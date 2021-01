Ravivihje: Toto64 Bergsåker 21.1.2021

4 Bottnas Hunter on tehnyt hyvät juoksut kaikissa uransa neljässä startissaan, vaikka voittotili on vielä avaamatta. Komearaamisella 4-vuotiaalla on edessään ruusuinen tulevaisuus ja näistä sarjoista sen pitäisi marssia nopeasti läpi. Daniel Wäjerstenin tapaa tuoda suojattinsa valmiina starttiviivalle ja Bottnas Hunter saa ykkösvihjeen,

6 Loaded Noah malttoi Umåkerissa vihdoin ravata ja ruuna näytti kapasiteettiaan marssimalla johtavan rinnalta korviaan pyöritellen uransa avausvoittoon. Mats E Djuse jatkaa kärryillä ja hieman epäsopivasta mailin matkasta huolimatta sukumenijä on Bottnas Hunterin selkeä ykköshaastaja.

Suosikkikaksikko erottuu luokkansa puolesta muista. 5 The Blue Lagoon on tehnyt asiallista jälkeä ja nopea lähtijä on todennäköinen totohevonen, mutta tammassa saisi olla enemmän puristusta loppusuoran taistoihin mikäli voitosta puhutaan. 2 Trytobeatme oli viimeksi Bergsåkerissa lähes kilpailukunnoton, mutta yhteen starttiin on reagoitu nyt liikaakin. Tamma kokee tänään hurjan luokan kuskinparannuksen, kun rattailla hyppää Magnus A Djuse.

Juoksunkulku: 1 Antilia Brodde pitää keulat. Siitä tuskin ajetaan mailin matkasta huolimatta. The Blue Lagoon voi päästä keulaan. Bottnas Hunterilla ja Loaded Noahilla ajetaan aktiivisesti.

Pelijakauma: Loaded Noah (32%) on väärä suosikki. Bottnas Hunterin (28%) prosenteissa olisi nousun varaa. Trytobeatme (4%) on turhan unohdettu.