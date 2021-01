Ravivihje: GS75 Umåker 31.1.2021 – 508 877 euroa ekstraa

Päivän Duon avauskohde pyritään selvittämään kahdella merkillä. 12 Bourne Dominion on tehnyt selvää jälkeä viime starteissaan ja vastus on kyvykkäälle hevoselle jälleen sopivaa tasoa. Viimeksi Michael Melanderin ajokki ampaisi kiriin 700 metriä jäljellä aivan porukan hänniltä, mutta liikkui jo takasuoralla vauhdilla kärjen kimppuun ja eteni maalisuoralla vääjäämättömästi ykköseksi. Toissa kerralla se piti keulajuoksulla helposti pintansa. Lähtöpaikka tuo haasteita juoksunkulkuun, mutta vähänkään onnistuneella reissulla huippukuntoinen ruuna on vaikeasti pysäytettävissä.

Toinen merkki kupongilla on 11 Xtra G.T., joka on osoittanut viime starteissa kuntohuipun löytyneen ja tällä kertaa rattailla vahvistaa Ulf Ohlsson. Viimeksi hevonen kamppaili kakkoseksi keulasta voittaneen Bourne Dominionin rinnalta. Joulupäivän 75-kisassa ruuna matkasi kolmannessa parissa ulkona, jossa oli loppukaarteessa hetken aikaa pussissa, mutta tulitti maalisuoraa jykevin potkuin irti päästyään. Lähtöpaikka on ikävä, mutta edessä on reippaita avaajia ja pikku tuureilla juoksupaikka voisi löytyä suht läheltä kärkeä.

10 Flight Deck tarjosi viimeksi hyvän vastuksen Bourne Dominionille, mutta sai myös huomattavasti taloudellisemman juoksun toisessa ulkona. Startti oli Rurik Kjötarin suojatille vasta kolmas pitkän tauon jälkeen ja se voi edelleen parantaa. Voitto olisi silti pieni yllätys. 7 A.W.'s Fastlight on hyvä hevonen tähän lähtöön, mutta lähtöpaikka on hankala. Bodenissa ruuna jäi alkulaukassaan joukon hännille, josta paranteli mukavasti neljänneksi. Starttiväliä on kertynyt seitsemän viikkoa tuon startin jälkeen. 2 Gazoline jäi viimeksi taipuvan keulahevosen taakse pussiin ja tuli sen jälkeen vain tasaisesti maaliin. Nopea avaaja pääsee jälleen hyvät juoksuasemat sisäradalta ja voi nappionnistumisella kamppailla kärkisijoistakin. 8 Boston Flip sai viimeksi onnistuneen juoksun toisessa ulkona, mutta tuli loppua vain tasaisesti. Sen perusteella kirkkain menestys yllättäisi tässäkin.

Juoksunkulku: Eturivissä ei ole raketteja. Gazoline pääsee ensin sisäradalle, mutta selkäjuoksu lienee sen tavoitteena. A.W.'s Fastlight voi hakea ravilla johtopaikan. Bourne Dominionin varhainen isku ei yllättäisi ja se voi edetä keulaan asti.

Pelijakauma: Xtra G.T. (16%) on nelossuosikkina kelpo rasti. Flight Deck (19%) tuntuu ylipelatulta.