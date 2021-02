Ravivihje: Toto64 Åby 11.2.2021 – 108 829 euroa ekstraa

3 Zlatan Knick ei vakuuttanut lainkaan Jägersrossa pienen taukonsa jälkeen, mutta Åbyn 86-lähdössä menemisessä oli jo tuttua meininkiä, kun ruuna veti maililla kierroksen 11,7-kyytiä kestäen rehdisti kolmanneksi. Nyt vastus ei ole ihan yhtä kova ja Christoffer Erikssonin suojatti lienee starttirakettina automaattikeula ja maililla Zlatan Knick vetää pitkään. Jostain syystä ruuna ei aamupäivän pelijakaumassa ole edes suosikki ja se olisikin yksi rivin monesta varmavaihtoehdosta.

6 Symphonic Lincoln on aloittanut 9-vuotiskautensa kahdella voitolla ja on sen vuoksi pelattu selväksi suosikiksi. Molemmat tolpat ovat tosin tulleet unelmareissujen päätteeksi suuremmin vakuuttamatta. Nyt juoksunkulku ei välttämättä suju yhtä jouhevasti, eikä ruuna ole muutenkaan kyvyiltään Zlatan Knickin veroinen ja pohjimmiltaan kyseessä on enemmän sijoittuja- kuin voittajatyyppi.

1 Quite Special on ainakin suomalaisittain illan mielenkiintoisin seurattava, sillä kovaluokkainen ruuna tekee todella mielenkiintoisen debyytin Hanna Lähdekorven tallista. Pitkästä tauosta huolimatta kaikki on mahdollista ja Quite Special on huomioitava varhain. Nappipaikalta tiedossa lienee loistoreissu, optimitapauksessa Zlatan Knickin selässä.

Suurempaan systeemiin kolme lisämerkkiä. 9 Arno dell'Est on tehnyt viime starteissaan hyviä kirejä ja pitkään italiaano ei voi välttyä voitolta. Toki ori on saanut jälleen kerran takarivin lähtöpaikan. 5 Precious Lordille jäi viime perjantain Kalmarin startissa hieman jossiteltavaakin, sillä ruuna sai johtavan takaa myöhään kiritilat ja tuli ainakin jonkin verran voimia tallella maaliin. Starttiraketti pääsee optimitapauksessa tänäänkin johtavan kantaan. 7 Rally Gunnar on aloittanut kautensa kahdella kakkossijalla ja ollut hyvä, mutta seiskaradalta juoksun onnistuminen on iso kysymysmerkki ja myös kuski heikkenee.

Juoksunkulku: Zlatan Knick täräyttää keulaan. Precious Lord tai Quite Special saa asemat sen takaa.

Pelijakauma: Zlatan Knick (27%) on tarjouksessa. Samoin Arno dell'Est (3%). Symphonic Lincoln (39%) on hämmentävän paljon pelattu.