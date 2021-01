Ravivihje: Toto75 Jägersro 16.1.2021 – jättipottikierros

Toto75-1 Lähetystapa tekee avauskohteena ajettavasta hopeadivisioonasta normaalia vaikeammin arvioitavan, sillä monen kohdalla kokemukset volttilähdöstä eivät ole tuoreimpia.

Keulaan on vahvimmin tyrkyllä kaksi kotiradan hevosta, joista etu on juoksuradan myötä selkeästi 6 Kennedyn puolella. Viime kaudella täysosumia ei tullut, mutta tehtävätkin olivat usein kovia. Jos Adrian Kolgjini onnistuu luovimaan reippaasti aiemmin voltista käynnistyneen oriin johtoon, on voitto erittäin lähellä, sillä varsinaisia kuolemanpaikkahevosia ei lähdöstä löydy. Voittosauma muilta paikoilta on oleellisesti huonompi, mutta tällä peliosuudella riski kannattaa ottaa. Positiivisesti lopun pari viikkoa sitten sisältä tullut 6-vuotias jää tasaisesti pelattuun kohteeseen ideavarmaksi.

Myös 4 Night Brodde mielii keulaan ja olisi siinä onnistuessaan puolestaan vahvoilla. Jyrkempi lähtörata jättää sen kuitenkin alussa altavastaajaksi Kennedyä vastaan. Solvallan finaalissa ori oli keulassa varsin virkeä ja joutui päästämään lopussa kaksi ohitseen.

Jos edellä mainittujen kohdalla alku menee liian tiukaksi tai epäonnistuu muuten, voi kovakuntoinen 12 Zio Tom Jet olla lopussa näistäkin asemista vaarallinen. Joulun 75-finaalissa se virui takana pitkään vailla kiritilaa, mutta kulki viime metrit reippaasti.

Kolmella tolpalla Johan Untersteinerin tallista aloittanut 11 Fortune Mearas joutui voiton suhteen tiukalle johtopaikalta Kalmarissa, ainakin verkkaiseen matkavauhtiin peilaten. Sopivilla tuureilla sekään ei ole ulkona, mutta peliosuus tuntuu aika suurelta.

7 Hierro Boko on, kuten muutkin Hanna Lähdekorven hevoset, hyvässä iskussa ja startin onnistuessa mahdollinen menestyjä. Sijoitukset ovat jääneet parilla viime kerralla vaisuiksi, mutta loppua ruuna on pistellyt juosten.

Suurempaan yllätykseen edellytyksiä voisi olla 2 Mr Perfectionilla, jolle väylät eivät viime kerralla avautuneet takana. Kunto pitää. 5 Franklin Facelle vitosrata tietää luultavasti ongelmia, myöskään 1 Toddlerille selviytyminen kunnialla matkaan ei ole itsestään selvää. Pirteästi Åbyssä muutaman vaisumman esityksen jälkeen kirinyt 10 Global Unspoked voisi nappireissulla kolkutella totosijoja.

Juoksunkulku: Kennedy on sisemmältä juoksuradalta selvähkö keulasuosikki, vaikka Night Brodde ja ehkä Hierro Bokokin mielivät kärkeen. Kolme sisintä etuvoltin hevosta hakee selkäjuoksua.

Pelijakauma: Kennedyn (23%) pitäisi olla hieman selvempi suosikki Night Broddeen (22%) nähden. Fortune Mearas (16%) on liikaa pelattu, Mr Perfection (4%) hieman liian vähän.

Ranking: A) 6, 4 B) 12, 11, 7, 2, 5, 10, 1 C) 8, 9, 3 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-2 Mielenkiintoinen kiihdytys on luvassa myös toiseen kohteeseen. 4 Lucky Truc tuskin yltää hyvästä lähtönopeudesta huolimatta keulaan, mutta monipuolisen oloinen 4-vuotias ei kaadu siihen. Lupaavasti viime kesänä aloittaneen ruunan vuoden avausstartti oli erittäin vankka: se iski 2. ulkoa reippaalla askeleella päätöspuolikkaalla kärkihevosen kimppuun ja jyräsi 11,8-vauhtisessa lopetuksessa maalisuoralla varmasti edelle.

2 Jori Bokon suhteen oli odotuksia takarivistä huolimatta jo Kalmarissa ja kovan Demon Iman takana 5-vuotias tekikin kelpo esityksen. Oskar Svanbergin suojatti avaa ärhäkästi, mutta rinta rinnan huippukuskin ajaman Classic Galin ohittaminen ei ole varmaa. Keulasta tai sen läheltä Jori Boko ottelee voitosta, jos alkuun ei kulu liikaa voimia.

Rivakkaa kiihdytystä toivoo erityisesti Johan Untersteiner 12 Behind Barsin kanssa. Vakuuttavaa jälkeä syksyllä tehnyt ruuna oli viime startissa kuin varjo parhaastaan ja putosi johtavan rinnalta selvästi lopussa. 5-vuotiaan kapasiteetti riittää alimman 75-sarjan voittoon takaakin, mutta pikamatkalla ei tietysti ole varaa isompiin ruuhkiin.

Potentiaalista keulahevosta ei ole syytä aliarvioida varsinkaan Jägersrossa. 1 Classic Galin kohdalla kärkipaikan menettäminenkään ei toki olisi katastrofi. Kausi alkoi hallitulla voitolla johtopaikalta ja valmentajan mukaan tamma on neljän viikon takaiseen 75-voittajaan Jean's Passioniin nähden vähintään samanveroinen.

Talvikeleillä kova matkavauhti varsinkin matalammassa sarjassa voi kostautua ja avata saumoja alussa taaemmas jääville. 7 Solkattens Ferrarille lyhyt matka on kaikkea muuta kuin sopiva, mutta edellä mainitusta syystä kovakuntoista ruunaa ei ole syytä unohtaa kokonaan. Solvallassa se hallitsi johtopaikalta, jonne ei nyt ole asiaa. 5-vuotiaalla on kuitenkin resursseja kohota sarjoissaan.

Isoon systeemiin mukaan vielä kolme vähän pelattuakin. Pommiosaston kiintoisin on 11 Glimma Blixten, joka ei saanut Kalmarissa mahdollisuutta lopussa noustuaan 3. sisältä toiselle radalle ja mm. Jori Boko jäi edelle. Paikka on kehno, mutta prosentin verran pelattuna kuskivahvistuksen kokeva ruuna on merkin arvoinen.

6 Speed Vici lannistui suosikkina vastaavassa sarjassa johtavan rinnalta selvästi Halmstadissa ja on pudonnut nyt melko unohdetuksi. Vastus on kylläkin kovempi, eikä mielipaikalle keulaan ole nopeiden ulkopuolelta luultavasti asiaa. Nopean 8 Das Auton paikka parani pykälän poisjäännin ansiosta ja sopivilla tuureilla ruuna voi päästä ulkoakin pudottamaan iskuasemiin. Joulukuun kärkisijat tulivat johtavan takaa.

9 Sobel Nilsin otteisiin pitäisi tulla lisää puristusta, jotta takarivistä 75-voitto olisi mahdollinen.

Juoksunkulku: Tiukka otatus, kun Classic Gal ja Jori Boko iskevät kovat piippuun alussa. Myös Lucky Truc kokeilee, mutta molempien sisäratojen hevosten ohittaminen tuskin onnistuu. Ulkoa oman panoksensa voi antaa myös Das Auto. Vauhti ei ehkä putoa merkittävästi toisella puolikkaallakaan.

Pelijakauma: Behind Bars (20%) peliosuudesta pieni osa kuuluisi Jori Bokolle (13%). Glimma Blixten (1%) on jäänyt liian vähälle huomiolle.

Ranking: A) 4, 2, 12, 1 B) 7, 11, 6, 8 C) 9, 3, 10 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 4, 2, 12, 1 Suuri: 4, 2, 12, 1, 7, 11, 6, 8

Toto75-3 Kultadivisioonassa on ennakkoon suurimmat tasoerot ja potentiaalisia voittajia vain kourallinen. Niinpä yhteen luottaminen tuntuu järkevältä ajatukselta.

Keskeltä kiihdyttävällä 5 Gareth Bokolla on kovimpaan kilpakumppaniin nähden selkeä etulyöntiasema ja kotiradan ori jää vihjesysteemien varmaksi. Tauon jälkeen sen esitys Halmstadissa oli vielä lopun osalta tahmea, mutta pari viikkoa sitten jo vetreämpi, vaikkei se pystynytkään ohittamaan edellään juosseita Sevillaa ja Dragsteria. Suunta on kuitenkin oikea ja kärkipaikalta voitto häämöttää tässä.

8 Nadal Brolinen ylle ilmaantui epävarmuutta Solvallan finaalikierroksella alustan osalta, mutta itse startissa veteraaniruuna latoi takajoukoista lopun liukkaasti 08-kyytiä. Sen kuntokäyrä sojottaa myös ylöspäin, mutta ulkoradalta voittoisan taktiikan luominen ei ole aivan simppeliä, sillä juostava matka ei ehkä ole Björn Goopin valmennettavalle etu. Mahdollisuudet paranisivat, jos Gareth Boko ei pääse suosiolla kärkeen.

2 Slide So Easy on ainoa joka voisi sisäpuolelta Conrad Lugauerin keula-aikeet estää, mutta iäkkään ruunan kohdalla maltillisempi taktiikka 2640 metrin matkalla tullee kysymykseen. Ålborgissa tanskalainen kiersi ykköseksi vahvalla 11,5-vauhtisella päätösringillä kaukaa takaa, joten vireessä ei ole moittimista.

Voimillaan elävä 7 Pacific Face nousi Axevallassa pitkältä takamatkalta lopussa kolmanneksi, mutta tässä vauhti pysynee kärjen osalta reippaampana läpi kisan. Jos Giuseppe Lubrano ehtii johtavan rinnalle hyvissä ajoin, voi ruuna kamppailla hyvistä sijoituksista.

Muista 9 Speedy Facella olisi potentiaalia, mutta vire ei ole valmentajan mukaan paras mahdollinen.

Juoksunkulku: 1 Kung Edward ja 3 Secret Mission avaavat hyvin, mutta kumpikin hakee sisäradalle vain hyvää selkää. Slide So Easy pystyy panostettaessa myös kelpo avaukseen, mutta mikä on Flemming Jensenin taktiikka? Keskeltä Gareth Boko suuntaa heti eteenpäin ja lienee keulassa viimeistään avauspuolikkaan täyttyessä. Pacific Face tulee jossain vaiheessa johtavan rinnalle, Nadal Broline pyrkii ehkä hyödyntämään sen tulemalla ensin eteenpäin.

Pelijakauma: Gareth Bokon (34%) ja Nadal Brolinen (40%) prosenttien kuuluisi olla toisin päin.

Ranking: A) 5, 8 B) 2, 7, 4, 9 C) 11, 1, 3, 6, 12 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto75-4 Tasaisessa stayerkisassa 9 Global Warrior on pelattu yllättävänkin selväksi pohjaksi. Toki ruunan esitykset ovat olleet erinomaisia. Viimeksi se vastaili keulaan edettyään varmasti perille ja oli lähellä samaa paineesta huolimatta jo edelliselläkin kerralla. Mantorpiin verrattuna lähtöpaikka on kuitenkin pulmallisempi, ja jos startti ei ole yhtä liukas kuin viimeksi, voi tiedossa olla oleellisesti raskaampi reissu. Ykkösmerkki silti.

Enemmän ideaa on 4 Ornellossa, jonka kiri ei kantanut aivan perille asti viime kerralla takaa, mutta Axevallassa tuli kontrolloitu voitto johtopaikalta. Jos Conrad Lugauer onnistuisi luotsaamaan sen tässäkin ajoissa johtoon, ei takaa tulevien tehtävä olisi erityisen helppo. Muussa tapauksessakin juoksupaikka löytyy läheltä kärkeä. Syksyllä ori esiintyi Powerin voittamassa pitkän matkan kisassa asiallisesti.

Myös 8 Chablis on suhteellisen pienellä peliosuudella kiehtova merkki, sillä sitkeälle menijälle kolme kierrosta käy erinomaisesti. Joulukuun alussa se vastasi keulasta Gareth Bokolle ja väänsi viimeksi kuolemanpaikalta kolmanneksi.

Selväksi kakkossuosikiksi luotettu 10 Galantis osoitti nousuvirettä Åbyssä, mutta voltin vitosrata on sille erittäin hankala paikka. Vaikka ori on selvittänyt alun yleensä ravilla, on se menettänyt kuitenkin monesti heti yhden paalun verran metrejä. Paljon pelattuna ei siten erityisen kiinnostava.

Vähemmän pelattuna systeemeihin nostetaan sen sijaan kärkisijalta pari viikkoa sitten loppusuoralla laukannut 14 First One In, vaikka lähtöasetelmat eivät sillekään ole erityisen juhlavat. Kunto pitää. Vetotyöt paalulta haltuunsa ottava 2 Persos Otello on mennyt selvästi parhaiten keulapaikalta, joten Björn Goopin taktiikka voi kovista saalistajista huolimatta olla sama, jolla ruunan kaikki aiemmatkin voitot ovat tulleet. Vauhtikestävän oloinen 5-vuotias ei ole vaaraton.

Suurempiin revityksiin mahdollisia voivat olla myös 2. ulkoa varmasti helpomman lähdön Halmstadissa korkannut 11 Tyson Dimanche, positiivisesti joulun 75-finaalissa sisältä esiintynyt 12 Eclipse Am sekä pidemmillä matkoilla viihtyvä 6 Ufo Jet.

Juoksunkulku: Persos Otello lähtee vetämään paalulta porukkaa ainakin aluksi. Ornello voi tulla kyselemään nopeasti kärkipaikkaa ja päättäväisellä otteella voisi sen haltuunsa saadakin. Global Warrior ja Chablis ovat 40 metristä aktiivisimpia?

Pelijakauma: Global Warrior (36%) on liian selvä suosikki. Ornello (9%) ja Chablis (7%) ovat tuntuvasti aliarvostettuja. Galantis (16%) on ylipelattu.

Ranking: A) 9, 4, 8 B) 10, 14, 2, 11, 12, 6, 13, 15 C) 7, 5, 1 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 9, 4, 8, 14, 2 Suuri: 9, 4, 8, 14, 2

Toto75-5 Tasaisessa tammalähdössä niukan ykkösvihjeen saa rahallisesta ylisarjasta huolimatta 5 Alhambra Mail, joka on tähän asti pystynyt venymään aina vastuksen mukaan. Åbyssä reippaalla tyylillä johtavan takaa ratkaissut tamma ei saanut Solvallassa 2. ulkoa otetta keulassa juosseesta Kali Smartista, mutta suoritus oli silti hyvä. Keskeltä 5-vuotias selviytyy taas hyvälle juoksupaikalle ja ottelee tiukasti voitosta.

8 Devs Daffodil on osoittanut lähdön osanottajista vahvimpia otteita viime kuukausina ja sisempää siinä olisi ollut varma-ainestakin. Ei voitto mahdoton ole nytkään, mutta likaisen työn riski ulkoa on ilmeinen ja siinä tapauksessa joku suotuisamman juoksun saava voi olla lopussa etevämpi. Solvallassa kärkisija jäi 40 metrin pakilta haaveeksi, mutta päätöskierroksen tamma liikkui silti 11,4-kyytiä. Vire on siis edelleen kohdallaan.

6 Zeta Kronos hallitsi ennen joulua Mantorpissa keulasta 75-kisaa, mutta Axevallassa tamma oli samalta paikalta liian menollaan ja taipui vaativissa olosuhteissa selvästi lopussa. Kun keulaan pääseminen ei ulompaa ole nyt sanottua, tuntuu suosikkiasema liioitellulta, mutta toisaalta 6-vuotiasta ei kannata viime startin perusteella liikaa suolatakaan. Hieman pehmeämmissä käsissä se voi pysyä rauhallisempana.

Tauosta huolimatta 1 Princess S.W. tuntuu jääneen liian pienelle huomiolle. Peter Ingvesin ajokki avaa reippaasti ja on mennyt aiemminkin hyvin pidemmillä starttiväleillä. Tiedossa on suotuisa juoksu kärjen läheisyydessä, eikä voittokaan yllättäisi.

Peliä keränneistä 3 Velegance tuntuu selvästi heikoimmalta lenkiltä, sillä voitosta huolimatta sen askellus Axevallassa parijonosta ei ollut mitenkään erityisen vetävää.

Isompaan vihjesysteemiin nostetaankin mieluummin kolmikko, josta jonkun voittaessa 75-arvo pomppaisi kerralla reilusti. 10 Sharp Dreamin otteet eivät kahdella ensimmäisellä yrittämällä uusista käsistä ole vielä vakuuttaneet, mutta tamma pystyy selvästi parempaankin ja saa valmentajan itsensä ajamana vielä vähän pelattuna mahdollisuuden. 11 Ofelia O.E:n loppu kulki Kalmarissa sisältä vapaan väylän ilmaantuessa erittäin vauhdikkaasti ja jossain kohtaa saksalaistamma voisi onnistua voittamaankin. Pieneltä paussilta pörhäkän kuvan Axevallassa jättäneelle 12 Queen Of Trixsille kiritilat avautuivat liian myöhään.

Juoksunkulku: Princess S.W. lähtee hyvin, mutta hyvä selkä lienee tässä varteenotettava vaihtoehto, joten Alhambra Mail ja Zeta Kronos käyvät tiukimman keulataiston. Myös radoilta 2 ja 4 avataan reippaasti nätti selkäjuoksu mielessä. Devs Daffodil kiertää johtavan rinnalle puolimatkassa ellei jo aiemmin?

Pelijakauma: Zeta Kronos (32%) ja Velegance (13%) ovat yliarvostettuja. Princess S.W. (8%) on edullinen, samoin lähes pelaamattomat Ofelia O.E. (1%) sekä Queen Of Trixs (4%).

Ranking: A) 5, 8, 6, 1 B) 3, 10, 11, 12 C) 9, 2, 7, 4 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 5, 8, 6, 1 Suuri: 5, 8, 6, 1, 10, 11, 12

Toto75-6 Four Guys Dreamin poisjäännin myötä saksalaisvieras 4 Emilion ponnahti pronssidivarin suureksi suosikiksi. Ruunan kapasiteetti vaikuttaa kovalta ja ravilla läpi kisan selvitessään se voi kaikki vastustajansa kiertääkin. Kaikki viime vuoden voittonsa se otti helpolla tyylillä otettuaan alun varovasti joka kerralla.



Laukkoja on kuitenkin tullut, eikä onnistuminen uusissa ympyröissä ole huippukuskista huolimatta varmaa. Erityisen mielenkiintoinen tulee olemaan kiihdytys, jossa ruunalla on viime kisoissa järjestään jättäydytty eturivin paikoilta jo ennen lähtölinjaa. Goop saakin ottaa osaamisensa käyttöön välttääkseen lähdön uusinnan ja laukan samanaikaisesti.

Suosikin epävarmuuden takia suurempikaan rastitus sen takana ei ehkä olisi väärin, mutta vihjesysteemeihin haetaan sille kaveriksi vain maistuvin tapaus. 12 Payet aloitti Hanna Lähdekorven tallista joulukuussa keulavoitolla, mutta 75-tasolla kärkisijat ovat jääneet takajoukoista vielä hyvistä lopetuksista huolimatta uupumaan. Kalmarissa ruuna porhalsi kirinsä alle 10-vauhtia, joten kunto on mainiolla mallilla. Porukan supistuminen suosii, eikä luvassa muutenkaan ehkä ole taktiikkajuoksua, jos Betting Rebel saa puolustettua kärkipaikan. Payetin kiri voi kantaa voittoon saakka.

6 Cargo Door ja 7 Love Håleryd ovat eturivistä potentiaalisia menestyjiä, mutta molempien kohdalla on kysymyksiäkin. Jerry Riordanilta aloittava Cargo Door ei ole koskaan aiemmin kengät jalassa yltänyt totosijoille, Love Håleryd puolestaan ei viime startin tapaan päässe keulaan.

Jos lähtöön levittää enemmän merkkejä, ei 10 Cobaca Bananaa kannata parista epäonnistumisesta huolimatta unohtaa. Pari viikkoa sitten ruuna laukkasi avauskurviin kovasta vauhdista. Muutenkin hieman puutteellisella valmistautumisella sillä kertaa kotiradan 75:een tullut ruuna voi olla tässä taas paremmassa iskussa. Selät alussa ovat toki verkkaiset.

Juoksunkulku: Betting Rebel on suosikki keulaan, haasteen sille heittävät ulompaa Cargo Door ja Love Håleryd. Cargo Doorille voi kelvata tauolta selkäjuoksu, joten jos se on alussa nopein, johtopaikka voi olla tarjolla Love Hålerydille. Varovasti aloittava Emilion kiertänee ravatessaan eteenpäin jo avauspuolikkaan jälkeen.

Pelijakauma: Emilionin (45%) kuuluu olla selvä suosikki, mutta vastustajista Payet (6%) on erityisen edullinen.

Ranking: A) 4, 12 B) 6, 7, 10, 2, 9, 1 C) 8, 5 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 4, 12 Suuri: 4, 12

Toto75-7 Jackpot-kierros päättyy tasaiseen Klass I:een, jossa suosikin viitan saa hieman vaisusta viime esityksestä huolimatta 3 Oxidizer. Marraskuussa alle tasonsa 75-lähdössä esiintynyt ruuna oli kuukausi sitten Åbyssä taas normaalin hyvä, mutta uudenvuodenaaton alusta ei sille ilmeisesti sopinut ja kovassa seurassa suoritus sisältä jäi tasapaksuksi.

Luokkansa David Perssonin suojatti ehti näyttää syksyn kolmessa voittostartissaan ja asetelmat ovat tällä kertaa suotuisat. Jos jenkkikärryt tuovat tarvittavan lisäterävyyden alkuun, voi koko matkan johtokin olla mahdollinen. Painetta suosikille on luvassa ulompaa heti alussa, joten täyttä luottamusta Ulf Ohlssonin ajokki ei saa.

Mantorpissa keulasta loppumetreillä toiseksi taipuneen 8 Bravo Santanan niskaan oli ladattu kovasti odotuksia pari viikkoa sitten, mutta harjoituksissa tulleen pienen murheen seurauksena ori joutui jäämään pois. Siitä huolimatta sen vire lienee oleellisesti parempi yksi startti kropassa ja peliosuus kehnolta paikaltakin on selvästi alakantissa.

6 Don Cashin eväät eivät ole hyvistä yrityksistä huolimatta riittäneet vielä voittoihin Adrian Kolgjinin tallista, mutta vetolappuja tällä kertaa testaavan oriin suhteen valmentajalla on odotuksia. Turhan raskaan juoksun välttäessään voittomatsiin.

Aikaisin lapulle kuuluu kotiradan hevosista myös 2 Romero, jolla on myös riittävä kapasiteetti tähän sarjaan, mutta epävarmuus on ollut vielä riesana tasaisin välein. Alkuun haetaan apua automaattisekistä, eikä lähtölaukan välttäessään ruuna ole ulkona kuvioista. Mamba meni viimeksi keulasta menojaan, mutta Romeron esitys sen takana oli aivan hyvä.

Axevallassa kaukaa takaa vahvalla kirillä 75-voittoon nousseen 1 Leon Zonin nopeus ei riitä sisäradan menestyksekkääseen puolustamiseen, mutta innokkaat avaajat voivat tasoittaa 5-vuotiaan tietä kärkisijoille lopussa. Ei unohdettavissa. Ennen joulua johtavan takaa voittoon tuikannut 7 Cruise laukkasi Kalmarissa avauskurviin. Sopivat asemat löytäessään silläkin voi olla sanansa sanottavanaan

12 M.T.Oscar hyödynsi pari viikkoa sitten muiden vauhdinpidon ja laukat nousemalla takaa lopulta kontrolloituun voittoon. Hyvästä vireestä huolimatta tempun uusiminen tuntuu haastavalta.

Juoksunkulku: Oxidizer pyrkii jenkkikärryillä ohi Romerosta ja pitämään samalla ulompaa iskevät ulkopuolellaan. 5 Taxi Out on vakavin uhka, mutta sille kelpaa selkä. Don Cashilla panostetaan myös alkuun, Bravo Santanan lähtönopeuskin riittää kärkikahinoihin heti. Keulassa lopulta 3, 6 tai 8.

Pelijakauma: Bravo Santana (7%) on jäänyt pahasti muiden suosikkien varjoon.

Ranking: A) 3, 8, 6, 2 B) 1, 7, 12, 9, 5 C) 4, 10 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 3, 8, 6, 2 Suuri: 3, 8, 6, 2, 1, 7

