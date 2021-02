Ravivihje: Toto64 Färjestad 1.2.2021 – 132 508 euroa ekstraa

Toisessa kohteessa 4 Don't be So Shy kerää ansaitusti korkeimman pelikannatuksen. Jonathan Bardunin ajokki on avannut uuden kauden kahdella väkivahvalla juoksulla. Halmstadissa voitto irtosi komeaan tyyliin johtavan rinnalta. Örebrossa se kamppaili samalta paikalta tiukasti voitosta, mutta jäi 12-lopetuksessa turpakarvan mitalla hopealle. Lähtö on nelivuotiaalle todella sopiva ja nopea avaaja on suosikki keulapaikalle, josta se tuskin tätä lähtöä häviäisi. Alustava peliosuus on kuitenkin hitusen turhan korkealla, joten otetaan suurempaan systeemiin yksi varmistuskin mukaan.

7 Empty The Tanks tulee Svante Båthin laatutallista ja kyvykäs ruuna voi heittää suosikille kovan haasteen sekä alussa, että lopussa. Hevonen pääsi viime kaudella kilpailemaan melko hajanaisesti ja kolmivuotiskaudella nähty huippuvire jäi piippuun. Kausi päättyi Solvallassa asialliseen totosijaan keulapaikalta. Ruuna pääsee parhaimmillaan todella lujaa matkaan ja voisi askelten natsatessa päästä suosikin edelle keulaan.

Suosikkikaksikko erottuu muusta porukasta. 1 Kristine Lilly ei ole hevosena suosikkien veroinen menijä, mutta saa tällä kertaa jenkkikärryt perään ensimmäistä kertaa ja asiallinen avaaja puolustaa alussa juoksuasemat kärjen tuntumasta. Hyvä totosauma. 9 Stepping Photo on ollut kahteen viime kisaan todella vaisu ja niiden perusteella suosikkien haastaminen tulisi yllätyksenä. Sekin saa tällä kertaa jenkkikärryt perään, joilla voitti marraskuussa Åbyssa nappijuoksulla johtavan takaa. 5 Diego Simoni on tasavauhtinen ruuna, jolle lyhyt juoksumatka ei ole etu. Starttiväliäkin on kertynyt parisen kuukautta. 6 Listas Psycho on hieman tauluaan kyvykkäämpi tapaus, mutta palaa tauolta ja ruuna ei ole valmentajansa ajamana usein ollut ihan terävimmillään. Napakka avaaja voi heittää oman lusikkansa soppaan ainakin alkumatkan tapahtumiin.

Juoksunkulku: Don't be So Shy avaa hyvin ja etenee Kristine Lillyn ohi keulaan. Empty the Tanks voi lankulle osuessaan pyyhkäistä ulkoakin johtopaikalle. Don't be So Shy on silti todennäköisin johtonimi ja vauhti rauhoittunee avauskaarteen jälkeen.

Pelijakauma: Don't be So Shyn (65%) peliosuudesta osa kuuluisi Empty the Tanksille (13%).