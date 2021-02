Ravivihje: Toto64 Östersund 12.2.2021

11 Donners Am on kärsinyt epäonnesta parissa viime lähdössään, jotka ovat olleet kovia hopeadivareita. Bergsåkerissa ruuna jäi hienon näköisenä pussiin ja tilaa saadessaan se olisi tapellut voitosta. Bollnäsissä 8-vuotias puolestaan putosi alkulaukkansa jälkeen hännille, josta esitti riuskan loppuvedon nousemalla kuudenneksi. Östersundin illassa vastus helpottuu monta pykälää ja 40 metrin pakista huolimatta Donners Am nousee lähelle menipä juoksu miten tahansa. Huippukuski jatkaa viime kerran tavoin rattailla ja ruuna jääkin systeemien toiseksi varmaksi.

6 Pontiac S.W. malttoi ravata parin laukkastartin jälkeen Gävlessä ja ruuna voittikin vakuuttavalla tyylillä. Toki pistelähdössä vastassa ei ollut Donners Amin kaltaisia hevosia. 1 Jockes Abbot oli hyvä joulukuun voitoissaan, mutta viime viikolla kauden avauskisassaan Bergsåkerissa ruuna oli oudon kesy. Se juoksi keulassa, oli varhain valmis eikä laukkaan palanut menestystä.

7 Andre Agassi pystyisi parhaimmillaan laittamaan Donners Amillekin kampoihin, mutta tauolta ruuna vaatinee muutaman startin alle. 4 Livi Majesty on saanut taulunsa murheelliseen kuntoon, mutta luokaltaan kyseessä on niin hyvä hevonen, että alustava parin prosentin kannatus on liian vähän.

Juoksunkulku: Jockes Abbotilla voidaan kuskin niin halutessa ajaa keulasta. Donners Amilla tehdään aikaisessa vaiheessa ratkaisuja.

Pelijakauma: Donners Am (52%) on oikein pelattu. Livi Majesty (2%) on kummallisen unohdettu.