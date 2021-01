Ravivihje: Toto75 Eskilstuna 30.1.2021

Toto75-1 Mailin rypistyksessä 8 Chapuy on ulkoakin suosikki keulapaikan ottajaksi, ja jos sinne selviämiseen ei kulu liikaa voimia, on koko matkan johto ulottuvilla. Kuukausi sitten Åke Lindblomin suojatti oli tätä passelimmassa tehtävässä suorastaan ylivoimainen, mutta hopeatasolla kahdesti sitä ennen ruunan puhti ei riittänyt keulasta voittoon asti. 7 Sir Henry P.Hill tuntuu hevosena suosikkia voimakkaammalta ja nykyisin mukavasti liikkeelle pääsevänäkin se voi olla nopeasti tämän iholla. Vuoden avausstartissa ori ei ehtinyt 2. sisältä voittoon asti, mutta osoitti vireen pitävän edelleen. Johtavan rinnaltakaan sen osallistuminen voittomatsiin ei tunnu lyhyellä matkalla mahdottomalta ajatukselta. 6 Electrical Storm nousi Solvallassa takaa pitkällä kirillä totoon ja jatkaa sekin kunnossa. Ruunalle on luvassa tähän mielenkiintoisia varustemuutoksia jenkkikärryjen ja lappujen muodossa, joten sopiviin iskuasemiin selvitessään silläkin on saumat otella kärkisijoista. Neljäntenä hevosena mukaan nostetaan 5 Malkin, jonka suoritus viikko sitten oli hyvä takaa ja ennen kaikkea ravi kävi. Kirinsä 10-vauhtia kulkenut ruuna pystyy samanlaisella juoksulla paremmalta paikalta nyt pitkälle. Kuskinvaihdostakaan ei kannata täysin tuomita, sillä Hanna Forslinin ajamana se on ollut kaikilla viidellä yrittämällä kahden joukossa voittaen kolmesti. Pelatuista 3 Global Undecided ei sen sijaan tunnu erityisen kiinnostavalta, vaikka hevosena se onkin varmasti riittävä. Lähtösuoralla viimeksi laukanneen ruunan otteet edellisissä starteissa olivat ponnettomia, eikä juostava mailin matka suosi sitä alkuunkaan. Yllätykseenkin on hieman vaikea uskoa. 1 Felix V.M. voisi nappireissulla otella ehkä totosijasta, samoin 2 Betting Rebel, jos sen tyyli pysyy kuosissa perille asti. Molemmilla paukkuja voi tosin kulua jo alkuun. Juoksunkulku: Sisimmiltä radoilta lähdetään hyvin, mutta Chapuy voi räväyttää silti uloimpaakin kaikkien ohi kurviin mentäessä. Myös Electrical Storm ja Sir Henry P.Hill voivat olla mukana kiihdytyksessä, mutta niiden juoksupaikat löytyvät todennäköisimmin toiselta radalta. Pelijakauma: Chapuy (41%) on hieman liian suuri suosikki. Malkin (9%) on edullinen, Global Undecided (11%) ylipelattu. Ranking: A) 8, 7, 6, 5 B) 3, 1, 2, 10 C) 9, 12, 4, 11 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 8, 7, 6, 5 Suuri: 8, 7, 6, 5

Toto75-2 Eskilstunan kierroksen ensimmäisessä tammalähdössä henki on vahvasti 6 Bansky tai kaikki. Mertsi Bollströmin valmentama 5-vuotias ei ole onnistunut viime aikoina voittamaan, mutta suoritukset ovat olleet silti hyviä. Vermossa tamma kipusi parijonosta toiseksi, viimeksi keulaan vedättäminen takarivistä maksoi sen verran, ettei Double Revengelle ollut enää pateja vastata maalisuoralla. Bansky oli lähellä 75-voittoa Ruotsissa jo syyskuussa, mutta joutui taipumaan kalkkiviivoilla. Silloin vastassa olivat oriit ja ruunatkin, joten tehtävä on nyt sopivampi. Peliosuus on noussut kuitenkin huiman suureksi ja houkutus maksavampien pelikohteiden hakemiseenkin on varsin merkittävä, kun suoranaisesta voittokoneesta ei Banskyn tapauksessa ole kysymys. Magnus A. Djusen ajokki on pikkusysteemin varma. Yksi Banskyn prosentteja nostava tekijä on sekin, ettei haastajaporukasta erotu erityisesti mikään hevonen ja moni pyrkii ratkaisemaan senkin takia lähdön pelkällä suosikilla.

Rankingissa toiseksi nostetaan ulkoakin 7 Artemide Zack, jonka juoksu meni hännille pakitteluineen viimeksi kovin vaikeaksi, mutta lopun 5-vuotias pisteli kuitenkin ulkokautta riuskasti. Jos juoksupaikka löytyisi sujuvammin, ei suosikin haastaminen ole mahdotonta. 2 Fuel Burnin kohdalla voitot ovat olleet harvassa, mutta esitykset takaa ovat olleet silti usein positiivisia. Viimeksi tilaa sisältä tuli vasta loppusuoralla turhan myöhään ja paukkuja näytti jäävän talteenkin. Juoksu voisi juontua nyt sujuvamminkin. 1 She Is Cecilia oli kaukaa takaa yllättävän hyvä ulkokautta viime lauantaina ja hyvältä paikalta nyt merkin arvoinen. Jos liian moni ei ehdi alussa eteen, ei voittoakaan voi pitää utopistisena ajatuksena. Sen ohella kärkiporukkaan alussa mielii myös 4 La Paradeta, joka vastaili viimeksi johtopaikalta päätyyn asti. Joulukuussa Kalmarissa se kukisti varsin hyviäkin hevosia. 5 Janis Joplin Bokon viime vuoden pari viimeistä suoritusta eivät olleet erikoisia, mutta tammikuussa 5-vuotiaan jalka on liikkunut taas virkeämmin. Juoksun onnistuessa ei mahdoton. 9 Moon Zappan esitys viime lauantaina oli hieman nihkeä, mutta sitäkään ei ole vielä sen startin perusteella syytä unohtaa, sillä Solvallan kakkossijat tulivat positiivisilla edesottamuksilla. Voittajan löytyminen mainitsematta jääneestä yllättäjäviisikostakaan ei olisi niin suuri pommi kuin alustavat prosentit antavat ymmärtää. Isompaan systeemiin rastataankin koko tusina. Juoksunkulku: Kaikki eturivin hevoset pystyvät avaamaan varsin reippaasti, mutta Banskylle vastaaminen ei luultavasti muilta onnistu. Vauhti ei välttämättä mene kävelyksi kiihdytystaiston tauottuakaan. Pelijakauma: Banskyn (61%) suosikkiasema on liian tukeva. Haastajista useampi on jäänyt hieman liian vähälle huomiolle. Ranking: A) 6 B) 7, 2, 1, 4, 5, 9, 3, 10, 11, 8, 12 C) - IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 6 Suuri: 6, 7, 2, 1, 4, 5, 9, 3, 10, 11, 8, 12

Toto75-3 2640 metrillä ajettavassa Klass II:ssa keulahevonen on luultavasti vahvoilla, ja kun todennäköisimmin tuulenhalkojaksi selviytyvä 1 Bone Hard Flash ei ole edes suosikki, on pelivalinta selvä! Örebrossa 5-vuotias kiersi alkumatkalla helpommassa lähdössä johtavan rinnalle ja meni lopussa menojaan. Edellytykset lauantaitasollekin ovat olemassa, sillä lokakuun voittokisassa ruuna löi viikko sitten pelihevosiin samassa divisioonassa lukeutuneen Madame Af Djupmyran selityksittä ulkopuoleltakin. Myös Solvallassa loppu kulki monien 75-menestyjien kanssa samaa tahtia, välimatkaa oli vain liikaa kurottavaksi. Keulasta voitto olisi liki. 6 Solkattens Ferrari olisi toissa kerran tapaan keulasta vaikea ohitettava, mutta lähtönopeus ei luultavasti riitä juoksuradalta kärkipaikan valtaamiseen. Jägersrossa tehtävä oli sille jo ennakkoon hankala, mutta avauskurvin laukan jälkeen ruuna kulki kuitenkin taustalla viimeiset 800 metriä 11,5-vauhtia. 4 Pacific Kingdom on hieman samantyyppinen hevonen edellisen kanssa ja väänsi Axevallassa johtavan rinnalta voitosta maaliin asti. Viimeksi 9-vuotias siirtyi kuolemanpaikalta kärkeen viimeisellä takasuoralla pitäen 16-lopetuksessa varmasti pintansa. Töitä lienee tiedossa nytkin, muttei menestyminen silti ole mahdotonta. Yllätysosaston vaarallisin voisi olla 3 B.G.Arne, mikäli vahvistuksena rattaille hyppäävä Erik Adielsson löytää sille sopivat selät. Erityisesti toissa kerralla ori latoi lopun tilaa saatuaan vihaisesti. Myös viimeksi 3. ulkoa voittoon punnertanut 12 Cassius Ima omaa edellytykset tälle tasolle, mutta volttilähdöt ovat tuottaneet sille aikaisemmin ongelmiakin. Jos lähtöön levittää enemmän merkkejä, ei mielenkiintoisia varustemuutoksia kokevaa Yarrah Bokon pikkuveljeä 11 Boycottia kannata sivuuttaa. Viimeksi sen suoritus oli 2. ulkoa lähinnä tasainen, mutta huomattavasti terävämpi Eskilstunassa kuun alussa. Juoksunkulku: Bone Hard Flashin kokemukset volttilähdöistä rajoittuvat 3-vuotiskauteen, mutta ruuna on pystynyt avaamaan asiallisesti ja on melko selvä keulasuosikki. 2 After All Flash on muista nopein, mutta selkä kelpaa sille. Solkattens Ferrari voisi täydellisellä ajoituksella omata pienen sauman kärkeen, mutta paikka johtavan rinnalla on todennäköisempi alkumatkalle. Se voi saada myöhemmin Pacific Kingdomista vetoapua. Pelijakauma: Bone Hard Flashin (18%) kuuluisi olla lähdön jopa selvähkö suosikki. Solkattens Ferrarin (28%), Pacific Kingdomin (25%) ja Cassius Iman (12%) peliosuus on liian suuri. Ranking: A) 1 B) 6, 4, 3, 12, 11, 7, 5 C) 9, 2, 8, 10 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto75-4 11 Sorbetin juoksu meni viikko sitten päätöskierrokselle asti suunnitelmien mukaan, mutta Grainfield Aidenin väsyminen edeltä pudotti Örjan Kihlströmin ajokin kauas taakse ja oriin kirivoimat säästyivät tähän kertaan. Olemus oli hyvä, eikä kengistäkään ollut haittaa, joten hankalasta paikastakin huolimatta voittosauma on tällä kertaa melko mukava.

Sama vastustaja voi toki aiheuttaa ongelmia nytkin. Uskaltaako Kihlström tehdä takaa aikaisia ratkaisuja, mikäli Hannu Korpi on johtavan ulkopuolella? Täysillä selvään suosikkiin ei siten uskalla luottaa. 2 Floris Baldwin hävisi joulukuussa vain Very Kronokselle, eikä sen kukistaminenkaan jäänyt monesta sentistä kiinni joulun finaalikierroksella. Sisäratareissut noissa starteissa saanut norjalainen voi näytellä tällä kertaa aktiivisempaa roolia jo matkalla ja tuntuu hyvistä asemista suosikin ykköshaastajalta. 7 Elian Webiä ei voi näissä kinkereissä koskaan täysin sivuuttaa, jos ruunalla on mahdollisuus päästä keulaan. Lokakuun lopun voiton jälkeen suomalaisen otteet ovat tosin olleet melko kaukana parhaasta, toki toisten takana juokseminen ei ole ollut sen juttu aikaisemminkaan. Nyt keulapaikka ei ole poissuljettu. Tiukin vastustaja kiihdytyksessä on sisältä starttaava 1 Hazard Boko, joka piti viimeksi rinnalla raivonneesta vastustajasta huolimatta voittoon kärkipaikalta. Sille tuntuu löytyvän nyt paljon puolestapuhujia, mutta kovemmissa tehtävissä sen eväät eivät kuitenkaan parilla aiemmalla kerralla vielä riittäneet ja keulasta tehtävä voi mennä vaativaksi, kun ensin pitää torjua Elian Web ja siinä onnistuessaan seuraavaksi vielä Grainfield Aiden ja Sorbet. Systeemeihin nostetaan sen sijaan huomattavasti vähemmän pelattu, mutta kapasiteetiltaan tasaveroinen 3 Hawk Cliff. Viimeksi se oli pelattu Hazard Bokoa vastaan suosikiksi, mutta rokotustauolta ruunan meno oli hieman turhan tasaista. Odotettavissa on nyt taas parempaa ja kärjen vauhdinpidolla Mika Forssin ajokki voisi pystyä yllätykseen. Voittajaa haettaessa kyseeseen voi ehkä tulla myös 4 Zenit Brick, mutta ruunan suoritus Bergsåkerissa oli lupaavan tauolta paluun jäljiltä selvä pettymys. Viime lauantaina pahoin antautunut 6 Grainfield Aiden parantaa lyhyemmällä starttivälillä taas otteitaan, mutta voitto tuntuu silti vähän kaukaa haetulta, kun tiedossa on taas vaativa reissu. Juoksunkulku: Hazard Boko kiihtyy sisältä vauhdikkaasti, Elian Web haastaa sen ulompaa. Grainfield Aiden parkkeeraa kuolemanpaikalle. Sorbetille voi olla tiedossa kolmatta rataa päätösringille, mutta vetämättömät selät välttääkseen Örjan Kihlström voi olla aktiivinen jo ennen puolimatkaa. Pelijakauma: Hazard Boko (12%) on liikaa pelattu, Hawk Cliff (3%) liian vähän. Ranking: A) 11, 2 B) 7, 1, 3, 4, 6 C) 5, 8, 9, 12, 10 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 11, 2 Suuri: 11, 2, 7, 3

Toto75-5 Pronssidivarin eniten pelattu 9 Phoenix Photo palasi viiden kuukauden tauolta mainiossa tällissä pitämällä viime vuoden päättäneessä ravilähdössä keulasta mm. Grainfield Aidenin takanaan, vaikka vaikutti olevan hetken jo alakynnessäkin. Terveyden salliessa lahjakkaalla ruunalla on eväät jatkaa menestyksekkäästi kasvaneesta voittosummasta huolimatta, mutta takarivin paikka on sille selvä miinus. Vihjesysteemit rakennetaankin kahden muun varaan, joista jompi kumpi luultavasti juoksee keulassa. Ykkösmerkki on alussa hieman terävämpi 4 Opalis, joka ei saanut viimeksi johtavan rinnalta otetta keulahevosesta, mutta on aiemmin samalta paikalta voittanutkin usean kerran. Tamma ei ole onnistunut Ruotsissa vielä tällä tasolla, mutta uudella päävarustuksella johtoon selvitessään se ei olisi helppo ohitettava. Toinen potentiaalinen nimi kärkeen on erinomaista virettä joulukuussa esittänyt 2 Dominic Wibb. Mantorpissa alkulaukkansa vahvasti paikannut ruuna nousi edellisessä startissa pitkällä kirillä aivan kärkirintamaan. Jos Adrian Kolgjini onnistuisi pitämään Opaliksen ulkopuolellaan, olisi tie sen osalta keulaan ja voittoon auki. Syksyllä alkulaukkoihin suurimman osan starteistaan pilannut 12 Deede Star meni viimeksi taas kiltisti ravia ja ratkaisi johtavan takaa Global Winneriä vastaan varsin vaivattomasti lopussa. Kapasiteetti riittää tälle tasolle, mutta paikka on hankala. Vähemmän pelatuista eniten edellytyksiä pärjäämiseen omaa 6 Up To Me, joka on tehnyt viime starteissa hyvät loppuvedot takaa. Alku on taas luultavasti otettava laukan välttääkseen varmaan päälle, joka tietää jäämistä takajoukkoihin. Myös 10 Kaiser Southwind on latonut viime kilpailuissaan lopun terhakasti ja voisi juoksunkulun suosiessa kohota yllättävänkin korkealle. 1 Västerbo Highscore on parhaimmillaan myös kelpo 75-hevonen, mutta pessimistiset tallikommentit yhdistettynä puutteelliseen lähtönopeuteen tekevät tehtävästä vaikean. Juoksunkulku: 3 I'll Fixit ja 5 Simb Murdoch avaavat reippaasti, mutta kumpikaan ei varsinaisesti ole tämän tason hevonen, joten selkä kelpaa. Kaksikosta Dominic Wibb-Opalis nopeampi pääsee hakemaan kärkipaikan. Etu jälkimmäisellä. Pelijakauma: Opalis (14%) on jäänyt edulliseksi, Phoenix Photo (29%) on liikaa luotettu. Kaiser Southwind (1%) ansaitsisi muutaman lisäpinnan. Ranking: A) 4, 2, 9 B) 12, 6, 10, 1, 3, 8 C) 5, 11, 7 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 4, 2 Suuri: 4, 2

Toto75-6 Tammatasoituksessa on liuta mahdollisia, mutta aivan liian vähälle pelille alustavasti jäänyt todennäköinen keulahevonen vaikuttaa kiehtovalta ratkaisulta. 2 C.M.T.Queen Bee on pystynyt kamppailemaan tähän asti lähes aina kärkisijoista porukassa kuin porukassa, joten kun peliosuus on vain kymmenen prosentin tienoilla, kokeillaan sitä ideavarmana. Viimeksi Mikael J. Anderssonin 5-vuotias joutui taivaltamaan Helluva Amin ulkopuolella, josta suosikin kukistaminen ei ymmärrettävästi onnistunut, mutta asetelmat voivat olla nyt käänteiset. Joulukuun ykkönen tuli juuri keulasta, jonne nopea lähtijä omaa saumat nytkin. Rinnalta aloittava 3 Harvard Student ei luultavasti pääse alussa ohi, mutta voi silti tarjota kovimman vastuksen. Isoin harppauksin kehittynyt tamma avasi viimeksi uusista käsistä varsin eleettömällä keulavoitolla. Takamatkan vahvimmalta kortilta vaikuttaa 14 Havana Boko, joka nousi viimeksi pienessä lähdössä sisältä toisen radan vetäjäksi jo ennen puolimatkaa ja otti 11-lopetuksessa varman voiton. 75-tasolla vaativammalla juoksulla voittaminen ei ole aivan simppeliä, mutta kunto on toki vahva. 8 Helluva Am olisi eturivistä ollut vahvoilla, mutta suljetulta lähtöpaikalta 4-vuotias on muiden armoillakin. Viime voitot ovat tulleet pääosin ilmavasti, joten varaa parempaankin vielä on, ja väylien avautuessa sujuvasti Katja Melkon valmennettava on edelleen vaarallinen. 11 Xanthis Delicious räväytti viimeksi 2. ulkoa 10-lopetuksessa ylivoimavoittoon ja on sopivat vetoavut kiriin saadessaan nytkin mahdollinen. Hyviä selkiä takaa kärkkyy myös 10 Beluga West, joka ei päässyt Åbyssä vetoapunsa ohi, mutta tuli kuitenkin juosten maaliin. Paalun suomalaisista 5 Donna Leonora vaikuttaa tuoreempaa virettä esittäneenä edullisemmalta, vaikka voltin jyrkemmistä lähtöradoista sillä ei kokemusta olekaan. Lähestulkoon kaikilla lähdön osallistujilla on onnistuessaan eväitä voittoon asti, joten varman sijaan toisena vaihtoehtona on leveä rastitus. Juoksunkulku: 1 Timetoleaveagain lähtee hyvin, mutta niin ikään nopean C.M.T.Queen Been selkeä kelpaa sille hyvin. Täydellisellä ajoituksella juoksuratojen hevoset voivat myös yltää hyville juoksupaikoille. Havana Boko joutuu tekemään työt takamatkalaisista? Pelijakauma: C.M.T.Queen Bee (9%) on edullinen, Helluva Am (26%) selvästi liikaa pelattu. Ranking: A) 2, 3, 14, 8 B) 11, 5, 10, 6, 1, 7, 9, 12, 13 C) 4, 15 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-7 Komean seitsemän voiton putken Suomessa rakennellut 5 Joseph Boko starttaa suosikkina rivin päättävään Klass I -lähtöön. Ykköset ovat tulleet erilaisilla juoksuilla, viimeksi varmasti keulasta ja sitä ennen takaa puolimatkassa johtavan rinnalle kiertämällä. Kuopiossa ruunalla oli loppukaarteessa ongelmia ravin kanssa, mutta siitä selvittyään ratkaisu sielläkin tapahtui hallittuun tyyliin. Juostava lyhyt matka ei tunnu suoranaiselta edulta Markku Niemisen suojatille, vaikka se viime heinäkuussa ylsikin Mikkelissä Mascate Matchin takana positiivisesti neljänneksi. Suuremmat kiertelyt välttäessään Mika Forssin ajokki on kuitenkin voittomatsissa mukana. 3 Ole meni loppuvuodesta myös hyvin ja voitti mm. Mantorpin 75:ssä johtavan rinnalta. Viime kerrallakin kaikki näytti olevan hyvin hanskassa, mutta lopussa ruuna taipui yllättävän helposti kolmanneksi. Hokit ensimmäistä kertaa alla olivat matkan ohella ehkä suurin syy. Normaalina taas korkealle. Axevallassa epäonnistunut 4 Tullibardine Boe noussee tämän lähdön kuumaksi pelihevoseksi, sillä raamikkaalle tammalle on kaavailtu jenkkikärryjä. Viimeksi tyyli ei ollut paras mahdollinen, mutta loppua Richard L. Janssonin ajokki kulki kuitenkin ihan hyvin. Kaiken ollessa kunnossa sillä on kapasiteettia ehdottomasti voittoon, mutta edellä mainittujen tavoin sekään ei ole aivan terävimpiä alussa, joten juoksun juontumiseen liittyy kysymyksiäkin. 1 Grevin Sisulle volttilähtö osoittautui viime lauantaina liian vaikeaksi, jota pelättiinkin, mutta auton takaa luvassa voi olla nyt taas stabiilimpi suoritus. Hyvät asemat sisäradalla luultavasti saava ruuna on vähemmän pelattuna merkin arvoinen, kuten 2 Isakin. Kehnosta sijoituksesta huolimatta tamma kulki viimeksi takana juosten ja saa nyt ensimmäistä kertaa vedettävät korvapallot varustukseensa. Kärjen läheltä mahdollinen. Axevallassa kaukaa takaa voittoon kirinyt 10 Leon Zon tuntuu myös vähän pelattuna kiinnostavalta. Jägersrossa kiritilat sisältä avautuivat vasta loppusuoralla ja viime metrit kulkivat juosten silloinkin. Rauhatonkaan juoksu ei tunnu tällä kertaa poissuljetulta, joten lyhyestä matkasta huolimatta kärkeen voi olla saumoja lopussa. Juoksunkulku: Suosikkikolmikko on ehkä eturivin tasaisin alkumetreillä, mutta ainakin joku niistä nähtäneen silti nopeasti kärkiporukassa. Grevin Sisu ja Isa lähtevät sisältä reippaasti, mutta hevosena nopein on 7 Double Night. Myös 6 Flacco ja 8 Deliver osaavat avata. Kiihdytyksestä ja sitä kautta koko lähdöstä voi tulla varsin värikäs kisa. Pelijakauma: Joseph Boko (42%) on hieman liian selvä suosikki. Isa (5%) ja varsinkin Leon Zon (3%) tuntuvat edullisilta vähemmän pelatuista. Ranking: A) 5, 3, 4 B) 1, 2, 10, 6, 7, 11 C) 9, 8 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 5, 3, 4, 1, 2, 10 Suuri: 5, 3, 4, 1, 2, 10

