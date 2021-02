Ravivihje: Toto75 Solvalla 6.2.2021

Toto75-1 Finaalikierroksen avaava tammaeliitti on pienestä hevosmäärästä huolimatta pelillisesti hieman kimurantti tapaus. Ykkösvihjeen saa pienimmällä voittosummalla lähtöön starttaava 4 Dixie Brick. Timo Nurmoksen 6-vuotiaan kapasiteetti riittää miljonäärejäkin vastaan hyvin ja todennäköinen juoksunkulkukin voi muodostua sille suotuisaksi. Vedettäviä korvapalloja nyt ensimmäistä kertaa testaava tamma tuli viime kisassa johtavan takaa hyvin perille, vaikkei 6 Gobi Princessiä pystynytkään uhkaamaan taktiikkajuoksussa. Toisen radan jonosta Jorma Kontion ajokki voi olla kirissä nyt etevin. Lähdön meritoitunein, 5 Ultra Bright olisi keulasta ollut jopa varma-ainesta, mutta etukäteiskommenttien perusteella johtopaikka on varattu 2 Galacticalle. Fredrik Perssonin suojatti ei ole voittanut sitten heinäkuun alun, mutta kolme viimeisintä suoritusta ovat olleet vahvoja. Tässä sillä on selkeä kuolemanpaikkariski, josta voittaminen voi muodostua työlääksi. Kolmantena lapulle keulaan tähtäävä Galactica, jolle Ranskan montékisat eivät tuoneet menestystä. Huonoa tuuriakin oli matkassa, sillä viimeksi Prix de Cornulierissa sen jaloille ajettiin avauskurvissa. Edellisellä kerralla se valui sisäsadalla hiljalleen taaksepäin, eikä enää syttynyt lopussa. Suoritusten perusteella vireen yllä on kysymyksiä, mutta toisaalta Ranskaan sillä olisi tuskin lähdetty, jos vire ei olisi tuntunut oikealta. Uransa viimeisiä kilpailuja juokseva 9-vuotias voi olla vielä johtopaikalta kova tekijä. Peliä keränneistä Gobi Princessin ongelmana on, ettei jenkki luultavasti pääse mielipaikalleen keulaan, josta se on ottanut kaikki Ruotsin-voittonsa. Sen ravi kävi viime kerralla kylläkin selvästi paremmin kuin esimerkiksi joulukuun voittokisassa. 3 Zeta Kronos voisi parhaana päivänään otella myös hyvistä sijoituksista, mutta otteet parissa viime startissa ovat jättäneet toivomisen varaa. Juoksunkulku: 1 Hossiana Boko avaa sisältä hyvin, mutta tyytyy tällä kertaa selkään. Galactica torjuu Zeta Kronoksen, Ultra Brightin ja Gobi Princessin edeten kärkeen. Kuskin mukaan siitä myös ajetaan. Ultra Bright on kakkosvaihtoehto keulaan, mutta paikka johtavan rinnalla voi jäädä sen kohtaloksi. Pelijakauma: Dixie Brick (19%) ja Galactica (8%) ovat aliarvostettuja. Liikaa peliä ovat keränneet Zeta Kronos (14%), Gobi Princess (16%) ja 7 Velegance (9%). Ranking: A) 4, 5, 2 B) 6, 3 C) 1, 7, 8 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 4, 5, 2 Suuri: 4, 5, 2

Toto75-2 Rivin pelatuin hevonen on Klass II -finaalin 2 Demon Ima. Alimman sarjan suursuosikeille ei ole viime aikoina käynyt erityisen hyvin, mutta Johan Untersteinerin suojatti vaikuttaa kilpakumppaneihinsa nähden ”päätä pidemmältä” ja koko matkan johto on ulottuvilla. Kalmarissa vuoden alussa keulasta selvään voittoon tyylitellyt ruuna joutui viimeksi tasaamaan kuolemanpaikalta ykkössijan takaa kirineen vastustajan kanssa, mutta finaalissa 5-vuotiaalta on lupa odottaa taas parempaa. Hokit ovat sille, kuten monelle muullekin, pieni kysymysmerkki, mutta loistopaikalta suosikkiin luotetaan. Hyviä otteita on esittänyt myös 1 Hefner Am. Jos 4-vuotias pystyy pitämään kiihdytyksessä paikkansa kärjen tuntumassa, voisi sillä olla lopussakin sanansa sanottavanaan. Bergsåkerissa ori hallitsi johtopaikalta 12-lopetuksessa. Parin vastustajan laukattua sisäpuolelta Bollnäsissä keulaan sujuvasti selvinneen 5 Power Blasterin pitäisi luultavasti voittaakseen päästä nytkin suosikin etupuolelle, eikä se vaikuta erityisen todennäköiseltä, vaikka Roni Paldanin valmennettava ihan hyvin avaakin. 4-vuotiaan kehityskäyrä on kylläkin melko lupaava. Eturivin hevosista nopein on 4 Jori Boko, jolle alusta ei ollut viimeksi kaikkein sopivin ja veto keulasta ei kantanut kolmatta sijaa korkeammalle. Kärjen tuntumasta se ottelee jälleen totosijasta. Suuryllätysten etsijöiden kannattaa ehkä huomioida myös vahvoilla juoksuilla tiensä tähän finaaliin selvittäneet 10 Merrimac S.G. ja 7 Silver Bullit. Juoksunkulku: Demon Ima on osoittanut hyvää lähtönopeutta ja voi edetä suoraankin keulaan. Jori Boko on keskeltä rataa ehkä nopeampi, mutta sille kelpaa hyvin paikka suosikin peesissäkin, jos Hefner Am ei pysty riittävän ripeään starttiin. Power Blasterilla on satsattaessa vaara jäädä toisen radan vetäjäksi. Pelijakauma: Demon Ima (67%) on hieman liikaa pelattu. Yllättäjistä Jori Boko (1%) ja Merrimac S.G. (0%) ansaitsisivat vähän enemmän huomiota. Power Blaster (16%) on ylipelattu. Ranking: A) 2 B) 1, 5, 4, 10, 7, 6, 8, 9 C) 3, 11, 12 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-3 Yllättäjänä jouluna pykälää alemman finaalin vienyt 5 Morotai Degato on noussut reilussa kuukaudessa jo Klass I -finaalin suosikiksi, eikä se viime esitysten perusteella väärin olekaan. Bergsåkerissa ruuna latoi kaukaa takaa 10-vauhdilla toiseksi, viimeksi juoksu kovaa kiskoneen kärkiparin takana ei ollut mitenkään simppeli, mutta 6-vuotias ratkaisi silti maalisuoralla. Selkäjuoksu käy Oskar Kylin Blomin valmennettavalle ehkä parhaiten ja kärjen läheltä voitto on taas mahdollinen. Tasaiseen kisaan löytyy toki monia muitakin mahdollisia. 4 Sweetman oli jo joulukuun 75-lähdöissä pelihevosia, mutta juoksunkulut eivät mahdollistaneet voittoa vielä silloin. Jos reipas avaaja onnistuisi pääsemään tällä kertaa keulaan, ei sen ohittaminen olisi muille mitenkään yksinkertaista. Adrian Kolgjinin ajokki onkin pelillisesti lähdön kiintoisin. Vahvasti lähtölaukkansa viimeksi paikannut 2 Romero voisi myös ravatessaan otella johtopaikasta ja sitä kautta voitosta, mutta alkuun on tullut erheitä turhan usein. Pari viikkoa sitten keulasta voittoon pitänyt 3 Daysofourlives on myös mukana taistelemassa kärkipaikasta tälläkin kertaa, sillä ruuna menee parhaiten vapaalta radalta. Hevosena se ei ehkä ole aivan lähdön parhaiden veroinen. 10 Axel Ruda on käynyt viime kuukausina läpi vahvan kehitysvaiheen ja piti vajaa kuukausi sitten voittajaksi keulapaikalta. Tällä kertaa 4-vuotias saa taas selkäjuoksun, jollaisella se on myös osoittanut vetäviä otteita loppumatkalla. Ei mahdoton. Kolmella viime kerralla 75-suosikiksi pelattu 9 Astronacente Zac pääsee nyt iskemään altavastaajan asemasta. Aivan parastaan se ei viimeksi takaa esittänyt, mutta finaaliin on voitu tehdä uusia virityksiä huippuvireen saavuttamiseksi. Lähtöpaikkaan voi liittyä toki pulmiakin, sillä edestä 1 M.T.Oscar ei ole ripeimpiä ja Romerolla on laukkariski. Kalmarissa takaa 75-voittoon kiertäneellä M.T.Oscarilla oli onneakin, sillä First One In laukkasi sen edeltä lopussa. Tuurit kuitenkin tasaantuivat heti seuraavalla kerralla, kun M.T.Oscar kadotti itse voittajana ravinsa maalisuoralla. 5-vuotiaalla on ollut aiemminkin samoja taipumuksia, eikä kovassa finaalissa ravin läjässä pysyminen ole sanottua. Melko paljon pelattuna ei kiinnostavimpia tapauksia. Muutkaan osallistujat eivät onnistuneilla juoksulla ole täysin poissuljettuja menestyjiä. Juoksunkulku: Lähdön keulahevonen löytyy luultavasti kolmikosta Romero-Daysofourlives-Sweetman, sillä Morotai Degaton nopeus ei riitä Sweetmanin ohittamiseen ja niin ikään nopeille 6 Aralle sekä 7 Taxi Outille kelpaa suosikin tapaan selkäjuoksu. Laukkariskin takia Romero voi jäädä kahta rinnalta kiihdyttävää vastaan ravillakin alakynteen. Sweetman voi hyvinkin päästä Daysofourlivesin ohi, sillä jälkimmäisellä on taipumusta alussa painaa hieman ulospäin ja menettää siten hieman parasta nopeuttaan. Pelijakauma: Sweetman (9%) on aliarvostettu, myös Daysofourlives (7%) voisi olla hieman enemmän pelattu. M.T.Oscar (14%) on ylipelattu. Ranking: A) 5, 4 B) 2, 3, 10, 9, 1, 6, 12, 11 C) 7, 8 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 5, 4, 2, 3, 10, 9 Suuri: 5, 4, 2, 3, 10, 9

Toto75-4 Diamantstoet-finaalissa 2 Nouba Mom on selkeä ykköskortti ja myös pikkusysteemin apuvarma. Halmstadissa volttilähtöön liittyi kysymyksiä, mutta alkumetrit kunnialla selvittänyt Ready Cashin tytär eteni keulaan ja piti hallittuun voittoon. Samalla taktiikalla tuli ykkössija myös vuoden alussa Åbyssä, tosin selvemmällä erolla. Voittaakseen 4-vuotias tuskin tarvitsee silti välttämättä johtopaikkaa. Toinen peliä lähdössä kerännyt, 9 Alhambra Mail osaa myös voittamisen taidon, mutta voltin nelosradalta sille voi olla tiedossa vaikeuksia. Johtavan rinnalta Jägersrossa voittanut 5-vuotias on startannut Ruotsissa kahdesti volttilähdössä ykkösradalta ja niissäkin otteet ovat näyttäneet siltä, ettei jyrkemmän paikan selvittäminen välttämättä onnistu. Ravilla Carl Johan Jepsonin ajokki nousee korkealle, mutta näillä prosenteilla Alhambra Mail ei ole kovin kiinnostava pelikohde. Isompaan systeemin nostetaan sen sijaan muutama huomattavasti vähemmän pelattu. 5 Hillbilly Woodland on paalulta vaarallinen, sillä tamma on tehnyt muutamia erittäin vahvoja suorituksia. Viimeksi se kiersi 20 metrin takamatkalta 4 Lorelei Marien tuntumaan, muttei saanut tästä otetta. Nyt ne starttaavat rinnakkain. Pieneksi miinukseksi on toki laskettava, että nykyisistä käsistä parhaat suoritukset ovat tulleet kotiradalla Kalmarissa. Pakin liukkain on luultavasti juoksuradan ansiosta 11 No Limit Queen, joten vähän pelattuna Björn Goopin valmennettavakin tuntuu huomion arvoiselta. Otteet viime starteissa ovat olleet aivan hyviä, vaikka voitot ovatkin jääneet uupumaan. Iskuetäisyydelle päästessään rahallisesti sarjassa erinomaisesti sisällä oleva tamma voi osallistua lopussa matsiin. Suuryllättäjistä isompaan systeemiin poimitaan vielä 10 Mellby Guava ja 1 Ella Pace. Ensin mainittu starttasi viimeksi yksin 40 metristä ja latoi lopun tilaa löydettyään 10-vauhtia. Uumajassa laput yläasennossa keulasta helppoon voittoon jouluna tyylitellyt Mellby Guava voi päästä voltin vitoseltakin hyvin liikkeelle. Joulukuussa yllätysvoiton johtopaikalta ravanneen Ella Pacen sijoitukset ovat sittemmin olleet kehnompia, mutta Kalmarissa Oskar Kylin Blomin suojatti punnersi kuitenkin ulkoa hyvin neljänneksi. Viimeksi se joutui taivaltamaan taustalla toisen ringin tyhjällä renkaalla. Ensimmäiset keulat sisäradalta katsovalle 7-vuotiaalle on tulossa nyt huomattavasti parempi reissu. Kahdesti 75-tasolla keulasta viime aikoina voittaneet 3 Essie Gonzales ja Lorelei Marie eivät myöskään ole ulkona kuvioista, mutta johtoon selviytyminen ei tällä kertaa välttämättä onnistu, sillä Ella Pacelle saattaa kelvata vain Nouba Momin selkä. Kummallekin on toki jäänyt voitoissa vähän varaakin. Juoksunkulku: Ella Pace avaa keulaan. Oskar Kylin Blom voi puolustaa paikkaansa, ellei Nouba Mom ole nopeasti rinnalla. No Limit Queen avaa parhaiten 20 metristä. Jos Alhambra Mail selviää ravilla liikkeelle, voi se tulla ajoissa eteenpäin. Pelijakauma: Alhambra Mail (29%) on kerännyt liikaa peliä. Edullisimpia ovat Hillbilly Woodland (3%) ja No Limit Queen (3%). Ella Pacen (1%) ja Mellby Guavan (0%) ei kuuluisi olla kokonaan unohdettuja. Ranking: A) 2 B) 9, 5, 11, 3, 10, 1, 4, 14 C) 12, 7, 8, 6, 13 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 2 Suuri: 2, 5, 11, 10, 1

Toto75-5 Kovaa nousua 75-sarjoissa tekevä 6 Algot Zonett on kerännyt hopeafinaaliin yllättävän vahvan kannatuksen. Keulasta tapaninpäivän pronssifinaalia hallinnoinut ruuna osoitti Bergsåkerin kuolemanpaikkavoitolla riittävänsä toki mainiosti divisioonaa ylempänäkin, mutta tämänkertaisessa finaalissa alussa taustalle jäävälle ruunalle tuskin levitetään punaista mattoa. Ohjastajanvaihdokseen on reagoitu alustavassa peliosuudessa aivan liikaa. Todennäköisin voittaja, muttei mitenkään ylivertainen vastustajiinsa nähden. Kun suosikin peliosuus on korkealla, löytyy sen takaa maukasta pelattavaa. Keulaan omaa parhaat mahdollisuudet sisältä kiihdyttävä 1 Zio Tom Jet, mikäli hokit eivät vie terävyyttä liikaa alussa. Joulukuun täysosuma tuli juuri johtopaikalta. Sen jälkeen ori lopetteli finaalissakin juosten, mutta viimeksi tehtävä takaa oli mahdoton. Ilman suurta revitystä Magnus A. Djusen ajokki voisi viedä perille, eikä keulapaikan menettäminenkään olisi sille tietysti mikään katastrofi. Kärkeen mielii myös 2 Religious, jonka esitys Bollnäsissä oli kuolemanpaikalle kierrettyä asiallinen. Nina Pettersson-Perklénin suojatin vire lienee nousujohteinen ja muihin pelihevosiin nähden sen etuna on jo aiempi kokemus hokkibalanssista. Jos Mika Forssin ajokki pääsisi Zio Tom Jetin ohi alussa, olisi voittoonkin hyvät saumat. Daniel Wäjerstenin tallin toinen osallistuja 4 Merritt ei ole Algot Zonettin tavoin ripeimpiä ensi metreillä, mutta loppu on ollut silläkin usein vahva. Bollnäsissä keulassa ravannut 12 Remarkable Feet jäi tavoittamatta, mutta kiri 4. ulkoa oli silti nousujohteinen maaliin saakka. Viimeiset 600 metriä ruuna kulki peräti 09,4-kyytiä. Isompaan systeemiin otetaan vielä pari muutakin tällä tasolla riittävyytensä osoittanutta. 9 Night Brodde oli Jägersrossa keulaan selvittyään omaa luokkaansa. Takaa oriin menestymismahdollisuudet eivät ole läheskään yhtä hyvät, mutta eivät toisaalta täysin olemattomatkaan. 8 Sir Henry P.Hillin juoksu viikko sitten meni ulkona melko vaikeaksi, mutta reipasvauhtinen kisa on saattanut palvella virettä finaalin alla. Juoksun juontuminen sujuvasti ei tietysti ulkoa ole sanottua, mutta peliprosentitkin ovat matalat. Juoksunkulku: Zio Tom Jet, Religious ja 3 Mr Clayton J.F. avaavat parhaiten, joista viime mainittu pyrkii pudottamaan vain sisälle. Myös 5 Franklin Face lähtee reippaasti, muttei pääse omin avuin kaikkien edellä mainittujen ohi. Rinta rinnan Zio Tom Jetillä on kelpo sauma puolustaa keula Religiousia vastaan. Sir Henry P.Hill voi edetä ulkoa toisen radan vetäjäksi toivoen saavansa Algot Zonettin eteensä jossain vaiheessa. Pelijakauma: Algot Zonett (56%) on tuntuvasti liikaa pelattu. Zio Tom Jet (5%) ja Religious (7%) ovat pahasti aliarvostettuja. Sir Henry P.Hill (2%) ansaitsisi yllättäjistä vähän suuremman kannatuksen. Ranking: A) 6, 1, 2, 4 B) 9, 8, 3, 10, 5, 12, 7 C) 11 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 6, 1, 2, 4 Suuri: 6, 1, 2, 4, 9, 8

Toto75-6 Kultafinaalissa tasoerot ovat selkeät, mutta eniten pelatuista kenenkään puolesta täysillä liputtaminen ei suoralta kädeltä maistu. 1 Gareth Boko saa niukan ykkösvihjeen, vaikkei keulapaikan puolustaminen sisäradalta varmaa olekaan. Luultavasti se on jopa epätodennäköistä, jos 6 Dragsterilla ladataan alkuun kunnolla. Conrad Lugauerin suojatilta odoteltiin viimeksi jo voittoa, ja ilman kuskin virhearviointia kierros ennen maalia se olisi luultavasti tullutkin. Mahdollisuudet paranisivat tuntuvasti, jos ori pääsisi hakemaan nyt kärkipaikan. 11 Disco Volanten askel meni Bollnäsissä maalisuoralla johtopaikalla varsin raskaaksi, mutta lähietäisyydellä olleet vaatimattomammat hevoset ruuna sai kuitenkin pidettyä takanaan. Aikaisemmat suoritukset olivat huomattavasti parempia, mm. neljä viikkoa sitten tuli samalta lähtöpaikalta suvereeni voitto. Läpi pääseminen nopean hevosen takaa ei ole tässä mahdoton ajatus, toki oikeassa vireessä ollessaan Disco Volante voi pärjätä muullakin taktiikalla. Dragsterillä kokeiltiin viimeksi pitkästä aikaa keulasta, mutta hieman liian virkeästi pistellyt ruuna joutui taipumaan Sevillalle viime metreillä. Keskitason avaajia vastaan Erik Adielsson tuskin lähtee alussa nytkään pakittelemaan, mutta toisessa vaiheessa hyvä selkäkin voi tällä kertaa kelvata. Entisessä vireessään voittomatsiin. 7 Nadal Brolinen kiri ei kantanut Jägersrossa, mutta matkaakin saattoi olla vanhalle ruunalle liikaa. Edellisellä kerralla juuri Solvallassa se esitti riuskan loppuvedon, eikä ole samanlaisena tässäkään vailla mahdollisuuksia. Keulapaikalle eteneminen ei ole sen kohdallakaan mahdotonta, mikäli Björn Goop haluaa Dragsterin vanavedessä yrittää heti eteenpäin. Viidentenä hevosena systeemeihin nostetaan ikitipsi 5 Antonio Trot, jota pelaamalla tosin pelikassan pohja on monella alkanut uhkaavasti näkyä. Ruunan lopetukset tammikuun kilpailuissa olivat taas positiivisia, viimeksi kiristä tosin tuli liian pitkä. Jos juoksu juontuisi nyt hieman paremmin, ei voittoakaan voi pitää mahdottomana. Jägersrossa johtavan rinnalta voittajaksi myllyttäneelle 10 Pacific Facelle matkan lyheneminen voi tietää ehtimisongelmia. 3 Grainfield Aidenin otteista on puuttunut puhti kahdessa viime startissa. Saako Jorma Kontio kaivettua sen esiin paremmin? Juoksunkulku: Gareth Boko ja Grainfield Aiden avaavat suhteellisen hyvin, mutta panostettaessa Dragster ehtinee silti ensin kärkeen. Jos joku eniten pelatuista tulee nopeasti rinnalle, voi keulapaikka olla haettavissa. Kuolemanpaikalle kellään eniten pelatuista ei ole suurempia haluja. Pelijakauma: Tasainen kärkinelikko kuten kuuluukin. Ei muutenkaan huomauttamista. Ranking: A) 1, 11, 6, 7 B) 5, 10, 3 C) 4, 9, 2, 8, 12 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 1, 11, 6, 7, 5 Suuri: 1, 11, 6, 7, 5

Toto75-7 Finaalikierroksen toinen varma on Demon Iman tapaan vielä edullisesti omassa sarjassaan sisällä oleva 4 Gardner Shaw. Ruuna ehti väläytellä osaamistaan viime kaudella ikäluokkatasollakin, mutta suurempi menestys on tullut lauantaisarjoissa. Joulukuun finaalissa se joutui pakittelemaan alussa häntäjoukkoihin, mutta pujotteli lopussa virkeästi totoon. Bergsåkerissa tuli kuolemanpaikalta varma kakkossija 1 Marschall Matchin takana. Huippukuskilla ruuna on nyt muille paha pideltävä lopussa. Sisäpuolelta keulaan pyrkivä 3 Cargo Door starttasi Jägersrossa pitkästä aikaa kengittä, mutta selvitti tehtävänsä mallikkaasti voittaen keulasta varmasti 13-lopetuksella. Lähtö muodostui sille toki lopulta varsin sopivaksi, kun kovimmista vastustajista yksi jäi pois, toinen laukkaili ja kolmas jäi pussiin. Suosikkia vastaan vaaditaan nyt parempaa, eikä hokkien lisääminen helpota asiaa. Jos lähtöön laittaa useampia merkkejä, 2 Payet D.E. ja 10 Global Tailwind tulevat kyseeseen varsin aikaisin. Ensin mainitun esitykset ovat olleet jatkuvasti hyviä, mutta juoksut eivät ole menneet voittoja ajatellen riittävän putkeen. Stefan Persson voi olla sen kohdalla ratkaiseva lenkki. Vahvalla kirillä Kalmarissa takaa voittoon kiertänyt Global Tailwind ei ollut yhtä terävä viimeksi, mutta hoiti leiviskänsä keulasta ja palaa nyt toissa kerran varustukseen. Vauhtikisassa vaarallinen. Pelihevosista Marschall Matchin ylle voi asettaa viime startin perusteella melko isonkin kysymysmerkin. Suomalaisruuna ei kiihtynyt auton takaa normaalin reippaasti ja kadotti lopulta johtavan takana ravinsa reilu kierros ennen maalia. Aikaisemmissa kilpailuissa 5-vuotiaan otteet olivat erittäin hyviä. Voittoon samaisessa Bollnäsin-kisassa 3. sisältä pujotellut 9 Mas Capacity omaa myös aina ravatessaan mahdollisuudet menestyä. Juoksunkulku: Marschall Matcin ja Payet D.E:n lähtönopeus ei ehkä riitä Cargo Doorin torjumiseen alussa. Myös Gardner Shaw lähtee hyvin, mutta Örjan Kihlström pyrkinee pudottamaan sen vain toiselle radalle kärjen lähettyville, sillä panostettaessa kuolemanpaikkariski kasvaa. Halutessaan kärkikuvioita voi alussa sotkea myös 5 Call Me Brodda. Pelijakauma: Gardner Shaw (32%) on ansaitusti selkeähkö suosikki. Marschall Match (19%) tuntuu ylipelatulta. Payet D.E. (9%) ansaitsisi suuremman kannatuksen. Ranking: A) 4 B) 3, 2, 10, 9, 1 C) 5, 6, 8, 11, 7, 12 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 4 Suuri: 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 4, 5, 2

Toto75-2: 2

Toto75-3: 5, 4, 2, 3, 10, 9

Toto75-4: 2

Toto75-5: 6, 1, 2, 4

Toto75-6: 1, 11, 6, 7, 5

Toto75-7: 4

Hinta: 18,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-06&track=Sv&race=5&pool=T75&selections=[4,5,2],[2],[5,4,2,3,10,9],[2],[6,1,2,4],[1,11,6,7,5],[4]&stake=0,05&price=18



Suuri

Toto75-1: 4, 5, 2

Toto75-2: 2

Toto75-3: 5, 4, 2, 3, 10, 9

Toto75-4: 2, 5, 11, 10, 1

Toto75-5: 6, 1, 2, 4, 9, 8

Toto75-6: 1, 11, 6, 7, 5

Toto75-7: 4

Hinta: 135,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-06&track=Sv&race=5&pool=T75&selections=[4,5,2],[2],[5,4,2,3,10,9],[2,5,11,10,1],[6,1,2,4,9,8],[1,11,6,7,5],[4]&stake=0,05&price=135

PieniToto75-1: 4, 5, 2Toto75-2: 2Toto75-3: 5, 4, 2, 3, 10, 9Toto75-4: 2Toto75-5: 6, 1, 2, 4Toto75-6: 1, 11, 6, 7, 5Toto75-7: 4Hinta: 18,00 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 4, 5, 2Toto75-2: 2Toto75-3: 5, 4, 2, 3, 10, 9Toto75-4: 2, 5, 11, 10, 1Toto75-5: 6, 1, 2, 4, 9, 8Toto75-6: 1, 11, 6, 7, 5Toto75-7: 4Hinta: 135,00 €Tästä kupongille: