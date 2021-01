Ravivihje: Toto64 Halmstad 25.1.2021 – 250 171 euroa ekstraa

Päivän Duon avauksessa huippukuntoinen 11 First One In on löytänyt todella sopivaan lähtöön ja se luotetaan epävarmuuksista huolimatta vihjesysteemien varmaksi. Tony Jönssonin suojatti on juossut viime ajat kovissa 75-lähdöissä ja olisi niittänyt sielläkin menestystä ilman harha-askelia. Kalmarissa se laukkasi voittonsa maalisuoran puolivälissä ja hevosen olemuksesta päätellen myös viimeksi paloi jonkinlaista menestystä viimeisen takasuoran erheeseen. Tämän sopivampaa lähtöä ruuna tuskin vähään aikaan löytää ja nyt ei välttämättä tarvitse paahtaa koko ajan aivan riskirajoilla, mikä voi avittaa ravaamiseenkin. Alustavana kakkossuosikkina maukas varmayritys.

Rankingissa seuraavana tuleva 8 Bastian on huippukunnossa, mutta suosikin kyydissä voi olla vaikea pysyä nyt kun ohjastajakin heikkenee. Viimeksi hevonen jäi vaikealta paikalta pitkän letkan hännille, josta se osoitti 14-vauhtisella päätöslenkillä vireen pitävän. Toki jos suoritusta vertaa samassa lähdössä juosseen First One Inin menoon, niin otteissa ei ollut samanlaista terävyyttä. 6 Catch the Day N.O. kerää paljon peliä, mutta se ei lukeudu tässä mielenkiintoisiin merkkeihin. Viimeksi hevonen kiri toisesta ulkoa mukavasti kakkoseksi, mutta ei pystynyt millään tavalla uhkaamaan keulassa juossutta Dario Sottoa. Toissa kerralla ykkönen tuli johtavan takaa tarkan reissun päätteeksi. Tällä kertaa takaa tulee kovia haastajia, eikä keulaankaan taida olla asiaa. Siitä pitää huolen 3 Gulliver Sisu, jolle valmentaja toivoo ennakkokommenteissa keulataktiikkaa. Jägersrossa ruuna nousi viidennestä ulkoa 900 metriä jäljellä kiriin ja kipusi loppumatkan ilman selkää asiallisesti viidenneksi. Sopivalla matkavauhdilla Peter Untersteinerin ajokki voi johtaa yllättävän pitkään.

7 Floydside Am sai viimeksi myöhään tilat ja hevoselle jäi voimia paljon talteen. Voitto on normaalijuoksulla tiukassa, vaikka kunto saattaakin olla pienessä nousussa. 5 Fauntleroy piti viimeksi vauhtinsa toisesta ulkoa. Laukat ovat pinnassa ja voltin vitonen tuonee suuria haasteita.

Juoksunkulku: Gulliver Sisu etenee johtoon, eikä luovu paikastaan. Catch the Day N.O. jää juoksemaan johtavan rinnalle.

Pelijakauma: First One Inin (27%) kuuluisi olla lähdön selvä suosikki. Catch the Day N.O. (30%) on ylipelattu.