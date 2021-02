Ravivihje: Toto64 Örebro 2.2.2021

Toto64-1 Toto64-kohteet käynnistyvät tasoltaan varsin vaatimattomalla, B-lisenssillä operoivien treenareiden lähdöllä. 4 Georgia Am on ollut iso pettymys molemmissa starteissaan David Perssonin tallista. Åbyssakin se sai vetää keulassa niin hiljaa, että tamma antautui aivan liian helposti. Luokka on kuitenkin olemassa ja todennäköisesti Georgia Am parantaa kolmanteen starttiin pitkän tauon jälkeen, joten 5-vuotias saa tässä porukassa ykkösvihjeen. 11 Bo Diddleyhin pätee samoja sanoja kuin edelliseen. Kyvyiltään ruuna on porukan ehdotonta eliittiä, mutta se oli kuin varjo parhaastaan jouluaattona Eskilstunassa debytoidessaan Jan Götzin tallista. Starttiväliä on kertynyt nyt yli viisi viikkoa, joten siihen on hyvin vaikea suhtautua. 2 Cavaradossi & 3 Zeroguning kokevat kuskinvahvistuksen ja molemmat saavat loistopaikoiltaan hyvät reissut. Sellaisilla ne pystyvät tässä porukassa korkealle. 6 Cutie Käbb & 8 Yfront pystyisivät tasollaan suorittaessaan menestymään kevyesti tässä lähdössä, mutta molemmat alisuorittivat viime starteissaan. Varsinkin jälkimmäinen on nyt aivan liian unohdettu. 12 Crazy Man Ås juoksi Åbyssa pitkästä aikaa kärrylähdössä ja ruuna oli hyvätasoisessa 86-koitoksessa vähintään asiallinen viides. Heikkoon kilometriaikaan ei pidä tuijottaa, sillä rata oli varsin hidas. Jostain syystä Crazy Man Ås on aamupäivän pelijakaumassa jäänyt vain puolen prosentin kannatukselle ja on koko lähdön vähiten pelatuin hevonen. K-merkintäkään ei olisi väärä ratkaisu tähän lähtöön. IS-vihjesysteemeissä ”tyydytään” kaikkiaan kymmeneen rastiin. Juoksunkulku: Cavaradossi lähtee vetämään joukkoa ja aggressiivinen Carl Johan Jepson voi hyvinkin kokeilla keulajuoksua. Pelijakauma: Yfront (1,0%) ja Crazy Man Ås (0,5%) ovat maistuvimmat merkit. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4, 11, 2, 3, 6, 7 Suuri: 4, 11, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 9, 5

Toto64-2 Toisen kohteen montelähdöstä löytyy kierroksen todennäköisin voittaja. 11 Sebastian Hall lukeutuu Ruotsin monteparhaimmistoon ja ruuna on ollut hyvä viime starteissaan, vaikkei voittoja ole tullutkaan. Solvallassa se hävisi ainoastaan hurjalle Galacticalle ja Åbyssa tuli hienon voittomatsin jälkeen maalikameratappio Robin Hoodia vastaan. Vaikkei vastusta sovi nytkään väheksyä, niin lähtö hieman helpompi kuin aiemmin ja Emilia Leon ajokki on ansaitusti iso suosikki. Varmaksi. 8 Star Advisor Jolin heikkoon tulosrivistöön ei sikäli kannata liikoja tuijotella, että ruuna on juossut kivikovia kärrylähtöjä. 12-vuotias konkari menee hyvin montessa ja saa ratsailleen taitavan Jonathan Carren. 3 Digital Promise on ravannut kahdessa viime kisassaan ja tamma onkin ottanut tyylikkäät voitot. Laukkapeikko on kuitenkin jatkuvasti läsnä ja lähtö on nyt kovempi. 9 Linus Boy laukkasi Rommen montedebyytissään vahvasta noususta loppukurviin menettäen erheeseen kärkipään sijoituksen. Juoksunkulku: Digital Promise etenee alkumatkalla keulaan, jos vain ravaa. Sebastian Hallilla ja Star Advisor Jolilla rymistellään jo startista lähtien kohti kärkeä. Pelijakauma: Sebastian Hallin (52%) prosenteissa ei ainakaan nousun varaa enää ole. Linus Boy (3%) on jäänyt liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto64-3 11 Young King aloitti kautensa Solvallassa tyylikkäällä esityksellä, kun 1600 metriä ennen maalia keulapaikan hakenut ruuna hallitsi 86-lähtöä helposti perille asti. Illan tehtävässä moni asia puoltaa. Vastus on varsin sopivan näköinen, keskipitkä matka on plussaa ja 40 metrin pakista huolimatta Young King päässee pienessä lähdössä lähelle kärkeä. Per Lennartssonin treenattava onkin ansaitusti iso suosikki. Isompaan lappuun otetaan varmistukseksi pari maistuvaa yllättäjähakua. 2 Vision Face on voittanut urallaan vasta kerran, mutta viime starttien esitysten perusteella toinen voitto on tuloillaan. Tänään ruuna kokee varsin mielenkiintoisen kuskinvahvistuksen, sillä valmentajan jälkeen kyytiin hyppää Carl Johan Jepson. 10 Isn't It Ironic sai Solvallassa Young Kingin voittamassa lähdössä myöhään kiritilat neljännestä sisältä ja ruuna kiri varsin mallikkkaasti perille. Samoin Rommessa 11-vuotias sai myöhään vapaat väylät ja esitti silloinkin terävän lopetuksen. Myös se kokee kovan luokan kuskinvahvistuksen Magnus A Djusen ajaessa tänään. Alustava kahden prosentin kannatus on oudon vähän. 8 M.T. Magic Dream kiersi Eskilstunassa alkumatkalla pitkään kolmatta ennen kuin pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle. Ruuna tuli raskaan juoksun jälkeen hyvin perille. Paljon ongelmista kärsinyt 3 FromHeaven Idzarda kiri Åbyssa taidokkaan ajosuorituksen päätteeksi voittoon, mutta edelleenkään ruuna ei näyttänyt yhtä hyvältä kuin esimerkiksi viime keväänä tullessaan Ruotsiin. Juoksunkulku: Vision Facella tai FromHeaven Idzardalla voidaan hyvinkin ajaa keulasta ainakin M.T. Magic Dreamia vastaan. Young Kingille ne tuskin lähtevät vastaamaan, mikäli sillä ajetaan aikaisessa vaiheessa kohti kärkeä. Pelijakauma: Vision Face (7%) ja Isn't It Ironic (2%) maistuvat. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 11 Suuri: 11, 2, 10

Toto64-4 5 Snowden Still oli mainio kolmeen ensimmäiseen starttiinsa, mutta viimeksi Färjestadissa ruuna näytti epävarmalta ja kiristä puuttui muutenkin paras ruuti. Siihen nähden Tobias Modigin suojatti on yllättävän selvä suosikki 40 prosentin peliosuudellaan. 1 Jacky Crown on lähdön mielenkiintoisin seurattava ja yksi päivän kiehtovimmista ideoista. Tamma on juossut Hollannin ja Saksan pienipalkintoisissa lähdöissä ja sen vaikutelman 5-vuotias on jättänyt, että voittosummassa on vielä runsaasti kasvun varaa. Uusi valmentaja Ole Johan Östre kehuu hevosta ja se on tauoltakin valmis pärjäämään. 12 Jan Alki on Jacky Crownin tavoin ottanut voittonsa Hollannista ja Saksasta. Ruuna avasi Bjerkessä lupaavalla esityksellä Morten A Pedersenin treenistä kiriessään neljännestä ulkoa pirteästi toiseksi. Startti alla 5-vuotias parantanee entisestään ja karusta lähtöpaikasta huolimatta se nousee korkealle. 6 Excalibur Zet ei sentään niin nolo hevonen ole kuin tulosrivistö ja statistiikka antavat ymmärtää. Epävarmasti 3-vuotiaana esiintyneelle oriille tauko on voinut tehdä vain hyvää ja luokkaa on oltava olemassa, kun Daniel Réden jaksaa hevosen kanssa vielä touhuta. Viidentenä systeemeihin Jonna Irrin valmentama 14 Make It Rain. Viimeksi lähtöön laukannut ori oli varsin positiivinen toissa kerralla Rommessa tapellessaan loppuun asti voitosta.



Juoksunkulku: Jacky Crown voi onnistua pitämään sisäradalta keulat. Snowden Stillilla ja Excalibur Zetilla voidaan pitää matkavauhti tasaisen reippaana. Pelijakauma: Snowden Still (40%) on aivan liian iso suosikki. Haastajalaumasta etenkin Jacky Crown (7%) maistuu.



IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5, 1, 12, 6, 14 Suuri: 5, 1, 12, 6, 14

Toto64-5 9 Erin Zet osoitti kykyjään muun muassa viime startissa Solvallassa kirimällä sisäratajuoksun jälkeen terävästi 10,3-vauhtia viimeiset 400 metriä. Toki tamma juoksi tuolloin ensimmäistä kertaa ilman kenkiä ja kisasta on aikaa jo noin kaksi ja puoli kuukautta. Kauden avaukseen on osunut ihan sopivan näköinen lähtö ja Daniel Rédenin treenattavaa on pidettävä suosikkina, mutta ainakin aamupäivän pelijakaumassa Erin Zet on yllättävänkin paljon pelattu. 6 Annie Flame on hyvä tamma, joka otti Eskistunassa vihdoin uransa avausvoiton. Mistään tuurivoitosta ei ollut kyse, vaan 5-vuotias runnoi pitkällä kirillä lopulta helposti ykköseksi. Juoksuradan paikalta se voi päästä keulaan, josta vetäisi pitkään. 5 Whitelighttrotter pärjäisi varmasti samanlaisena kuin taulussa näkyvissä voittostarteissaan. Viimeksi Färjestadissa tamma ei raskas juoksu huomioidenkaan ollut kuitenkaan oma itsensä ja palaakin nyt paussilta. Voltin vitosrata aiheuttaa laukkariskin. 12 Flavienne Lascaux on parhaimmillaan niin pystyvä tapaus, että se otetaan neljäntenä merkkinä lapulle, vaikka takamatkalta toki aina tulemista onkin. Juoksunkulku: 1 Fröken Marialla luovutetaan vetotyöt joko Annie Flamelle tai Whitelighttrotterille. Pelijakauma: Erin Zet (45%) on tauolta liian iso suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 9, 6, 5, 12 Suuri: 9, 6, 5, 12

Toto64-6 1 Give Me Ten oli viimeksi Rommen 75-lähdössä johtavan takaa hyvä toinen. Chapuy karkasi keulasta horisonttiin, mutta sille ei moni muukaan olisi kyseisenä päivänä riittänyt, ja Give Me Ten jätti kuitenkin muita selvästi. Edellisessä startissa Eskilstunassa ori voitti keulasta ajamatta. Juuri keulapaikalta 8-vuotias onkin ollut selvästi parhaimmillaan ja yhtä voittoa lukuunottamatta kaikki uran voitot ovat tulleet keulasta. Give Me Ten on liukkaana lähtijänä suosikki pääsemään tänään tuulenhalkojaksi ja kuski vahvistuu merkittävästi, sillä valmentajan jälkeen ohjat ottaa Carl Johan Jepson. Vaikka edellisestä startista onkin kulunut aikaa jo viisi viikkoa, niin Give Me Ten jää systeemien läpivarmaksi. 5 Valley Brodde voi hyvinkin olla peruskyvyiltään lähdön paras hevonen, mutta ruuna ei näyttänyt viime kaudellakaan yhdessäkään startissa priimalta ja tuskin sellaiseksi koskaan tulekaan. Daniel Rédenin treenattava palaa tauolta, tosin tässä tapauksessa se voi olla vain pelkkää plussaa. Enemmän kysymysmerkkejä tuo balanssi, sillä Valley Brodde olisi parhaimmillaan ilman kenkiä. 2 Dennis De Castellan otteista on puuttunut paras potku viime starteissa. Nyt se kokee ainakin kuskinvahvistuksen, kun ohjat ottaa ”ihmepoika” Magnus A Djuse. 8 Young Da Vici on lähdön neljäs kova. Toki kasikaistalta ori tarvitsisi hieman tuurejakin. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa Give Me Ten paiskaa keulaan, vaikka sisäpuolelta Dennis De Castella voi lähteä Djusen ajamana yllättävän kovaa matkaan. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 3 Suuri: 3

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4, 11, 2, 3, 6, 7

Toto64-2: 11

Toto64-3: 11

Toto64-4: 5, 1, 12, 6, 14

Toto64-5: 9, 6, 5, 12

Toto64-6: 3

Hinta: 12,00 €



Suuri

Toto64-1: 4, 11, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 9, 5

Toto64-2: 11

Toto64-3: 11, 2, 10

Toto64-4: 5, 1, 12, 6, 14

Toto64-5: 9, 6, 5, 12

Toto64-6: 3

Hinta: 60,00 €



