Ravivihje: GS75 Gävle 24.1.2021

8 Tangen Svenn on yksi päivän suurista ennakkosuosikeista. Öystein Tjomslandin suojatti on todella kyvykäs nelivuotias, josta yhtenä osoituksena uran toiseen starttiin kellotettu 29-tulos täydellä matkalla ja paikka Kriteriumin finaaliin. Viime kilpailuissa se on ottanut rutiinivoittoja onnistuneilla juoksuilla. Sekä Bollnäsissä, että Bergsåkerissa hevonen sai matkata parijonossa kärjen tuntumassa ja nappasi lopussa niukat, mutta varmat voitot. Lähtö on tasollisesti jälleen oikein sopiva ja ehjällä juoksulla menestysputki on lähellä jatkua. Alustava peliosuus silti hieman turhan korkealla.

Haastajillakin löytyisi vauhtivaroja, mutta koko matkan ravaaminen tuottaa monille suuria vaikeuksia. 1 Jack M.R. kartutti suosikin tavoin kilpailurutiinia jo kolmevuotiaana. Gävlessä joulukuun alussa ori haparoi alkuun ja jäi kärjestä tolkuttoman kauas. Peter Erikssonin suojatti paranteli kulisseista vielä kolmanneksi vain laadukkaalle kärkikaksikolle häviten. Kauden avauksessa hevonen laukkasi loppukaarteeseen kesken kirinsä, mutta lopetti vielä niin vauhdikkaasti, että väsymyksestä ei ollut kysymys. Ykkösrata voi olla nyt haastava lähtöpaikka.

7 Läckra Leffe olisi karmeassa kunnossa, mutta laukkariski on jälleen valtava. Viimeksi ruuna otti alkuun toivottoman laukan jääden kauas kuvien ulkopuolelle. Hevonen polki jatkossa porukan selvästi kovinta kyytiä ja ehti loppumetreillä vielä kärjen tuntumaan pussiinkin. Juoksumatka suosii. Lähes samat sanat pätevät 9 Faksidaan. Oskar Kylin Blomin ajokki on todella epäonnistumisherkkä tapaus, mutta alla on lupauksia herättävä esitys Gävlestä. Tuolloin keulassa juossut tamma tuli loppukaarteessa Kattens Moddyn ohittamaksi, mutta oli nousemassa vielä takaisin kamppailuun, kunnes laukkasi. Tamma lopetti laukankin jälkeen vielä vahvasti ja osoitti selvää nousuvirettä. Alle kaksi prosenttia on kiinnostava tarjous.

Kupongille vielä 2 Mino Tabac, joka on tehnyt tasaisen varmaa työtä ilman suurempaa loistokkuutta, mutta suhteellisen ravivarma hevonen voi hyödyntää suosikkien mahdollisia harha-askelia. Hevonen avaa asiallisesti, joten lähtöpaikka sopii ja juoksumatka suosinee tasavauhtista menijää.

Juoksunkulku: Eturivissä ei ole erityisen nopeita avaajia. Mino Tabac siirtyy ensin keulaan, mutta luovuttaa paikkansa Tangen Svennille tai mahdollisesti Jack M.R.:lle.

Pelijakauma: Tangen Svennin (63%) peliosuus on kipurajoilla. Mino Tabac (2%) ja etenkin Faksida (1%) ovat kelpo yllätyshakuja.