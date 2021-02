Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 15.2.2021

Päätöskohteen suosikkikaksikko iski yhteen jo pari viikkoa sitten Örebrossa. Tuolloin 1 Give Me Ten joutui antautumaan 5 Young Da Vicin kirin edessä, mutta vihjesysteemeissä uskotaan osien tällä kertaa kääntyvän. Keulaspesialisti Give Me Ten joutui tuolloin avaamaan avauspuolikkaan 10,9-kyytiä, mikä oli puolireipasta kyytiä lumipintaiselle kaviouralle. Young Da Vici sai puolestaan herkutella toisessa ulkona viimeisen takasuoran loppuun ja ratkaisi 12-vauhtisella kiripuolikkaalla pelin varmasti edukseen. Tällä kertaa Give Me Ten voi saada pienemmällä vaivannäöllä juoksun komentoonsa ja silloin ori pystyy lyömään sitkeästi hanttiin kovillekin hevosille. Tasaisemman avaajan Young Da Vicin juoksunkulusta ei ole mitään takeita ja se joutunee jossain kohtaa matkaa kiertämään keulahevosen rinnalle. Siitä voittaminen vaatii aina huippusuorituksen. Alustava pelijakauma on kääntymässä vahvasti Young Da Vicin kelkkaan, joten kokeillaan Give Me Teniä rohkeasti vastavarmaksi.

Suosikkikaksikko erottuu muusta porukasta. 9 Zeus Bi hakee vielä kuntoaan pitkän tauon jälkeen. Viimeksi hevonen tuli häntäjoukoista mukavasti maaliin, vaikka lopun ravi ei totisesti silmiä hivellytkään. Oriilla on korkea kapasiteetti näihin sarjoihin ja Erik Adielsson vahvistaa nyt rattailla. Voitto olisi silti pieni yllätys. 3 Conrads Wilhelm tuli viimeksi hyvällä potkulla hänniltä maaliin, vaikka sijoitus jäikin vaisuksi. Kristian Lindbergin suojatin kunto on nousussa. 4 Pablo Andover ei ole häikäissyt viime aikoina, mutta tällä kertaa kuski vahvistuu Jorma Kontion hypätessä kärryille ja ruuna saa jenkkikärryt perään. 2 Grinnebys Orion saanee nappijuoksun Give Me Tenin takana ja pystyy sieltä roikkumaan totosijoille. Voittaminen on harvinaista herkkua. 10 Divine on kyvykäs tamma, mutta kauden avauksen perusteella kunto on vielä pahasti hakusessa. Voitto olisi yllätys.

Juoksunkulku: Give Me Ten avaa keulaan ja saa Grinnebys Orionin taakseen. Vauhti rauhoittuu nopeasti, jolloin Young Da Vici kiertää toisen radan veturiksi.

Pelijakauma: Pelijakauma on liikkumassa Young Da Vicin (40%) suuntaan, jolloin Give Me Tenissä (31%) on pelillistä ideaa. Näiden takana kiinnostavin on Conrads Wilhelm (2%).