Ravivihje: Toto64 Axevalla 26.1.2021

Toto64-1 Avauskohteen selväksi suosikiksi erottuu 5-vuotiskautensa jykevillä otteilla aloittanut 9 Incredible Wine. Färjestadin lumipyryssä ruuna kiri toisesta ulkoa 800 metrin kirillä helppoon voittoon ja Axevallassa se spurttasi kolmannesta sisältä keulaan viimeisellä takasuoralla, eikä Thomas Dahlborgin tarvinnut tehdä lopussa rattailla elettäkään. Juostava 2640 metrin matka sopii Incredible Winelle ja vastus on varsin sopivan näköinen. Pienempään kuittiin varmaksi, suurempaan muutama varmistus. 1 Terracotta Face voi hyvinkin olla perusluokaltaan lähdön paras hevonen. Viimeksi Axevallassa se juoksi pitkästä aikaa kärrylähdössä ja keulaan kierros jäljellä runtannut ruuna oli omaa luokkaansa. Vaikka Ulf Ohlssonin ajokki ravasikin, niin edelleen meneminen näytti lähes koko matkan hyvin epävarmalta. Uran laukkaprosentti onkin lähes 70. Täryjyrä 11 Balanced Rudder on pitkän vaisumman kauden jälkeen saanut jälleen juonesta kiinni. Viimeksikin Örebrossa ruuna kiri takajoukoista vahvasti toiseksi. Jos kuski vain muistaa kääntää oikeasta ohjasta riittävän ajoissa, niin 6-vuotias runnoo kärkitaistoon. 4 Air Space palasi yhden heikomman startin jälkeen tasolleen Färjestadissa, jossa teki hyvän juoksun johtavan rinnalta. Ruunalla on asiallisena lähtijänä sauma päästä illan koitoksessa keulaan. 10 Massive Attack on kyvyiltään riittävä hevonen tähän lähtöön. Paljon laukkoihin pilannut ruuna kokee tänään merkittävän kuskinparannuksen, sillä kyytiin hyppää Carl Johan Jepson. Juoksunkulku: 2 Cochise tai 5 Speed Marke on alussa nopein. Niillä tuskin keulasta ajetaan ja jatkossa Air Space voi edetä tuulenhalkojaksi. Ainakin Terracotta Facella ajetaan aikaisessa vaiheessa kohti kärkeä, jos sillä vain löydetään väylä sisäradalta pois. Pelijakauma: Balanced Rudder (3%) on todella maistuva tapaus. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 9 Suuri: 9, 1, 11, 4, 10

Toto64-2 12 Mojito Day on ollut aiempaan verrattuna kuin eri hevonen Fredrik Perssonin talliin siirryttyään. Parin tyylikkään voiton jälkeen ruuna oli vahva myös viimeksi Kalmarissa, jossa ruuna runnoi hieman omintakeisella tyylillään johtavan rinnalta toiseksi. Karusta lähtöpaikasta huolimatta 4-vuotias saa ykkösvihjeen. Yli vuoden tauolta palaava 2 Boke Palema lompsi koelähdössään moitteettoman näköisesti. Vaikka 5-vuotias ei taatusti olekaan vielä parhaimmillaan, niin kyvykäs ruuna on huomioitava silti varhain tässä porukassa. Ilman ongelmia voittosumma olisi täysin toisenlainen. 4 Feelgood Pepper teki jo Örebrossa hyvän kirin kolmannesta ulkoa ja viimeksi Färjestadissa ruunalle jäi runsaasti jossiteltavaa, sillä passiivisen ajon jälkeen se jäi pussiin. Kiritilat saadessaan Emil Engvallin ajokki olisi pamauttanut hyvin todennäköisesti ohi nyt huomattavasti enemmän pelatuista 1 Dircista ja 8 Chabliksesta. 9 Speed Sense kiri Örebrossa sisäpareista terävästi 13,2-vauhtia viimeiset 400 metriä ja muutenkin pikkuori on ollut sijoituksiaan parempi. 5 Grimm Majyc on äärimmäisen epävarma tapaus. Laukkojensa lomassa ruuna on esittänyt sellaista kapasiteettia, että ravia mennessään se pystyisi voittelemaan näitä lähtöjä. 11 Ceasarion Marcesi kiri Åbyssa johtavan takaa mallikkaasti uransa avausvoittoon. Vaikka lähtöpaikka on huono ja kuskikin heikkenee isosti, niin ruuna on lappukamaa. Juoksunkulku: Hieman vaikeasti arvioitava. 6 Milles Magnus ottaisi normaalisti ensimmäiset keulat, mutta valmentajansa ajamana se ei välttämättä lähde yhtä lujaa. Dirc lienee todennäköisin keulahevonen. Mojito Daylla voidaan kiertää johtavan rinnalle, mikäli vauhti rauhoittuu. Pelijakauma: Oudosti pelattu lähtö. Feelgood Pepper (2%) ja Speed Sense (1%) ovat oudon unohdettuja. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 12, 2, 4, 1, 8, 9, 5, 11 Suuri: 12, 2, 4, 1, 8, 9, 5, 11

Toto64-3 Kolmannen kohteen selvä pelipohja on 1 Athos Race, jonka tappiolla olisi vaikea spekuloida, jos sen tietäisi varmasti olevan yhtä hyvässä vireessä kuin ennen parin kuukauden taukoaan. Nopea lähtijä on vieläpä hyvin todennäköinen keulahevonen. Suurempaan systeemiin tauon vuoksi pari varmistusta. Jägersrossa lähtösuoralla laukannut 9 Queen Of Trixs on tehnyt muuten niin hyviä juoksuja, että tamma voittaa pian jossain. Sellainen olisi voinut tulla toissa kerralla Axevallan hyvätasoisessa lähdössä, jos se olisi saanut aiemmin kiritilat. Suosikin tallikaveri 7 Önas Nougatin olisi pitänyt viimeksi voittaa Färjestadin heikkotasoinen lähtö, niin hiljaa sai keulassa vetää. Nyt on uusi päivä ja optimitapauksessa nopea lähtijä pääsee Athos Racen taakse toiseen sisälle. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, jossa Athos Race pitää keulat. Keulanvaihto Önas Nougatin kanssa voi tulla kyseeseen. Pelijakauma: Athos Race (64%) on kuumunut turhan isoksi suosiksiksi. Queen Of Trixs (9%) ja Önas Nougat (5%) ovat liian vähän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1 Suuri: 1, 9, 7

Toto64-4 Neloskohteessa 5 Bring Me Wine erottuu kykyjensä puolesta muista. Vasta kahdeksan kertaa juossut tamma on pystynyt kukistamaan oikeastikin hyviä hevosia ja 4-vuotias ei tule pitkään näin matalissa sarjoissa viihtymään. Starttiväliä on kertynyt yli seitsemän viikkoa, joten varmaksi André Eklundhin suojattia ei uskalla laittaa. 3 Isabell Trot on tehnyt hyvät kirit tuoreimmissa Kalmarin starteissaan. Nyt tamma on saanut kerrankin hyvän lähtöpaikan ja nopea lähtijä voi hyvinkin päästä keulaan. 4 Garca kiri viimeksi Axevallassa kolmannesta ulkoa pirteästi viimeiset 400 metriä 12,8-kyytiä ja nousi toiseksi. Samanlaisena tamma pystyy nytkin kärkitaistoon. 7 Alibi ei sentään niin voitontahdoton hevonen ole kuin statistiikasta voisi päätellä. Nopea lähtijä voi seiskaradasta huolimatta päästä hyviin asemiin. Juoksunkulku: Isabell Trot ottaa kovassa avauksessa keulat, josta myös ajetaan. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5, 3, 4, 7 Suuri: 5, 3, 4, 7

Toto64-5 10 Quite E.Wood jäi Axevallassa jättihienon näköisenä pussiin debytoidessaan André Eklundhilta. Färjestadissa ruuna kiri kolmannesta ulkoa vahvasti voittomatsiin. 40 metrin pakista huolimatta lähtö näyttää nyt oikeinkin sopivalta ja Quite E.Wood voi päästä yllättävänkin hyviin asemiin. Sopivasti pelattuna se jääkin systeemien läpivarmaksi. 13 Milord on rehti työmyyyrä, joka tekee aina parhaansa. Hieman tasavauhtinen ruuna jyrää jälleen kärkitaistoon. Viimeksi laukkaan pilannut 1 Harry Dynamit teki toissa kerralla Axevallassa vahvan juoksun johtavan rinnalta häviten vain kovalle Pacific Kingdomille. Keulasta ruuna tulee vetämään pitkään. 8 Listas Tinge Ling oli Örebrossa parempi kuin aikoihin kiriessään kolmannesta ulkoa tyylikkäästi ykköseksi. Toki hieman tämänkertaista kevyemmässä lähdössä. Juoksunkulku: Vaikka Harry Dynamit ei suoraan pystyisikään pitämään keulaa, niin se etenee alkumatkasta keulaan. Pelijakauma: Quite E.Wood (29%) voisi olla napsun verran enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 10 Suuri: 10

Toto64-6 Solvallassa lähtöön laukannut 2 Pastorns Lady oli Axevallan 75-lähdössä johtavan takaa kelpo neljäs. Sitä ennen Örebrossa tamma voitti tämänkertaista vastaavan tehtävän keulasta, jonne Mikael J Anderssonin ajokki hyvin todennäköisesti pääsee tänäänkin. Mailin matka on iso etu. Kakkossuosikkina Pastorn Lady maistuu varmaksi asti. 10 Oxidizer on eittämättä luokaltaan lähdön paras hevonen. Se oli viime Axevallan vierailullaan hieman pehmeä sisäratareissulla, mutta paransi Jägersron starttiin, jossa ruuna oli 75-lähdössä johtavan rinnalta vähintään asiallinen. 7 Self Explosive ja 8 Flexible Launcher ovat molemmat hyvässä iskussa, mutta kehnoilta lähtöpaikoilta juoksut voivat mennä turhan hankaliksi. Olisi jättiyllätys mikäli voittaja ei tule suosikkinelikosta. Juoksunkulku: Pastorns Lady ottaa keulat. Flexible Launcher tai Oxidizer ilmestyy rinnalle pitämään vauhdin tasaisen reippaana. Pelijakauma: Pastorns Ladyn (31%) ja Oxidizerin (39%) prosenttien pitäisi olla päinvastoin. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2 Suuri: 2

