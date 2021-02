Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 3.2.2021

Toto86-1 Ranskan rahalähtöihin tähtäävä 5 Ivory Di Quattro on startti kropassa suuri suosikki 86-pelin avauskohteessa. Pari viikkoa sitten 40 metrin takamatkalta aloittanut ori sai lopulta varsin makoisan reissun 2. ulkona, mutta esitys jäi kovin tasaiseksi. Luvassa voi olla parempaa ja sujuvasti keulaan selvitessään 6-vuotias voi voittaakin, mutta kovin suurta luottoa siihen ei voi kauden avauskisan perusteella vielä asettaa. Keulassa tai johtavan takana todennäköisesti juokseva 1 Vikings Preacher on noussut kelpo vireeseen ja voi menestyä jälleen, varsinkin jos suosikki ei pysty edelleenkään parhaimpaansa kengät jalassa. Keulasta kolmen kierroksen kisan juuri Åbyssä vuoden alkajaisiksi voittanut ruuna kulki viimeksi montélähdössäkin takaa hyvin perille, mutta kärkipari oli vain liian kova. Myös 8 Panameralle matka käy, mutta ulkoradalta alussa luultavasti taka-alalle jäävä ruuna tarvitsee vähän muiden apuakin noustakseen voittomatsiin. Viimeksi juoksu juontui sujuvasti ja samanlaisella reissulla Jörgen Sjunnessonin ajokki on kirissä paha pideltävä nytkin. Yllättäjistä kiinnostavimmalta tuntuu alkulaukoilla Roger Malmqvistin tallista avannut 6 All Star. Viimeksi ruuna kulki lähtösuoran erheensä jälkeen vahvasti ja vaikuttaisi olevan kunnossa. Vähän pelattuna merkin arvoinen, kuten kirikykyinen 4 Global Unspokedkin. Sen juoksut ovat monesti menneet hieman turhan vaativiksi, mutta tässä Oskar Svanbergin suojatti voisi selvitä sisäradalle iskuasemiin. Magnus Dahlénin kaksikko 2 Vincent As – 7 Vischio Holz ei myöskään ole täysin ulkona kuvioista, mutta ensin mainitulle lienee taas tarjolla toisen radan vetotöitä ja jälkimmäisen syksyn suoritukset olivat kehnoja. Juoksunkulku: Vikings Preacher avaa keulaan, Global Unspoked voi napata paikan sen takaa. Jos ja kun Ivory Di Quattrolla ajetaan eteenpäin, voi Anders Christiansson ensin mainitun rattailla tyytyä sen selkään. Vincent As lähtee jossain vaiheessa vetämään toista rataa. Pelijakauma: Ivory Di Quattro (52%) on hieman liikaa pelattu. All Star (3%) ja Global Unspoked (3%) ovat aliarvostettuja. Ranking: A) 5 B) 1, 8, 6, 4, 2, 7 C) 3 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 5, 1, 6 Suuri: 5, 1, 8, 6, 4

Toto86-2 4 Illfindmywayhomen Bollnäsin suoritus ei puolla suursuosikin asemaa, mutta moni muu tekijä puhuu Daniel Redénin valmennettavan voiton puolesta tälläkin kertaa. Viimeksi ruuna oli keulasta loppukaarteen alussa jo hieman alakynnessä, mutta parin vastustajan laukattua Örjan Kihlströmin ajokki otti lopulta varman voiton saaden ehkä muutenkin suoralla taas uutta puhtia otteisiinsa. Solvallassa parhaiten menevä ruuna oli syksyn kilpailuissa erinomainen ja otti marraskuussa vaivattomat keulavoitot. Samalle juoksupaikalle sen tie vienee tässäkin ja voitto on normaalisti ulottuvilla. Alustava peliosuus on liian suuri, mutta laskenee päivän mittaan ja suosikki jää varmaksi. Parin kuukauden paussista huolimatta 10 Global Above All tuntuu kovimmalta vastustajalta, sillä 5-vuotias on ehtinyt osoittaa luokkansa jo 75-tasollakin. Eskilstunassa kaukaa takaa kolmanneksi noussut ruuna kipusi finaalissakin jo lähelle kärkeä, mutta levisi laukalle loppusuoran auetessa. Ratahiitti alla Anders Erikssonin valmennettavalta voi odottaa heti hyvää suoritusta, mutta suosikin lyöminen ulkopuolelta ei silti ole simppeliä. 5 Sedin U.S. iski Bollnäsissä 2. ulkoa hanakasti kärkiparin rinnalle päätöspuolikkaalla, mutta laukkasi kaarteeseen mentäessä. Ravilla jenkki olisi voinut kukistaa Illfindmywayhomen sillä kertaa, mutta ulkopuolella oleva lähtöpaikka tietää nytkin todennäköisesti suosikkia hankalampaa reissua. Yllättäjistä 8 Spectacular saa ensimmäistä kertaa peräänsä jenkkikärryt, ja jos niistä on apua ruunan lähtönopeuteen, ei sen tarvitsisi olla aivan pihalla kärkikuvioista. Eskilstunassa kiristä tuli liian pitkä, Solvallassa ruuna jäi pussiin. 12 Inspector Gadget pisteli ennen joulua takajoukoista reippaalla otteella maaliin, mutta on sairastellut sen jälkeen. Juoksunkulku: Illfindmywayhome on osoittanut eturivin hevosista selvästi etevimpiä otteita auton takaa ja ottanee keulapaikan sujuvasti haltuunsa. Global Above All voi kertää johtavan rinnalle, varsinkin jos vauhti menee rauhalliseksi. Pelijakauma: Illfindmywayhome (67%) on liikaa pelattu, Global Above All (9%) vielä liian vähän. Tilanne kuitenkin muuttunee. Ranking: A) 4 B) 10, 5, 8, 12, 3 C) 9, 2, 11, 7 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto86-3 Keskipitkällä matkalla ajettava tasoitus ei tunnu selvistä suosikeista ja selkeistä tasoeroista huolimatta aivan helpolta ratkaistavalta.

10 Dreamstone on osoittanut vahvoja otteita juuri kyseisellä matkalla ja saa ykkösvihjeen. Joulukuussa maililla sen kyyti ei aivan riittänyt parhaille, mutta kymmenen päivää myöhemmin irtosi hallittu keulavoitto. Viime kerralla tanskalaisruuna eteni johtavan rinnalle kierroksen jälkeen ja ratkaisi siitä jo aikaisessa vaiheessa voittaen selvällä marginaalilla. Lähtö oli tätä helpompi, mutta voittosarjan jatkaminen on nytkin aivan mahdollista. 9 Flirting Diamondin juoksu meni viimeksi takarivistä oikein jouhevasti, eikä voiton ratkaisemiseen 2. ulkoa vaadittu lopulta mitään erityistä. 4-vuotias on ottanut tuntumaan jo kovempiakin hevosia vastaan, eikä uudesta matkastakaan ole sille luultavasti haittaa. Sopivalla juoksulla taas korkealle. Sekavalla taululla kilpaileva 3 Floydside Am voi ravatessaan olla lähdön johtohevonen, eikä menestyminen siinä tapauksessa tulisi yllätyksenä. Parissa tammikuun kisassa se laukkasi avauskurviin ja kärsi Jägersrossa liikenneongelmista. Pohjimmiltaan kyseessä on ihan kelpo menijä ja mm. joulukuun kakkossijassa se esitti vastaavalla matkalla melko riuskan lopetuksen. 75-tasollakin muutaman kerran kokeillut 12 Gelatiamo on tyypiltään normaalia pidemmästä matkasta hyötyvä, eikä aiempaa sopivammassa porukassa ruunaa voi takarivistäkään sivuuttaa. Pari viikkoa sitten se ei pysynyt aivan Demon Iman, Mysctic Momin ja kumppaneiden tahdissa maalisuoralla. Muiden saumat voittoon ovat oleellisesti kehnommat. Kohtalaisia suorituksia loppuvuonna tehnyt 11 Magic Heart voisi tulla seuraavana kyseeseen.



Juoksunkulku: Etuvoltin hevoset eivät ole osoittaneet erityisen ripeitä otteita alussa. Floydside Amilla on ravilla todennäköinen keulahevonen. Ajoituksen osuessa 6 Fedex Cup voi ehkä ehtiä avauskurviin ensin, mutta luopuu paikastaan. Dreamstone voi päästä Dreamstonen takaa nopeasti kelpo asemiin ja kiertänee muussakin tapauksessa eteenpäin aikaisessa vaiheessa. Flirting Diamondille haettaneen selkiä, kun aiempaa kokemusta matkasta ei ole. Pelijakauma: Flirting Diamond (39%) on liikaa luotettu. Gelatiamo (9%) ansaitsisi hieman lisää peliä. Ranking: A) 10, 9 B) 3, 12, 11, 5 C) 6, 1, 8, 7, 4, 2 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 10, 9, 3, 12 Suuri: 10, 9, 3, 12

Toto86-4 Solvallan oppilaslähtö vaikuttaa varsin tasaiselta koitokselta. 3 Raj's Oh Lordin alustava suosikkiasema on liian selvä, mutta tilanne tasaantunee päivän mittaan ja hyvältä paikalta mukavaa virettä esitellyt ruuna on ykkösrankkaus. Uudenvuodenpäivänä 2. ulkoa asiallisesti puristanut 6-vuotias taipui viimeksi aavistuksen johtopaikalta lopussa, mutta olosuhteetkin olivat lumisateen ansiosta varsin hankalat. Kärkiporukasta Sofia Adolfssonin ajokki osallistunee voittokamppailuun. 5 She Follow Men menestymistä on jo odoteltu, mutta viime startti oli tammalta askel hieman väärään suuntaan sen esiinnyttyä 2. ulkoa ratkaisuhetkillä vain tasaisesti. Treenisysteemejä on sittemmin muutettu, joten uusia päävarusteita kokeileva 5-vuotias voisi nyt olla taas vetreämpi. Juostava matkakin sopii sille mailia paremmin. Aamun pelijakauman perusteella lähdön edullisin tapaus on 1 T.Midi, jonka otteet kovissa lähdöissä ovat olleet viime aikoina positiivisia. Rommessa ruuna kulki sisältä lopun virkeästi ja laukkasi viimeksi loppukaarteessa takana voimissaan vailla tilaa. Vastus olisi nyt melko passeli, joten keulasta tai sen läheisyydestä uran toinen voitto on mahdollinen. Peleissä 4-vuotias saattaa toki kuumentua vielä reilustikin. Myös 9 Worrywart huomioidaan viime startista huolimatta aikaisin. Se laukkasi Axevallassa noususta viimeisellä takasuoralla ja oli viime kisaan kuuma tipsihevonen. Suoritus hänniltä oli kuitenkin ponneton, mutta keli oli sinä iltana lumipöpperön takia normaalia hankalampi. Hyvän kuskin taakseen saava ruuna tuntuu nyt jäävän taas hieman unholaan pelaajilta. Potentiaalisia voittomatsiin ovat myös 6 Valnes Isidor ja 7 Cash Cowboy, mikäli alkukiihdytys ei mene ulompaa liian vaativaksi. Ensin mainitun kohdalla viimeksi kävi juuri niin. Cash Cowboyn otteet johtavan kannasta eivät ole viime starteissa olleet terävintä sorttia, mutta kykyjä 5-vuotiaalla on kyllin tämänkertaiseen porukkaan. 10 Berberis menetti viimeksi sisällä mahdollisuutensa väsyvän takana, mutta eipä ruunan omissakaan otteissa ollut ruutia. Joulukuun suoritukset olivat asiallisia, joten startti alla edelleen pelaamattomana jatkava 5-vuotias saa paikan isommasta systeemistä. Juoksunkulku: Cash Cowboy on ehkä eturivin hevosista nopein, mutta onko kuitenkaan riittävän liukas valtaamaan ulkoa keulapaikkaa? Sen onnistuessakin Jean-Claude Pacelle saattaa kelvata selkä. Keulassa lopulta T.Midi, Raj's Oh Lord tai Valnes Isidor, mutta kiihdytys voi mennä pitkäksikin. Pelijakauma: Raj's Oh Lord (38%) on liian selvä suosikki. T.Midi (6%) on vielä edullinen, mutta lopulta Worrywart (8%) voi jäädä sellaiseksi. Cash Cowboy (15%) on ylipelattu. Ranking: A) 3, 5, 1, 9 B) 6, 7, 10 C) 2, 12, 11, 4, 8 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 3, 5, 1, 9 Suuri: 3, 5, 1, 9, 6, 7, 10

Toto86-5 Åbyn ensimmäinen pikamatka haiskahtaa varsin värikkäältä koitokselta, jossa ensimmäiset sadat metrit mentäneen vauhdikkaasti. 8 Exclusive Matter ei varmastikaan ole kisan johtohevonen ainakaan heti ensi metreillä, mutta selvästi parhaan kapasiteetin osallistujista omaava 5-vuotias nousee ulkoradasta huolimatta ykkösmerkiksi. Se otti kuukauden starttivälillä Kalmarissa rutiinivoiton keulasta suuremmin vakuuttamatta, mutta ratakin oli sillä kertaa raskas. Jenkkikärryihin palaava ruuna nähdään taas voittomatsissa, ellei alku mene aivan mahdottomaksi. 1 Echelonilla kokeiltiin Halmstadissa keulasta huonolla menestyksellä ja tällä kertaa palataan taas vanhaan hyväksi havaittuun selkäjuoksutaktiikkaan, jolla ruuna saalisti syksyllä kolme täysosumaa open stretchiä pitkin. Haasteena Victor Rosleffilla on vain löytää se oikea selkä, ettei johtopaikka vielä myöhemmin vaihdu uudestaan ja Echelon tipu liian kauas jonoon. Johtavan kannasta vaarallinen. Vähemmän pelattu voittajakin tuntuu aivan realistiselta vaihtoehdolta, kun edellä mainituilla on omat mahdolliset pulmansa juoksunkulun suhteen. Kiinnostavin on tauon jälkeen edukseen esiintynyt 5 Crossfire Simoni. Joulukuussa sen kiristä tuli liian pitkä, mutta viimeksi ruuna kiritti sisäkautta hyvin voittanutta Zaffiro Jetia. Bo Falsigin ”stallform” on ollut alkuvuodesta vahva ja nopea Crossfire Simoni voisi kärkiryhmästä otella voitosta. 7 Zlatan Knickin puristus ei riittänyt viime kerralla johtavan takaa päätyyn asti, mutta startti alla siltäkin voidaan odottaa jo selvästi notkeampaa suoritusta. Paikka on ulkona, mutta kuskinvaihdos vaikuttaa mielenkiintoiselta, eikä räväkkä Carl Johan Jepson varmastikaan jätä käyttämättä ruunan lähtönopeutta. Myös 4 Quite E.Wood pystyy avaamaan liukkaasti, mutta André Eklundhin tavoitteena on tarjota suojatilleen edelleen selkäjuoksu. Tammikuun starteissa ruuna teki vahvat loppuvedot kauempaa takaa, mutta nyt juoksupaikka voisi löytyä lähempääkin kärkeä. Kovin rauhattomassa juoksussa takarivin hevosetkaan eivät tunnu mahdottomilta. 10 Nisse Sånna joutui viimeksi loppusuoralla sisäradalla kolariin ollen siinä kohtaa vielä täysin tuorevoimainen. 9 Arapaho Ghostdancen jalka puolestaan osui edellä menneen kärryihin Jägersrossa sen oltua nousemassa takasuoralla kirikaistalle. Juoksunkulku: Kaikki eturivin hevoset pystyvät lähtemään reippaasti, mutta Echelonin kuski pääsee valitsemaan, kenelle kärkipaikan luovuttaa. Selkää itsekin hakevia 3 Alicia Borea tai Quite E.Woodia etupuolelle ei varmastikaan päästetä, mutta Crossfire Simoni voi tulla jo kyseeseen. Zlatan Knick kokeilee myös alkuun, eikä Johan Untersteinerkaan suosikilla luultavasti pakittelemaan heti lähde, vaan yrittää sujahtaa sopiviin asemiin. Pelijakauma: Crossfire Simoni (3%) on jäänyt pahasti aliarvostetuksi, myös Zlatan Knick (7%) on edullinen. Alicia Bore (9%) on räikeästi ylipelattu. Ranking: A) 8, 1, 5 B) 7, 4, 10, 9 C) 6, 3 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 8, 1, 5, 7, 4 Suuri: 8, 1, 5, 7, 4, 10, 9

Toto86-6 2 Red Hot Roadster on Solvallan 4-vuotislähdön perusteltu suosikki. Neljän peräkkäisen voiton jälkeen ruuna oli vuoden avauskisassa takana vaisu, mutta sopimattoman alustan lisäksi kärryn toinen rengaskin oli tyhjentynyt. Viime keskiviikkona otteet olivat taas tutun reippaita, kun Oskar J. Anderssonin ajokki latoi 2. ulkoa päätöspuolikkaan 10-kyytiä kirittäen voittanutta Jacoby Keeperiä maaliin saakka. Kahden ensimmäisen ykkössijan tapaan se voi päästä nyt keulaan, mutta muutkin juoksupaikat käyvät kuten on nähty. Yksi kova vastustaja otetaan kuitenkin mukaan vihjesysteemeihin suosikin kaveriksi. 3 Coucher du Soleilin pohjat ovat vielä katsomatta, sillä ruuna on voittanut kaikki laukattomat kisansa tähän asti vaivattomaan tyyliin johtopaikalta. Bollnäsissä ruuna laukkasi johtaneen Illfindmywayhomen rinnalta loppukaarteen alussa oltuaan siinä vaiheessa reilun päänmitan keulahevosta edellä. Suosikin ulkopuolelta jenkki joutunee kaivamaan nyt voittaakseen lisäpykälän, mutta niitä voi hyvinkin vielä olla. Vauhdikas 4 Appasso ei voinut Rommessa keulapaikalta mitään Red Hot Roadsterille lopussa ja ulkopuolelta tehtävä vaikuttaa nytkin hankalalta. Kärjen tuntumasta ori voi kuitenkin otella totosijasta. Myös 6 Global Bootlegille asetelmat ovat hieman kimurantit nopeiden hevosten päästyä sisäpuolelle. Kuolemanpaikka oli viikko sitten hieman liikaa, joten tässä sitä varmasti pyritään välttämään. 7 Sultan Norrgård ei ole tehnyt yhtään huonoa juoksua, mutta ulkoa ruuna joutunee nyt opettelemaan uudenlaisen taktiikan. Aiemmin se on juossut joka kerta kärjessä tai heti sen tuntumassa. Juoksunkulku: Red Hot Roadster lähtee lujaa ja pystynee pitämään niin ikään reippaasti avaavat Coucher du Soleilin ja Appasson alussa ulkopuolellaan. Coucher du Soleil voi edetä jossain vaiheessa keulahevosen kupeelle. Pelijakauma: Red Hot Roadsterin (52%) ja Coucher du Soleilin (19%) ero peliosuudessa on hieman liian suuri.



Ranking: A) 2, 3 B) 4, 6, 7 C) 8, 5, 1 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 2, 3 Suuri: 2, 3

Toto86-7 Åbyn tasaisesti pelattu 1640 metrin rypistys pyritään ratkaisemaan ideavarman avulla. Loppusyksy tai alkuvuosi eivät ole tuoneet voittoja 6 Run Brodde Runin tauluun, mutta tällä kertaa siihen on olemassa varsin hyvät mahdollisuudet, sillä ruunan vire vaikuttaa mainiolta. Toissa kerralla Jörgen Sjunnesson latasi sillä 600 metrin jälkeen vauhdikkaalla pätkällä keulaan ja veto oli lähellä kestää maaliin asti. Viimeksi ruuna seurasi kärkiparin takana maaliin saamatta kunnon mahdollisuutta riittävän ajoissa. Lähtönopeudellaan 6-vuotias hankkii taas hyvät asemat, eikä vastus vaikuta tällä kertaa erityisen pahalta. 4 Enzo ei ole hevosena edellä mainittua kehnompi, mutta edellisestä kunnon kisasta on jo tovi ruunan laukattua viimeksi heti lähtösuoralla. Hyvistä asemista se on ykköshaastaja ennen ulkoa aloittavia 7 Dali Pagadia ja 8 Baron Frontlinea. Dali Pagadi nousi toissa kerralla sisältä loppumetreillä Run Brodde Runin rinnalle, mutta viimeksi sen askellus johtopaikalla oli normaalia kulmikkaampaa ja ruuna taipui lopussa. Baron Frontline ei pystynyt viime kerralla haastamaan kunnolla edellään kuolemanpaikalla juossutta Demon Imaa, mutta teki kuitenkin kelvollisen esityksen. Pari helpompaa lähtöä sitä ennen voittaneen ruunan kohdalla alustava pelisuosikin asema tuntuu lähtöpaikka huomioiden vahvasti liioitellulta. 1 Upcoming Artist osoitti Färjestadin kahdessa startissa vahvaa virettä voitettuaan hallitusti keulasta, vaikka viimeisimmässä juoksussa joutui sinne kiertämäänkin. Sittemmin ruuna oli yhdestä kisasta pois ja vire on parin kuukauden paussilta kysymysmerkki. Yllätykseen omaa ehkä jonkinlaisia mahdollisuuksia kehnosta lähtöpaikasta huolimatta 12 Arno Dell'est, sillä oriin lopetukset kahdessa viime startissa takaa ovat olleet hyviä. Viimeksi 5-vuotias punnersi 4. ulkoa viimeiset 700 metriä 10,9-vauhtia. Ilman kärjen hurjastelua menestyminen näistä asemista ei toki ole mahdollista. Juoksunkulku: Run Brodde Run on keulasuosikki, sillä Upcoming Artist ei luultavasti pysty kelvollisesta lähtönopeudesta huolimatta torjumaan kaikkia ulkopuolelta kiihdyttäviä, joista 2, 3 ja 5 hakevat hyvää selkää. Myös Enzo pystyy avaamaan hyvin, mutta omaa samalla jonkinlaisen laukkariskin. Jenkkikärryt peräänsä saava Dali Pagadi voi osallistua ulkoa myös kiihdytykseen, mutta kaikkien ohittaminen ei ole helppoa. Pelijakauma: Run Brodde Run (17%) on alipelattu, Baron Frontline (32%) yliarvostettu. Ranking: A) 6 B) 4, 7, 8, 1, 12 C) 2, 10, 3, 9, 5, 11 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto86-8 Illan päätöskohteessa 3 Twinkle Face omaa hyvät saumat voittoon ja jää luottohevoseksi. Toissa kerralla tamma onnistui puristamaan ykköseksi johtavan rinnaltakin, mutta viimeksi 75-kisassa sama paikka oli selvästi liikaa tuplasti pidemmällä matkalla Västerbo Pokerfacen kaasuteltua kärjessä kovaa vauhtia. Sybille Tinterin valmennettavalla on tällä kertaa pelihevosista parhaista asemista tilaisuus edetä kärkeen, josta tamman veto voi kestää lyhyellä matkalla maaliin saakka. 7 Global Winner ei onnistunut täysin syksyn kovissa 75-koitoksissa, vaikka sijoitukset kelvollisia olivatkin. Kauden avaus lumisateessa tuotti keulapaikalta kakkossijan tallikaveri Deede Starin kirittyä lopussa edelle. Maililla debytoivalle ruunalle paikka on aavistuksen pulmallinen, sillä kyseessä ei ole erityisen terävä kiihdyttäjä. Myöskään 6 Fleet Admiralille matka ei ole paras mahdollinen, sillä 6-vuotias jää luultavasti alussa hitaaksi. Kauden avaus meni kaikilta osin pipariksi Örjan Kihlströmin yritettyä väkisin kärkipaikalle ja oriin väsyttyä lopulta selvästi. Vaikka onnistumisia on tullut kohtalaisen harvoin, ei Daniel Redénin kanadalainen ole mahdoton menestyjä juoksun jollain lailla onnistuessa. Johtohevosen sitkeällä esityksellä rinnalta Gävlessä kukistaneelle 11 Minnestads Ecuadorillekin matkaa saisi näistä asemista olla enemmän. 5 Tiger Marke piti patisteltuna Färjestadissa keulasta varmaan voittoon, mutta hevosena se ei ole tässä lähellekään parhaiden tasoa. 4 Rally Hans ja 2 Surf'n Turf voivat olla jatkossa omiin sarjoihinsa potentiaalisia, mutta kumpikin tarvinnee Stefan Melanderin tallin hevosille tyypillisesti startteja alle. Gävlessä Fleet Admiralia vastaan keulasta revitellyt 9 Boulder Luke olisi ollut eturivistä mielenkiintoinen, mutta takaa tehtävä vaikuttaa varsin haasteelliselta. Juoksunkulku: 1 Cast Bolt avaa hyvin sisältä, mutta Tiger Marken torjuva Twinkle Face etenee nopeasti kärkeen. Global Winner päässee Fleet Admiralia paremmin liikkeelle, mutta vaarana on ajautua kuolemanpaikalle. Pelijakauma: Melko lailla oikein pelattu lähtö. Ranking: A) 3, 7, 6 B) 11, 2, 4, 5, 9 C) 10, 1, 8, 12 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 3 Suuri: 3

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 5, 1, 6

Toto86-2: 4

Toto86-3: 10, 9, 3, 12

Toto86-4: 3, 5, 1, 9

Toto86-5: 8, 1, 5, 7, 4

Toto86-6: 2, 3

Toto86-7: 6

Toto86-8: 3

Hinta: 14,40 €



Suuri

Toto86-1: 5, 1, 8, 6, 4

Toto86-2: 4

Toto86-3: 10, 9, 3, 12

Toto86-4: 3, 5, 1, 9, 6, 7, 10

Toto86-5: 8, 1, 5, 7, 4, 10, 9

Toto86-6: 2, 3

Toto86-7: 6

Toto86-8: 3

Hinta: 58,80 €



