Ravivihje: Toto64 Östersund 29.1.2021

10 Gaia Barsk on aloittanut Oscar Berglundin treenistä vähintään kelvollisilla otteilla. Solvallassa tamma oli pitkän kirin päätteeksi hyvä toinen ja Bergsåkerin 75-lähdössä toisesta ulkoa viides jättäen taakseen koviakin hevosia. Jotain 5-vuotiaan kapasiteetista kertonee, että sillä on aloitettu suoraan kovista lähdöistä ja Berglund on ollut pettynyt tamman esityksiin. Nyt vastus helpottuu todella huomattavasti ja kehnosta lähtopaikasta huolimatta Gaia Barsk saa ykkösvihjeen. Toki uralla on jo 22 starttia, ja niistä vain yksi voitto, joten varmaksi siitä ei ole.

4 Fly Bird Fly otti Umåkerissa uransa avausvoiton ilmavalla tyylillä keulajuoksun jälkeen. Toki vastus oli huomattavan arkinen ja tamma sai vetää keulassa hiljaa. Olemus oli kuitenkin aiempaa parempi ja keulajuoksu voi olla tänäänkin tiedossa.

2 Exklusiva Lissilla ajettiin Bergsåkerissa passiivisesti parin rankemman reissun jälkeen ja tamma potki pirteästi loppua. Vahvalle 4-vuotiaalle 2640 metrin matka on iso etu ja kommenttien mukaan tänään ajetaan rohkeammin. Olisi iso yllätys mikäli voitto karkaa suosikkikolmikon ulkopuolelle.

Juoksunkulku: Fly Bird Fly etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan. Gaia Barskilla voidaan ajaa aggressiivisesti.

Pelijakauma: Gaia Barsk (31%) voisi olla ripauksen enemmänkin pelattu.