Ravivihje: GS75 Axevalla 17.1.2021

Kuudes kohde pyritään selvittämään kovan kaksikon voimin. 8 Vikens Fingerprint on luokkatamma ja pystyy menestymään oriita ja ruuniakin vastaan. Viimeksi Axevallassa hevonen avasi ensin johtavan rinnalle ja jatkoi myöhemmin toisessa ulkona, josta se laukkasi yllättäen viimeisellä takasuoralla. Färjestadissa se kukisti kovia kilpasiskoja johtavan rinnalta ja osoitti kunnon olevan kohdillaan. Vahva tamma ei heitä ensimmäisenä pyyhettä kehään ja suosikkiasema on ansaittu.

Kohteen kiinnostavin merkki on kuitenkin 9 Sahara Peyote, joka teki viimeksi vahvan juoksun tasokkaassa Sylvesterloppetissa ja voi edelleen parantaa saatuaan startin kroppaan parin kuukauden tauon jälkeen. Henna Halmeen ajokki matkasi vuoden 2020 viimeisessä lähdössä koko joukon hännillä ja paranteli sieltä kolmannen radan kautta vahvasti viidenneksi, kellottaen viimeisen tuhannen 1.13-vauhtia. Ruuna jatkaa volttilähdöstä huolimatta optimivarustuksellaan ja viime vuoden Suomen derbykolmonen pystyy tässä seurassa korkealle.

Kaksikon jälkeen tulee todella tasainen porukan ja päivän vire ratkaisee paljon. 1 Ikaros di Quattro on asiallinen 75-tasollakin kilpaillut menijä, mutta iskukyky on arvoitus pitkältä tauolta. Alustava peliosuus korkealla. 14 Aron Palema juoksi viimeksi Sahara Peyoten kanssa samassa lähdössä ja tuli viimeisestä sisältä mukavasti perille. Luokkaruuna on juossut urallaan huomattavasti tasokkaampiakin lähtöjä ja parantaa koko ajan starttien myötä. 11 Flash Håleryd on tottunut kovempiin lähtöihin, mutta vire on pieni kysymysmerkki. Parhaana päivänä ei ulkona. 15 Zephyr Kronosilla olisi koneistossaan hurja kapasiteetti, mutta epäonnistumisaltis ruuna on toivottoman vaikea veikattava. Kalmarissa hevonen ei rauhoittunut johtavan rinnalle ja kypsyi kovaan matkavauhtiin jo aikaisin. Onnistuminen taas tiukassa vaikeista asemista. 3 Wingait Erik on asiallinen kirihevonen, joka voi saada tältä paikalta nappijuoksun sisäradalla. Syyskuun Axevallan voitossa se hyökkäsi toisesta ulkoa loppukaarteessa ja kiri varmasti ykköseksi.

Juoksunkulku: Ikaros di Quattro lähtee vetämään joukkoa. Takaa voidaan tehdä jo aikaisia ratkaisuja Vikens Fingerprintin tai Sahara Peyoten johdolla.

Pelijakauma: Sahara Peyote (15%) on lähdön kiinnostavin merkki. Ikaros di Quattro (18%) ei maistu.