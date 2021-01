Ravivihje: Toto64 Umåker 15.1.2021

5 Shut Up And Dance kiertyi toissa kerralla Umåkerin 75-lähdössä kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta tsemppasi hyvin kolmanneksi. Viime viikolla samalla radalla ruuna haki väkisin keulat 800 metriä ennen maalia ja karkasi heikkotasoisessa lähdössä horisonttiin. Kesällä Klass II-lähdöissäkin pärjännyt 6-vuotias on näyttöjensä puolesta pidettävä toki suosikkina, mutta päälle kuudenkymmenenen prosentin kannatus on liikaa. Valmentaja Robert Dunder palaa rattaille huippumiesten jälkeen ja vastusta ei sovi väheksyä.

4 Darlington on esiintynyt edukseen kaikissa kolmessa Bollnäsin viime kisassaan. Marraskuun lopussa se näytti hetken jopa haastavan Narold Voxin tasoista hevosta, seuraavan kisan ruuna voitti keulasta ennen kovaa Kalashnikovia ja viimeksi paikkasi ensimmäisen kurvin laukkansa hyvin. Nyt se kokee vieläpä kuskinvahvistuksen, sillä vaikkei Krister Söderholm mikään etevin kuski olekaan, niin vahvistus silti valmentajaan nähden.

2 Flame Of Fortune tulee hienossa vireessä olevasta Daniel Wäjerstenin tallista. Bollnäsissä juoksu meni turhan raskaaksi. Sitä ennen Bergsåkerissa tamma kiri ilmavalla tyylillä ykköseksi. Kakkosradalta tiedossa lienee hyvä reissu ja viiden prosentin kannatus on liian vähän.

Lähdössä on mukana neljä suomalaisomisteista hevosta, joista lapulle nousee 3 BWT Daenerys. Toissa kerralla Umåkerissa tamma voitti hallitusti keulajuoksun jälkeen ja viimeksi Bodenissa se tuli hyvin perille toiselta ilman vetoapua. Vastus kovenee, mutta peruskyvyt ovat riittävät tähän lähtöön ja tulinen lähtijä juoksee keulassa tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä.

Juoksunkulku: BWT Daenerys ja Darlington ottavat alussa yhteen. Vaikka suosikki tulisikin rinnalle, niin molemmilla voidaan ajaa keulasta.

Pelijakauma: Shut Up And Dance (63%) on liian iso suosikki. Etenkin Darlington (8%) ja BWT Daenerys (3%) maistuvat.