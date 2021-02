Ravivihje: Toto75 Åby 13.2.2021

Toto75-1 Kierroksen avaavan tammalähdön ykkösmerkki on todennäköisimpänä keulahevosena 6 Garca, joka on kuitenkin alustavasti vasta nelossuosikki. 5-vuotiassa olisi ehkä ideavarmankin ainesta, mutta prosentit noussevat vielä ja kovimmat vastustajatkin pääsevät luultavasti hyviin iskuasemiin. Garcan edellinen voitto tuli nimenomaan keulasta ja esitykset sen jälkeenkin ovat olleet hyviä. Toissa kerralla se kipusi reippaalla otteella toiseksi, mutta viimeksi kiritilat eivät auenneet.

Toinen vaihtoehto keulaan on 1 Annie Flame, jonka otteet kahdessa viime kisassa ovat olleet selvästi aiempaa parempia. Uran avausvoiton tamma noukki pitkällä kirillä takajoukoista, viimeksi se kesti kuolemanpaikankin erinomaisesti. Kärjestä tai sen takaa matsiin nytkin.

Annie Flamen viimeksi selästä maalisuoralla helposti lyönyt 8 Erin Zet ei varmastikaan ole startti alla kehnompi ja hyvän lähtijän takaa juoksu voi juontua tässäkin mukavasti. Pelillinen huomio keskittynee sen verran paljon edellä mainittuun etuvoltin kaksikkoon, että 4-vuotias voi jäädä lopulta edulliseksikin. Edellä mainittu trio lapuille.

Luokaltaan lähdön ykkönen on tietysti 40 metrin takamatkalta aloittava 15 Princess S.W., mutta tehtävä on tiukka ja päivän vire epäselvä. Neljä viikkoa sitten Peter Untersteinerin suojatti lähti jo startista jäykän oloisesti ja laukkasikin avauskurviin. Jos kaikki on kunnossa, voitto ei tietysti kykymenijän kohdalla koskaan suuresti yllättäisi.

Paaluhevosista 2 Violette Facella ja 3 Gitane d'Invernella on alla jämäkät suoritukset ja hyvällä reissulla kumpikin voi olla nytkin korkealla. 9 Global Virginin meno oli viime lauantaina kuukauden starttivälillä ja pitkällä matkalla reippaassa Klass II -lähdössä vähän nahkeaa, mutta sekin pystyy kirimään juoksun onnistuessa reippaasti, kuten Rommessa nähtiin.

Juoksunkulku: Annie Flame ja Garca käyvät kisan keulapaikasta, viime mainittu voi olla etevämpi. Vauhti pyrittäneen pitämään sen verran reippaana, ettei Princess S.W. pääse ilmaiseksi kiertämään rinnalle. Todennäköisemmin sille onkin tiedossa päätösrinki kolmatta pitkin.

Pelijakauma: Garca (15%) on pelihevosista ainakin vielä edullisin. Violette Face (13%) ja Princess S.W. (15%) ovat keränneet liian tuhdin kannatuksen.

Ranking: A) 6, 1, 8 B) 15, 2, 3, 9, 7, 13, 10, 11 C) 4, 5, 12, 14 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 6, 1, 8 Suuri: 6, 1, 8

Toto75-2 Nuoret kuskit kisaavat toisessa kohteessa omasta champion-tittelistään. Sopivalta kakkosradalta 2 Bold Heuvellandin suosikkiasema Magnus A. Djusen ajamana ei ole suuri yllätys, mutta ei lähtö voitokkaalle saksalaiselle silti mikään läpihuutojuttu ole. Ruuna aloitti Ruotsissa syksyllä kahdella helpolla voitolla, mutta marraskuun alun kisassa raviongelmat tulivat mukaan kuvaan. Paluu tauolta viimeksi oli melko mitäänsanomaton, sillä vastus oli heppoinen ja juoksu 2. ulkona juontui kuin elokuvissa. Jenkkikärryt peräänsä saava 5-vuotias pääsee nyt etukenkien hokeista eroon ja luvassa on luultavasti eri meininki. Erityisen ripeä starttari se ei ole ja kaukana kotoa Oscar Berglundin suojatti saa muitakin seurakseen kupongille.

8 Lucky Truc otti toissa kerralla vakuuttavan voiton ja starttasi sen myötä 75-lähtöön suosikkina neljä viikkoa sitten. 04-vauhtinen tykitys avauskurviin oli kuitenkin liikaa ja tuloksena oli laukka. Victor Rosleffin ajama ruuna voi hankkia hieman maltillisemmallakin aloituksella johtopaikan ulkoakin haltuunsa, eikä keulasta lahjakkaan menijän lyöminen olisi yksinkertaista.

Mainioita otteita on osoittanut myös 1 Hooper des Chasses, eikä ravilla alun selvittäessä senkään voitto tulisi yllätyksenä. Tammikuun alussa 4-vuotias punnersi voiton johtavan rinnalta, viimeksi se oli keulasta suvereeni 11,5-lopetuksessa. Aivan helpoimmalta ajettavalta saksalaisruuna ei vaikuta, joten ykkösradalta vähemmän ajavalle kuskille voi olla tiedossa ongelmiakin.

Jos halutuimmista juoksupaikoista tulee kinaa, voi 12 Incredible Wine nousta lopussa korkealle. Se on osoittanut alkuvuoden starteissa mainiota virettä, eikä näistäkään asemista pärjääminen yllättäisi, vaikka voitot ovatkin tulleet lähempää kärkeä.

Edellä mainittu nelikko erottuu melko selvästi, mutta nuorten ja innokkaiden kuskien ollessa asialla yllättävämpikin voittaja on mahdollinen. 6 Bara du Chene rikkoi kuparisen kuun alussa, vaikka olikin keulapaikalla turhan meneväinen. Jos nopea ruuna selviäisi kärjen läheisyyteen, ei tempun uusiminen olisi välttämättä mahdotonta.

Loppuvuonna erinomaisesti pärjänneellä 15 Filip Winnerillä on säästelty voittosummaa tähän. Matka käy ja kuski on parhaasta päästä. 9 Sedin U.S. on kohdannut viime starteissa usein varsin hyviä hevosia ja pääsee seuraamaan suosikkia alusta alkaen.

Juoksunkulku: Hooper des Chasses lähti keskeltä viimeksi mukavasti, mutta sisältä keulan puolustaminen voi olla silti hankalaa. Radoilta 5 ja 6 avataan ehkä parhaiten, mutta alkuun myös panostavan Lucky Trucin selkä kelpaa hyvin kummallekin. Suosikki voi kiertyä puolimatkassa toisen radan vetäjäksi, jos vauhti sen sallii.

Pelijakauma: Bold Heuvelland (38%) on liian selvä suosikki.

Ranking: A) 2, 8, 1, 12 B) 6, 15, 9 C) 5, 3, 7, 11, 10, 13, 14, 4 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2, 8, 1, 12, 6, 15, 9 Suuri: 2, 8, 1, 12, 6, 15, 9

Toto75-3 Kolmas kohde yritetään ratkaista paalun 5 Geronimo Amin avulla. Kahdella voitolla uransa aloittaneen ruunan viime kausi oli pettymys, vaikka se ihan kelvollisia suorituksia tekikin. Tauon jäljiltä Eskilstunassa Jörgen Westholmin suojatti vaikutti varsin hyvältä, mutta jäi lopulta kärjen taakse kaikissa voimissaan pussiin. Keulapaikka häämöttää tällä kertaa ja Rikard N. Skoglundin ajokki voi pitää takamatkan hevoset kurissa maaliin asti.

Ylivoimaisen voiton keulasta kuukausi sitten ottanut 6 Quantum Roc ei ollut viimeksi aivan yhtä hyvä ja tuli loppumetreillä ohitetuksi. Hyvän kapasiteetin omaava 5-vuotias on ideavarman kovin vastustaja. Myös 12 Darlington pystyy kamppailemaan voitosta, mikäli startti juoksuradalta onnistuu. Selvän voiton toissa kerralla ravannut ruuna väänsi viimeksi 75:ssäkin johtavan rinnalta melko sitkeästi.

10 Flaccon voittoputki katkesi pari viikkoa sitten 75-kisassa, eikä sen otteissa loppumatkalla ollut aivan parasta potkua. Balanssia päästään nyt keventämään ja ruuna voi saada voltin vitoseltakin reippaan startin.

Paalulta yllätyssaumaa voisi omata Robert Berghin tallista alkuvuoden kisannut 2 Baby Boy. Viimeksi se veti porukkaa yksin paalulta startanneena, mutta tuli lopussa kahden selvästi isorahaisemman ohittamaksi. 4-vuotias ei ollut kehno itsekään.

13 Timo Lanen ja 14 Bicc's Avalonin tehtävä takamatkan takarivistä ei ole lähtökohtaisesti kovin herkullinen, mutta kummallakin on edellytyksiä tälle tasolle. Jälkimmäinen ei jäänyt Eskilstunassa kauaksi voittaneesta Joseph Bokosta.

Myös Berghin kolmas valmennettava 7 Conrads Janne tulee kyseeseen, jos lähtöön laittaa runsaammin merkkejä. Viimeksi se tosin esiintyi kolmossijasta huolimatta varsin tahmeasti. Lopussa taipunut 1 Artful Deimos tarpoi viime kerralla avauskierroksen kolmatta rataa ennen kuin pääsi keulaan. Juoksusta tulee nyt suotuisampi, mutta voitto on silti tiukassa.

Juoksunkulku: Geronimo Am hakenee paaluhevosista kärkipaikan, sillä muille kelvannee selkä. Darlington voi olla takamatkalta aktiivisin avauskierroksella.

Pelijakauma: Geronimo Amin (19%) ja Quantum Rocin (25%) prosenttien pitäisi olla toisin päin. Baby Boy (2%) on yllättäjistä aliarvostettu.

Ranking: A) 5 B) 6, 12, 10, 2, 13, 14, 7, 1 C) 11, 9, 15, 8, 3, 4 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto75-4 Mainioita otteita tauon jälkeen neljässä viime startissa esittänyt 2 Lilo Love on pienimmästä rutiinista huolimatta ansaittu suosikki päivän toiseen tammalähtöön. Keulasta ja johtavan rinnalta voittonsa ottanut 4-vuotias on tullut kahdella muullakin kerralla vahvasti maaliin asti. Tässä luvassa on luultavasti keulajuoksu ja viime starttien tasolla suorittaessaan voitto on ulottuvilla. Vähäisestä rutiinista ja tallikommenttien myötä kasvavasta suosikkiasemasta johtuen se on kuitenkin vain pienemmän systeemin apuvarma.

13 Tour Eiffel voi olla avauspuolikkaan jälkeen melko kaukanakin edellä mainitusta, mutta sitkeä menijä tuntuu silti kovimmalta haastajalta. Toissa kerralla takaa juosten kulkenut tamma painui viimeksi johtavan rinnalta päätöskierrokselle lähdettäessä johtoon ja piti lopulta varmaan voittoon. Kiertämistä on tiedossa nytkin, mutta se ei ole este menestymiselle.

8 Follow My Lead jäi Eskilstunan 75-lähdössä taipuneen keulahevosen taakse voimissaan vaille kiritilaa. Startti teki suomalaistammalle varmasti hyvää ja sisäpuolen hevosen poisjäännin myötä lähtöpaikkakin parani oleellisesti. Ykkösradalta 4-vuotias selvinnee ravilla matkaan ja voi onnistuneella reissulla iskeä kärkitaistoon.

Jatkuvasti kärkikuvioissa viihtyvä 11 Firstclass U.M. kuuluu myös aikaisin lapulle. Rommessa 4-vuotias kiersi puolimatkassa voimalla keulaan, mutta taipui lopussa. Tyhjentynyt rengas nosti suorituksen arvoa. Joulukuun voitot tulivat takaa.

Kuskivahvistuksen kokeva 10 Gusto ei pystynyt haastamaan viimeksi johtavan takaa Lorelei Marieta, mutta pysyi kuitenkin toisena. Sen ohella isompaan systeemiin nostetaan vielä vähän pelatuista myös virkeästi voittajan rinnalle Solvallassa sisältä latonut 14 Ale' Pride Gar.

Melko paljon pelattu 12 Nothinglike Malena ei ollut tammikuun alussa yhtä hyvä kuin voittostarteissa. Sittemmin, kuten sitä ennenkin, norjalaistamma on ollut poissa, joten vire on kysymysmerkki. Ei kovin kiehtova tapaus siis. Paaluhevosista 5 O.M.Gemma ei ole niin kehno, että sen pitäisi täysin pelaamaton olla.

Juoksunkulku: Lilo Love ottaa normaalisti paalulta nopeasti kärkipaikan. Paikasta sen takana kisaavat koviten 1 Parfym Alo ja 6 Betulla C.R. Firstclass U.M. voi saada 20 metristä liukkaimman lähdön, mutta Tour Eiffel on takahevosista kykenevin töihin.

Pelijakauma: Follow My Lead (6%), Firstclass U.M. (7%) ja Ale' Pride Gar (4%) ovat edullisia. Nothinglike Malena (15%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 2 B) 13, 8, 11, 10, 14, 12, 5, 6, 4, 1 C) 3, 15, 9 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 2 Suuri: 2, 13, 8, 11, 10, 14

Toto75-5 Isojen tasoerojen kolmen kilometrin kisassa on ennakkoon varsin selvät sävelet. Daniel Redénille siirtynyt 1 Bugatti Miles aloitti uusista käsistä tyylikkäällä voitolla. Toista rataa pitkin hiljalleen kohti kärkeä hivuttautunut ori vain liukui lopussa ykköseksi ja sille on helppo ennustaa valoisaa tulevaisuutta. Jos Örjan Kihlström saa 5-vuotiaan ravilla matkaan, ei sen kukistaminen tässä luultavasti onnistu. Melko iso 'jos' on kuitenkin kyseessä, sillä aikaisemmin voltista lähteminen on tuottanut suuriakin vaikeuksia. Uusi kuski, varustemuutokset ja ykkösrata voivat tietysti auttaa asiaa, mutta ainakin osin volttiongelmissa on kyse myös sukurasitteesta.

Jos suosikille tulee ongelmia alussa, lähdön voittaja on todennäköisesti 10 Oracle Tile. Silläkään ei ole tästä lähetystavasta kovin mittavaa kokemusta, mutta juoksuradan pitkällä kiihdytyksellä ja osaavalla kuskilla ori saanee reippaan alun ja etenee luultavasti kärkeen asti, mikäli Bugatti Miles on pois kuvioista. Jouluna finaalivoittoon takaa kirinyt norjalainen otti viime kuussa keulasta raskaissa olosuhteissa hallitun voiton.

6 Ready Doc venyi finaalissa sisältä edellisen takana toiseksi. Pitkähköllä starttivälillä edellä mainittujen haastaminen on varsin tiukka tehtävä, mikäli ne kumpikin onnistuvat.

Jos suosikkipariin ei luota, varteenotettavia yllätyshakuja lähtöön voisivat olla hyvävireiset 9 Tyson Dimanche ja 7 Willmer Gel. Ensin mainitun pätkänopeus ei riittänyt viimeksi keulasta voittajaa vastaan, mutta olemus oli muuten positiivinen. Jaksava Willmer Gel vyöryi viime kerralla avauskierroksella johtavan ulkopuolelle ja siitä lopussa niukkaan voittoon.

Juoksunkulku: Ravilla Bugatti Miles pitää luultavasti suoraan johtopaikan tai ainakin pääsee sen hakemaan toisessa vaiheessa. 3 Dreamstone on todennäköisin vaihtoehto johtavan kantaan. Oracle Tile pyrkii saamaan juoksuradalta liukkaan startin, mutta taktiikka muodostuu suosikin edesottamusten mukaan. Kolmea kierrosta sillä ei varmastikaan haluta ajaa johtavan rinnalla.

Pelijakauma: Bugatti Miles (54%) on ehkä aavistuksen liikaa luotettu. Ready Doc (10%) tuntuu ylipelatulta. Willmer Gel (2%) ja Tyson Dimanche (1%) ansaitsisivat hieman enemmän huomiota.

Ranking: A) 1, 10 B) 6, 9, 7, 3, 4, 8, 14 C) 12, 11, 5, 15, 2 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 1, 10 Suuri: 1, 10

Toto75-6 Kovavireinen 6 Morotai Degato on kierroksen toinen luottohevonen. Viime vuoden päättänyt 75-finaalivoitto on saanut jatkokseen kolme erinomaista suoritusta, eikä Oskar Kylin Blomin suojatti tunnu välittävän mistään erityisestä juoksunkulustakaan. Viime lauantain finaalissa se ei päässyt alussa Sweetmanin edelle, mutta kiritti tätä mainiosti rinnalta loppuun saakka, eikä vaikuttanut mitenkään tyhjältä maalissa. Lyhyt starttiväli tuskin haittaa ja Erik Adielssonin avulla nopea ruuna löytänee juoksuradalta tiensä kärkeen.

Edes kultadivisioonissa marinoituneelle 14 Floris Baldwinille suosikin kukistaminen ei ole takaa erityisen simppeli tehtävä. Very Kronoksen toissa kerralla ahtaalle laittanut norjalainen sai Eskilstunassa sisältä melko myöhään mahdollisuuden, mutta tällä kertaa ruunan on otettava voittaakseen ulommat radat käyttöönsä.

2 Upper Face meni loppuvuodesta eteenpäin isoin harppauksin ja voi samanlaisessa iskussa otella nytkin kärkipään sijoista. Solvallan finaalissa kiristä tuli ulkoradoilla turhan raskas. Treenitauolta terävin vire voi puuttua.

5 Deede Star sai kaivatun onnistumisen toissa startissa johtavan takaa, mutta viimeksi kirikierroksella sen otteissa ei enää takaa ollut puhtia. Luokka riittää, mutta voltin vitosradalta leijuu selkeä laukkariski.

3 Exclusive Matter ei jaksanut otella viime kerralla johtavan ulkopuolelta aivan kärkisijoista, mutta voisi sisälle selvitessään pystyä tässä parempaan. Voitto Kalmarissa tuli keulasta vähän mitäänsanomattomalla esityksellä.

Takamatkalta starttaavien vähemmälle huomiolle jääneiden menestyminen vaatii onnistunutta juoksua ja voimien säästymistä loppuun. 11 Eldorado B. voisi sopivilla vetoavuilla kolkutella taas totosijaa. 1 Surf'n Turf ja 7 Rally Hans eivät suuremmin häikäisseet vielä viime viikolla, mutta startti alla kummaltakin on lupa odottaa jo hieman enemmän.

Juoksunkulku: Morotai Degato on juoksuradalta selvä keulasuosikki, vaikka radoilta 1-3 saatetaan avata myös hyvin. Floris Baldwinin kiristä voi tulla pitkä.

Pelijakauma: Morotai Degato (31%) voisi olla muutaman yksikön enemmänkin pelattu. Deede Star (15%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 6, 14 B) 2, 5, 3, 11, 1, 7 C) 12, 10, 15, 8, 4 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-7 Uskomattoman suorituksen vuoden alkajaisiksi Färjestadissa tehnyt 4 Broadway Sun on päätöskohteen ja alustavasti myös koko kierroksen suurin suosikki. 4-vuotiaaksi vasta kääntyneelle hevoselle 13,6-tulos keskipitkällä matkalla talvikelissä oli kova temppu. Kaksi viikkoa myöhemmin norjalainen jätti vastustajansa jo alkumatkalla ja piti selvän eron maaliin saakka. Puolta kierrosta lyhyempi matka ei sitä tietysti haittaa ja viime esitysten perusteella voittosarja voi jatkua. Liian meneväiset hevoset ovat kuitenkin harvoin kovin pitkäaikaisia menestyjiä ja Broadway Sunin kohdallakin vaatimattomamman suorituksen mahdollisuuteen on syytä varautua.

3 Laradja Vrijthoutin yllä oli Ruotsin-debyytissä kovasti kysymyksiä, mutta belgialaisruuna oli keulasta omaa luokkaansa. Sekin oli turhan totinen, joten on mielenkiintoista nähdä, miten tämänkertainen lähtö kahden virtavan menijän välillä kehittyy. Broadway Sunille vastaaminen tuskin on paras mahdollinen taktiikka.

13 Oxidizerin otteet eivät vuodenvaihteen tienoilla olleet aivan parasta laatua, mutta viimeksi 6-vuotias väläytteli taas parhaita puoliaan. Ruuna kehitti 3. ulkoa todella tehokkaan loppuvedon ja ratkaisi pelin hetkessä edukseen 10-lopetuksella. Asetelmat voivat muodostua vain ongelmaksi tällä kertaa, sillä välimatka edellisiin venynee alussa isoksi.

5 Gassin Am ei vielä viime vuonna ollut 75-tason hevonen, mutta tammikuun suoritukset lupaavat jo selvästi parempaa. Voitot tulivat keulasta, kakkossijassa ruuna kehitti parijonosta riuskan loppuvedon. Nopeudellaan se voi hankkia asemat suosikkien tuntumasta.

Isompaan systeemiin poimitaan vielä muitakin potintekijöitä. 6 Stepping Moneyboy ei mahtunut Färjestadissa suosikin kanssa samoihin kuviin, mutta suoritus Åbyssä oli taas vetreämpi ruunan noustua lopussa totoon. Se on ehtinyt osoittaa jo kilpailukykynsä lauantaitasolla. 7 Monark Amok on löytänyt vanhoilla päivillään huippuvireen ja sai toissa kerran hylkäämiselle hyvityksen tammikuun lopussa kirimällä 12,5-vauhtisella 700 metrin kirillä selvään voittoon.

11 Baron Frontlinen juoksu juontui viimeksi ulkoradalta niin hyvin kuin ikinä vain voi ja voitto 2. ulkoa irtosi lyhyellä kirillä varmasti. Sujuvalla reissulla ei mahdoton nytkään. 10 Bear a Perfection ei ole pohjimmiltaan aivan kehno tapaus, jonka se on pienen tauon jälkeen osoittanutkin. Axevallassa se kiri ensin takaa kolmanneksi ja ratkaisi viime perjantaina johtavan rinnalta. Suosikkien imussa sekin voisi päästä heti kelpo asemiin.

Juoksunkulku: Laradja Vrijthout lataa parhaiten, mutta saa Broadway Sunin heti kimppuunsa. Jos Marc Elias ei halua luovuttaa johtopaikkaa, vauhti noussee hurjaksi. Oxidizer pyrkii säästämään paukkunsa päätösringille.

Pelijakauma: Broadway Sunin (59%) suosikkiasema on liian suuri. Maistuvimmat merkit löytyvät yllätysosastolta: Gassin Am (1%), Stepping Moneyboy (1%) ja Bear a Perfection (1%).

Ranking: A) 4, 3 B) 13, 5, 6, 7, 11, 10, 1, 15, 2, 9 C) 8, 14, 12 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 4, 3, 13, 5 Suuri: 4, 3, 13, 5, 6, 7, 11, 10

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 6, 1, 8

Toto75-2: 2, 8, 1, 12, 6, 15, 9

Toto75-3: 5

Toto75-4: 2

Toto75-5: 1, 10

Toto75-6: 6

Toto75-7: 4, 3, 13, 5

Hinta: 8,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-13&track=Aby&race=5&pool=T75&selections=[6,1,8],[2,8,1,12,6,15,9],[5],[2],[1,10],[6],[4,3,13,5]&stake=0,05&price=8,4



Suuri

Toto75-1: 6, 1, 8

Toto75-2: 2, 8, 1, 12, 6, 15, 9

Toto75-3: 5

Toto75-4: 2, 13, 8, 11, 10, 14

Toto75-5: 1, 10

Toto75-6: 6

Toto75-7: 4, 3, 13, 5, 6, 7, 11, 10

Hinta: 100,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-13&track=Aby&race=5&pool=T75&selections=[6,1,8],[2,8,1,12,6,15,9],[5],[2,13,8,11,10,14],[1,10],[6],[4,3,13,5,6,7,11,10]&stake=0,05&price=100,8

