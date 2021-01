Ravivihje: Toto64 Åby 28.1.2021

1 Goldfield teki kaiketi uransa parhaan juoksun toissa kerralla Jägersrossa, jossa neljännessä sisällä matkannut ori sai loppukurvissa kiritilat ja ehti kovan tykityksen päätteeksi niukkaan voittoon. Viimeiset 400 metriä Stefan Perssonin ajokki kiskaisi 10,2-vauhtia ja siitä loppusuoran osuus oli varmastikin kovempaa. Myös viimeksi Goldfield teki Jägersrossa hyvän juoksun johtavan rinnalta. Lähtöpaikka aiheuttaa omat kysymysmerkkinsä, sillä ykkösrata voi pahimmassa tapauksessa koitua loukkupaikaksi.

2 Eye In The Sky palasi uudenvuodenpäivänä Örebrossa pitkältä tauolta ja jäi silloin kaikki voimat tallella pussiin. Åbyssa ruuna kiri tämänkertaista kovemmassa lähdössä johtavan takaa open stretchia pitkin toiseksi. Varsinkin keulaan päästessään Jonathan Bardunin ajokki olisi hankala lyötävä mailin matkalla.

7 Stepping Moneyboy osoitti viime Åbyn vierailullaan joulukuun alussa riittävänsä 75-tasollakin. Solvallan finaaleissa ruuna laukkasi lähtöön. Viimeksi Färjestadissa se oli pettymys, sillä kakkossijaa tarjottiin ylikylä Broadway Sunin takana, mutta 6-vuotias oli pehmeä loppusuoralla. Vaisumpi esitys alla ja lähtöpaikkakin on ulkona, joten Stepping Moneyboy jää säästösyistä varahevoseksi.

11 Galewindsonthepath ei häpeä tässä porukassa luokaltaan yhdellekään vastustajalle, mutta taukoa alla ja lähtöpaikka on kurja.

Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, jossa monesta luukusta ladataan kovat piippuun. Eye In The Sky on todennäköisin keulahevonen, mutta hintalappukin voi olla kova. Matkavauhti pysynee reippaana läpi kisan.

Pelijakauma: Goldfieldin (46%) ja Eye In The Skyn (20%) välinen prosenttiero on liian iso.