Ravivihje: Toto64 Jägersro 19.1.2021 – 97 148 euroa ekstraa

Toto64-1 5 Cash Valley pääsi Halmstadissa pitkästä aikaa seremoniakehään ja mistään tuurivoitosta ei ollut todellakaan kyse. Tanskalaisruuna kiskoi keulassa huomattavan hitaalla radalla ensimmäisen kierroksen 13,7-vauhtia ja jaksoi lopussa pitää vuorenvarmasti muut kurissa. Jotain olosuhteista kertoo, että päätöspuolikkaan Cash Valley tuli vain 17,9-kyytiä, eikä tasokkaassa porukassa yksikään tullut ohi. Tänään juostava maili sopii 8-vuotiaan ominaisuuksille parhaiten ja ruuna lähtee niin lujaa auton takaa, että Antti Teivaisen ajamana lähtöautokin voisi jäädä kakkoseksi. Myös Jens Simoni saa hevosen hyvin liikkeelle ja keskeltä rataa kiihdyttävänä on niukasti todennäköisin keulahevonen, ja saa sen myötä ykkösvihjeen. Cash Valley on juossut Ruotsissa neljä kertaa keulassa voittaen niistä jokaisen. 1 Zlatan Knick teki mainion juoksun Halmstadissa, kun se joutui vetämään keulassa kovaa ja hävisi vain täpärästi Quick Lanelle. Tuon jälkeen ruuna sairasteli ja palaa kisaan seitsemän viikon starttipaussilta. Christoffer Eriksson varoittelee, ettei starttiraketti lähde sisäradalta aivan niin lujaa liikkeelle kuin keskemmältä rataa, mutta joka tapauksessa se juoksee joko keulassa tai johtavan takana. 10 Gambit Brodde on tehnyt kelpo esitykset molemmissa starteissaan tauon jälkeen. Viimeksi Halmstadin pronssidivisioonassa ruuna hävisi paljon kärjelle, mutta tehtävä oli kovassa lopetuksessa toivoton ja on huomioitava, että kutossijasta huolimatta Conrad Lugauerin treenattava oli toista rataa juosseista paras. Lähtöpaikka on kurja, mutta jos keulassa otetaan yhtään vauhtia pois, niin Gambit Brodde voi päästä optimitapauksessa kiertämään suuremmin bensaa kuluttamatta johtavan rinnalle. 9 Enjoy The Game on tehnyt hyvät lopetukset tuoreimmissa Halmstadin starteissaan ja viime syksynä Tanskan Derbyssä kolmanneksi sijoittuneen orin luokka on niin kova, että se on perushevosia takarivistä huolimatta. 2 It's Time & 3 Arapaho Ghostdance voisivat parhaimmillaan taistella voitostakin, mutta viime starttien perusteella vire ei ole huipussaan ja ne jäävät varahevosiksi. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, jossa Zlatan Knick ja Cash Valley iskevät tiukasti yhteen. Jälkimmäinen on niukasti todennäköisempi keulahevonen. Gambit Broddella voidaan kiertää johtavan rinnalle mikäli vauhti ehtii rauhoittumaan. Pelijakauma: Cash Valley (21%) on alipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5, 1, 10, 9 Suuri: 5, 1, 10, 9

Toto64-2 2 Minnucci Zon on lahjakas aloittelija, joka näytti kykyjään etenkin toissa kerralla Jägersrossa mennessään keulajuoksulla helpon oloisesti mailin tulokseen 13,7aly. Vastus on nyt erittäin sopivan näköinen ja 4-vuotias on iso suosikki, mutta kysymysmerkkejäkin on ilmassa. Viimeksi Kalmarissa tamma oli huono, vaikka toki ihan tasokas 75-lähtö olikin kyseessä. Se painoi etenkin kurveissa voimakkaasti sisälle ja samaa ongelmaa oli myös Jägersrossa, jossa Joakim Lövgren joutui loppusuoralla laittamaan tosissaan ammattitaitoa peliin, ettei Minnucci Zon olisi poistunut radalta. Lisäksi kuskikin heikkenee illan starttiin. Edellä mainittuihin seikkoihin nähden alustava yli 60 prosentin kannatus tuntuu liian kovalta lukemalta ja suurempaan lappuun suursuosikki varmistetaan. Lähtöön tekisi mieli revittää oikein kunnolla, mutta se kortti käytetään myöhempään lähtöön ja suosikille otetaan vain kaksi maistuvaa täsmävarmistusta. 4 Rock The Sock oli tekemässä viimeksi Jägersrossa hyvää kiriä kunnes laukkasi loppukurvissa. Tamma kiskoi vielä siihen malliin loppua, että se olisi voinut ehtiä ilman erhettään yllättävänkin lähelle lähdön voittanutta Minnucci Zonia. 4-vuotias olisi hyvin todennäköisesti myös mennyt alle 1.14-tuloksen. Isona plussana kuski paranee, kun lähes kaikilla muilla se heikkenee. Jonas M Oscarsson on muutenkin kova tekijä viime vuonna enintään sata starttia ohjastaneiden lähtöön. Rock The Sock ei ole vielä urallaan yltänyt kaksarisijoille, mutta nyt siihen olisi vastuksen puolesta loistosauma ja nopea lähtijä saanee hyvän reissun. 11 Luna Pienalla ei ollut paras päivä viime Jägersron vierailullaan, mutta ennen sitä ja sen jälkeen tamma teki hyvät startit Åbyssa. Varsinkin marraskuun startissa 7-vuotias kiri oikeinkin terävästi loppua. Lähtöpaikka on synkkä, mutta ei Luna Pienan saisi olla vain puolta prosenttia pelattu. Selväksi kakkossuosikiksi pelattu 5 Kratos K.M.E. sai vetää Halmstadissa niin hiljaa keulassa, että ruunan olisi pitänyt taistella tiukemmin voitosta. Sellainen kuva ainakin jäi, että alustavassa prosenttijakaumassa yli seitsemän kertaa vähemmän pelattu 1 Dumble Flame olisi tullut ilman laukkaa ohi. Toki Kratos K.M.E. parantanee saatuaan tauolta startin kroppaansa. 6 Dream Perfect on jäänyt viidessä viime startissaan ulos totosta vain toissa kerralla Charlottenlundissa, jolloin kyseessä oli tasokas 75-lähtö ja takaporukoissa matkannut ruuna tuli siinäkin viimeisen kierroksen 14,6-vauhtia. On huomioitava, että hevosen ainoa voitto tuli tänään rattailla nähtävän Katrine Pedersenin ajamana. Juoksunkulku: Rock The Sock kiihdyttää alussa keulaan ja jatkossa ne ovat tarjolla ainakin Minnucci Zonille. Pelijakauma: Oudosti pelattu lähtö. Minnucci Zon (63%) on epävarmuustekijät nähden aivan liikaa luotettu. Samoin Kratos K.M.E. (18%). Lähes kaikki muut ovat jääneet turhan vähälle huomiolle, etenkin Rock The Sock (4%) ja Luna Piena (0,5%). Myös Dumble Flamen (2%) pitäisi olla enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 2 Suuri: 2, 4, 11

Toto64-3 1 Breidabliks Kahlua on aloittanut uransa lupaavilla otteilla ja pienillä tuureilla kaikki kolme kisaa olisivat voineet päättyä voittoon. Viimeksi Åbyssa sellainen tulikin, kun tamma pääsi etenemään neljännestä sisältä sujuvasti johtavan taakse, josta kiri open stretchia pitkin ykköseksi. Kilometriaikoihin ei kannata liikaa tuijotella, sillä 4-vuotias pystyy huomattavasti kovempiin tuloksiin. Illan koitoksessa lähes kaikki puoltaa Conrad Lugauerin suojattia. Paalupaikaltaan se päässee hallitsemaan juoksua, vauhdinvaatijat ovat vähissä ja vastus on muutenkin oikein sopivan näköinen. Kierroksen todennäköisin voittaja jää varmaksi pienempään systeemiin, suurempaan kaveriksi yksi jättiyllätysmerkki. Paljon tauluaan parempi 5 Alert Vendil on saanut otteisiinsa huomattavasti lisää terävyyttä Tomas Malmqvistin treenissä. Viimeksikin Jägersrossa ruunalla yritettiin kovassa avauksessa keulaan, jatkossa se juoksi kolmannessa sisällä ja tilaa löydettyään esitti pirteän loppuvedon. Alustava alle prosentin kannatus on niin hämmentävän vähän, että Alert Vendil otetaan lapulle. 2 Fire Edition, 7 Just Make It & 9 Carlos Haibak pätee pitkälti samat sanat. Kolmikko on esiintynyt asiallisesti, mutta jokainen kaipaisi lisää leijonaa loppusuoran taistoihin. Juoksunkulku: Breidabliks Kahlua ottaa juoksun heti komentoonsa ja saa vetää sitä tahtia kuin Lugauer haluaa. Pelijakauma: Breidabliks Kahlua (67%) on turhankin iso suosikki. Alert Vendil (0,8%) on huippumaistuva. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1 Suuri: 1, 5

Toto64-4 5 Gypsy Eyes juoksi viimeksi Jägersron vauhtijuoksussa lähdön voittaneen Ka Ching Brosin takana toisessa ulkona, josta oli lopun ravin hajoamisesta huolimatta varmoin ottein toinen. Vastaavalla suorituksella tamma taistelee nytkin kärkisijoista, valmentaja Joakim Lövgren palaa vahvistuksena rattaille ja Gypsy Eyes saa niukan ykkösvihjeen, sillä pahimmilla haastajilla on omat kysymysmerkkinsä. 10 Coumba lienee peruskyvyiltään lähdön selkeästi paras hevonen. Se meni 3-vuotiaana täyden matkan helposti 14,0ake, mutta ei vaikuttanut vielä täysin valmiilta kilpahevoselta ja ravi tahtoi murentua monta kertaa. Tauko on voinut tehdä hyvää. 2 Jatzie R.D. voisi olla suosikkikin, mutta viimeksi Jägersrossa tamma taipui luvattoman varhain, vaikka joutuikin revittelemään keulaan päästäkseen. Toki se on osannut ailahdella ennenkin. 8 Emelie E. ei saanut viimeksi Jägersrossa missään vaiheessa kunnolla kiritilaa ja sille jäi runsaasti jossiteltavaa. On mielenkiintoista nähdä mitä Thomas Uhrberg tekee kasiradalta, viimeksi tamma täräytti seiskaradalta kyselemättä keulaan mm. Gypsy Eyesin ja Jatzie R.D.:n ulkopuolelta. 9 Upontop ei vakuuttanut marraskuussa debytoidessaan Johan Untersteinerin treenistä ja palaa jälleen tauolta. Perusluokka on niin hyvä, että tamma on perusmerkkejä. Jättiyllätyshakuina lapulle hyvää juoksua kyttäävät 1 Florine Newmen & hurjan kuskinparannuksen kokema 3 Super Alice. Edellisten tavoin vain kahden prosentin kannatukselle on jäänyt myös 6 Maggan Håleryd, joka kiri viimeksi Jägersrossa takajoukoista aivan Gypsy Eyesin kupeelle ja alustava prosenttijakauma 39-2 ei tunnu siihen nähden oikealta. Juoksunkulku: Florine Newmen ottaa sisäradalta ensimmäiset keulat. Jatkossa tuulenhalkojaksi pääsee Jatzie R.D. tai Emelie E. Pelijakauma: Gypsy Eyes (39%) ei ole sellaisia otteita esittänyt, että tamman pitäisi olla noin iso suosikki. Etenkin Jatzie R.D. (11%) ja Emelie E. (6%) maistuvat. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5, 10, 2, 8, 9, 1, 3, 6 Suuri: 5, 10, 2, 8, 9, 1, 3, 6

Toto64-5 Edellisen lähdön tavoin tammat iskevät yhteen myös viidennessä kohteessa. 4 La Paradeta teki hienon esityksen toissa kerralla Kalmarissa, jossa toisessa ulkona juossut tamma jäi 500 metriä ennen maalia ilman vetoapua ja niittasi viimeisellä metrillä ykköseksi ohi Make More Ciderista. Viimeksi samalla radalla esityksessä ei ollut samanlaista loistokkuutta, mutta toki kyseessä oli 75-lähtö ja takamatkalta salamastartin saanut La Paradeta joutui käyttämään turhan paljon voimia alussa. Nyt Kevin Oscarssonin ajokki saa voittostartinsa tavoin jenkkikärryt peräänsä ja rivakka lähtijä on todennäköisin keulapaikan haltija, siitä La Paradeta vetää maililla pitkään. Maltillisesti pelattuna se jää systeemien ideavarmaksi. Selväksi suosikiksi pelattu 11 Gaya De Pervenche on kiistatta luokaltaan lähdön paras hevonen. Yhden vaisumman suorituksen jälkeen tamma palasi Åbyssa tasolleen taistellen ylivauhtisen avauksen jälkeen loppuun asti voitosta. Mailille rata 11 on karu lähtöpaikka, joskin lähdöstä ei todennäköisesti tule vauhtia puuttumaan. 6 Aronia on ollut pikkutaukonsa jälkeen oikeinkin hyvä kolmessa viime kisassaan. Viimeksikin Jägersrossa tamma joutui avaamaan 09,8-vauhtia ja jaksoi siitä huolimatta pitää varmasti ykköseksi. Thomas Uhrbergin ajokki lähtee lujaa matkaan, mutta La Paradetan ulkopuolelta keulaan ei välttämättä ole nyt asiaa ja se voi joutua taivaltamaan johtavan rinnalla. 10 Au Revoire Font kiri Axevallassa 75-lähdössä kakkoseksi, eikä hävinnyt voittoakaan paljoa, mutta suoritus kuulostaa paremmalta kuin todellisuudessa olikaan. Vaiherikkaassa lähdössä mm. neljä eniten pelatuinta laukkasi ja mitenkään syöksymällä tamma ei lopettanut. 8 Artemide Zack on tehnyt hyvät juoksut kahdessa viime startissaan, mutta nyt tasokkassa lähdössä voitto yllättäisi karulta lähtöpaikalta. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, kun ainakin radoilla 1, 4, 5 ja 6 on nopeat lähtijät. La Paradeta pystyy pitämään Aronian ulkopuolellaan ja päässee keulaan. Gaya De Pervenchella voidaan ajaa johtavan rinnalle mikäli vauhti rauhoittuu. Pelijakauma: Gaya De Pervenchen (36%) prosenteista voisi antaa osan La Paradetalle (15%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto64-6 Päätöskohde on iltaravilähdöksi poikkeuksellisen tasokas koitos. Tasaisesta suosikkikolmikosta on melkeinpä makuasia minkä nostaa suosikiksi. Sellainen olkoon 4 Neelix, joka kiri Solvallan kivikovassa pronssidivisioonafinaalissa neljännestä ulkoa 10,9-kyytiä viimeiset 700 metriä ja kipusi positiivisesti viidenneksi. Nyt ruunalla on hyvä sauma päästä keulaan ja pahimmat uhkaajat voivat saada hankalammat juoksut. 6 Inertial juoksi Halmstadin pronssidivisioonassa keulassa juosseen Neelixin takana, josta kirimerkin saatuaan irtosi näyttävällä tyylillä selvään voittoon. Viimeksi Kalmarissa ruuna juoksi myös johtavan takana tullen silloinkin pirteällä potkulla kolmantena maaliin. Nyt juoksu ei välttämättä onnistu yhtä hyvin, sillä Neelixin ohittaminen alussa on vaikeaa ja paikka johtavan takana voi olla varattu. 7 Nero Maximus on juossut jo kymmenen viime starttia ilman voittoja ja se tuntuu oudolta, sillä niin jykeviä juoksuja ori tekee jatkuvasti. Tänäänkin Conrad Lugauerin suojatti joutuu todennäköisesti haalarihommiin, mutta Nero Maximus kykenee voittoon johtavan rinnaltakin. 9 Infinitus hävisi viimeksi Åbyssa keulajuoksun jälkeen selkeästi Nero Maximukselle. Sitä ennen Kalmarissa ruuna voitti todella arkisen lähdön. Takarivistä voitto yllättäisi. 1 Adiago Trot saattaa olla lähdön värittäjä, sillä kommenttien mukaan lähtöön panostetaan ja keulataktiikka voi tulla kyseeseen. Vaikea kuitenkaan uskoa, että ruuna pystyisi pitämään keulat. Juoksunkulku: Radoilta 1,4 ja 6 ladataan. Vaikka Inertial ampuisin ensimmäiseksi keulaan, niin sille todennäköisesti kelpaisi Neelixin selkä. Nero Maximus juoksee johtavan rinnalla ja pitää temmon tasaisen reippaana. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. Infinitus (11%) ja 10 Demoliton Man F. (8%) tuntuvat liikaa pelatuilta. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4, 6, 7 Suuri: 4, 6, 7

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5, 1, 10, 9

Toto64-2: 2

Toto64-3: 1

Toto64-4: 5, 10, 2, 8, 9, 1, 3, 6

Toto64-5: 4

Toto64-6: 4, 6, 7

Hinta: 9,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-01-19&track=Jag&race=4&pool=T64&selections=[5,1,10,9],[2],[1],[5,10,2,8,9,1,3,6],[4],[4,6,7]&stake=0,1&price=9,6



Suuri

Toto64-1: 5, 1, 10, 9

Toto64-2: 2, 4, 11

Toto64-3: 1, 5

Toto64-4: 5, 10, 2, 8, 9, 1, 3, 6

Toto64-5: 4

Toto64-6: 4, 6, 7

Hinta: 57,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-01-19&track=Jag&race=4&pool=T64&selections=[5,1,10,9],[2,4,11],[1,5],[5,10,2,8,9,1,3,6],[4],[4,6,7]&stake=0,1&price=57,6

PieniToto64-1: 5, 1, 10, 9Toto64-2: 2Toto64-3: 1Toto64-4: 5, 10, 2, 8, 9, 1, 3, 6Toto64-5: 4Toto64-6: 4, 6, 7Hinta: 9,60 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 5, 1, 10, 9Toto64-2: 2, 4, 11Toto64-3: 1, 5Toto64-4: 5, 10, 2, 8, 9, 1, 3, 6Toto64-5: 4Toto64-6: 4, 6, 7Hinta: 57,60 €Tästä kupongille: