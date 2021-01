Ravivihje: Toto64 Åby 14.1.2021

Toto64-1 5 Zaffiro Jetin tulosrivistö ei tee täyttä oikeutta hevosen kyvyille. Viisi kertaa Tanskassa juossut italiaano on jäänyt pari kertaa umpipussiin, kuten viimeksikin Ålborgissa. Toissa kerralla Charlottenlundissa vastassa oli puolestaan kova Inertial, joka kuittasi nappijuoksulla ohi. Kotimaassaan lähes puolet starteistaan voittanut ori on niin luokkahevosen oloinen tapaus, että siinä vaikuttaisi olevan ainesta huomattavasti kovempiinkin tehtäviin. Yllättävän maltillisesti pelattuna Zaffiro Jetissa olisi ainesta systeemien läpivarmaksikin, mutta pari kysymysmerkkiä on ilmassa. Kuski Nicklas Korfitsen varoittelee kenkien sopivuudesta ja myös juoksunkulkuun liittyy riskejä. Isompaan systeemiin pari varmistusta. 2 Dats So Cool on tehnyt niin hyviä esityksiä viime starteissaan, että pitkään se ei voi välttyä voitolta. Viimeksikin Rommen 75-lähdössä ruuna tsemppasi hyvin toiselta ilman vetoapua. Piikkiselkä-pari meni menojaan, mutta muut Dats So Cool jätti selvästi taakseen. Kakkosradalta tiedossa lienee loistoreissu ja mahdollinen kova matkavauhti suosii entisestään. 1 Gizmo De Veluwe teki keulasta hyvän juoksun Jägersrossa ja samanlaisena olisi nytkin kärkikamppailussa. Viime viikon Åbyn startissa ruuna oli luvattoman vaisu, mutta tuolloin lumiset olosuhteet saattoivat olla vastaan. 4 Isabella J.E. tuskin pystyy voittomatsiin ilman hurjaa tason nostoa, mutta lähdön mahdollinen värittäjä se voi hyvinkin olla. Valmentaja Hans Crebasin kommenttien mukaan tämän illan startin jälkeen takaisin Hollantiin palaavalla tammalla ladataan lähtöön ja keulasta ajetaan niin kauan ”kuin lamppu palaa”. Jos todella näin kävisi, niin se voi mutkistaa erityisesti Zaffiro Jetin juoksua. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, kun radoilta 1,4 ja 5 ladataan ja avauspuolikas voi olla hyvinkin reipas. Jos tulisesti kiihtyvä Zaffiro Jet ei pääse suoraan keulaan, niin sillä voidaan antaa ankaraakin prässiä. Pelijakauma: Zaffiro Jetin (34%) prosenteissa olisi reilusti nousun varaa. Myös Dats So Cool (28%) voisi olla napsun verran enemmän pelattu. Gizmo De Veluwe (24%) on viime viikon startin jälkeen yllättävän paljon luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5 Suuri: 5, 2, 1

Toto64-2 10 Spencer Bob oli mainio toissa kerralla Jägersossa kiriessään toisesta ulkoa kovassa lopetuksessa toiseksi. Päätöskierroksen 4-vuotias kulki 13,3-vauhtia. Sitä ennen Kalmarissa tamma voitti oikeinkin helposti, vaikka ehti varikkokurvissa tehdä yhden ”välipysäyksenkin”. Viime viikon Jägersron startissa Joakim Lövgrenin suojatti ei meinannut alkumatkasta pysyä muiden mukana ja jätettiin lopussakin hännille. Liikaa esitystä ei sovi moittia, sillä Spencer Bob kulki kuitenkin porukan kiinni saatuaan 13,2-vauhtia viimeiset 800 metriä. Normaalissa tapauksessa lähes kuudenkymmenen prosentin kannatus kuulostaisi mailin takarivistä ja heikompi esitys alla liian suurelta, mutta tämä kertaa tekee poikkeuksen. Spencer Bobin takana lähtö on todella heikkotasoinen ja näin helppoon lähtöön se tuskin koskaan tulee enää pääsemään. Pienempään kuittiin Spencer Bob jää varmaksi. Suurempaan systeemiin yllätysten toivossa varmistuksia. 4 Scarlet Knightmare on saanut tulosrivistönsä murheelliseen kuntoon, mutta peruskyvyiltään tamma lienee lähimpänä Spencer Bobia. Maili suosii nopeaa lähtijää ja samanlaisessa tikissä kuin viime keväänä, suosikkikin saisi pistellä tosissaan mikäli meinaa lyödä todennäköisesti keulaan pääsevän Scarlet Knightmaren. 1 Coutinho laukkasi Halmstadissa jo ennen lähtölinjaa pudoten hännille, josta kipusi positiivisesti neljänneksi. Lyhyemmällä starttivälillä ruuna lienee nyt entistä terävämpi, mutta vastavuoroisesti kuski heikkenee kovasti. 6 O.M. Entertainyou menetti viimeksi Åbyssa asemiaan väsyneen takana eikä saanut satimesta pois päästyäänkään missään vaiheessa kunnolla kiritiloja. Kuski vahvistuu ja nopea lähtijä saanee kutosradaltakin hyvät asemat. 7 Jåkupp Erik ei ole loistanut viime starteissaan, mutta saa nyt vaihteeksi peräänsä jenkkikärryt, joilla teki hyvän esityksen viimeksi niillä juostessaan. 9 Boston Bore on suosikin ohella toinen hevonen, jolla näkyy taulussaan voitto, ja sellaista pitää tässä porukassa kunnioittaa. Kuski vahvistuu huomattavasti, mutta yli seitsemän viikon starttiväli on toki isohko miinus. Juoksunkulku: Scarlet Knightmare ja O.M. Entertainyou ovat alussa nopeimmat. Ensin mainittu on todennäköisin keulahevonen. Spencer Bobilla voidaan kiertää vauhdin rauhoituttua johtavan rinnalle. Pelijakauma: Spencer Bob (57%) on oikein pelattu. Coutinhon (17%) prosenteista voisi antaa etenkin Scarlet Knightmarelle (5%) ja O.M. Entertainyou'lle (2%). IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 10 Suuri: 10, 4, 1, 6, 7, 9

Toto64-3 Viime kaudella yhdeksän kertaa voittanut ja lähes 400 000 kruunua tienannut 7 Rexine erottuu kolmannessa kohteessa selväksi suosiksiksi. Tamma on vastannut hyvin sarjojen nousuun, tuoreimpana näyttönä jouluaaton Skiven startti, jossa se ihan tasokkaassa porukassa hallitsi keulajuoksun jälkeen varmoin ottein perille asti. Viimeksi Ålborgissa 6-vuotias alkoi käydä kuumana ennen lähtöä ja laukkasi jo ennen lähtölinjaa. Voltin kolmosradan selvittäessään Rexine edennee nopeasti kohti kärkeä ja keulapaikka lienee tarjolla. Jos Bo Westergaardin treenattava vain pysyy rauhallisena, niin keskipitkällä matkalla matkavauhti voi mennä todella rauhalliseksi. Suosikille otetaan pienempäänkin systeemiin yksi maistuva varmistus. 9 Chili Jordan oli hyvä molemmissa joulukuun Åbyn starteissaan. Toissa kerralla tamma sai neljännestä sisältä kiritilat loppusuoran alussa, jonka jälkeen kiri tulisesti maaliin. Aiemmin vapaat väylät löytäessään Mats C Nilssonin ajokki olisi todennäköisesti tullut ohi samassa lähdössä juosseesta Rexinesta. Viimeksi Chili Jordan otti todella pahan alkulaukan, jonka paikkasi mainiolla tavalla. 4 Hazyshadeofwinter voi saada suosikin takana unelmareissun ja sellaisella tammalta irtoaa terävä kiri. 6 Veravia As on parhaimmillaan pystyvä tamma, mutta vire on nyt arvoitus. Viimeksi sille jäi ainakin jonkin verran jossiteltavaa Kalmarin 75-lähdössä, kun kiritilat eivät koskaan auenneet. Juoksunkulku: Hazyshadeofwinter etenee alkumatkan aikana keulaan. Jatkossa ne ovat tarjolla Rexinelle. Pelijakauma: Rexine (63%) on liian iso suosikki. Chili Jordan (3%) on tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7, 9 Suuri: 7, 9

Toto64-4 Montelähdössä kolme hevosta erottuu selkeästi muiden yläpuolelle. 15 Sebastian Hall joutui huilaamaan välissä lähes vuoden, mutta se ei ole näkynyt otteissa, vaan ruuna on ollut hyvä kaikissa neljässä startissaan tauon jälkeen. Viimeksikin Solvallassa se haki keulapaikan alle 1.10-vauhtisessa avauksessa ja tuli hyvin perille. Ainoastaan viime vuonna Ruotsin montemestaruuden voittanut Galactiga tuli maalin tuntumassa ohi. Nyt ei ole ihan niin kovaa hevosta vastassa ja Sebastian Hall saa ykkösvihjeen. Voitokas 10 Vikings Preacher on jatkanut hyviä otteita myös Stefan Granlundin treenistä. Toissa kerralla Mantorpin montessa se hallitsi keulapaikalta näytöstyyliin. Viime viikon Åbyn kärrylähdössä ruuna sai vetää keulassa haluamaansa vauhtia ja piti varmoin ottein ykköseksi. 14 Robin Hood on lähdön kolmas kova. Ruuna nuiji Örebrossa väkisin ykköseksi johtavan johtavan rinnalta ja silloin takaa lujaa kirinyt Sebastian Hall jäi taakse. Lähtöpaikka aiheuttaa kysymysmerkkejä, sillä viimeksi Åbyssa 8-vuotias teutaroi lähtöhetkellä juuri vastaavista asemista. Toki tänään ratsaille hyppäävä Iina Aho tuntee hevosen metkut paremmin. Suosikkikolmikon luulisi riittävän pitkälle. Seuraavan lapulle tulisi viimeksi Åbyn kärrylähdössä neljännestä ulkoa terävän kirin esittänyt 9 Domingo Frei. Juoksunkulku: Hankala arvioitava. Se lienee varmaa, että suosikkikolmikolla käännetään hyvissä ajoin reissuun. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 15, 10, 14 Suuri: 15, 10, 14

Toto64-5 Viides kohde on ainakin tason laajuudella mitattuna illan paras lähtö. 2 Enforalle P. oli pienen paussinsa jälkeen vakuuttava molemmissa Ålborgin voittojuoksuissaan. Ensin se voitti keulasta miten tahtoi ja seuraavaksi nuiji johtavan rinnalta ykköseksi. Viimeksi saman radan tasokkaassa 75-lähdössä ruuna näytti olevan toisessa ulkona täysissä voimissa, mutta otti yllättävän laukan loppukurvissa. Flemming Jensenin suojatti lähtee hyvin matkaan, mutta ei välttämättä pysty ainakaan suoraan pitämään keuloja sisäradalta. 9 Enjoy Banker vakuutti suosikin tavoin voittojuoksuissaan. Århusissa se hallitsi keulasta leikittelevän kevyesti ja Halmstadissa nuiji johtavan rinnalle kierrettyään varmoin ottein ykköseksi. Viimeksi Axevallassa ruunalla ei ollut paras päivä, mutta toki juoksukin meni vaikeaksi. Kommenttien mukaan nyt Enjoy Banker on parempi ja on suosikin ykköshaastaja. Viimeksi heti lähtöön laukannut 4 Conrads Janne oli hyvä kaikissa tulosrivistössä näkyvissä Åbyn starteissaan ja lukeutuu perushevosiin, vaikka kuski toki heikkenee. 7 Eye In The Skyn vireestä ei saanut Örebrossa kuvaa, sillä pitkältä tauolta palannut ruuna jäi umpipussiin johtavan taakse. Parhaimmillaan ruuna pystyy lyömään suosikeille kampoihin ja nopea lähtijä saanee loistoreissun. 10 Arno dell'Est vaikutti ensimmäisten Ruotsin starttien perusteella siltä, että ori tulee nousemaan vauhdilla sarjoissaan. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Viimeksi Åbyssa se kiri neljännestä ulkoa positiivisesti toiseksi ja otetaan lapulle, vaikka kuski heikkeneekin valmentajan istuessa itse puikkoihin. 8 Dali Pagadi kiri viime viikolla Jägersrossa kolmannesta sisältä voittokamppailuun. Lyhyemmällä starttivälillä ruuna lienee nyt parempi ja lähtöpaikka parani kahden poisjäännin myötä oleellisesti. Juoksunkulku: Keskeltä rataa kiihdyttävät Eye In The Sky ja Dali Pagadi voivat päästä alussa ohi suosikin. Molemmille kelpaa jatkossa selkä eteen. Enjoy Bankerilla voidaan ajaa matkalla johtavan rinnalle. Pelijakauma: Enforalle P. (39%) on turhan iso suosikki. Enjoy Banker (20%) voisi olla enemmänkin pelattu.4 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2, 9, 4, 7, 10, 8 Suuri: 2, 9, 4, 7, 10, 8

Toto64-6 Päätöskohteessa kannattaa ensimmäisenä huomioida kyseessä olevan volttilähtö. 8 Donovan Hall on saanut otteisiinsa huomattavasti lisää terävyyttä Linda Fyhrin treenissä. Viime viikon Åbyn 86-koitoksessa ruuna lopetti kolmannesta sisältä terävästi ja oli ehtiä toiseksi. Sitä ennen Mantorpin hyvätasoisessa 75-lähdössä se pujotteli takajoukoista kuudenneksi. Nyt vastus on ainakin sitä starttia huomattavasti helpompi. Aamupäivän prosenttijakaumassa todella oudosti pelatussa lähdössä Donovan Hall on jäänyt niin vähälle huomiolle, että Dwight Pietersin ajokki jää systeemien ideavarmaksi. 3 The Special Man F. kantaisi ison suosikin paineet jos sen tietäisi olevan yhtä hyvä kuin esimerkiksi taulussa näkyvissä Åbyn starteissa, mutta kahden viime kisan perusteella siihen kuuluu suhtautua varauksella. Mantorpissa ruuna oli hieman levoton juoksunkulkukin nähden vain tasainen kolmas. Axevallassa Stefan Perssonin ajokki oli puolestaan koko matkan haluttoman oloinen toisessa ulkona ja ei pysynyt kirivaheessa lainkaan kärjen mukana. Vaikka 75-lähtö olikin, niin tasoltaan kyseinen koitos ei päätä huimannut. Voltin kakkosratakin tuo laukkariskiä. 10 Ericano on tehnyt viime kisoissaan hyvää jälkeä ja voitto roikkuu tanskalaisruunalla ilmassa. Viimeksikin Ålborgin 75-lähdössä ruuna sai myöhään kiritilat, jonka jälkeen lopetti terävästi kolmanneksi. 4 Alfas Kennedy voittelisi näitä lähtöjä ravilla, mutta ruuna on tolkuttoman epävarma ja laukka voi yllättää koska tahansa. Viimeisestä kymmenestä startista se on laukannut kahdeksan kertaa. 1 Fiery Heart saanee nappipaikaltaan loistoreissun ja vastuksen puolesta uran toinen voitto voisi tulla tässä. Toki tauolta tuleva ruuna ei ole parhaimmillaan kengillä. Jos jättiyllätystä etsii niin 7 Imola Boko voisi olla sellainen. Viimeksi loppukurvissa noususta laukannut ruuna kiri toissa kerralla Eskilstunassa neljännestä ulkoa pirteästi kolmanneksi, eikä hävinnyt kuin kymmenyksen viime viikolla täysin pystyyn 86-lähdön vieneelle B.G. Pastor Jontelle. Juoksunkulku: Fiery Heart lähtee vetämään ensin joukkoa. Sille kelvannee keskipitkälllä esimerkiksi The Special Man F. tai Alfas Kennedyn selkä. Pelijakauma: The Special Man F. (36%) ja Alfas Kennedy (18%) ovat aivan liian paljon pelattuja. Donovan Hall (12%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 8 Suuri: 8

