Ravivihje: Toto64 Boden 8.2.2021

Toto64-1 Kierros käynnistyy tasaisella mailin pyrähdyksellä. Rankingin kärkeen nousee 10 Torrent d'Inverne, joka tuntuisi olevan kapasiteettinsa puolesta hieman muuta porukkaa edellä. Kuopion tapaninpäivän finaalikierroksella ruuna hyökkäsi kierros jäljellä toisesta ulkoa, eteni hetkeä myöhemmin johtoon siirtyneen The Breezen ulkopuolelle ja jyräsi siitä umpirehdisti ykköseksi hieman ennen maalia. Ruuna on vaihtanut sen jälkeen maisemaa Jorma Särkiniva treeniin ja debytoi tässä uusista käsistä. Vastus on sopiva ja kärkisijoille on hyvät saumat vähänkään onnistuneella reissulla. 2 Kaelan F.Boko on nopeana kiihdyttäjänä nappipaikalla ja olisi keulaan päästessään vaarallisimmillaan. Umåkerissa ruuna pääsi etenemään johtopaikalle ennen avauspuolikkaan täyttymistä ja johti ajettuna perille asti, vaikka suoritus ei mikään erityisen vakuuttava ollutkaan. Tällä kertaa rattaille hyppäävä Mats E Djuse voi tuoda vielä ekstrapykälän ruunan menoon. Systeemeille mukaan vielä alustavassa jakaumassa turhan vähälle huomiolle jäänyt kaksikko. 3 Shawn Leejs jäi viimeksi voimissaan pussiin sisäratajuoksun jälkeen. Skellefteån voittostartissa ruuna hyökkäsi päätöspuolikkaalla toisesta ulkoa ja kävi tiukan matsin Capture W.F.:n kanssa muun porukan jäädessä selvästi. Hevonen ei ole alussa nopeimpia, mutta parantelee kirissä asemiaan. 1 High Hope Ladaylle lyhyt juoksumatka ja ykkösrata ovat erityisen mieluinen yhdistelmä. Nopea avaaja saanee juoksuasemat johtavan takaa, eikä keulajuoksukaan ole täysin poissuljettu mahdollisuus. Toissa kisassa se sijoittui johtavan takaa kakkoseksi vain kovalle Gladys Knightille häviten. Vain varahevosen roolia on tarjolla alustavasti paljon pelatulle 5 Cardigan W.F.:lle. Jan Björckin suojatti löysi loppusyksystä aivan uudenlaista ryhtiä menoonsa ja päätti kauden kahteen ykköseen. Starttiväliä on kertynyt nyt seitsemän viikkoa ja vastaavanlainen huippuvire voi olla vielä hakusessa. Juoksunkulku: Eiköhän Kaelan F.Bokolla satsata näistä asemista kunnolla starttiin, jolloin se on keulasuosikki. High Hope Laday avaa myös hyvin, mutta kova satsaus kasvattaa myös laukkariskiä. Pelijakauma: Cardigan W.F. (17%) on ylipelattu suoraan tauolta. High Hope Laday (4%) ja Shawn Leejs (7%) kannattaa huomioida aikaisin mukaan systeemeille. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 10, 2, 3, 1 Suuri: 10, 2, 3, 1

Toto64-2 8 Queen Of Knights on löytänyt jenkkikärryillä menestysvireen ja saa toisen kohteen ykkösvihjeen haastavalta lähtöpaikaltakin. Viimeksi hevonen kierteli kaukaa takaa viidennestä ulkoa tasapääkolmoseksi. Voittostarteissaan se pääsi etenemään kasiradaltakin varhain keulaan ja veti siitä loppuun asti. Varsinkin joulukuun lopun Skellefteån voitto irtosi todella hulppealla marginaalilla. Ajotaktiikka on jälleen aktiivinen ja johtoon päästessään se olisi kova luu lyötäväksi. 14 Kryptonite Zon olisi parhaimmillaan johtopaikalta tai ainakin kärjen läheisyydestä, joten kolmosrivin lähtöpaikka on myrkkyä Mikael Lundmarkin suojatille. Viimeksi hevonen tuhlasi puolimatkassa voimiaan tuloksettomaan hyökkäkseen kohti keulapaikkaa ja taipui jatkossa pahoin johtavan ulkopuolelta. Bodenissa se voitti selvällä marginaalilla johtopaikalta. Tällä kertaa voittoon asti nouseminen vaatii aivan nappisuoritusta koko valjakolta ja alustavan suosikkiaseman voi kyseenalaistaa. 13 Boogiewoogie Ladayn otteet osaavat ailahdella, mutta oikeana päivänä kyseessä on väkevä menijä näihin sarjoihin. Viimeksi Oulussa ruuna kiersi päätöskierroksen alkaessa johtaneen Rue de Roin rinnalle ja haastoi sitä rehdisti loppuun asti, vaikka hopealle jäikin. Ilkka Kankaan valmennettava palasi tuohon kilpailuun pieneltä tauolta ja voi terävöityä lyhyemmällä starttivälillä. 2 Let's Dance L.A. näytti toissa startissa takajoukoissa pitkään vetämättömältä, mutta vapaan ladun saatuaan siltä irtosikin koko porukan terävin kiri ja se kantoi aivan voittaneen Queen Of Knightsin tuntumaan. Viimeksi hevoselle saattoi jäädä hieman voimia talteenkin sisäratajuoksun jälkeen. Tällä kertaa lähtöpaikka suosii ja hevonen pystyy huippupäivänänään kamppailemaan tämän lähdön voitostakin. Suuremman systeemiin revitykseen mukaan vielä kolme merkkiä. 10 BWT Daenerys seuraili viimeksi maksimisijoitukseen toisesta ulkoa. Lähtö on nyt vastuksen puolesta hieman sopivampi. 5 Man Afraidin huippuonnistumiset ovat harvassa, mutta kunto olisi kohdillaan. Hevonen oli toissa kerralla Bodenissa oikein vahva johtaneen Queen Of Knightsin rinnalta. Ruuna juoksee neljännen kerran pitkän tauon jälkeen, joten kunto voi olla edelleen nousussa. 11 Peppe Roc kiri joulukuun kakkosessa tulisesti voittaneen Merrimac S.G.:n tuntumaan. Viimeksi se oli loppusuoralla aika pehmeä, mutta pystyy selvästi parempaan. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole erityisempiä starttiraketteja. Bag in Boxilla on sauma puolustaa ensimmäinen keula, mutta luovuttanee sen jatkossa Queen of Knightsille. Man Afraid voi olla kiihdytyksen jokerikortti, jos sillä uskalletaan satsata kunnolla. Pelijakauma: Kryptonite Zon (31%) on väärä suosikki. Let's Dance L.A. (3%) ja Man Afraid (4%) ovat kelpo yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 8, 14, 13, 2 Suuri: 8, 14, 13, 2, 10, 5, 11

Toto64-3 Kylmäverikohteessa pitkän takamatkan 8 Hallsta Vinnex omaa ilman muuta lähdön kovimmat kuntonäytöt, mutta harvakseltaan voittava hevonen ei ole pelisuosikkina koskaan erityisen maistuva tapaus. Umåkerissa se hävisi vain mielettömässä kunnossa kisaavalle B.W.Runelle. Juoksun onnistuessa kovakuntoinen hevonen voi olla loppusuoralla vaikeasti pideltävissä, mutta korkealla pelikannatuksella se jätetään kokonaan ulos vihjesysteemeiltä. Ensimmäisenä merkkinä pelikupongille nousee paalun 1 Rappodina. Tamma palasi Bodenissa valmiissa vireessä tauolta ja eteni loppusuoralla suorastaan ylivoimaykköseksi pahimman vastustajan laukattua tiukassa voittokamppailussa. Jerker Bjurmanin suojatti on omimmillaan talvibaanoilla ja viime talvena huippukunto oli käsillä juuri näihin aikoihin. Ohjaksissa Krister Söderholm yrittää säädellä matkavauhdin niin, että takamatkalaisten iltapuhteesta ei tule helppoa. Ainoana varmistuksena otetaan mukaan 10 Björlifant. Roger Nilssonin valmennettava kilpaili loppuvuodesta huippuvireessä, mutta palaa nyt parin kuukauden tauolta arvoituksena takaisin kilparadoille. Marraskuun lopun voiton ori nappasi rehdin kirin päätteeksi ja kepitti kovia hevosia Don Vikingin johdolla ja löi selvästi tässä lähdössä suosikiksi luotetun Hallsta Vinnexin. Seuraavassa kisassa menossa ei ollut samanlaista potkua ja se paljastui kilpailun jälkeen kipeäksi. Treenitiedot ovat positiivisia ja vireen ollessa kohdillaan se kamppailee sopivassa lähdössä heti voitosta. 2 Guli Anna voitti toissa vuonna Ruotsin tammakriteriumin, mutta tukevan tilipussin myötä myös sarjat nousivat nopeasti ja kirkkain menestys on jäänyt sen jälkeen uupumaan. Hyvistä asemista totosija ei olisi yllätys ja aivan nappionnistumisella se pystyy kamppailemaan jopa voitosta. Välipaalun 3 Stjärnvin Linn ja 4 Gomnes Birk ovat asiallisia kilpailijoita, mutta voitto on tiukassa paalun ja neljänkympin hevosten puristuksessa. Juoksunkulku: Rappodina ottaa kiihdytyksessä vetotyöt ja Guli Anna seuraa. Matkavauhti kiihtyy tasaisesti. Pelijakauma: Rappodina (15%) on kohteen kiinnostavin merkki. Hallsta Vinnex (40%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1, 10 Suuri: 1, 10

Toto64-4 Neljäntenä kohteena ajettavassa tammalähdössä 10 Gladys Knight kohtaa todella köykäisen vastuksen ja laukka tai piilevä sairaus tuntuu ennakkoon sen pahimmalta viholliselta. Hanna Olofssonin suojatti voitti viimeksi keulapaikalta aivan pintakaasulla ja toissa kerralla se oli samalta juoksupaikalta suorastaan murskaava. Hevosessa on ruutia tämäniltaista kovempiinkin tehtäviin ja pienessä lähdössä juoksunkulkukaan tuskin tulee liian suureksi esteeksi menestykselle. Todennäköisesti hevonen hakee johtopaikan jo varhaisessa vaiheessa ja on siitä äärimmäisen lähellä voittoa. Suurempaan systeemiin otetaan silti potin toivossa pari varmistustakin mukaan. 4 A Cupcake on kyvykäs nelivuotias, mutta tarvitsee menestyäkseen tarkan juoksun. Viimeksi se jäi päätöskierroksella parijonoon kun takaa hyökättiin ja valui väsyvän takana porukan hännille. Toissa kerralla tamma sai tulla sisärataa pitkin kiertelemättä ja hävisi Gladys Knightille parisenkymmentä metriä. 3 Appearance W.F. tulee suosikin tapaan Hanna Olofssonin tallista. Edellislähdöt ovat olleet kokonaisuutena hieman tätä kovempaa tasoa ja tamman juoksunkulkuihin on jäänyt jonkinverran jossiteltavaa. Mats E Djuse mielenkiintoinen muutos rattailla. 1 Jayna Leejs ei ole esittänyt viimeisissään mitään ihmeempiä, mutta saa paalulta säästöjuoksun ja voi sellaisella kamppailla totosijoituksista. 8 Vendetta Face on ollut vaisu kahteen viime kilpailuun, mutta otteet voivat terävöityä kolmanteen starttiin tauon jälkeen. 9 Okinawa Rocilla palaa kolmen kuukauden tauolta takaisin radoille ja lähtöpaikka on vaikea. Totosija olisi näistä lähtökohdista huippuonnistuminen. Juoksunkulku: Jayna Leejs avaa aluksi johtoon. Appearance W.F. kiihtyy hyvin voltista ja sillä saatetaan hakea ensin keula pois ja luovuttaa sitten paikka tallitoveri Gladys Knightille. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 10 Suuri: 10, 4, 3

Toto64-5 Avoin lämminverisarja on suurella todennäköisyydellä 5 Magnifik Brodden heiniä ja se luotetaan vihjesysteemien läpivarmaksi. Ingemar Hultqvistin suojatti palasi Umåkerissa komealla esityksellä takaisin voittokantaan, eikä kuntokäyrä ole ainakaan laskusuunnassa kolmanteen starttiin tauon jälkeen. Ruuna taivalsi koko matkan johtavan rinnalta, josta se osoittautui loppusuoralla selvästi parhaaksi. Tässä porukassa kenelläkään ei pitäisi olla tarvetta vastata Samu Sundqvistin ajokille ja valjakolla on hyvä mahdollisuus edetä keulapaikalle kontrolloimaan lähdön tapahtumia. Normaalioloissa voittajasta ei käydä sen jälkeen enää kamppailua. Varma. Haastajista mielenkiintoisin on 9 Zorro Swing, joka sai arvonnassa tällä kertaa kunnon lähtöpaikan ja juoksee ennakkoilmoituksen mukaan jenkkikärryillä. Viimeksi hevonen joutui lähtemään tien päälle seitsemännestä ulkoa, eikä ymmärrettävästi pystynyt sieltä kärkisijoille. Nyt juoksupaikka löytyy huomattavasti lähempää kärkeä ja hevosen peruskapasiteetti on varsin riittävä porukkaan suosikin takana. 6 Cupido Sisu ei ole varsinainen voittokone, mutta pystyy tarkoilla juoksuilla pärjäämään näissä lähdöissä. Ruunan viime startin voi unohtaa sen juututtua alussa kolmannelle ja pakitettua sen jälkeen hännille. Toissa kisan voitto irtosi maalisuoran mittaisella kirillä johtavan takaa. 8 Callela Leonard nousi viimeksi tarkalla sisäratareissulla Magnifik Brodden tuntumaan, mutta ei olisi ohittanut matkan jatkuessakaan. Tällä kertaa lähtöpaikka on hankala ja juoksu voi mennä turhan vaikeaksi. 11 Hesiod on luokaltaan hyvä hevonen näihin lähtöihin, mutta voitot ovat nykypäivänä harvinaisuuksia. Viimeksi ruuna oli suuri pettymys keulapaikalta. Takarivistä totosijakin olisi kelpo onnistuminen. 4 Lexington Hall jäi viimeksi taipuvan taakse pussiin ja pisteli sen jälkeen maalisuoraa asiallisesti. Ruuna ei normaalisti lyö suosikkia, mutta kaksaritaistoon se pystyy tarkalla reissulla. Juoksunkulku: Magnifik Brodde hakee johtopaikan Buy The Lawlta ja saa rauhoittaa matkavauhdin mieleisekseen. Zorro Swing saattaa kiertää jatkossa keulahevosen rinnalle. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Cupido Sisun (13%) pinnoista osa kuuluisi Zorro Swingille (4%) IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-6 Päätöskohde pyritään selvittämään neljällä merkillä. Rankingin niukka ykkönen on mielipaikalleen keulaan pyrkivä 5 NoLimitJimMit. Bergsåkerissa se tuli johtavan takaa hyvänä kakkosena maaliin, vaikka ei voittajaa millään tavalla uhannutkaan. Bodenin voitto tuli varmasti koko matkan johdon jälkeen. Juoksumatka ei tällä kertaa välttämättä suosi Gabriella Laestanderin valmennettavaa, mutta sopivalla vauhdinjaolla se tuskin muodostuu liian suureksi ongelmaksi. 10 Bottnas Easy Cash on yksi lähdön kovakuntoisimpia, vaikka voitot ovat viime starteissa kiertäneetkin. Viimeksi ruuna sai avauspuolikkaalla armotonta prässiä ja joutui luopumaan johtopaikasta Fabian B.R.:n lyödessä rinnalla löylyä, mutta ruuna punnersi lopussa vielä vahvasti kolmantena maaliin. Toissa kerralla hevonen tsemppasi äärimmäisen rehdisti kakkoseksi johtavan rinnalta. Rattaille hyppäävä Petteri Joki voi tuoda valmentajan jälkeen vielä vielä pienen lisäterävyyden ruunan menoon ja silloin se on tiukasti voittokamppailussa mukana. 12 Atlas Eagra kokee tähän kilpailuun erittäin mielenkiintoisen ohjastajamuutoksen Mats E Djusen hypätessä rattaille. Hevonen sai viimeksi pitkästä takamatkasta huolimatta nappireissun toisessa ulkona ja eteni varmaan voittoon. Talviradat sopivat mainiosti ja se pystyy kirissä korkealle, jos matkavauhti yhtään sitä mahdollistaa. 2 Lennox Laday järjesti marraskuussa kaksi totopaukkua, mutta ei ole sen jälkeen onnistunut voittamaan. Kunto ei tosin ole kadonnut mihinkään. Viimeksi ruuna jäi rintaman taakse voimat tallella pussiin. Toissa kerralla se kierteli umpirehdisti pitkän letkan viimeiseltä sijalta vielä neljäntenä maaliin. Huippupaikalta voittokaan ei yllättäisi. 9 Silent Hill on kyvykäs hevonen, mutta palaa tauolta melko maltillisin odotuksin. Ruunan viime kausi päättyi epäonnistumisiin, mutta syykin löytyi hevosen kurkusta. Magnus A Djuse vahvistaa rattailla. 7 Yakari nauttii tasavauhtisena hevosena normaalia pidemmästä matkasta, mutta parin kuukauden tauko ja lähtöpaikka madaltavat odotuksia. Taukoa on alla myös 1 Antonio Americalla, jolta nähtiin joulukuun lopulla pitkästä aikaa parempaa. Hevonen saa tällä kertaa jenkkikärryt perään, mutta voitto yllättäisi silti. Juoksunkulku: NoLimitJimMit avaa parhaiten ja mielii keulaan. Bottnas Easy Cashilla saatetaan kiertää jatkossa rinnalle. Pelijakauma: Tasaisesti pelattu, kuten kuuluukin. Bottnas Easy Cash (15%) saattaa jäädä muiden suosikkien varjoon. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 5, 10, 12, 2 Suuri: 5, 10, 12, 2

