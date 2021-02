Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 10.2.2021

Tasoerot ovat selkeät viidennessä kohteessa, mutta lähtö ei silti ole aivan simppeli ratkaistava. Ykköshevoseksi ja pienemmän systeemin varmaksi nostetaan takaakin 10 Speed Vici, vaikka 5-vuotias onkin tehnyt parhaat suorituksensa vapaalta radalta. Joulukuussa Halmstadissa kuolemanpaikka oli sille Klass II -sarjassa liikaa, mutta muutaman viikon starttivälillä ori pystyi viime kuussa varsin lupaavaan suoritukseen. Sisäradalta päätöskierroksella toisen radan vetäjäksi noussut joutui päästämään selässä liftanneen Glimma Blixtenin lopussa ohitseen, mutta piti vauhtinsa hyvin. Joakim Lövgrenin suojatti tuli kyseiseen kisaan hieman epävarmoin miettein, joten siltä sopii odottaa nyt parempaakin. Takarivistä Tyler Mifsudin ajokkiin ei uskalla kuitenkaan täysin palkein luottaa.

Kovimman vastuksen Speed Vici saa ”tanskalaisarmeijalta”. 9 Bugsy on pitänyt taukoa, mutta treenaa Ken Eccen mukaan hyvin. Marraskuussa ori nappasi johtavan takaa ”vain” kolmossijat, mutta edelle jäi molemmilla kerroilla varsin hyviä hevosia. 11 Excuse Me on kärsinyt viime startin jälkeen hieman terveysmurheista, mutta syyspuolen suoritustasolla silläkin on saumat korkealle.

Alustavasti eniten pelattu 7 Catch Me A Winner ei ole onnistunut viime aikoina voittamaan, mutta suoritukset ovat olleet silti hyviä. Kolmella viime kerralla ruuna on ponnistellut takapareista totosijalle ja voisi juoksun juontuessa hieman paremmin otella nyt voitostakin.

Kun pelihevosten lähtöpaikat eivät ole aivan parhaita mahdollisia, voi saumoja avautua muillekin. 2 Forrest Hornline on napannut kärkisijan kahdesti johtavan takaa, eikä samankaltainen juoksu ole mahdottomuus nytkään. Voittaja oli viimeksi selvästi liian kova, mutta joulukuussa ruuna ratkaisi itse melko kevyellä otteella maalisuoralla.

8 Point Zeron otteissa ei ollut viimeksi parasta puhtia ja siihen nähden menestyminen ulkoradalta ei vaikuta ehkä järin todennäköiseltä, mutta kyseessä on kuitenkin tähän porukkaan kelpo menijä. Vähän pelattuna Mikko Ahon suojattikin huomioidaan, sillä vuoden avausstartti oli aivan asiallinen.

Juoksunkulku: Point Zero on eturivin hevosista ehkä pohjimmiltaan ripein, mutta ulkoa alkuun panostaminen ei ole sanottua, kun alla on kehnompi esitys. Forrest Hornline voi olla alkumatkalle keulahevonen, ehkä Catch Me A Winnerillä pyritään myös heti eteenpäin etua takarivin hevosiin saadakseen.

Pelijakauma: Speed Vicin (21%) kuuluisi olla eniten pelattu Catch Me A Winnerin (28%) sijaan. Excuse Me (8%) on ainakin vielä selvästi aliarvostettu, myös Forrest Hornline (7%) ja Point Zero (3%) ansaitsisivat lisää peliä.

Ranking: A) 10, 9, 11, 7 B) 2, 8 C) 5, 1, 4, 6