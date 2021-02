Ravivihje: GS75 Romme 7.2.2021

Päätöskohteessa kanuunakuntoinen 4 Fleur Mearas on lähellä ansaittua voittoa. Solvallassa Björn Röcklingerin suojatti teki väkevän juoksun toiselta ilman selkää lyöden löylyä johtavalle koko päätöspuolikkaan ajan, mutta tuli lopussa paremmin voimat jakaneen vastustajan ohittamaksi. Rommessa hevonen kiri neljännestä ulkoa vahvasti kakkoseksi ja edelle jäi keulassa juossut kovaluokkainen No Doubt. Tehtävä näyttää tällä kertaa suoraviivaiselta keulajuoksulta ja siitä sen lyöminen on vaikeaa. Ansaitusti selvä suosikki.

9 Teton Sweet Lindy aloitti voitokkaasti Markus B Svedbergin valmennuksesta ja jatkoa odotellaan mielenkiinnolla. Tamma pääsi etenemään varhain keulaan ja karkasi oikein herkällä tyylillä muulta porukalta. Kunto paranee startti alla ja nopean avaajan takaa se voi saada hyvät iskuasemat parijonosta.

Suurempaan systeemiin mukaan vielä pari maltillisesti pelattua yllättäjää. 10 La Mauresque on aloittanut hienoilla juoksuilla Jörgen Westholmin valmennuksesta, eikä ole tässäkään tehtävässä lainkaan vaaraton. Rommen voitto tuli vahvalla esityksellä johtavan rinnalta. Viimeksi tehtävä oli 75-lähdössä aivan toivoton porukan hänniltä, mutta hevonen tuli hyvällä potkulla linjan yli, vaikka tuloslistalla viimeiseksi jäikin. 6 Juvelens Miss F.:n tehtävä oli viimeksi takajoukoista toivoton, mutta hevonen tuli mukavasti kärjen tuntumassa maaliin. Nyt starttiväli on lyhyempi ja asiallinen avaaja pääsee eturivistä parempiin asemiin.

7 Pappajonnys Ilse kerää paljon peliä, mutta kykyhevonen ei ole suoraan tauolta ja valmentajan ajamanana pelillisesti mielenkiintosimpia. Hevonen meni loppuvuodesta todella hienosti 75-tasollakin, joten kapasiteettia on toki paljoon. 11 Gitte Silvåkra on kiittänyt kahdessa viimeisissään tarkoista reissuista ensin keulassa ja viimeksi johtavan takana, mutta nyt tehtävä menee takarivistä selvästi vaikeammaksi. Voittoputken jatkuminen yllättäisi. 3 Juvel Ribb pääsi etenemään viimeksi sujuvasti avautunutta sisärataa pitkin ja nousi voittokamppailuun. Tamma on tasaisen hyvässä vireessä, mutta voittaminen on harvinaista.

Juoksunkulku: Juvel Ribb on tosi nopea ja edennee ainakin aluksi keulaan. Johtopaikka lienee tarjolla viimeistään Fleur Mearasille. Vauhdinvaatijoita tuskin erityisemmin ilmaantuu.

Pelijakauma: Fleur Mearas (51%) on ansaitusti suosikki, mutta peliosuudessa ei ole varaa enää nousta. Pappajonnys Ilsen (16%) peliosuus on korkealla. La Mauresque (3%) on kiinnostavin yllätysidea.