Ravivihje: Toto64 Färjestad 18.1.2021

Toinen kohde on aina yllätysaltis B-treenareiden lähtö. 4 Pacific Kingdom jatkaa vahvassa lyönnissä ja saa sopivassa porukassa ykkösvihjeen. Ruuna teki viimeksi Axevallan 75-lähdössä uransa parhaan juoksun, kun se kamppaili johtavan rinnalta hopealle vain niukasti selästä iskeneelle Ture L.A.:lle häviten. Rattaille hyppäävä valmentaja ei saa hevosesta aivan ammattikuskin tehoja irti, mutta tässä seurassa voittoon voi riittää vähempikin.

3 B.G.Arne on ottanut kaksi peräkkäistä ykköstä onnistuneiden juoksujen jälkeen ja lähtöpaikka mahdollistaa jälleen tarkan reissun. Viimeksi ori löysi johtavan takaa kiriluukun kreivin aikaan maalisuoran alussa ja karkasi herkällä tyylillä selvään voittoon. Hannah Gustavssonin ajokki avaa reippaasti ja saa jälleen hyvän juoksun kärkiryhmässä.

15 Souzy on kapasiteetiltaan oikein kova hevonen tähän porukkaan ja tamman kuntokäyrä on vahvasti nousujohteinen. Viimeksi se tuli vain tasaisesti keskijoukoissa perille, mutta ohjastajan ajoliikkeistä päätellen suurta yritystä ei lopussa ollut ja voimiakin taisi jäädä varastoon. Lähtöpaikka on todella vaikea Färjestadin radalle, mutta tuurien käydessä tamma on tosi kova luu tämäniltaisille vastustajilleen. 5 Osborn Klipp on tehnyt helpommissa pistelähdöissä nousujohteista työtä. Viimeksi hevonen tuli kirikierroksen 14,3-kyytiä ja voitti lopulta aivan murskaavasti. Kunto on kohdillaan ja lähtöpaikkakin pitkästä aikaa eturivissä.

10 Ivan käänteli viimeksi sisäratajuoksun jälkeen aivan ulommaiseksi ja lopetti pontevasti maalilinjan yli. Kilpailua edelsi melkein neljän kuukauden tauko ja lähtöpaikkakin on tällä kertaa hieman parempi. 1 Bravo Qadir saa sisäradalta juoksun kärjessä tai sen välittömässä läheisyydessä ja pystyy siitä ainakin totokamppailuun. Viimeksi matkavauhti meni hullutteluksi ja ruunan huumori loppui keulasta 12-avauksen ja 13,9-vauhtisen kierroksen jälkeen. Tasaisemmalla reissulla ja suosikkien epäonnistuessa se ei olisi aivan mahdoton pärjääjä. 8 The Noble Onen menossa oli viimeksi selvää taukotukkoisuutta ja lähtöpaikka on tällä kertaa todella tukala 15 hevosen lähtöön. Kyvyt sinällään riittäisivät varsin hyvin tähän porukkaan.

Juoksunkulku: Bravo Qadir avaa sisältä hyvin, eikä keulataktiikka yllättäisi. Pacific Kingdom avaa suosikeista parhaiten ja saattaa edetä kysymään kärkipaikkaa. Juoksunkulussa voi riittää tapahtumia.

Pelijakauma: B.G.Arne (30%) on turhan paljon pelattu. Yllättäjäosastolta löytyy hyviä merkkejä Osborn Klippin (8%) ja Ivanin (3%) johdolla.