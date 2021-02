Ravivihje: Toto64 Axevalla 9.2.2021

Toto64-1 Avauskohteen tammalähdössä 2 Valborg Marje, 3 Inez Alki & 8 Svecak Palema erottuvat luokkansa puolesta muista. On melkeinpä makuasia minkä niistä nostaa suosikiksi, varsinkin kun kaikilla on takanaan huilia. Inez Alkilla viisi viikkoa, Valborg Marjella ja Svecak Palemalla pari kuukautta. Niukaksi ykkösvihjeeksi nousee Svecak Palema, joka kirii lähelle likikään samanlaisena kuin oli ennen taukoaan Färjestadin ja Åbyn starteissa. Kasirata ei ole niin iso haitta kuin normaalisti, sillä pienessä lähdössä Svecak Palema pääsee todennäköisesti kelpo asemiin. Sitä auttaisi entisestään jos Valborg Marje ja Inez Alki ottaisivat offensiivisilla kuskeillaan alussa yhteen. 6 Caipirinha Razzin viime voitosta alkaa olla jo aikaa, mutta sellainen on viime starttien perusteella tulossa pian. Eskilstunassa tamma kiri neljännestä sisältä terävästi 10,8-kyytiä viimeiset 400 metriä nousten kärkirintamaan. Myös viimeksi Solvallassa se esitti takajoukoista pirteän loppuvedon. Nyt olisi iskun paikka, sillä suosikkikolmikko ei varmasti ole ihan parhaimmillaan. Alustavalla kolmen prosentin kannatuksella Caipirinha Razz on maistuva merkki. Juoksunkulku: Valborg Marje ja Inez Alki iskevät alussa yhteen. Ensin mainittu on todennäköisempi keulahevonen. Kiihdytyksen värittäjä voi olla 4 Drip Drop, joka osaa lähteä tulisesti matkaan. Pelijakauma: Caipirinha Razz (3%) on oudon vähän pelattu. 5 Mellby Eye Catcher (15%) puolestaan oudon liikaa. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 8, 2, 3, 6 Suuri: 8, 2, 3, 6

Toto64-2 Allaan kaksi Bjerken voittoa kisaan lähtevä 3 Raja Ravina teki vaikutuksen varsinkin toissa kerralla. Tamma latasi ulkoradalta lujaa keulaan, sai ensimmäisellä takasuoralla tiukkaa prässiä ja karkasi alun hurjastelusta huolimatta ylivoimavoittoon. Viimeksi se sai vetää niin hiljaa, että oli velvoitettukin voittamaan ja 12,7-vauhtisessa lopetuksessa 4-vuotias pitikin helposti pintansa. Ole Johan Östren ajokki lähtee lujaa matkaan ja on todennäköisin keulapaikan haltija, varsinkin siitä norjalaistamma pystyisi taatusti menemään mailin lujaa läpi. Raja Ravina on jäänyt aamupäivän pelijakaumassa niin maistuvaksi, että siitä leivotaan systeemien ensimmäinen ideavarma. Lähtö on kauttaaltaan varsin hyvätasoinen. 4 Lumbermans Kalle teki varsinkin Solvallan ja Färjestadin voittojuoksuissaan niin hienot esitykset, että niiden perusteella ori tulee tällä kaudella pärjämään 75-tasollakin. Moittia ei sovi tuoreimpia Örebron starttejakaan. Viimeksi se joutui taipumaan kolmanneksi, mutta sai raskaan juoksun keulassa viilettäneen Readly Lavecin rinnalla. Lumbermans Kallen ulkonäkö ja ravi eivät hivele silmiä, mutta pää vaikuttaa olevan kultaa. 2 Blue Frontline teki vahvan juoksun viimeksi Axevallassa, kun kuolemanpaikkajuoksun jälkeen hävisi vasta aivan kalkkiviivoilla. Nappipaikaltaan tamma nähdään kärkitaistossa.Historia ainakin puoltaa Blue Frontlinea, se on juossut urallaan kaksi mailia voittaen molemmat, ja rata oli juuri Axevalla. 11 Listas Psycho palasi viime viikolla Färjestadissa tauolta ja jäi voittovoimaisen oloisena johtavan taakse pussiin. Ruuna kokee tähän starttiin mielenkiintoisen kuskinparannuksen, kun valmentajan jälkeen kärryillä nähdään Carl Johan Jepson. Lisäksi alustavan tiedon mukaan jenkkikärryt lyödään perään. Eturivistä starttiraketti olisi ollut lähellä keulajuoksua, joten takarivi on tietysti miinus. 1 Up To Joy on parantanut kovasti otteitaan Ralf Karstedtin treeniin siirryttyään. Örebrossa tamma sai loistoreissun johtavan takana ja se ”voitti” oman lähtönsä viikonloppuna hieman suuremmissa kekkereissä juhlineen Readly Lavecin takana. Taakse jäi mm. Lumbermans Kalle. 12 Chang on tehnyt hyvät juoksut kauden molemmissa starteissaan. Örebrossa ruuna kiri joukon hänniltä takajoukoista terävästi ja Färjestadissa tuli johtavan rinnalta hyvin perille asti. Tähän starttiin 4-vuotias saa ennakkotietojen mukaan ensimmäistä kertaa urallaan peräänsä jenkkikärryt. Jotain lähdön tasosta kertoo, että niinkin hyvä hevonen kuin 7 Engla S.S. on jäänyt aamupäivän prosenttijakaumassa alle puolen prosentin kannatukselle. Juoksunkulku: Rivakka kiihdytys, jossa Raja Revina leiskauttaa keulaan. Matkavauhti lienee reipasta läpi kisan. Pelijakauma: Raja Ravina (20%) on maistuva tapaus. Muista osallistujista Listas Psycho (4%) voisi olla tuplatenkin enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-3 11 Isabell Trot oli mainio taulussa näkyvissä voittostarteissaan. Kalmarissa tamma liiteli viidennestä ulkoa tyylikkäästi ykköseksi ja Axevallassa hallitsi keulajuoksun jälkeen tämänkertaista kovempaa lähtöä. Vaikka Kevin Oscarsson ajokkiaan muistuttelikin loppusuoralla, niin hevosen olemuksesta päätellen kuskilla oli enemmän hätä kuin hevosella. Kyseisten starttien välissä Kalmarissa 4-vuotias esitti passiivisen ajon jälkeen vihaisen loppuvedon. Porukka on nyt varsin sopivan näköinen ja Isabell Trot kirii kehnolta lähtöpaikaltakin kärkitaistoon. Kuskista tulee myös plussaa, sillä Oscarsson on nuorten ohjastajien lähtöön muutenkin kova tekijä, ja kun lähes kaikilla muilla kuski heikkenee, Isabell Trotilla pysyy samana. Kakkossuosikkina ideavarmaksi! 7 Harvard Student vaikuttaa selvästi kovimmalta vastustajalta. Tamma avasi Magnus Jernemyrin treenistä voittamalla Axevallassa keulajuoksun jälkeen täysin pystyyn. Viimeksi Eskilstunan 75-lähdössä se pilasi lähtölaukkaan, jonka jälkeen kulki kulisseissa mukavasti. Victor Rosleffin ajokki olisi varsinkin keulaan päästessään paha ohitettava. Suosikkikaksikko erottuu muista selkeästi. 2 Four Fifty teki viime kesänä Robert Berghin treenistä hyviä esityksiä ja sellaisenaan olisi kärkihevosia, mutta nyt uusista käsistä aloittava ja pitkältä tauolta tuleva tamma on iso arvoitus. 9 Livi Opal H.M. on saanut taulunsa karmeaan kuntoon, mutta se ei kerro totuutta tamman kyvyistä. Siitä kertoo jo viime kauden kahdeksan kaksarisijaa. Juoksunkulku: 3 Jula Madonna on alussa nopein, mikäli kuski saa vain hevosen vähänkin normaalisti matkaan. Kovan kiihdytyksen jälkeen Harvard Student etenee kohti kärkipaikkaa, joka lienee sille tarjolla. Kokemattomien ohjastajien lähdössä voi tapahtua yllättäviä asioita. Pelijakauma: Harvard Studentin (34%) ja Isabell Trotin (30%) prosentit voisivat olla toisinpäin. Four Fifty (20%) tuntuu liikaa luotetulta. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto64-4 6 Wiki Waki Woo palasi Åbyssa hyvässä vireessä tauolta. Tamma matkasi kolmannessa ulkona, menetti viimeisellä takasuoralla reilusti asemiaan väsyneen takana ja kuskin vihdoin kääntäessä kiriin, se ehti aivan jo pitkällä karkumatkalla olleen voittajan tuntumaan. Viimekertainenkin suoritus riittää tässä porukassa pitkälle ja oletettavasti Wiki Waki Woo parantaa saatuaan startin kroppaansa. Juoksuradalta Mikael J Anderssonin ajokki täräyttänee keulaan, josta vetää pitkään. Kyvykkään 4 Global Trackmasterin kokemien ongelmien paljoudesta kertoo olennaisen, että 8-vuotiaalla näkyy tulosrivistössään vielä startti 4-vuotiskaudelta. Ruuna palasi mainiossa vireessä pitkältä tauolta Färjestadissa, jossa kamppaili toiselta ilman vetoapua loppuun asti voitosta. Jos se vain selvittää alun ravilla, niin Magnus Jakobssonin ajokki pystyy pärjäämään, vaikka juoksu menisikin raskaimman kautta. Suosikkikaksikko erottuu muista, mutta ne ovat keränneet lähes 75% lähdön merkeistä, joten haastajaosastosta moni on jäänyt turhan vähälle huomiolle. 7 Spinofhope L.B. oli hyvä varsinkin joulukuun starteissaan. Tamman ravi ei ole rullannut parhaalla mahdollisella tavalla tämän kauden kummassakaan kilpailussa ja kurveissa on ollut ongelmia. Toki Kalmarin 75-lähdössä 4-vuotias olisi kamppaillut totosijoista ilman pussiinjääntiä ja sellainen taulussaan Ole Johan Östren ajokki olisi taatusti enemmän pelattu. Optimitapauksessa se pääsee juoksuradan paikaltaan toiseen sisälle keulassa juoksevan Wiki Waki Woon taakse. 14 Gateruds Kashmir oli todella hyvä uutenavuotena Axevallassa kiriessään kolmannesta ulkoa 11,7-vauhtia viimeiset 700 metriä ja voittaen ilmavalla tyylillä. Ruuna maistuisi enemmänkin, mutta pitkähkö starttiväli herättää kysymysmerkkejä. 8 Balanced Rudder on tehnyt väkivahvoja juoksuja viime starteissaan. Suljettu lähtörata on iso miinus hitaalle lähtijälle. 10 Vasco De Gama kiri Jägersron 86-lähdössä takajoukoista kelvollisesti viidenneksi uudella ennätystuloksellaan. Sitä ennen Axevallassa ruuna tuli pitkän kirin päätteeksi hyvin perille. 9 Beluga Winner jäi viimeksi Axevallassa ainakin jonkin verran voimia tallella pussiin. Joskus juoksunkulun on natsattava niin, että ruuna pääsee ensimmäistä kertaa voittajarinkiin. Juoksunkulku: Juoksuradalta Wiki Waki Woo ja Spinofhope L.B. valtaavat kärkipaikat. Pelijakauma: Wiki Waki Woo (43%) ja Global Trackmaster (31%) ovat liikaa luotettuja. Haastajalaumasta erityisesti Spinofhope L.B. (4%) kiehtoo. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6, 4 Suuri: 6, 4, 7, 14, 8, 10, 9

Toto64-5 Viidennessä kohteessa juoksee kierroksen todennäköisin voittaja. 8 Claw on juossut viime starteissaaan aivan eri luokan 75-lähtöjä. Mantorpissa ruuna kiri joukon hänniltä positiivisesti viidenneksi. Kalmarissa sillä reviteltiin ensimmäisellä takasuoralla ylikovaa, että paikka johtavan Demon Iman takana aukeaa ja lopussa tuli pieni väsyminen. Toki ei Claw hävinnyt kakkossijaakaan kuin kymmenyksen. Nyt vastus helpottuu olennaisesti ja Kim Erikssonin suojatin on oltava likikään normaalina lähellä voittoa. Toki viime startista on noin viisi viikkoa aikaa ja maililla kasirata ei tietenkään mikään toivepaikka ole. Suurempaan systeemiin muutama yllätyshaku. 2 Alibi esiintyi edukseen varsinkin viimeksi Axevallassa, jossa kiri viidennestä ulkoa sitkeästi kärkirintamaan ihan tasokkaassa porukassa. Nyt nopea lähtijä päässee keulaan, ja niitä ei todennäköisesti luovuteta kuin korkeintaan suosikille. 11 Sweet Boy veti Färjestadissa keulassa tasaisen reipasta ja hallitsi lopussa ilmavalla tyylillä. Ruuna jatkaa tuon startin tavoin jenkkikärryillä. 10 Aguero oli Färjestadissa Sweet Boyn takaa hyvä toinen. Sitä ennen Eskilstunassa ruuna esitti takajoukoista vihaisen loppuvedon. Juoksunkulku: Alibi avaa keulaan. 1 Mon Ami Lane tai 6 Svempa Laday saa asemat johtavan takana. Pelijakauma: Claw (60%) on kuumunut turhankin isoksi suosikiksi. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 8 Suuri: 8, 2, 11, 10

Toto64-6 10 My Dream Art on aloittanut kautensa vahvoilla otteilla. Solvallassa ruuna kiri porukan hänniltä väkevästi toiseksi. Viimeksi Eskilstunassa se puolestaan lähti neljännestä ulkoa reissuun 1300 metriä ennen maalia, sai hieman myöhemmin selän eteensä ja lopussa kiri aivan voittaneen Upstate Facen rinnalle. Normaalissa iltaravilähdössä vastus luonnollisesti helpottuu 75-ja 86-sarjoista, ja My Dream Art onkin selvähkö suosikki. 1 Flexible Launcheria voisi jossain tapauksessa pitää jopa ykkösrankkauksena, sillä lähtöasemat ovat sen kannalta niin otolliset. Ruuna saa 20 metriä etumatkaa takamatkan hurjiin ja paalupaikalta on tiedossa keulareissu. Jotain 5-vuotiaan otteista on kuitenkin puuttunut viime starteissa. Viimeksikin Axevallassa se ei pysynyt lainkaan edessään juosseen Oxidizerin peesissä ja puristi lähinnä luokallaan neljänneksi. Nyt Flexible Launcher joutuu volttilähdön vuoksi juoksemaan vieläpä normaaleilla kärryillä. 11 Fantasia Sisun voitto roikkuu ilmassa. Pikkutamma oli aiheuttaa jättiyllätyksen uutenavuotena Axevallassa, jossa 0,4 prosenttia pelattuna hävisi voiton vain muutamilla senteillä. Viimeksi Jägersrossa se pujotteli kolmannesta sisältä positiivisesti totoon. Suosikkia lukuun ottamatta lähtö on nyt kokonaisuutena edellisiä 75-startteja helpompi ja Fantasia Sisu kirii viimeistään Axevallan pitkällä loppusuoralla kärkikamppailuun. 13 Önas Nougat ja 15 Milord ovat keränneet yhteensä neljänneksen lähdön merkeistä. Se tuntuu paljolta, sillä molempien yllä leijuu kysymysmerkkejä. Önas Nougat on vaeltanut viime starteissaan varjojen mailla ja Milordilla on rapsakkaassa ylisarjassa tulemista umpisurkealta lähtöpaikaltaan. Ne jäävätkin varahevosiksi ja paalulta napataan lapulle pari yllätyshakua. 6 Cayucos on kyvykäs hevonen, joka on viime starteissaan tehnyt sijoituksiaan paremmat kirit. Joku yhtälössä ei täsmää, kun joulukuun puolivälin Axevallan startissa Cayucos hävisi kuolemanpaikkajuoksun jälkeen äärimmäisen niukasti Milordille, joka joutuu lähtemään nyt 20 metriä takaa ja silti sitä on pelattu lähes neljä kertaa enemmän. Jättiyllärinä lapulle 4 Igleasias Boshoeve, joka hangoitteli toissa kerralla Färjestadissa keulasta hyvin Flexible Launcheria vastaan. Viimeksi juoksu meni jo lähtötohinoissa pieleen, kun ruuna jäi roikkumaan ulkoradoille ja joutui pakittamaan hännille. Juoksunkulku: Vaikka Flexible Launcher alussa sattuisikin keulat menettämään, niin se pääsee jatkossa tuulenhalkojaksi. My Dream Artilla ajetaan aikaisessa vaiheessa johtavan rinnalle. Pelijakauma: Önas Nougat (11%) ja Milord (14%) ovat liikaa luotettuja. Fantasia Sisu (9%) ja varsinkin Cayucos (4%) maistuvat. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 10, 1, 11, 6, 4 Suuri: 10, 1, 11, 6, 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 8, 2, 3, 6

Toto64-2: 3

Toto64-3: 11

Toto64-4: 6, 4

Toto64-5: 8

Toto64-6: 10, 1, 11, 6, 4

Hinta: 4,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-09&track=Ax&race=4&pool=T64&selections=[8,2,3,6],[3],[11],[6,4],[8],[10,1,11,6,4]&stake=0,1&price=4



Suuri

Toto64-1: 8, 2, 3, 6

Toto64-2: 3

Toto64-3: 11

Toto64-4: 6, 4, 7, 14, 8, 10, 9

Toto64-5: 8, 2, 11, 10

Toto64-6: 10, 1, 11, 6, 4

Hinta: 56,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-09&track=Ax&race=4&pool=T64&selections=[8,2,3,6],[3],[11],[6,4,7,14,8,10,9],[8,2,11,10],[10,1,11,6,4]&stake=0,1&price=56

PieniToto64-1: 8, 2, 3, 6Toto64-2: 3Toto64-3: 11Toto64-4: 6, 4Toto64-5: 8Toto64-6: 10, 1, 11, 6, 4Hinta: 4,00 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 8, 2, 3, 6Toto64-2: 3Toto64-3: 11Toto64-4: 6, 4, 7, 14, 8, 10, 9Toto64-5: 8, 2, 11, 10Toto64-6: 10, 1, 11, 6, 4Hinta: 56,00 €Tästä kupongille: