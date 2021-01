Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 27.1.2021 – 780 539 euroa ekstraa

Toto86-1 Pelkästä eturivistä huolimatta avauskohde on hieman sekava koitos, jossa kaikilla on jonkinlainen mahdollisuus olla ensimmäisenä maalissa. Tasaista porukasta ykkösvihje 5 Toddlerille, joka ei jaksanut Jägersron 75-kisassa tallikaveri Night Brodden peesistä aivan toiseksi, mutta täydelle matkalle suoritus oli silti kelvollinen. 500 metriä lyhyempi kisa on tuulennopealle ruunalle selkeä etu ja kuolemanpaikan välttäessään se kamppailee kärjessä. Ilman sisäpuolella olevaa Kung Edwardia keulapaikka ja sitä myöten myös voitto olisi ollut melko hyvinkin haarukassa, mutta nyt juoksun onnistumisesta ei ole täysiä takeita. 3 Kung Edward oli toissa kerralla Kalmarissa takaa ihan virkeä, mutta viimeksi otteet olivat pehmeämpiä. Sillekin kierrosta lyhyempi rypistys on selkeä plussa. Kahdella viime kaudella ruunan ainoa voitto on tullut juuri tähän aikaan vuodesta, kotiradalla, keulasta ja vieläpä samalla kuskillakin. Ei siis unohdeta! 6 Sharp Dreamin kaksi ensimmäistä starttia Johan Untersteinerin käsistä eivät olleet erikoisia, mutta viimeksi tamman kirissä oli jo vähän menemisen meininkiä. Loppu parijonosta kulki mukavasti alle 11-kyytiä. Jos suunta on edelleen sama, ei oriiden ja ruunien kukistaminenkaan yllättäisi, sillä monen vastustajan parhaat suoritukset on ehkä jo nähty. Nopeiden avaajien ulkopuolelta sillä on toki riski ajautua johtavan rinnalle, joka olisi luultavasti liian tiukka paikka. 8 Hierro Bokolle ulkorata tietää jäämistä alussa taka-alalle, mutta pienessä lähdössä sen ei tarvitse olla ratkaiseva tekijä, varsinkin jos kärjessä pidetään vauhtia yllä. Viime kisassa oli kaikenlaisia ongelmia, mutta aiemmin hyvää virettä esittäneen ruunan pitäisi pystyä nyt taas normaaliin suoritukseen. 1 Apapmandille lyhyt matka ja sisärata ei ole paras yhdistelmä, mutta voittamaan tottuneen tanskalaisen historiasta löytyy onnistumisia maililtakin. Joulukuussa se ehti lyhyellä kirilläkin mukavasti takaa voittoon ja askel oli varsin kevyt. Juoksun juontuessa mahdollinen. 7 Quattro Töllin voittoakaan ei voi pitää millään muotoa poissuljettuna, mutta alussa taustalle jäävän ruunan alustava peliosuus tuntuu turhan tuhdilta, vaikka vire aivan asiallinen onkin. Tauolta tulevat 2 Thrust Control ja 4 Ferrari Kievitshof mahtuvat myös isompaan systeemiin, sillä kummallakin on edellytyksiä menestyä tämänkaltaisissa lähdöissä. Ensin mainitun uskottiin viime toukokuussa pistävän kampoihin jopa Very Kronokselle. Juoksunkulku: Kung Edward lataa keulaan ja saa tiukimman haasteen Toddlerilta. Lyhyellä matkalla kärkipaikasta luopuminen sopivassa tehtävässä tulee tuskin kyseeseen. Sharp Dream voi jäädä johtavan rinnalle, sillä Quattro Töllillä ja Hierro Bokolla ei luultavasti satsata alkuun. Pelijakauma: Aliarvostettuja ovat Kung Edward (8%) ja Hierro Boko (8%). Apamand (22%) ja Quattro Töll (15%) ovat vastaavasti liikaa pelattuja. Ranking: A) 5, 3, 6, 8, 1 B) 7, 2, 4 C) - IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 5, 3, 6, 8, 1 Suuri: 5, 3, 6, 8, 1, 7, 2, 4

Toto86-2 Mellby Vikingin pikkusisko 6 Mellby Good palaa pieneltä paussilta takaisin suoraan suursuosikiksi Solvallan tammalähtöön. Avausvoittoa lukuun ottamatta Timo Nurmoksen valmennettava ei ole päässyt voitoissaan erityisen helpolla, mutta isoveljensä tavoin voimaa tammassa tuntuu piisaavan. Lokakuun lopussa se ratkaisi kierrettyään aikaisin johtavan rinnalle, kahdessa muussa syksyn ykkössijaan päättyneessä startissa Jorma Kontion ajokki tarpoi pitkään kolmatta rataa. Viime kerralla se ei sen sijaan ollut hyvä, vaan laukkasi pariin otteeseen kovan alustan takia.

Väkivahva 6-vuotias voi tässä olla yksinkertaisesti paras, mutta verkkaiselle starttarille on taas tiedossa kiertämistä, eikä siihen paljon pelattuna huoltotauolta uskalla täysillä luottaa. Muun porukan järjestykseen laittaminen ei ole aivan simppeliä. 2 Ale' Pride Gar on suosikin tavoin kyvykäs, hevosena tosin täysin erilainen. Italialaistamma ei onnistunut syksyllä neljällä yrittämällä Oskar Svanbergin tallista, joten nyt on tosi kyseessä hyvän sijoituksen karatessa muuten taulusta. Jos Kim Erikssonin ajama 5-vuotias pystyisi lähellekään samaa kuin voitossaan elokuussa, ei suosikin tehtävä totisesti olisi helppo. Huonoihin viime sijoituksiin oli syitäkin, Mantorpissa kuolemanpaikka ja Solvallassa pussitus. Nopea 5 Let It Go on tehnyt toissa kerralla jo ennen lähtölinjaa tullutta laukkaa lukuun ottamatta kelpo esityksiä ja voisi kamppailla tässäkin kärjessä, varsinkin jos suosikki ei pysty parhaimpaansa. Färjestadissa ensimmäisellä takasuoralla johtoon edennyt 6-vuotias joutui päästämään lopussa yhden ohitseen. 1 Another Lucky Day hakee ykkösradalta sopivaa selkäjuoksua, eikä sellaisen saadessaan olisi vaaraton lopussa. Eskilstunassa sen onnistui päästä takarivistäkin johtavan kantaan, josta loppu kulkikin pirteästi. Viimeksi juoksupaikka jäi turhan kauas. Yllätyskorttina systeemeihin myös 7 Gipsy de Chamant, joka teki viimeksi alkuhapuilun jälkeen vahvan juoksun johtavan rinnalta. Vuoden avausstartissa Petter Lundbergin ajokki löysi sisältä vapaan väylän loppukaarteessa ja latoi 10,9-vauhdilla kakkoseksi. Juoksun juontuessa nytkin korkealle! Toiseksi eniten luotettu 8 Self Taught Beauty ei Rommen kuolemanpaikkavoitosta huolimatta tunnu ulkoradalta erityisen herkulliselta pelillisesti, muttei senkään mahdollisuuksia voi poissulkea. Joulukuussa Solvallassa suomalaistamma kulki takaakin mallikkaasti. Pelaamattomista kiinnostaa 10 Dear Matrix, sillä 5-vuotias ei ole pohjimmiltaan mitenkään nolo tapaus. Viimeksi kiritilat sisältä avautuivat aivan liian myöhään. Juoksunkulku: Another Lucky Day avaa hyvin, mutta hakee selkäjuoksua. Mieluiten Oskar Svanbergin luovuttaisi vetotyöt tietysti tallikaveri Ale' Pride Garille, mutta 3 Tritons Ariel ja Let It Go osaavat avata myös reippaasti. Mellby Goodilla alku on otettava tarkasti, mutta sillä tuskin jäädään takajoukkoihin kovin pitkäksi aikaa ihmettelemään. Pelijakauma: Mellby Good (63%) on liian tuhti suosikki. Alipelatuiksi ovat jääneet Another Lucky Day (3%), Ale' Pride Gar (7%), Gipsy de Chamant (2%) ja Dear Matrix (1%). Ranking: A) 6 B) 2, 5, 1, 7, 8, 10 C) 9, 4, 3, 12, 11 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 6, 2, 5, 1, 7, 8, 10 Suuri: 6, 2, 5, 1, 7, 8, 10

Toto86-3 Jackpot-kierroksen ensimmäinen tukipilari on Jägersron tammalähdössä tiukasti keulaan tähtäävä 2 Valeria Wareco. Volttilähdöissä Fredrik Pedersenin ajokki ei ole aina onnistunut, mutta auton takaa räväkkä tamma on esiintynyt edukseen. Kärkisijoihin päättyneissä taulun starteissa se on juossut keulassa ja tullut joka kerralla hyvin perille, vaikka onkin kahdesti kotiradalla joutunut tunnustamaan jonkun paremmakseen. Viimeksi 75-kisassa 5-vuotias lähti voltistakin ravia, mutta kadotti rytminsä toisen takana melko pian. Tällä kertaa kukaan ei ehtine alussakaan edelle. Varma. Kelvollisesti suorittanut 4 Miriam Håleryd on hyvistä asemista suosikin ykköshaastaja, mutta ulkopuolelta tai takaa Valeria Warecon kukistaminen ei ole mitenkään helppoa. Paikanvaihtojen jälkeen johtopaikalla Axevallassa ravannut tamma taipui lopussa toiseksi. Jos suosikkiin ei luota, ei 5 Emma Häggenäsiä kannata sivuuttaa peleistä. Lupaavien joulukuun suoritusten jälkeen 4-vuotias keräsi viime kerralla tuhdisti peliä, mutta kiri johtavan takaa jäi täysin suutariksi. Per Nordströmin mukaan syy oli kuitenkin alustassa. Nyt valjakko on pudonnut taas yllättäjien kastiin. 8 M.T.One Wish teki Halmstadin 75-kisassa kovan Nouba Momin ulkopuolelta tosi sitkeän suorituksen, mutta laukkasi Axevallassa kahdesti. Meno ei näyttänyt erityisen notkealta niiden välissäkään, ehkä sen päivän vaikea kavioura tuotti ongelmia? Tiedossa voi olla vaativa reissu, muttei toissa kerran perusteella menestyminen siinäkään tapauksessa mahdotonta ole. Parijonossa viimeksi juosseelle 6 Tour Eiffelille loppua kohti kiihtyvä matkavauhti oli vastaan, mutta tamma pisteli ihan asiallisesti itsekin. Kova avauskierros palvelisi sen tavoin myös 11 Restless Heartia, jolla ajettaneen tauon jälkeen vielä passiivisesti. Vajaa vuosi sitten se voitti 86-lähdön ylivoimaisesti yksin paalulta startanneena, joten vaisusta taulusta huolimatta aivan kehnosta menijästä ei ole kyse. Juoksunkulku: Valeria Wareco paiskaa kakkosradalta kärkeen. Ulompaa nopein voi olla ehkä 7 Five O'clock, mutta suosikin peesistä ovat varmasti kiinnostuneita myös Miriam Håleryd ja Emma Häggenäs. M:T.One Wishillä on eniten edellytyksiä kuolemanpaikalle. Pelijakauma: Valeria Warecon (41%) peliosuudessa on vielä nousuvaraakin, myös Emma Häggenäs (4%) on alipelattu. Miriam Håleryd (26%) on kerännyt liikaa kannatusta. Ranking: A) 2 B) 4, 5, 8, 6, 11 C) 7, 9, 10, 1 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto86-4 Loistokuntoon noussut 2 Ingesson on ansaitusti amatöörilähdön selvä suosikki, mutta peliosuus on kivunnut jo liian korkeaksi lähtöjen usein niin värikäs luonne huomioiden. Färjestadissa ruunan juoksu 2. ulkona meni oikein mukavasti ja voitto irtosi lyhyellä kirillä helposti. Viimeksikään kaikkea ei tarvinnut laittaa peliin sen selvittyä kärkipaikalle jo pari kierrosta ennen maalia. Ensi metreillä Ingesson ei ole erityisen ripeä, mutta menestymiselle on tietysti monta vaihtoehtoa taktisella puolella. 9 Llama Toomalta odotettiin Solvallassa voittoa Örjan Kihlströmin noustua vahvistuksena rattaille, mutta valjakko ei saanut pitkän kirin päätteeksi otetta edellään juosseesta Bicc's Avalonista. Aiemminkin hyvin menneen ruunan etuna on tuttu kuski, eikä eturivin hevosten selvitellessä matkalla välejään voittoisa kiri millään lailla yllättäisi. Muut osallistujat ovat jääneet melko vähälle pelille, mutta potentiaalia voittoon löytyy silti monelta. 4 Fleur Mearas taipui toissa kerralla keulasta saatuaan matkalla painetta, mutta kiri viimeksi parijonosta kantoi positiivisesti toiseksi. Aivan mahdollinen nyt. 1 Berberis on jäänyt jostain syystä aikaisilta pelaajilta täysin huomioimatta. Joulukuun alussa juosten välistä lopun pistellyt ruuna jäi viime kerralla loppukaarteessa vetämättömiin selkiin, eikä sitä suoralla enää ahdistettu pelin oltua jo selvä. Pääosin verkkaisia avaajia vastaan Maxime Maraisin ajama 5-vuotias voisi saada kohtalaisen hyvät juoksuasematkin. 10 Prodigy Shark tarjoili Rommessa johtohevoselle prässiä matkalla, mutta kangistui lopulta itse pikkurahoille. Jos toissa kerralla juosten kakkossijalle yltäneen ruunan paukut jäävät tässäkin paremmin loppumatkalle, ei senkään tarvitse olla ulkona kuvioista. Hannu Korven kaksikosta 12 Langen's Airborne tuntuu kehnommasta paikasta huolimatta aavistuksen paremmalta saumalta, sillä loppu Örebrossa sujui kiritilojen avauduttua virkeästi. Kärkeen vaaditaan toki muiden apua matkalla. 5 Guilty Pleasure esiintyi viikko sitten taustalla vaisusti, mutta nappasi edellisellä kerralla kärjen tuntumasta niukan voiton. Kuski on lähtöön parhaasta päästä, eikä hyvällä juoksulla valjakko ole aivan pihalla. Myös hyviä suorituksia syksyllä tehnyt 11 Come Together ja kelpo esityksillä kautensa aloittanut 3 Uakari mahtuvat isompaan vihjesysteemiin. Juoksunkulku: Eturivissä on varsin verkkaisia avaajia. Berberis tai Guilty Pleasure lienee ensimmäinen johtohevonen, mutta hyvä selkä voi kelvata kummallekin. Ingessonin kanssa ratkaisuja tehdään tällä kertaa aikaisin, mutta amatöörien ollessa asialla aktiivisuutta saatetaan nähdä monen muunkin toimesta. Pelijakauma: Ingesson (62%) on liian suuri suosikki. Berberis (1%) on maistuvin sen takana. Ranking: A) 2 B) 9, 4, 1, 10, 12, 11, 5, 3 C) 6, 8, 7 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 2, 9, 4, 1 Suuri: 2, 9, 4, 1, 10, 12, 11, 5, 3

Toto86-5 Hieman hankalan oloinen mailin pyrähdys yritetään selvittää ideavarmalla. Edukseen usein esiintynyt 5 Dandit ei ehkä ole perussprintteri, mutta keskeltä rataa tanskalaisruunalla on eväät kelpo aloitukseen ja sitä kautta voittoon. Vuoden avauskisa pilaantui viimeisellä takasuoralla tulleeseen laukkaan, kun jalka osui kiriin lähtiessä edellä menneen pyörään. Viimeksi se ei pystynyt parantamaan sijoitustaan 3. ulkoa loppua kiihtyvässä vauhdissa, eikä kiertely ehkä muutenkaan ole sisäänpäin painavalle hevoselle omin juttu. Yllättävän hyvää jälkeä 6-vuotias on silti tehnyt, sillä juoksupaikat ovat olleet viime aikoina toisella radalla. Mm. marraskuun lopun voitto tuli johtavan rinnalta. Kärjen lähettyviltä jenkkikärryt peräänsä saavalla Victor Rosleffin ajokilla on tässä saumat ratkaista lopussa. Lähdön alustavaksi suosikiksi on luotettu Ruotsissa aloittava 4 Laradja Vrijthout, mutta lähes puolen vuoden tauolta ori on kuitenkin iso arvoitus. Meneväinen 6-vuotias voi tietysti heti voittaa, mutta paljon pelattuna se ei tunnu erityisen kiinnostavalta. Tallikommentitkaan eivät sen osalta ole erityisen luottavaisia. Danditin ohella pelillistä ajatusta voisi olla 1 Vasco De Gamassa, joka kiritti Axevallassa 2. ulkoa hyvin voittajaa lopussa. Marraskuun starteissa se laukkasi loppukaarteessa, molemmilla kerroilla pateja oli vielä jäljellä. Kärjen lähettyviltä nopea ruuna voisi yltää ylöskin. Jägersron 75-divisioonassa neljänneksi johtavan takaa pinnistellyt 7 Falm ei ideavarman tavoin ole varsinaisesti tyypiltään maileri, vaikka lyhyttä matkaa taulussa pääosin onkin. Vähän tasaisen avaajan juoksusta voi tulla ulkoa hankalakin, joten alustava peliosuus tuntuu turhan tanakalta. Tanskalaisista myös 11 Escape A.P. pystyy vauhdinjaon suosiessa nousemaan kärkipäähän. Tempon osalta lähdön avainhevonen voi olla 3 Goodhands Ray, jolle tuskin alussa löytyy vastusta ja ikäruunan valmentaja kaavailee keulataktiikkaa. Aiemmat suoritukset eivät ole olleet kummoisia, mutta matka on tietysti nyt suosiollisempi ja treenit ilmeisesti lupailleet enemmän. Ei muutaman muunkaan menestymistä voi täysin mahdottomana pitää, kun monen pelatun yllä on kysymyksiä. Juoksunkulku: Vasco De Gama ja 2 All In a Dream pystyvät avaamaan hyvin, mutta Goodhands Raylle vastaaminen ei normaalisti onnistu. Laradja Vrijthout on arvoitus, mutta jos ori ei itsessään ole liian virtava, sillä ei ehkä lähdetä panostamaan ehdoin tahdoin alkuun. Dandit pyrkii hakeutumaan heti iskuetäisyydelle. Pelijakauma: Dandit (13%) on erittäin edullinen tapaus. Laradja Vrijthout (35%) tuntuu ylipelatulta, samoin Falm (23%). Ranking: A) 5 B) 4, 1, 7, 11, 3, 9, 2 C) 6, 10, 8 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto86-6 Huoltotauolta sopivaan seuraan palaava 1 Coogan on keulat puolustaessaan vahvasti voitossa kiinni Solvallan kovimmassa 86-sarjassa. Pidemmät starttivälit eivät ole olleet sille aikaisemmin ongelma ja tallin muiden hevosten viime päivien suoritusten perusteella Cooganiltakin voidaan odottaa heti vahvaa panosta. Valmentajan mukaan kengät eivät myöskään tuota jenkille murheita, vaikka yhtä lukuun ottamatta kaikissa Ruotsin-kisoissa se onkin tähän asti mennyt vähintään takakengittä. Coogan jää vihjesysteemien tukipilariksi. Kuukauden henkeä vetänyt 5 Dom Perignon on selvästi vaarallisin vastustaja, mutta voittaminen vaatinee suosikin ohittamista heti alussa. Mahdoton ajatus se ei ruunan lähtönopeuden tietäen olekaan. Tapaninpäivän hopeafinaalissa Torbjörn Janssonin ajokin juoksu ei mennyt aivan putkeen, muttei ruuna erityisen virtavalta vaikuttanut itsekään. Samaa vikaa siinä oli hieman muissakin loppuvuoden starteissa. Jos lähtöön hakee yllätystä, parhaat edellytykset siihen omaa 4 Rafiki Fri. Katkonaisen viime vuoden jälkeen ruuna on osoittanut parissa viime kisassa kelvollisia otteita nousemalla takaa lopussa totosijalle. Samanlaista juoksua pukkaa nytkin. 6 Jula Downtonin meno oli Axevallassa jo selvästi notkeamman näköistä kuin vuoden aluksi Solvallassa ja sopivassa kohtaa jenkki voisi palata vielä voittokantaan. Paikka on nyt vähän ulkona. 4-vuotiskeväänä viimeksi startanneelle 3 Jaguar Dreamille tehtävä pitkältä tauolta tuntuu liian kovalta, vaikka lahjakkaasta hevosesta toki kyse onkin. Juoksunkulku: Coogan on lähtenyt aikaisemmin sisältäkin reippaasti, kuten mm. toissa startissa Eskilstunan hieman hankalalta kakkosradalta. Nopeat 2 Pablo Andover ja Jaguar Dream hakevat vain selkää, joten suurin uhkaaja alussa on Dom Perignon. Pussiin jäämisen riski tuntuu silti varsin pieneltä, vaikka Coogan keulat menettäisikin. Pelijakauma: Pieni osa Dom Perignonin (28%) kannatuksesta kuuluisi Cooganille (43%). Rafiki Fri (3%) on yllättäjistä liian vähän pelattu, Jaguar Dream (9%) liikaa. Ranking: A) 1 B) 5, 4, 6, 7, 8, 3, 2 C) - IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto86-7 Duon avauskohteen alustavat peliprosentit ovat varsin eriskummalliset ja lähtöä lähdetään ratkaisemaan rohkeasti kahdella maistuvalla tapauksella.

6 Gambit Brodden suoritukset eivät ehkä viime starteissa ole olleet aivan terävintä laatua, mutta tiiviimmällä rytmillä ja ennen kaikkea keulaan selvitessään Marc Eliaksen ajokki voisi otella nyt voitosta. Viime viikon kisassa ruuna puristi johtavan rinnalta keulahevosen takana toiseksi. Toinen kiinnostava hevonen on 9 Zaffiro Jet, joka siirtyi Åbyssä johtavan rinnalta takasuoralla kärkeen ja vastaili ohitusta yrittäneille varmasti maaliin saakka. Ålborgissa ori jäi täysin pakettiin, sitä ennen Lundenissa se tuli keulasta vauhdikkaan Inertialin ohittamaksi. Hieman verkkaiset selät ovat pienenä murheena alussa, mutta Nicklas Korfitsenin ajokki pystyy voittoon monella taktiikalla. Tammalähdöissä hyvää virettä esittäneen 4 Ofelia O.E:n nimi on piirretty monen tipsivihkoon paksulla, mutta selvä suosikkiasema oriita ja ruunia vastaan ei kuitenkaan ole perusteltua, varsinkin kun tamma jäänee tässäkin alussa taustalle. Yllätyksen hakijoiden kannattaa huomioida ehkä myös 8 Galantis, jonka lähtölaukka viimeksi voltista oli melko odotettu. Edellisellä kerralla 5-vuotias pisteli takaa hyvällä rytmillä perille, ulkoradalta se toki jäänee tässäkin alussa peräpäähän. 1 Chablisin juoksu meni viimeksi stayermatkalla liian raskaaksi. Verkkaisesti starttaavaa ruunaa paremmat mahdollisuudet voi omata niin ikään tanskalainen, ensimmäistä kertaa Ruotsissa starttaava 10 Unstoppable, joka ratkaisi viimeksi varmaan tyyliin 2. ulkoa. 3 Victory Lee tulee parin kuukauden tauolta varsin matalin odotuksin ja kommenttien perusteella ruunalle haetaan selkäjuoksua. Se taktiikka parantaa oleellisesti Gambit Brodden mahdollisuuksia. Juoksunkulku: Victory Lee nappaa aluksi keulat, mutta tyytynee tällä kertaa Gambit Brodden selkään. Zaffiro Jet voi kiertää johtavan rinnalle, jos muita halukkaita ei ilmaannu. Pelijakauma: Gambit Brodden (15%) ja Zaffiro Jetin (14%) peliosuus on vielä pahasti alakantissa. Ofelia O.E. (35%) on räikeästi ylipelattu. Ranking: A) 6, 9 B) 4, 8, 10, 1, 2, 3, 7 C) 5 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 6, 9 Suuri: 6, 9

Toto86-8 Myös päätöskohteessa ratkeaa paljon jo kiihdytyksessä. Jos 1 Lord Horse saa pidettyä keulapaikan hallussaan, voi normaalilla matkavauhdilla sen ohittaminen myöhemmin osoittautua hankalaksi. Kahdesti aiemmin keulasta voittanut ruuna on osoittanut viime starteissakin varsin hyvää virettä. Viimeksi se lähti takaa kolmannen kiertoon jo päätöskierroksen alussa, painosti kärkeen loppukaarteessa, mutta tuli loppumetreillä yhden ohittamaksi. Normaalisti Lord Horsen keulapaikka ykkösradalta vaikuttaa varsin todennäköiseltä, mutta Erik Adielsson kovimman vastustajan rattailla on aina tekijä, jota ei volteissa kannata vähätellä. 3 Amigo Racer kulki Solvallassa toissa kerralla loppua mallikkaasti vain Racing Broddalle häviten, mutta viisi päivää myöhemmin Axevallassa ruunan ravi heikkeni loppua kohti selvästi. Monella oli sinä päivänä ongelmia alustan kanssa ja Amigo Raceriltakin voidaan pidemmällä starttivälillä odottaa taas hyvää panosta. Kärjestä tai sen tuntumasta matsiin. Kolmantena systeemeihin nostetaan edellisten välistä hyvää juoksua kärkkyvä 2 Happy Romeo. Eskilstunassa Claes Sjöströmin suojatti ei pystynyt ohittamaan 2. ulkoa edellään juossutta Havana Bokoa, mutta latoi itsekin vauhdikkaasti perille. Samanlaisella reissulla voittokaan ei tunnu tällä kertaa mahdottomalta. 10 L.L.Royalin viime kisa meni pieleen alun hapuilun ja sitä seuranneen myöhästyneen keulan tavoittelun takia, muttei ruunan meno muutenkaan ollut edellisten starttien tasolla, joissa se osoitti varsin lupaavaakin virettä. Takarivistä ei huippukiinnostava, mutta mahdollinen, jos viimekertainen oli tilapäistä. Enemmän merkkejä päätöskohteeseen levitettäessä 4 Caipirinha Razzia ei ehkä kannata jättää huomiotta, vaikka nelosradalta tiedossa lieneekin verkkainen aloitus. Tammikuun starteissa Mika Forssin kuskaama tamma on esittänyt erittäin terävää virettä. 5 O'man Flaxilla on edellytyksiä näihin sarjoihin, mutta kengät jalassa ja melko paljon pelattuna ruuna ei tunnu kovin kiinnostavalta tällä kertaa kun taukoakin on alla. Juoksunkulku: Lord Horse on suosikki keulapaikan ottajaksi, vaikka Happy Romeo, Amigo Racer sekä juoksuratojen hevoset pystyvät myös avaamaan. Pelijakauma: Lord Horsen (17%) kuuluisi olla niukka suosikki Amigo Racerin (35%) sijaan. Happy Romeo (7%) maistuu, O'man Flax (15%) on yliarvostettu.

Ranking: A) 1, 3 B) 2, 10, 5, 4 C) 9, 11, 7, 8, 6 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 1, 3, 2 Suuri: 1, 3, 2

