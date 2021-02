Ravivihje: Toto64 Bergsåker 4.2.2021

Toto64-1 Avauskohde on vain kuudesta osallistujasta huolimatta hieman hankala pelipähkinä, sillä neljä osallistujaa palaa vähintään kuuden viikon mittaiselta starttipaussilta. 2 Zooropa lopetti Bollnäsin pronssidivisioonassa porukan perältä pirteästi, eikä hävinnyt kuin kymmenyksen voittaja Mas Capacitylle. Tammalle saattoi jäädä hieman jossiteltavaakin, sillä täysin vapaita etenemisväyliä 6-vuotiaalla ei maalisuoralla ollut. Umåkerissa Zooropa kiri puolestaan toisesta ulkoa napakasti toiseksi. Nyt vastus helpottuu 75-lähdöistä, 2640 metrin matka sopii ja Robert Dunderin suojatti saa ykkösvihjeen. Runsaasti ongelmista kärsinyt 3 Mellby Don Juan pääsi Östersundissa pitkästä aikaa seremoniakehään, kun ruuna sai vetää maililla keulasta hiljaa ja piti kovassa lopetuksessa varsin helpon näköiseen voittoon arkisessa lähdössä. 9-vuotias parantanee entisestään saadessaan pitkän tauon jälkeen startteja kroppaan. 6 Sign Me Up Too & 5 Hunkydory Degato ovat perushevosia tähän sakkiin. Kummankaan vire ei välttämättä ole ihan tapissaan, sillä molemmille on kertynyt pitkähkö starttiväli. Isompaan lappuun vielä 1 Sheilah Laday & 4 Ippon Futura, jotka saanevat tarkat sisäratareissut ja pystyvät sellaisella terävään kiriin. Juoksunkulku: Tynkälähdöstä huolimatta vaikea arvioitava. Avauspuolikas voi olla yllättävänkin kovavauhtinen. Veikataan, että Mellby Don Juan etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan ja matkavauhti voi olla sen jälkeen hyvinkin maltillista. Pelijakauma: Zooropassa (25%) voisi olla maltillisesti pelattuna ainesta ideavarmaksikin. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 2, 3, 5, 6 Suuri: 2, 3, 5, 6, 4, 1

Toto64-2 2 Bottnas Hunter aloitti syksyllä uransa lupaavilla esityksillä ja pieni talvitauko vaikutti tehneen entisestään hyvää, niin hienolta ruuna näytti Bergsåkerissa. Komearaaminen 4-vuotias avasi keulaan, josta voitti täysin pystyyn ja varoja jäi taatusti roppakaupalla. Vastus kovenee nyt huomattavasti, mutta Bottnas Hunter päässee loistopaikaltaan keulaan ja ohittajat ovat hyvin vähissä. Aamupäivän pelijakaumassa ruuna on jäänyt vasta kakkossuosikiksi ja siitä leivotaankin systeemien ensimmäinen läpivarma. 7 Cristal Medillion on toki kunnioitettava vastus. Tamma teki Umåkerissa kovan juoksun pahan lähtölaukkansa jälkeen nousemalla täysin toivottomista asemista kakkoseksi. Viimeksi Bergsåkerissa 4-vuotiaalla osallistuttiin ennakkoluulottomasti enintään 300 000 kruunua tienanneiden lähtöön. Siinä Cristal Medillion säesti kelvollisesti kovaa kärkiparia Jacoby Keeper-Chestnut Boije ja jätti taakseen lupaavan Ants In The Pantsin. Illan koitoksessa kohtalona voi olla paikka keulassa viilettävän Bottnas Hunterin rinnalla. Lähdön suomalaistoivo 9 The Revenant on perusmerkkejä, jos lähtöön yhtään enempää ottaa merkkejä. Ruuna oli mainio Östersundin ja Umåkerin starteissaan, eikä Iivari Nurmisen ajokkia voi liikaa moittia Gävlenkään esityksestä. Avauksesta tuli vain liian rankka, sillä The Revenant joutui tarpomaan pitkään kolmatta ennen kuin pääsi laskeutumaan toiselle ilman vetoapua. Juoksunkulku: Vaikka joku pääsisikin kiihdytyksessä ohi Bottnas Hunterista, niin Cristal Medillionia lukuunottamatta kaikille kelvannee sen selkä. Pelijakauma: Bottnas Hunterin (33%) prosenteissa olisi nousun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto64-3 Syksyllä kovissakin lähdöissä pärjäilleen 13 Google Sisun otteissa ei näkynyt Bollnäsin kausiavauksessa pieni huili, vaan ruuna jatkoi ihailtavan varmaa työskentelyään. Se jäi taivaltamaan vaiherikkaassa lähdössä 1400 metriä ennen maalia toiselle ilman vetoapua, josta tuli hyvin perille, vaikka yksi vastustaja ohi tulikin. Illan tehtävä näyttää vastuksen puolesta varsin sopivalta kahdeksatta peräkkäistä totosijoitustaan hakevalle Google Sisulle ja se on ansaitustikin iso suosikki. 5 Bill Gates palasi Bergsåkerissa hyvässä vireessä parin kuukauden tauolta. Ruuna eteni johtavan rinnalta kierros jäljellä keulaan ja jatkoi korviaan pyöritellen ylivoimavoittoon. Vastus kovenee, mutta vain 14 kertaa kilpailleen 6-vuotiaan kyvyt eivät kohtaa vielä lainkaan voittosumman kanssa. 9 Listas Thaitanic eteni viimeksi Bergsåkerissa voimalla keulaan avauspuolikkaan jälkeen ja tamma kesti kovan matkavauhdin kiitettävin arvosanoin, vaikka päätössatanen vaikea olikin. Lähdön voitti päätöskohteessa juokseva She's Ready, jolle ei ole häpeä hävitä. Voittajan luulisi löytyvän suosikkikolmikosta. 2 She's My Heaven laukkasi viimeksi Umåkerissa heti lähtöön pitkään ja hartaasti, selvisi ilman hylkytuomiota ja nousi porukan hänniltä varsin positiivisesti totoon. Tarkalla juoksulla tamma pystyy ainakin himmeämmille totosijoille. B-treenareiden ja hieman kokemattomien kuskien lähdöt ovat monesti yllätysalttiita ja vaiherikkaita, joten lapulle pari täysin pelaamattomaksi jäänyttä jättiyllätyshakua. 14 Whispering Pines on ihan kyvykäs ruuna, joka aloittaa tänään uudesta tallista. 15 Winnie The Pooh pystyisi nousemaan takamatkan takarivistäkin korkealle, jos se löisi pykälän kunnolla silmään. Ruuna ei vain tunnu antavan itsestään tehoja irti sitä ajaville hovikuskeille. Juoksunkulku: Jos Bill Gates vain lähtee voltin vitosradalta ravia, niin se etenee alkumatkasta keulaan. Pelijakauma: Google Sisu (45%) on turhankin iso suosikki. Sen prosentteja pitäisi antaa Bill Gatesille (18%) ja Listas Thaitanicille (13%). IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 13, 5, 9 Suuri: 13, 5, 9, 2, 15, 14

Toto64-4 Kylmäveristen mailin voltissa juoksee kierroksen eniten pelatuin hevonen. 3 Tinder Lars on ollut todella hyvä molemmissa Östersundin kisoissaan pitkän taukonsa jälkeen. Kummassakin ruuna on alkulaukasta huolimatta kirinyt helposti voittoon. Varsinkin joulukuun startti teki vaikutuksen, sillä 5-vuotias jäi alussa todella kauas kärjestä, mutta kiersi muut kuin tyhjää vain ja voitti lopulta selvästi. Öystein Tjomslandin treenattavalla on edessään ruusuinen tulevaisuus, mutta lähes 65 prosentin kannatus kuulostaa isolta hevoselle, joka on kuudessa startistaan laukannut neljä kertaa. Pekka Lillbackan omistaman ja kasvattaman 14 Waxenin onnistuminen roikkuu ilmassa. Rommessa ori häirittiin alussa laukalle, se jäi paljon pääjoukoista ja nousi lopussa pirteästi neljänneksi. Viime perjantain Östersundin startissa Jan-Olov Persson käänsi hevosen huolimattoman näköisesti vapaille väylille viimeisellä takasuoralla ja ori laukkasi kolautettuaan jalkansa edellä menevän pyörään. Waxen näytti niin hyvältä tuossa vaiheessa, että laukkaan paloi hyvin todennäköisesti kärkisija. Viimeksi lähtölaukkaan pilannut 13 Pyssel kiri Bollnäsissä hyvällä tyylillä uransa avausvoittoon. Ruuna tuntuu menevän selvästi parhaiten Magnus A Djusen ajamana, joka jatkaa tänäänkin kyydissä. Lähdön kuopus 1 Ängsbrage meni 3-vuotiaana mailin voltin 27,6ly, ja sellaisella tuloksella ollaan tässä porukassa korkealla. Toki tauolta ruuna on kysymysmerkki. Viidentenä systeemeihin kenties keulassa juokseva 6 Åsasindy. Juoksunkulku: Åsasindy täräyttää juoksuradalta keulaan ja lähtee vetämään tasaisen reipasta. Tinder Larsilla otettaneen alkumetrit lähtölaukan pelossa hyvin varovasti. Pelijakauma: Tinder Lars (64%) on laukkariski huomioiden aivan liikaa pelattu. Etenkin Waxen (6%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3, 14, 13, 1, 6 Suuri: 3, 14, 13, 1, 6

Toto64-5 7 G.G. Ojjdo on juossut kauden molemmat starttinsa kovissa 75-sarjoissa. Bergsåkerissa se oli johtavan takaa positiivinen kolmas kovan kärkipari Lome Storm-Tekno Jerven takana. Bollnäsissä ajosuoritus ainakin vaikutti oudolta, kun Tomas Pettersson laski keulassa yhden vastustajan edelleen, mutta nosti heti toiselle ilman vetoapua. G.G. Ojjdo sitkisteli siitä tapansa mukaan rehdisti perille, vaikka totosta tippuikin. Nyt ruunalla olisi hyvä sauma palata voittokantaan, etenkin kun pahimpien vastustajien yllä leijailee kysymysmerkkejä. Oudon vähän pelattuna väkivahva G.G. Ojjdo maistuu systeemien toiseksi läpivarmaksi. Pian kahden miljoonan rajan voittosummassaa ylittävä 9 Alfie palasi Rommen montelähdössä tauolta ja siinä tamman vire jäi hieman hämärän peittoon loppukurvin laukan takia. Mitenkään voittajalta Alfie ei tuossa kohtaa näyttänyt. Juuri voittaminen on ollut 11-vuotiaalle hankalaa, sillä ”kakkossijaekspertti” on työntänyt turpansa ensimmäisenä maaliin vain kerran viimeisessä 38 startissaan. Myös symppistamma 8 Torpa Olea on ollut urallaan huono voittamaan. Toissa kerralla Umåkerissa Hans Berghin suojatti sai vetää keulassa niin hiljaa, että voitto lähes pitikin ottaa. Viime sunnuntaina samalla radalla Torpa Olea oli kesy loppumetreillä. 4 Spik Loke sai Rommessa myöhään kiritilat ja ruuna lopetti päätösmetrit pirteästi. Alfien pikkusisko ja tallikaveri 1 Alfa Lina palaa tauolta. On mielenkiintoista nähdä miten 5-vuotias ikäluokkatamma alkaa pärjäillä rahasarjoissa. Anekdoottina mainittakoon, että Alfa Linan voittosumma on jo yli 140 000 euroa. Vertailuna yhdelläkään 5-vuotiaalla suomenhevostammalla ei ole koossa 20 000 euroa ja vain kolme on ylittänyt kymppitonnin rajapyykin. Juoksunkulku: 3 Åstas Marcus on ensimetreillä nopein. Sillä tuskin keulasta ajetaan ja jatkossa tuulenhalkojaksi etenee Spik Loke, G.G. Ojjdo tai Torpa Olea. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto64-6 6 She's Readyn muuten täydelliseen tulosrivistöön tuli särö toissa kerralla Bergsåkerissa, mutta tuossa kisassa kaikki mahdollinen meni pieleen. Alussa tamma jäi roikkumaan ulkoradoille ja lopussa jäi kulisseissa pussiin. Bergsåkerin viime startissa Marie Hafstad Erikssonin suojatti palasi komealla tyylillä voittokantaan runnomalla toiselta ilman vetoapua tyylikkäästi ykköseksi. Lähtöpaikka parani huomattavasti poisjääntien myötä ja She's Ready saa ykkösvihjeen. 1 Dollar Hornline olisi normaalissa tapauksessa rankingin kärkinimi, mutta lähes neljän kuukauden tauko alla ja nyt ei päästä riisumaan kenkiä, joten parasta Dollar Hornlinea tuskin tänään nähdään. Vaikka Robert Bergh toki suojattinsa valmiina radoille tuokin. 4 Amour Amour on lähdön kolmas kova. Joulukuun puolivälin Umåkerin startissa ruuna kiri ilmavalla tyylillä ykköseksi ohi hyvän Willmer Gelin. Viimeksi Bergsåkerissa 6-vuotiaalla oli jälleen huonompi päivä, kun se kadotti keulassa ravinsa ja väsyi varhain. Starttiväliä onkin nyt kertynyt kuutisen viikkoa. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole mitään rakettiavaajia, joten Dollar Hornline voi pystyä torjumaan ykkösradalta muut. Pelijakauma: She's Ready (22%) maistuu niin paljon, että se jää pienemmän lapun tukipilariksi. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6 Suuri: 6, 1, 4

