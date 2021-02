Ravivihje: Toto64 Kalmar 5.2.2021 – 132 946 euroa ekstraa

Toto64-1 1 Just Make It sai edetä Jägersrossa kolmannesta ulkoa kiertämättä ja loppusuoran alussa vapaat väylät löydettyään kiri terävästi aivan voittajan tuntumaan. Startti alla tamma parantanee ja paalupaikaltaan pääsee hyvin todennäköisesti keulaan hallinnoimaan juoksua. Ola Samuelssonin suojatin kuuluu olla sopivan näköisessä porukassa suosikki, mutta aamupäivän yli 50 prosentin kannatus tuntuu ylisuurelta. Mitään niin mullistavaa Just Make It ei ole urallaan esittänyt. 12 Aroseforyou on saanut taulunsa ”pelikuntoon”, mutta viime sijoitukset eivät kerro mitään nykyvireestä. Kalmarissa tamma kulki hyvin ensimmäisen takasuoran laukkansa jälkeen. Jägersron viidenteen sijaan päättyneessä startissa se puolestaan lopetti kolmannesta ulkoa terävästi 11,7-vauhtia viimeiset 400 metriä ja oli toista rataa juosseista paras. Nyt vastus helpottuu todella paljon 75-sarjoista ja Aroseforyou lienee peruskyvyiltään lähdön paras hevonen. 9 Isi Band on myöskin huomattavasti tulosrivistöään paremmassa iskussa. Kalmarin 75-lähdössä tamma jäi pussiin. Seuraavassa startissa Åbyssa toinenkin pari ulkona oli liian kaukana, kun kärki veti niin hiljaa. Jägersrossa se jäi puolestaan jo ennen lähtöhetkeä muista ja kulki viimeisellä sijalla mukavasti 13,1-vauhtia päätöskierroksen. Isi Band otetaankin maistuvana merkkinä kolmantena systeemeihin mukaan. 6 Sweet Eloise ei ollut lainkaan huono Kalmarissa, jossa joutui tarpomaan pitkään kolmatta ennen kuin pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle. Tamma ei raskaan juoksun jälkeen missään vaiheessa luovuttanut, vaikka viidenneksi jäikin. 3 In Love Silas pärjäisi kykyjensä puolesta, mutta viimeisestä kahdeksasta startista tamma on pysynyt vain kerran ravilla. Juoksunkulku: Just Make It lähtee vetämään joukkoa ja matkavauhti voi olla hyvinkin rauhallista ainakin ensimmäisen kierroksen aikana. Pelijakauma: Just Make Itin (51%) prosenteista pitäisi antaa etenkin Aroseforyoulle (19%) ja Isi Bandille (3%). IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 1, 12, 9 Suuri: 1, 12, 9

Toto64-2 Viron Kriteriumissa viime syksynä toiseksi sijoittunut 2 Ready Häggenäs on aloittanut Ruotsissa lupaavilla otteilla ja ollut hyvä molemmissa Jägersron starteissaan. Toissa kerralla ruuna lopetti hieman levottoman juoksunkulun jälkeen 12,7-vauhtia viimeiset 400 metriä ja oli lupaavan Baldwin T.M.:n takana toinen. Viimeksi Per Nordströmin suojatti kiri johtavan takaa neljän hevosen rintamasta niukkaan voittoon. Ready Häggenäs vaikuttaa hevoselta, jolla on luokkaa paljon sisällä ja näistä sarjoista sen luulisi marssivan nopeasti läpi. Isompaan lappuun yksi varmistus. 4 Miss Youniverse kiri viimeksi Kalmarissa kelpo tyylillä ykköseksi hyvin onnistuneen reissun jälkeen. Samanlaisena kuin joulukuun alun Solvallan startissa se pystyisi laittamaan kampoihin suosikillekin. 1 Fatia Simoni oli hyvä viimeksi Kalmarissa johtavan rinnalta, vaikka paremman juoksun saaneet Miss Youniverse ja 7 Philippo ohi tulivatkin. Juoksunkulku: Ready Häggenäs vaikuttaa hevoselta, joka myös lähtee kovaa jos sillä vain ladataan. Eri asia, haluaako Nordström tehdä niin. Keulat voivat olla myöhemminkin tarjolla. Miss Youniverse ainakin lähtee liukkaasti matkaan ja juossee joko keulassa tai johtavan takana. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. Ready Häggenäs (56%) on ehkä aavistuksen liian iso suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 2 Suuri: 2, 4

Toto64-3 7 Newlight Coger teki hienon juoksun viimeksi Kalmarissa, kun ruunalla kierrettiin 1300 metriä ennen maalia johtavan rinnalle, josta runnoi eleettömästi ykköseksi ohi keulassa juosseesta Kattis J. Bokosta. Sitä ennen Kalmarin 75-lähdössä tehtävä oli täysin mahdoton viidennestä ulkoa ja tuon kisan voi ainakin sijoituksen puolesta unohtaa. Lisämetrejä on viime kerran tapaan tänäänkin tiedossa, mutta Newlight Coger kestää sen ja nousee ykkösvihjeeksi. 1 Das Auto olisi näistä lähtökohdista normaalissa tapauksessa selvähkö suosikki, mutta nyt hyväluokkaiseen ruunaan on suhtauduttava varauksella. Noin kuuden viikon paussilta palaavan 5-vuotiaan vire on myös valmentajakommenttien perusteella kysymysmerkki. Suosikkikaksikon pitäisi riittää pitkälle, mutta yksi maistuva varmistusmerkki lapuille. 11 Bear A Perfection oli viime kaudella pettymys, sillä 3-vuotiaana ruuna väläytteli jopa ikäluokkahevosen otteita. Kauden avaus Axevallassa sujui positiivisessa merkeissä, kun Kevin Oscarssonin ajokki kiri takajoukoista pirteästi maaliin. Voimanpesällä voi huoletta kääntää vilkun ajoissa oikealle. 12 Gigantic Star teräviin lopetuksiin tarkkojen reissujen päätteeksi. Nyt sellaista voi olla vaikea saada huonoimmalta mahdolliselta lähtöradalta spårtrappa-lähdössä. 9 Stern on pelattu yllättävän selväksi kolmossuosikiksi, vaikka ruuna esiintyy loppusuoran taistoissa varsin pehmeästi. Juoksunkulku: Das Auto pääsee keulaan, vaikka 5 Silverbullet Lavec sen alussa ohittaisikin. Newlight Coger etenee johtavan rinnalle. Pelijakauma: Das Auton (35%) ja Newlight Cogerin (30%) prosenttien kuuluisi olla päinvastoin. Bear A Perfection (5%) on liian vähän pelattu. Stern (14%) ja 3 Silver Glen (7%) puolestaan liikaa. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7, 1, 11 Suuri: 7, 1, 11

Toto64-4 6 Dixie Dickin uran statistiikasta ei välity, että se on näin mataliin sarjoihin todella kova hevonen. Paljon ongelmista kärsinyt 5-vuotias pyyhkisi muilla pöytää esimerkiksi samanlaisena kuin lokakuun lopun Kalmarin startissa. Nyt on kuitenkin jälleen kerran taukoa takana ja myös valmentaja Thomas Madsen olettaa ruunan tarvitsevan startin alle ollakseen letkeimmillään. Toki näin sopivassa lähdössä Dixie Dickin ei tarvitse olla parhaimmillaan. Suosikki. 11 Trix For Free voitti viimeksi Jägersrossa tämänkertaista kovemman porukan keulajuoksun jälkeen niukasti. Ruunalla on ollut varsinkin loppukurvissa ongelmia ravinsa kanssa ja sellaiselle ulkoratojen kiertäminen ei ole herkkua. 3 Fajm Composite kesti Åbyn 86-lähdössä paikan johtavan rinnalla kelvollisesti ja tulos 13,5aly hieman hitaissa olosuhteissa on kovaa valuuttaa tähän porukkaan. Sitä ennen Mantorpissa tamma kiri takajoukoista hyvällä tyylillä ykköseksi. Suosikkikolmikko erottuu selkeästi muista. 4 Moons U.Bolt olisi parhaimmillaan riittävä hevonen tähän lähtöön. Toki paljon pitää parantaa Kalmarin viime kisasta. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, sillä eturivissä on monta asiallista lähtijää. Dixie Dick lähtee niin lujaa matkaan, että on kutosradasta huolimatta niukka suosikki pääsemään tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Dixie Dick (55%) on tauko huomioiden yllättävän suuri suosikki. Fajm Composite (12%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6, 11, 3 Suuri: 6, 11, 3

Toto64-5 5 Rocky Bear kiri toissa kerralla Åbyn 86-koitoksessa sisäratajuoksun jälkeen lujaa kolmanneksi ja pitkään matkan ei olisi tarvinnut jatkua, että ori olisi ehtinyt ykköseksi. Viimeksi Halmstadin maililla se oli loppukurvissa porukan viimeisenä ja hyvästä loppuvedosta huolimatta Håkan E Johanssonin suojatti jäi takaporukoihin kovassa lopetuksessa. Rocky Bear on voittanut urallaan kovempiakin porukoita ja jää maistuvana tapauksena pienemmän systeemin varmaksi. Aamupäivän pelijakaumassa selväksi suosikiksi luotettu 1 Herakles sai Halmstadissa mainion reissun johtavan takana, mutta oli loppusuoralla kesy ja voitti vain niukasti ulkoratoja pitkin kirineen Rocky Bearin. Ykkösradalta Herakles päässee keulaan ja maili on iso etu. 6 I'm The Only One kamppaili viimeksi Kalmarissa rehdisti voitosta kalkkiviivoille asti, vaikka sitä rasitti hitaissa olosuhteissa 10-vauhtinen avaus. Voiton vei Arvid S.H., joka olisi tähän lähtöön todennäköisesti suosikki. Yllätyshakuna lapulle 4 Precious Lord, joka teki Kalmarissa vähintään asiallisen juoksun keulassa juosseen I'm The Only Onen rinnalta. Startti alla ruuna parantanee ja nopeana lähtijänä saanee loistoreissun. Se maistuisi enemmänkin, mutta merkittävä kuskinheikennys jarruttaa pelihaluja. 8 Yoghurt Composite on näytöiltään porukan kärkipäätä, mutta viimeksi Örebrossa ruuna oli todella huono. Lisäksi lähtöpaikka ja kuskin heikkeneminen ovat isoja miinustekijöitä. 11 Felix Am on yllättävän paljon pelattu siihen nähden, että ruuna ei ole viime starteissaan esittänyt mitään erikoista ja lähtöpaikka on kehno. Juoksunkulku: Herakles pitää kovassa avauksessa keulat. Precious Lord saa asemat johtavan takaa. Pelijakauma: Rocky Bearin (22%) prosenteissa olisi nousun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 5 Suuri: 5, 1, 6, 4

Toto64-6 Myös päätöskohteessa rankingin kärkinimi tulee Håkan E Johanssonin tallista. 2 Sato oli Åbyssa vielä taukotukkoisen oloinen, vaikka asiallisesti neljänneksi kirikin. Halmstadissa ruuna oli koko matkan vetämättömän oloinen, mutta Johanssonin mukaan suojattinsa ei saanut radasta pitoa ja tuon startin voinee huoletta unohtaa. Sato on niin pystyvä hevonen, että parhaalta mahdolliselta paikalta se on suosikki. 12 Hurricane River on tehnyt viime aikoina jatkuvasti hyviä esityksiä ja ansaitsisi jo voiton. Viime viikon tasokkaassa Jägersron 86-lähdössä ruunalla kierrettiin matkalla johtavan rinnalle, josta se tuli hienosti perille asti häviten vain nappireissun saaneelle Victory Leelle. Samanlaisena Hurricane River nousee korkealle, vaikka lähtöpaikka on surkea ja kuskikin heikkenee, kun tänään kyytiin hyppää valmentaja Ola Samuelsson. 5 Moon's Oki Doki teki Kalmarissa hyvän kauden avauksen, kun hävisi johtavan rinnalta vain niukasti keulassa juosseelle Explosive Matterille. Lyhyemmällä starttivälillä ruuna voi olla nyt entistä parempi ja saa paikan systeemeissä. 3 Mega Star olisi parhaimmillaan täysin riittävä hevonen tähän lähtöön, mutta pitkä tauko alla ja myös kengillä juokseminen on miinus, joten ruuna jää varahevoseksi. Juoksunkulku: 4 Elof Palema avaa keulaan ja ei tulisi yllätyksenä mikäli Marc Elias siitä myös ajaisi. Pelijakauma: Saton (36%) prosenteista voisi antaa Hurricane Riverille (17%) ja Moon's Oki Dokille (12%). Mega Star (15%) tuntuu liikaa pelatulta kysymysmerkkeihin nähden. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2, 12, 5 Suuri: 2, 12, 5

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 1, 12, 9

Toto64-2: 2

Toto64-3: 7, 1, 11

Toto64-4: 6, 11, 3

Toto64-5: 5

Toto64-6: 2, 12, 5

Hinta: 8,10 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-05&track=Kx&race=4&pool=T64&selections=[1,12,9],[2],[7,1,11],[6,11,3],[5],[2,12,5]&stake=0,1&price=8,1



Suuri

Toto64-1: 1, 12, 9

Toto64-2: 2, 4

Toto64-3: 7, 1, 11

Toto64-4: 6, 11, 3

Toto64-5: 5, 1, 6, 4

Toto64-6: 2, 12, 5

Hinta: 64,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-05&track=Kx&race=4&pool=T64&selections=[1,12,9],[2,4],[7,1,11],[6,11,3],[5,1,6,4],[2,12,5]&stake=0,1&price=64,8

