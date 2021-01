Ravivihje: Toto75 Bollnäs 23.1.2021

Toto75-1 Hopeadivisioonassa on talviseen tapaan kahden kerroksen väkeä. Etukäteen voittoon on saumaa seitsemällä hevosella, joista systeemeihin kelpuutetaan kolme. Niukka ykkösvihje 3 Donners Amille, jonka kunto on ollut huipussaan jo pidemmän aikaa. Aikaisemmin Per Linderothin valmennettava oli ylempiin 75-sarjoihin vähän kevyt tapaus, mutta tällä hetkellä suosikkiasemakaan ei tunnu väärältä. Bergsåkerissa ruuna ajautui lopussa keulan taakse voimissaan pussiin. Johtopaikalle sen nopeus ei yleensä riitä, mutta mainiolta lähtöradalta Ulf Ohlssonin vahvistama 8-vuotias voi saada silti kelpo asemat ja nousta lopussa matsiin. 5 Merrittin nopeuskaan ei riitä luultavasti kärkipaikalle, mutta luotettavaa työtä lauantailähdöissä jatkuvasti tehnyt 7-vuotias pystyy myös voittoon. Totoputki katkesi pari viikkoa sitten, mutta esitys oli samaa tasoa kuin aiemminkin: ruuna pisteli silti taustalla reippaalla otteella siirryttyään päätöskierroksella sisäradalle. Eniten pelattuihin lukeutuvalle 1 Remarkable Feetille ykkösrata on lähtönopeudesta huolimatta sikäli pulmallinen, että Mr Clayton J.F. ohittaa sen luultavasti alussa. Kiriväylien auetessa sopivasti Jörgen Westholmin suojatin vire riittää toki ottelemaan hopeadivarin voitosta, mutta paljon pelattuna jenkkiori ei ole houkutteleva tapaus em. syystä. 4 Mr Clayton J.F. jäi pari viikkoa sitten rintaman taakse täysissä voimissaan. Harvoin voittava ruuna on yllättäjänä kiva pelikohde, mutta kahtakymmentä lähentelevillä prosenteilla ruunassa ei oikein ole pelillistä ideaa. Se on ollut selvästi paras takaa, mutta nykyvireessä pikamatkalla houkutus keulasta kokeilemiseenkin lienee merkittävä. Donners Amin ja Merrittin kaveriksi lapuille nostetaan lähdön väärin pelatuimpana 8 Religious. Nina Pettersson-Perklénin suojatti on osoittanut aiemmin lukuisia kertoja riittävänsä mainiosti länsinaapurin 75-sarjoissa, eikä tehtävä tässäkään ole välttämättä niin lohduton kuin äkkivilkaisulta voisi päätellä. Sisäpuolella on useampia selvästi verkkaisempia avaajia, joten panostettaessa ori voisi selvitä varsin lähellekin kärkeä. Sen pistetilannekaan ei puolla tähtäimen siirtämistä suosiolla seuraavaan kertaan. Lahden-startissa sijoitus takaa jäi vaisuksi, mutta syykin oli selvä: yksi kenkä putosi loppukaarteeseen. Mahdollisiin lukeutuu myös 2 Urgent Call, joka vaikutti useamman kuukauden tauon jäljiltä varsin virkeältä kiriessään takaa kolmanneksi reilu viikko sitten. Rima voi tosin olla vain yksi startti alla vähän korkealla jenkkikärryistä ja paikasta huolimatta. Potentiaalia voittajaksi on parhaana päivänään myös 11 Malkinilla, mutta joulukuun kisassa ravi hajosi pahasti loppua kohti ja sittemmin ruuna on ehtinyt olla pari kertaa jo poiskin. Juoksunkulku: Mr Clayton J.F. on alussa nopein ja ottaa ensimmäiset keulat. Lyhyellä matkalla johtopaikasta luopuminen ei välttämättä ole selviö. Urgent Call pitää normaalisti Donners Amin ja Merrittin ulkopuolellaan ollen ensimmäinen kysyjä. Alkuun satsattaessa myös Religious voisi sotkea kärkikuvioita. Pelijakauma: Donners Am (21%) on alipelattu, Religious (2%) huippuedullinen. Liikaa kannatusta ovat saaneet Remarkable Feet (24%) ja Mr Clayton J.F. (17%). Ranking: A) 3, 5 B) 1, 4, 8, 2, 11 C) 6, 7, 12, 9, 10 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 3, 5, 8 Suuri: 3, 5, 8

Toto75-2 Tammalähtö on selvästi kierroksen pulmallisin pelipähkinä. Lähdön ykköshevonen on kylläkin melko selkeästi 15 Lupin Håleryd, mutta suurta luottoa siihenkään ei voi asettaa, sillä takamatkan uloimmalta juoksuradalta tiedossa voi olla ylimääräisiäkin metrejä. Robert Dunderin suojatti kestää kyllä niitäkin jonkin verran, viimeksi se kiritti puolimatkassa toisen radan vetäjäksi kierrettyään hyvin Essie Gonzalesia. Tällä kertaa paalulla ei ole yhtä hyvää hevosta. Aikaisin kupongille kuuluu takaa myös 11 Krakas, joka on tullut viime starteissaan poikkeuksetta lopun terhakasti. Viimeksi kirivaihe sisältä meni melko lailla pieleen, mutta suoran 5-vuotias latoi vauhdilla. Gävlessä 11-vauhtinen lopetus ulkoa riitti voittoon. Kuski vahvistuu tuntuvasti ja reipas avaaja voisi päästä heti kelpo asemiin. Paaluhevosista eniten ideaa on viimeksikin jo toisensa kohdanneissa 3 Honey Journeyssa ja 2 Bearfiressa. Ensin mainittu on joutunut kahdella viime kerralla tekemään pitkän kirin takaa, ja viimeksi menovesi hieman ehtyikin lopussa. Tallin mukaan 4-vuotiaan iskukyky on nyt parempi ja juoksustakin voi tulla leppoisampi. Parhaimmillaan Jorma Kontion ajokki on avannutkin sen verran jämerästi, ettei keulapaikkaa voi pitää poissuljettuna.

Bearfire on saanut pitkän tauon jälkeen kaksi selkäjuoksua, joiden päätteeksi tamma on esittänyt virkeän lyhyen kirin. Mahdollisuudet samaan ovat olemassa nytkin ja vire voi olla edelleen vain parempi. Paalun eniten pelatut eivät tunnu yhtä houkuttelevilta, vaikka mahdollisia toki ovatkin. 6 Baula kiersi joulukuussa uran avausvoittoon takapareista 15-vauhtisella päätöslenkillä. 5-vuotias tuntuu silti 75-voittajaksi vähän turhan tasaiselta. Jos Örjan Kihlström onnistuisi luovimaan sen juoksuradalta keulaan, tilanne olisi tietysti eri. 4 Global Benefit teki 3-vuotiskaudella oikeastaan vain hyviä suorituksia, vaikka lokakuun kurakelissä sijoitus takaa vaatimattomaksi jäikin. Rättvikissä se latoi ulkoratoja pitkin selvään voittoon, mutta vireen yllä on kysymysmerkkejä. Nelosratakin tietää luultavasti verkkaista alkua. Isompaan systeemiin nostetaan vielä liuta muitakin. 9 Moon Zappa on esiintynyt edukseen talvikaudellakin, eikä onnistuneella juoksulla voittokaan olisi jättipaukku. Kauden avauskisassa se väänsi johtavan rinnaltakin rehdisti toiseksi. Voitokas 8 Love You Sweden kärsii takarivin lähtöpaikasta. Pääosin vapaalta radalta menestynyt tamma vaatii nyt hieman tuuriakin. Reilu kuukausi sitten 75-voittoon keulasta purjehtinut 14 Ella Pace ei riittänyt finaalissa sisältä, mutta nousi sitkeästi neljänneksi Kalmarissa. Reippaalla aloituksella ei aivan ulkona nyt. Myös B-ryhmän häntään rankattu nelikko saa paikan isosta systeemistä. 1 Saphir C.D., 13 Highsurprise Laday ja 6 Zola T.P. ovat osoittaneet hyvää virettä, 5 Global Broadcast voi selvitä vitosradaltakin kärjen tuntumaan. Juoksunkulku: Hieman vaikeasti arvioitavissa. Honey Journey ja Baula ovat paalulta todennäköisimpiä keulahevosia, sillä Global Benefitin startista voi tulla hidas ja muiden tähtäimessä on luultavasti selkäreissu. Moon Zappa, Krakas ja Ella Pace voivat saada 20 metristä parhaan alun. Jos juoksusta ei tule kovin rauhaton, Lupin Håleryd kiertänee johtavan rinnalle puolimatkaan mennessä. Pelijakauma: Honey Journey (7%) ja Bearfire (5%) ovat edullisia, Global Benefit (18%) ja Baula (16%) liikaa luotettuja. Ranking: A) 15, 11, 3, 2 B) 7, 4, 9, 8, 14, 1, 5, 13, 6 C) 12, 10 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 15, 11, 3, 2 Suuri: 15, 11, 3, 2, 7, 4, 9, 8, 14, 1, 5, 13, 6

Toto75-3 Kuten pari viikkoa sitten Bergsåkerissa, kylmäveritasoituksessa erottuu tälläkin kertaa kolme hevosta. Vakuuttavaa jälkeä viime vuonna Daniel Redénin tallista tehnyt 11 Bokli Rapp noussee päivän mittaan vielä melko selväksi suosikiksi. Jos Ulf Ohlsson saa sen takamatkan juoksuradalta reippaasti liikkeelle, voitto onkin ulottuvilla. Erityisen rivakoita otteita se ei voltista kuitenkaan ole esittänyt, joten ylimääräisiä metrejäkin voi olla tiedossa. Marraskuun tappio tuli Våler Nikolaille, Gävlessä voimalla keulaan päätöskierroksen alussa edennyt ori meni lopussa menojaan tätä helpommassa seurassa. Systeemit tuplataan pelissä edellisen varjoon jäävällä 6 Vestpol Gladiatorilla. Voltista hyvin käynnistyvän ruunan pääseminen suosikkia parempiin asemiin ei suuresti yllättäisi, mutta ensisijaisesti pyrkimys on varmasti tarjota 2660 metrillä selkäjuoksu mahdollisimman pitkälle. Siihen tarkoitukseen kuski on paras mahdollinen. Bergsåkerissa Vestpol Gladiator ei voinut mitään kärkipaikalta Våler Nikolaille ja B.W.Runelle, mutta vastus on pääosin tällä kertaa sopivampi. Paalun 5-vuotislahjakkuus 4 Tekno Jerven olisi alussa etumatkan edellisiin pitäessään vaikea lyötävä, mutta voltin nelosrata tietää suurella todennäköisyydellä vaikeuksia, kun sekä sisä- että ulkopuolelta lähtee reipas aloittaja. Jimmy Jonssonin ajokki on selvittänyt kakkosradan muutaman kerran ravilla, mutta ulkopuolella ei ole ollut silloin ketään. Oriin voittoputki katkesi viimeksi, mutta esitys oli silti vahva. Keulahevonen oli vain liian kaukana takaa 23-vauhtia kirineelle oriille. Haastajista kyseeseen voisi tulla voittoa ajatellen ehkä 10 Emil Mollyn, jos Erik Adielsson onnistuisi selvittämään jyrkän vitosradan kunnialla. Jarlsbergissa avauskaarteessa keulaan edennyt ori vastaili varmaan voittoon, edellisellä kerralla sama taktiikka tuotti vesiperän. 8 Guli Rubin paikkasi pari viikkoa sitten yllättävän alkulaukkansa kelvollisesti häviten vain ennakkoon kovimmalle triolle. Totosija ei ole täysin poissuljettu tällä kertaa. Juoksunkulku: 1 Ängspilen, 3 Nordby Kuling ja 5 G.G.Ojjdo kisaavat aluksi kärkipaikasta, mutta hyvä selkä on jokaisen tavoitteena. Tekno Jerven voi jäädä telineisiin, joten Vestpol Gladiator ja Bokli Rapp ovat takaakin luultavasti melko aikaisin kärkiporukassa. Myös Guli Rubin voi yrittää samaa. Bokli Rapp lopulta keulassa. Pelijakauma: Bokli Rapp (39%) on oikea suosikki, mutta Vestpol Gladiator (18%) on jäämässä edulliseksi. Tekno Jerven (29%) tuntuu liikaa pelatulta. Ranking: A) 11, 6, 4 B) 10, 8, 14, 5, 9 C) 13, 3, 7, 1, 2, 12 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 11, 6 Suuri: 11, 6

Toto75-4 Vahvaan vireeseen noussut 2 Disco Volante on kultadivisioonan megasuosikki, joka ei viime startin jälkeen tietysti yllätä. Puolimatkan jälkeen voimalla keulaan edennyt ruuna piti hallitusti pintansa ja tällä kertaa johtopaikka on tarjottimella heti kiihdytyksessä. Neljä lähtölaukkaa kymmeneen viime starttiin on kuitenkin määrä, joka pistää miettimään suuren suosikin ollessa kyseessä. Ulkoa alkuun voi tulla painetta varsinkin Target Kronoksen toimesta. Isompaan systeemiin nostetaankin haastajia mukaan. Niistä ylivoimaisesti meritoitunein on kautensa avaava 7 Sorbet. Aiemmin Disco Volanten jokaisella kahdeksalla yrittämällä kukistanut ori ei ehkä ole heti paussilta kengät jalassa aivan makeimmillaan, mutta eilisiltana ensimmäiset esiintymisensä tositoimissa tänä vuonna tehnyt Daniel Redénin talli vaikutti olevan heti tikissä. Hevosena Sorbet on moniin vastustajiin verrattuna eri kaliiberia. 11 Antonio Trot on palannut suosikista yllättäjäksi, joten siinäkin on taas pelillistä näkymää, varsinkin kun loppuveto pari viikkoa sitten oli taas vahva. Syksyllä helpommissa lähdöissä lupaavasti aloittanut 1 Coin Perdu laukkasi joulukuun 75-startissa kärjen takaa viimeisellä takasuoralla, eikä ollut sanonut siinä kohtaa vielä viimeistä sanaansa. Vaikkei ori ole alussa ripeimpiä, ei sitäkään voi vähän pelattuna sivuuttaa, sillä vauhdista vastannevat muut. Luotettavaa virettä esittäneen 8 Grainfield Aidenin menestyminenkään ei koskaan saa yllättää, mutta ulkoa tiedossa on todennäköisesti taas raskas juoksu, jollaisella kaikkien takana pitäminen tällä tasolla on tunnetusti hankalaa. Sen sijaan mukaan poimitaan jättipommina 6 J.H.Mannerheim, joka voisi sopivan tilaisuuden tullen tällä tasolla joskus yllättääkin. Puutteellisesta valmistautumisesta huolimatta sen esitys kaksi viikkoa sitten oli kelvollinen ja luvassa on nyt luultavasti terävämpää menoa. Normaalisti Disco Volante ja Sorbet ovat toki sille liian kovia. Mainittakoon vielä myös, että 9 Digital Inkin vire vaikuttaa erittäin hyvältä. Viimeksi ruuna jäi pussiin. Juoksunkulku: Disco Volante ottanee ravilla kärkipaikan heti haltuunsa, vaikka 4 Västerbo Grosbois ja erityisesti 5 Target Kronos lataavatkin lujaa. Molempien tavoitteena on suosikin selkä. Sorbet tulee heti johtavan rinnalle odotellen Grainfield Aidenin eteensä? Pelijakauma: Disco Volante (65%) on liian selvä suosikki. Antonio Trot (5%) on aliarvostettu, myös J.H.Mannerheim (0%) ansaitsisi hieman huomiota.

Ranking: A) 2 B) 7, 11, 1, 8, 6, 9 C) 5, 4, 3, 10, 12 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 2 Suuri: 2, 7, 11, 1, 6

Toto75-5 Rivin ensimmäinen ideavarma on alimmassa divisioonassa keulaan todennäköisesti etenevä 2 Kontur. Varennelainen on parantanut otteitaan ja vastaili toissa kerralla uran avausvoittoon johtopaikalta varmalla tyylillä, vaikka sai matkalla Power Blasterilta painettakin. Viimeksi Tomas Pettersson valitsi sille takarivistä passiivisen taktiikan ja ruuna tuli takana voimissaan maaliin vailla kiritilaa. Jos vauhti kärjessä ei mene aivan hurjaksi, voi Kontur vetää tällä kertaa taas maaliin asti. Kovin vastustaja on 9 Certainly, mutta sille takarivin paikka on selvä miinus. Jorma Kontiolla vahvistuva 4-vuotias voikin tilaisuuden tullen edetä johtavan rinnalle, josta se on tehnyt parilla viime kerralla vahvan suorituksen. Matkaa on kuitenkin nyt puoli kierrosta enemmän ja hyvistä selistäkin ruuna voi pudota alussa aika taakse. 3 Freckless omaa myös edellytyksiä menestymiseen lauantaitasolla. Joulukuun avauskisassa se kärsi vähän liikenneongelmista, mutta jatkoi Bollnäsissä varmalla keulavoitolla. Viimeksi johtohevoselle prässiä päätösringillä tarjoillut ruuna kadotti lopussa ravinsa, mutta sitä on huollettu sen jälkeen. Vaivattoman voiton Eskilstunassa kärkipaikalta napannut 6 Power Blaster sotkeutui Solvallassa askelissaan heti startissa. Jenkkikärryillä jatkava ori voi toissa kerran suorituksella olla tässäkin korkealla, vaikka keulaan on tuskin asiaa. 11 Madame Af Djupmyra löi viime kerralla Certainlyn päästyään johtavan takaa sopivasti iskemään tämän imusta ratkaisupuolikkaalla. Tamman tyyli oli kuitenkin sen verran reipas, ettei se ole tässäkään vailla mahdollisuuksia, varsinkin jos kärjessä sorrutaan liialliseen vauhdinpitoon. Pieneltä tauolta tuleva 5 Hadrianos ja hyvää juoksua kärkkyvä 1 Kiara C.Boko voivat myös otella kärkipään sijoituksista. Olle Alsén ei ole sulkenut jälkimmäisen kohdalla pois keulataktiikkaakaan, mutta kakkossijakin takaa varman finaalipaikan kahden viikon päähän, joten tahtipuikon luovuttaminen Konturille on selvästi todennäköisin vaihtoehto. Juoksunkulku: Kiara C.Boko avaa liukkaasti, mutta niin ikään reippaasti käynnistyvän Konturin selkä kelvannee hyvin. Freckless jää johtavan rinnalle, mutta myöhemmin Certainly voi kiertää siihen. Pelijakauma: Konturin (23%) kuuluisi olla suosikki Certainlyn (27%) sijaan. Freckless (8%) ansaitsisi enemmän peliä. Ranking: A) 2 B) 9, 3, 6, 11, 5, 1, 10 C) 12, 7, 8 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-6 Vähänkin paremmalta paikalta 8 Marcos Gallonissa olisi ollut varma-ainesta Klass I -lähtöön, mutta verkkainen selkä alussa yhdistettynä suljettuun lähtöpaikkaan voi tietää jäämistä aivan porukan perälle. Ei voitto nykyvireessä siltikään ole suomalaisruunalle mahdoton kun porukkakin on parin viikon takaista kevyempi. Bergsåkerissa juoksu meni monilta osin pieleen, mutta tilat löydettyään loppu sujui virkeästi. 10 Danilo Brick siirtyi joulun finaalissa ulkoradalta suosiolla hännille, jossa meni muiden mukana hyvällä otteella kirivaiheessa alle 11-kyytiä. Kosolti kovista lähdöistä kokemusta jo omaava ruuna on edullisesti sarjassa sisällä ja voisi normaali-iskussa nousta voittoonkin. Pienen miinuksen voi kuitenkin antaa siitä, ettei 6-vuotias ole aina loppumetreillä ollut kaikkein ärein. Vähemmän pelatuista kiinnostavilta tuntuvat juoksuradoilta heti kärkiporukkaan tähtäävät hevoset. Rommessa johtavan rinnalta varman kakkosen napannut 7 Daysofourlives sai viimeksi sisältä mahdollisuuden vasta kun oli jo liian myöhäistä ja ruunan annettiin vain rullailla rennosti perille. 6 Ara on sisempää hieman todennäköisempi keulahevonen. Se kadotti viime kerralla ravinsa takana loppukaarteessa, mutta teki joulukuun alussa kärkipaikalta varsin hyvän esityksen häviten vain peesistä lopussa kirineelle Win B.Hillille. Paljon peliä keränneistä 12 Vicar ja 3 Grevin Sisu jätetään systeemien ulkopuolelle. Vicar on parantanut otteitaan, mutta sarjanousu yhdistettynä hankalaan lähtöpaikkaan tuntuu silti hieman dieselmäisen menijän kohdalla haasteelliselta.

Grevin Sisun kohdalla lähetystapa on kysymysmerkki, sillä kokemusta siitä on vain uran avausstartin verran jossa tuloksena oli laukka. Viime viikon keulavoitto tuli varmasti, mutta miinuspuolelle voidaan laskea liiallinen painaminen, joka ei volttiin lupaa hyvää. Myös 5 Darlington tuntuu alla olevasta tuoreesta keulavoitosta huolimatta yliarvostetulta vähemmän kokemusta omaavalla kuskilla, sillä vitosrata tietänee verkkaista starttia. Juoksunkulku: Juoksuradoilta Ara ja Daysofourlives ratkaisevat keulan kohtalon, ellei sitten arvoituksena volttiin tuleva Grevin Sisu pysty yllättämään alussa. Danilo Brick tai Vicar johtavan rinnalle. Pelijakauma: Marcos Gallon (20%) voisi olla aavistuksen enemmänkin pelattu, mutta edullisimpia merkkejä ovat Ara (7%) ja Daysofourlives (9%). Grevin Sisu (19%), Vicar (16%) ja Darlington (8%) ovat yliarvostettuja. Ranking: A) 8, 10 B) 7, 6, 12, 3, 5 C) 11, 9, 4, 1, 2 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 8, 10, 7, 6 Suuri: 8, 10, 7, 6

Toto75-7 Väkevällä kirikierroksellaan marraskuun lopussa finaalivoittoon Solvallassa noussut 7 Västerbo Pokerface on pitänyt pari kuukautta huilia ja palaa tositoimiin suurena suosikkina. Jos pari muutakin huippujuoksua syksyllä tehnyt ruuna pystyy kengät jalassakin samaan, on voitto tietysti mahdollinen tälläkin kertaa. Hieman tasaisempi suoritus lienee pienen paussin jälkeen kuitenkin todennäköisempää, eikä toista rataa tarpomalla kolmella kilometrillä voittaminen ole muutenkaan yksinkertaista. Vastapeli on näillä prosenteilla siis paikallaan. 1 Gooner voitti vastaavalla matkalla keulasta joulukuussa, toki divisioonaa alempana. Sillä kertaa ruunan vire ei kuitenkaan ollut aivan paras mahdollinen ja joulun finaalikierroksella Daniel Wäjerstenin suojatin otteet olivat terävämpiä, juoksu ei vain takaa soljunut sujuvimmalla tyylillä. Se laukkasi voltissa viimeksi lähtösuuntaan käännyttäessä, mutta on osoittanut auton takaa erinomaista lähtönopeutta. Johtopaikasta luopumiseen ei ole mitään syytä, sillä kolmen kierroksen ryhmissä kärkipaikka on ollut usein voiton avain. Ideavarma! 2 Marschall Match latasi Bergsåkerissa juoksuradalta keulaan ja voitti lopulta vaivattomalla tyylillä parastaan yrittämättä. Gooneriin nähden käänteisiltä paikoilta se olisi ollut vahvoilla, mutta nyt ohi ei alussa luultavasti ole asiaa. Kärjen läheisyydestäkin suomalaisruuna voi voittaa, mutta lähtöpaikkojen myötä etu on silti Goonerin puolella. Alkulaukan jälkeen sisärataa pitkin kaksi viikkoa sitten juossut 12 S.G.Charpentier ei saanut lopussa mahdollisuutta ja voimia säästyi runsaasti. Näistä asemista voittoon nousemiseen vaadittaisiin reipasta vauhdinpitoa kärjessä. 4 Mas Capacityn luokka riittää voittoon 75-tasollakin, vaikkei ruuna aiemmilla yrityksillä olekaan onnistunut. Axevallassa se jäi pussiin ja sortui viimeksi taas perisyntiinsä alkulaukkaan. Juoksunkulku: Gooner torjuu Marschall Matchin kiihdytyksessä ja juoksee keulassa. Kuolemanpaikalle ei ole suurta tungosta, joten Västerbo Pokerfacen täytyy jossain vaiheessa edetä rauhallisesti sille paikalle. Jos vauhti pysyy kolmelle kilometrille tyypillisesti maltillisena, huonommilta juoksupaikoilta menestyminen on vaikeaa. Pelijakauma: Gooner (13%) on jäänyt pahasti aliarvostetuksi, Västerbo Pokerface (48%) on vastaavasti aivan liikaa pelattu. Ranking: A) 1, 2, 7 B) 12, 4, 6, 3 C) 8, 9, 11, 10, 5 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 1 Suuri: 1

