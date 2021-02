Ravivihje: GS75 Bollnäs 14.2.2021

Päivän Duon avauksessa suosikinpaineet saa kantaakseen 5 Sign Me Up Too. Emilia Leon suojatti voisi tällä kertaa päästä nappikiihdytyksellä johtopaikalle, josta nousukuntoista ruunaa ei olisi helppo ohittaa. Bergsåkerissa se teki reilun kuukauden starttiväli huomioiden rehdin suorituksen johtavan rinnalta, vaikka ei Zooropan ohi päässytkään. Hevosen balanssia kevennetään tähän starttiin, joten lähtökohdat päivän kilpailuun ovat varsin lupaavat.

3 Urgent Call on saanut kaksi starttia kroppaan pitkän tauon jälkeen ja vire lienee edelleen nousujohteinen. Bollnäsin 75-kisassa se otti johtavan takaa maksimisijoituksen, mutta 10-lopetuksessa edelle jäi vain tosi kovia hopeadivarin menijöitä. Tällä kertaa lähtö on helpompi ja onnistuneella juoksulla Oskar J Anderssonin suojatti on huippuvaarallinen.

Daniel Redénin tallin kaksikko 9 Reigning Moni ja 2 Valley Brodde ovat tähän porukkaan laatuhevosia, mutta molemmat olisivat ilman kenkiä selvästi parhaimmillaan. Reigning Moni avasi kauden hyvällä lopun tykityksellä, kun tilat aukesivat myöhään. Valley Brodden paluu ei sujunut yhtä rakentavissa merkeissä, vaan se sai raskaan reissun johtavan rinnalla ja taipui varsin pahoin. Molemmat parantavat startti alla ja mahdollinen ylivauhti petaisi kaksikon tietä kärkikamppailuun. Kumpikin onnistuu odotuksiin nähden silti turhan harvoin.

7 Vacqueyras on avainroolissa lähdön juoksunkulun suhteen. Thomas Åhlundin suojatti oli Eskilstunan 75-lähdössä pirteämpi kuin aikoihin ja tsemppasi keulasta kakkoseksi, vaikka joutui kaasuttelemaan avauspuolikkaan hurjasti 07,5-vauhtia. Ruuna näytti loppukaarteessa jo lyödyltä Malkinin vyöryessä edelle, mutta kontrasi loppumetreillä vielä uudelleen aivan voittajan tuntumaan. Hevonen on räväkkä kiihdyttäjä ja keulasta parhaimmillaan, joten taktiikka on takuulla aktiivinen.

6 Han Herred juoksi viime vuonna kovia lähtöjä ja kilpaili keväästä asti tauluaan paremman ”ikitipsin” maineessa, voittotilin jäädessä kuitenkin pyöreään nollaan. Hevonen on reipas avaaja, mutta taktiikka saattaa olla rakentavampi pitkältä tauolta. 10 Scarlets Mirakel kirii tarkalla juoksulla palan matkaa lujaa, mutta lähtö on kova ja voittoon asti venyminen olisi suuri yllätys. 4 Casanova Sisun kunto on kohdillaan, mutta viimeisin voitto on vuodelta 2017. Bergsåkerin 75-kisan vahva loppuveto tuli jenkkikärryt perässä ja ennakkotietojen mukaan se juoksee nyt tavallisilla kärryillä,

Juoksunkulku: Räväkkä avaus, jossa Vacqueyras näyttelee suurta roolia. Urgent Call päässee leikkaamaan ensin sisälle ja se saattaisi haluta hyvin kiihtyvän Sign Me Up Toon selän eteensä. Vacqueyras saattaa silti olla kaikista nopein. Avauspuolikkaasta tulee reipas.

Pelijakauma: Urgent Call (16%) on pelihevosista kiinnostavin.