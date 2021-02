Ravivihje: Toto64 Gävle 16.2.2020 – 159 347 euroa ekstraa

Toisen kohteen montelähdössä ykkösvihjeen saa 1 Barney Granit, joka haki viimeksi Rommen kärrylähdössä keulat ensimmäisellä takasuoralla ja hallitsi kevyesti loppuun asti. Jörgen Westholmin treenattava on hyvä ja luotettava tapaus myös montelähtöihin. Ruuna on juossut niitä yhdeksän kertaa, voittoja on tullut kolme ja huonoin sijoitus on viides. Yllättävänkin maltillisesti pelattuna Barney Granit jää pienemmän systeemin ideavarmaksi.

Selväksi suosikiksi luotettu 5 Very Charming ei ole kenkien kanssa suorittanut samalla tasolla kuin ilman niitä ja ravi on ollut normaaliakin kulmikkaampaa. Toki on muistettava, että peruskyvyiltään ruuna voi hyvinkin olla lähdön paras hevonen ja montedebyytissä kaikki on mahdollista. 3 Garmin B.J. on kärkipään hevosia likikään samanlaisena kuin joulukuun Solvallan voitossaan. Toki parin kuukauden tauko aiheuttaa kysymysmerkkejä. 10 Volcan d’Inverne siirtyi viimeksi Eskilstunassa johtavan rinnalta kärkeen viimeisellä takasuoralla ja ruuna tuli hyvin perille asti, vaikka yksi vastustaja maalin tuntumassa ohi tulikin.

Lähes vuoden tauolta Solvallassa palannut 9 Ashbury Park kiri takajoukoista hyvin loppua jättäen selvästi taakseen Volcan d’Invernen. Eskilstunassa osat vaihtuivat, mutta silti on outoa, että Volcan d’Inverne on aamupäivän pelijakaumassa yli seitsemän kertaa enemmän pelattu kuin Ashbury Park. 11 Bling Bling hävisi Eskilstunassa kahdelle edellä mainitulle. Tamma palasi tuohon kisaan kuitenkin pieneltä huililta ja viime kesänä se pärjäsi niin tasokkaissa kärrylähdöissä, että Bling Bling on kiinnostava yllätyshaku.

7 Digital Promise pärjäisi ravilla, mutta kyseessä on niin tolkuttoman epävarma tapaus, että se jää liikaa peliä keränneenä varahevoseksi.

Juoksunkulku: Barney Granit, Garmin B.J. tai Bling Bling juoksee keulassa. Matkavauhti lienee tyypillisen montelähdön tapaan reipasta läpi kisan.

Pelijakauma: Barney Granit (12%) voisi olla tuplatenkin enemmän pelattu. Myös Ashbury Park (2%) ja Bling Bling (3%) ovat jääneet turhan vähälle huomiolle.