopivat asemat löytäessään hieman sekavassa porukassa Örjan Kihlströmin ajokki voisi jo voittaakin. Kaksi merkkiä päätökseen olisi tietysti turvallisempi vaihtoehto, mutta koska ero peliosuuksissa on iso, kokeillaan Southwind Hydroa yksin lapulle.

7 Global Undecidedille lyhyt matka on normaalisti selvä miinus, vaikka Eskilstunassa ruuna kolmanneksi ylsikin. Muiden hyytyessä se jaksoi pitää vauhtinsa paremmin ja samanlaisella vauhdinjaolla menestyminen voisi tietysti tässäkin olla mahdollista.

1 Jula Downtonin pari viime juoksua ovat olleet kohtalaisia ja nyt jenkillä pyritään lataamaan sisäradalta keulapaikka mielessä alkuun. Suosikin torjuminen rinta rinnan ei ole aivan mahdotonta, mutta hintaa kiihdytykselle voi tulla. Toistaiseksi voitoitta Ruotsissa oleva ori ei ole aikaisemmin juossut keulassa nykyisessä kotimaassaan.

Jos juoksusta tulee vauhdikas, ei 11 Minnestads El Pason saumojakaan voi tyrmätä. Paluu tauolta Östersundissa meni pieleen väärän balanssin takia. 8 Gobi Princessillä pyritään luultavasti ulkoakin heti eteenpäin, sillä tamma ei viihdy muiden takana. Keulapaikka olisi edellytys voitolle, mutta sinne asti rahkeet eivät normaalisti riitä.

3 M.T.Joinville ja 4 Linus Boy omaavat normaalisti edellytyksiä tämänkaltaiseen tehtävään, mutta molempien viime suoritukset ovat jättäneet kosolti kysymyksiä ilmaan. Ensin mainittu on mennyt parhaiten juuri Jorma Kontion ajamana.

Juoksunkulku: Jula Downton yrittää puolustaa sisärataa Hazard Bokoa vastaan, muttei ehkä onnistu. M.T.Joinville, Linus Boy ja 6 Wasa Warrior voivat myös osallistua kiihdytykseen, samoin ulkoa Gobi Princess. M.T.Joinvillellä on ollut viime aikoina taipumusta liialliseen painamiseenkin.

Pelijakauma: Hazard Boko (56%) on liian suuri suosikki, Southwind Hydro (11%) maistuu kovasti. Myös Jula Downton (3%) ja Minnestads El Paso (3%) ovat jääneet liian pienelle kannatukselle.

Ranking: A) 2, 5 B) 7, 1, 11, 8, 3, 4 C) 6, 12, 9, 10 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 5 Suuri: 5

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 10

Toto86-2: 9, 3, 4

Toto86-3: 10, 5

Toto86-4: 2, 8, 5, 10, 12

Toto86-5: 1, 11, 8

Toto86-6: 5

Toto86-7: 1, 6, 3

Toto86-8: 5

Hinta: 8,10 €



Suuri

Toto86-1: 10, 2, 5, 11, 4

Toto86-2: 9, 3, 4, 2

Toto86-3: 10, 5

Toto86-4: 2, 8, 5, 10, 12

Toto86-5: 1, 11, 8, 9, 6

Toto86-6: 5

Toto86-7: 1, 6, 3

Toto86-8: 5

Hinta: 90,00 €



