Ravivihje: Toto64 Romme 22.1.2021 – 129 815 euroa ekstraa

Toto64-1 10 Zeolit teki ison vaikutuksen kaikissa voittostarteissaan. Varsinkin toissa kerralla Gävlessä ruuna oli jäätävän hyvä, kun se leiskautti kirivaiheessa neljännestä ulkoa hetkessä keulaan ja jatkoi ylivoimavoittoon. Viimeiset 800 metriä Zeolit kulki 11,7-vauhtia, ja noita vauhtia lahjakkuus kulki korviaan pyöritellen. Axevallassa ruuna ei näyttänyt alusta alkaenkaan yhtä hyvältä kuin aiemmin ja jäi hännille. Nyt yhteen starttiin on reagoitu liikaakin, sillä Jari Åkerfeldtin suojatti on jäänyt yllättävän maltillisesti pelatuksi. Ideavarma. Pahimmalta uhkaajalta vaikuttaa Åkerfeldtin tavoin ATG:n liven ruutukasvona tunnetun Patrik Fernlundin ajama 4 Hollywood Trick. Parissa viime startissa ruuna ei ole yrittänytkään lähteä voltista ravia. Sitä ennen 4-vuotias näytti kapasiteettiaan Solvallassa jättämällä taakseen lupaavan James Gonzalesin. Jonna Irrin valmentama 5 Make It Rain on aloittanut hyvillä otteilla Ruotsissa. Viimeksikin Rommessa se tuli keulasta hyvin perille, eikä hävinnyt voittoakaan paljoa. Taneli Säteen ajokki jatkaa tuon startin tavoin jenkkikärryillä. Suosikkikolmikko erottuu muista. 2 Shehuntyoudownin voittosarake ei sattumalta näytä nollaa. Sellaisen tuleminen tulisi myös tänään yllätyksenä, mutta nopea lähtijä saanee loistoreissun ja kärkkyy totosijaa. Juoksunkulku: Shehuntyoudown on alussa nopein. Jatkossa Hollywood Trick tai Make It Rain etenee keulaan. Viime vuonna enintään sata starttia ajaneiden lähdössä voi tapahtua yllättäviä asioita. Pelijakauma: Zeolit (28%) maistuu ideavarmaksi asti. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 10 Suuri: 10

Toto64-2 Toisen kohteen montelähdössä juoksee ainakin aamupäivän pelijakaumassa koko kierroksen eniten pelatuin hevonen. 5 Polycrates Face avasi Emilian Leon treenistä mainiolla esityksellä Rommessa, kun kierros jäljellä keulaan edennyt ruuna piti lopussa helposti ykköseksi jättäen taakseen mm. Young Da Vicin. 9-vuotias palasi tuohon kisaan pitkältä tauolta, joten oletettavasti startti vei entisestään eteenpäin. Jotain Polycates Facesta kertoo, että se on juossut montessa 14 kertaa voittaen niistä kahdeksan. Pienempään lappuun varmaksi, suurempaan muutama varmistus. 7 M.T. Joinville on todella kyvykäs tapaus, joka tekee tänään montedebyyttinsä. 1 Stud Muffin osoitti syksyn parissa montestartissaan, että laji sopii. Jättiyllärimerkkinä lapulle aivan pelaamattoksi jääneet 2 Global Thunder & 8 Linus Boy. Molemmat tekevät tänään ensiensiintymisen montessa. Juoksunkulku: Stud Muffin lähtee vetämään joukkoa. Polycrates Face ilmestyy varhain rinnalle. Pelijakauma: Polycrates Face (67%) on kuumunut turhankin isoksi suosikiksi. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5 Suuri: 5, 7, 1, 8, 2

Toto64-3 1 Bäcklös Tamlin oli viime kaudella pettymys, eikä ruunan otteissa ollut likikään samanlaista potkua kuin parhaimmillaan. Se vaihtoikin marraskuussa Daniel Rédenin talliin, josta tekee nyt mielenkiintoisen debyytin. Ensimmäiseen starttiin osui sopivan näköinen vastus ja paalupaikaltaan Bäcklös Tamlin tulee vetämään pitkään. Ideasuosikki. 10 Orvar Mollyn oli pettymys ensimmäisessä startissaan Nicklas Westerholmin treenistä ja palaakin jälleen tauolta. Kyvyt ovat kovat, mutta kysymysmerkkejä on ilmassa ja siihen nähden ruuna on yllättävän iso suosikki. 11 Spik Loke oli Umåkerin 75-lähdössä kelpo viides. Nyt vastus helpottuu ja ruuna on perushevosia tähän koitokseen. 6 Arragon on tehnyt hyvät kirit kahdessa viime Gävlen startissa. Varsinkin toissa kerralla ruuna lopetti joukon hänniltä terävästi ja meinasi ehtiä ykköseksi, vaikka loppukurvissa tilanne vaikutti lähes toivottomalta. 4 Vollanfaks oli maanantain Färjestadin välistartissa vielä taukokarstaisen oloinen. Lyhyt starttiväli voi tuoda yllättävänkin paljon lisäpiristystä. Viimeisenä mukaan 5 Minessa, jonka tulosrivistö on yhtä montestarttia lukuunottamatta risuaitaa. Ravilla pysyessään teräväkirinen tamma pystyy menestymään. Juoksunkulku: Vaikka jompikumpi paalun hevosista pääsisikin kiihdytyksessä ohi Bäcklös Tamlinin, niin Ulf Ohlsson hakee keulapaikan. Pelijakauma: Orvar Mollyn (30%) on liian iso suosikki. Minessa (3%) voisi olla tuplatenkin enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1, 10, 11, 6, 4, 5 Suuri: 1, 10, 11, 6, 4, 5

Toto64-4 1 Gitte Silvåkra oli vakuuttava Bergsåkerin voitossaan, kun se karkasi 11-lopetuksessa keulasta maisemiin. Samanlaisena tamma on nytkin korkealla ja parin kuukauden tauolta startin alle saatuaan Troel Andersenin ajokki lienee jopa entistä terävämpi. Nopea lähtijä pystyy pitämään keulapaikan. Ideasuosikki. Ainakin aamupäivän pelijakaumassa selvästi eniten pelattu 4 Firstclass U.M. omaa korean tulosrivistön ja hakee kolmatta peräkkäistä voittoaan. Mitään maata mullistavaa Svante Båthin treenattava ei kuitenkaan ole esittänyt. Viimeksikin Axevallassa juoksu onnistui täydellisesti ja 4-vuotias kiitti kirimällä ykköseksi. Vaikeuksia voi olla tiedossa, jos se joutuu matkalla töihin. 2 Hera Eckin uran avausvoitto ei voi olla enää pitkään tulematta. Sellainen oli hyvin lähellä jo viimeksi Eskilstunassa, kun umpirehdin juoksun johtavan rinnalta tehnyt tamma tuli ohitetuksi juuri maalin tuntumassa. Optimitapauksessa Andre Schillerin ajokki pääsee iskemään keulassa juoksevan Gitte Silvåkran takaa. 12 Juvelens Miss F. lienee lähdön kyvykkäin tapaus. Tamma on juossut aivan eri tason lähtöjä ja pystynyt kukistamaan oikeastikin hyviä hevosia. Pienestä tauosta ja karusta lähtöpaikasta huolimatta se kuuluu varhain lapulle. 6 I Am Rapida haki viime viikon Gävlen startissa voimalla keulapaikan ensimmäisellä takasuoralla ja piti lopussa helpon oloisesti voittoon. Vastus kovenee nyt tuntuvasti pistelähdöstä, mutta lappukamaa silti. Kuudentena systeemeihin 5 Simb Rubinette, joka on juossut Solvallan kovatasoisia lähtöjä. Hitaasti kiihtyvä tamma tekee toisinaan pirteitä kirejä, eikä kyseessä ole niin nolo tapaus kuin uran statistiikasta voisi päätellä. Juoksunkulku: Gitte Silvåkra pitää kovassa avauksessa keulapaikan ja siitä myös ajetaan. Pelijakauma: Gitte Silvåkra (21%) maistuu. Firstclass U.M. (38%) on ylipelattu. Simb Rubinette (2%) on jäänyt turhan vähälle kannatukselle. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1, 4, 2, 12, 6, 5 Suuri: 1, 4, 2, 12, 6, 5

Toto64-5 Kolmatta peräkkäistä voittoaan jahtaava 9 Estelle Nordique oli hieno etenkin toissa kerralla Eskilstunassa, jossa kierros jäljellä johtavan rinnalle kierros ennen maalia edennyt tamma pakeni näytöstyyliin muulta laumalta. Viimeksi Gävlessä lähtö ajettiinkin sille ja Katja Melkon treenattava kiitti muiden vauhdinpidosta kirimällä korviaan pyöritellen todella helppoon voittoon. Tänään juostava 2640 metrin matka on iso etu ja lähtöpaikkakin on varmasti se, jota taustajoukot todennäköisesti toivoivatkin. Torbjörn Jansson voi huoletta kääntää ajokkinsa hyvissä ajoin reissuun, eikä lähdössä ole hevosta, joka kestäisi Estelle Nordiquen myllytystä. Varma. 1 Jaguar Hill & 7 Bear Victory pystyisivät parhaimmillaan haastamaan suosikkia, mutta molempien yllä on kysymysmerkkejä. Bear Victory palaa pitkältä tauota ja Jaguar Hill ei ole näyttänyt priimalta kummassakaan startissa Emilia Leon treenistä. Juoksunkulku: Jaguar Hill tai Bear Victory etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan. Estelle Nordique etenee varhain johtavan rinnalle, eikä tulisi yllätyksenä mikäli se päästetään keulaan asti. Pelijakauma: Ei isompia. Estelle Nordique (54%) on oikein pelattu. Bear Victoryn (18%) ja Jaguar Hillin (17%) prosenteista voisi antaa osan muulle laumalle. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto64-6 Päätöskohteessa selväksi suosikiksi erottuu 2 D.Day Zet. Ruuna teki niin ison vaikutuksen varsinkin Eskilstunan ja Örebron voitoissaan, että näin matalissa sarjoissa Daniel Rédenin treenattava ei tule pitkään viihtymään. Toki taukoa on alla, mutta Rédenin hevoset palaavat poikkeuksetta valmiissa iskussa tauolta. Todennäköisesti D. Day Zet tulee saamaan kunnioitusta keulapaikan muodossa ja tässä porukassa laukka taitaakin olla pahin vastus. Pienempään lappuun varmaksi, suurempaan pari liian vähälle huomiolle jäänyttä varmistusta. 3 Boycott näyttää hevoselta, jolla luulisi olevan voittosummassa yksi nolla perässä. Viimeksi Eskilstunassa se kiri loppua oikeinkin terävästi ja tuon perusteella ori voittaa pian jossain. 8 Mio Flash runnoi viimeksi Rommessa pitkällä kirillä voittoon ohi keulassa juosseen 1 I Am Bokon, joka on jostain syystä nyt huomattavasti enemmän pelattu. Kakkossuosiksiksi pelatun 10 Mahjongin viime voitosta alkaa olla jo niin pitkä aika, että se jää varahevoseksi. Juoksunkulku: I Am Boko lähtee ensin vetämään joukkoa. D.Day Zetilla otetaan alkumetrit varman päälle, jonka jälkeen sillä edetään määrätietoisesti kohti tuulenhalkojan paikkaa. Pelijakauma: Boycott (7%) ja Mio Flash (6%) ovat jääneet hieman liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2 Suuri: 2, 3, 8

