Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bjerke 13.1.2021

Toto86-1 Poisjääntien runtelemassa avauskohteessa 1 Staro On The Rocks on selkeä ykköshevonen. Hieman tasaiselle avaajalle lähtöpaikka ei ole välttämättä paras mahdollinen, mutta jenkkikärryjen avulla 4-vuotias voi saada lisäterävyyttä alkuun. Kontrolloidun voiton johtavan rinnalta joulukuun alussa napannut ori jäi viimeksi parijonossa vähän vetämättömiin selkiin, mutta pisteli lopun kuitenkin mukavasti.

Jos suosikin meno ei kuukauden starttivälillä ole aivan terävintä, voisi vahvat loppuvedot viime starteissaan tehnyt 8 Ethoca onnistua sen kukistamaan. Nopean lähtijän paikka on poisjääntien myötä oleellisesti parantunut ja sillä on saumat napata keulat. Sisäradalta korkealle.

3 Key To Happen on pilannut pari viimeistään laukkaan, viimeksi erhe tuli maalisuoralla vailla kiritilaa ja Bjerkessä jo ennen lähtölinjaa. Ravilla Per Oleg Midtfjeldin suojatillakin on saumat hyvään juoksuun melko hyvänä avaajana, eikä voittokaan ole aivan mahdoton.

Jos juoksu ei kärkihevosten osalta mene aivan taktikoinniksi alun jälkeen, voi myös 10 Fougueux nousta ottelemaan hyvistä sijoituksista. Pienen paussin jälkeen ruunan suoritus Jarlsbergissa oli positiivinen, sillä se kiri lähtölaukan jälkeen takaa virkeästi kolmanneksi. Tämä nelikko lapulle.

Juoksunkulku: Ethoca on eturivin nopein ja ehtii luultavasti uloimpaakin ensiksi keulaan. Jos Erlend Rennesvik haluaa luopua paikastaan, Key To Happen on luultavasti ensimmäisenä tarjolla kärkipaikalle. Staro On The Rocks pyrkii nousemaan toiselle, joka tuskin tuottaa pienessä lähdössä ongelmaa.

Pelijakauma: Staro On The Rocks (59%) on hieman liian suuri suosikki. Koko B-ryhmän trio ansaitsisi enemmän peliä.

Ranking: A) 1 B) 8, 3, 10 C) 2, 9, 7 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 1, 8, 3, 10 Suuri: 1, 8, 3, 10

Toto86-2 Solvallan ensimmäinen kohde on varsin heikkotasoinen. Jos 8 Opalis ravaa, se tuskin kohtaa voittajaansa tämänkertaisessa lähdössä. Valmentajansa ajamana kuolemanpaikalta joulukuun alussa voittanut tamma laukkasi viimeksi taustalla päätöskierroksen alussa pienen häiriön seurauksena. Bollnäsissä se ei yltänyt 4. ulkoa totokolmikkoon, mutta kärkikin lopetti sillä kertaa reippaasti. Erik Adielssonin ajokki pystyy avaamaan hyvin, mutta varsinkin täydellä matkalla alun ottaminen varman päälle lienee kannattavampi vaihtoehto, sillä pääosin heppoisilta vastustajilta keulapaikka irronnee myöhemminkin. Kun tamma pystyy matsiin tarvittaessa toiselta ilman vetoapuakin, jää se rivin varmaksi.

1 Grevin Sisu on kovin vastustaja, mutta sen nopeus ei luultavasti riitä kärkipaikan puolustamiseen sisäradalta. Toissa kerralla reippaan lopetuksen takaa esittänyt ruuna ei ollut viimeksi yhtä hyvä, vaan paukut ehtyivät kirissä loppua kohti.

3 Imakeyouproud on pohjimmiltaan kelpo menijä. Sen suoritukset tauon jälkeen eivät ole olleet aivan parasta laatua, mutta starttien myötä odotettavissa on parempaa. Hyvävireinen 9 C.R.Nobless kiersi Örebrossa parijonosta varmaan voittoon ja on suosikin epäonnistuessa tässäkin mahdollinen. Niin monet muutkin, mm. 6 Son Of Triton osoitti viimeksi lähtölaukan jälkeen virkeitä otteita nousemalla kärjen tuntumaan.

Juoksunkulku: Grevin Sisu saa alussa kovan haasteen keskiratojen hevosilta, joista joku ehtinee edelle. Opalis ei jää hitaaksi, mutta ottanee alun tarkasti suunnaten kuitenkin heti eteenpäin. Takasuoralla keulaan?

Pelijakauma: Opalis (39%) voisi olla huomattavasti selvempikin suosikki. Grevin Sisu (28%) ja C.R.Nobless (16%) ovat keränneet liikaa kannatusta.

Ranking: A) 8 B) 1, 3, 9, 6, 4, 5 C) 2 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto86-3 Bjerken kylmäverilähdössä erottuu selkeä kaksikko, joista tuoretta virettä esittänyt 8 Frier Birk on ykkösmerkki. Viime kerran tapaan pieni lähtö suosii alussa hännille jäävää ruunaa, jonka kiriin kovin moni ei luultavasti pysty kirikierroksella vastaamaan. Pari viikkoa sitten se ratkaisi 2. ulkoa hyvissä ajoin ja meni menojaan. Edellisellä kerralla juoksupaikka oli lähes toivottoman kaukana, mutta Anette Frönesin ajokki kipusi silti kolmanneksi.

Kovin vastustaja on kapasiteetiltaan kovempi, mutta päivän vireen yllä leijuu kysymyksiä. Lähes puolet starteistaan voittanut 5 Professor Ö.K. olisi normaalina keulasta vaikea voitettava, mutta edellisestä onnistumisesta on jo aikaa. Syksyllä laukkaillut ori jäi nelossijaan päättyneessä kisassa johtavan taakse pakettiin ja näytti sillä kertaa hyvältä. Se on menestynyt aiemminkin talvikaudella ja saanee ravatessaan haettua tässä johtopaikan.

Myös 3 Reime Kongen tulee tauolta. Norjan ”championin” vahvistama ori muistetaan viime keväältä Ruotsin 75:stäkin, jossa se venyi Odd Heraklesin ja Tangen Haapin takana yllätyskolmoseksi. Kaksi parempaa tuntuisi olevan tässäkin vastassa.

1 Alsaker Pumbaa ja 2 Bråtnesfaks putosivat Frier Birkin kyydistä selvästi viime kerralla, mutta suotuisilta paikoilta kummallakin on taas edellytykset kamppailla totosijasta. Nopeampana lähtijänä ensin mainitulla on pieni etu. Hyvää työtä tehnyt 9 Finnskog Nox voi sopivalla juoksulla omata myös saumat kärkikolmikkoon, mutta voiton suhteen tehtävä tuntuu varsin kovalta.

Juoksunkulku: Alsaker Pumbaa ja 6 Eikmann ovat eturivin nopeimmat kiihdyttäjät, mutta kummallekin kelpaa selkä. Professor Ö.K. lähtee pelihevosista parhaiten ja etenee johtoon. Frier Birk vyöryy kirikierroksella kohti kärkeä.

Pelijakauma: Frier Birk (27%) on ainakin vielä edullinen Professor Ö.K:hon (42%) nähden, mutta tilanne tasoittunee.

Ranking: A) 8, 5 B) 3, 1, 2, 9, 6, 7 C) 4 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 8, 5 Suuri: 8, 5

Toto86-4 Solvallan oppilaslähtö voi olla 1 Power Blasterin ja Andreas Lövdalin heiniä. Kelpo otteita 3-vuotiskaudella esittänyt ori päätti vuoden tyylikkääseen keulavoittoon jossa sillä olisi ollut tarvittaessa vielä varaa parempaankin. Jo Solvallan-starttikin oli hyvä, vaativa juoksu toisen radan vetäjänä vain kostautui hieman lopussa. Jenkkikärryillä reippaasti viime kerralla kiihdyttänyt ori omaa melko tasaisia avaajia vastaan mainion sauman keulaan, josta sen ohittaminen viime kerran perusteella tulee olemaan vastustajille vaikeaa. Varma.

Suosikin takana lähtö on avoin ja Roni Paldanin suojatin epäonnistuessa monilla olisi saumat voittoon asti. 5 Oliver Hallin ravi on vielä jäykkää, mutta jaksavan menijän balanssia päästään aavistuksen keventämään ja pieni välihuoltokin on sille pelkästään plussaa. Juoksusta voi tulla toki taas vaativa.

Suosikin varmistajille edullisin merkki voisi olla 2 Kalas, jonka suoritukset ovat olleet jatkuvasti hyvää tasoa. Alussa ruuna ei ole ripeimpiä, joten voittomatsiin tarvitaan tietysti vähän tuuriakin.

9 Genie Am työntyi Kalmarissa nappireissun jälkeen johtavan takaa voittajaksi. Hyvästä voittoprosentista huolimatta tamma ei vaikuta suosikin tasoiselta menijältä, mutta hyvällä juoksulla kärkipään sijoitus on tietysti mahdollinen. 4 Loveyouecus'lle kyyti oli viimeksi toisella radalla liian kylmää, mutta helpommissa lähdössä ruuna teki sitä ennen kelpo suoritukset.

6 Upside Facella olisi kykyjä, mutta meno on vielä kovin epävarmaa ja riskit realisoituvat varsinkin toisten takana juostessa. Verkkaisena avaajana vapaalle radalle pääseminen, josta kaikki kärkisijat ovat peräisin, on hankala tehtävä.

Juoksunkulku: Power Blaster avasi jenkkikärryistä viimeksi reippaasti ja voi pitää samanlaisena suoraan keulapaikan. Kovin ja ehkä ainoakin uhka alussa on 3 Philip S.F., jolle selkäjuoksu lienee kuitenkin ykkösvaihtoehto. Oliver Hall kiertyy toisen radan vetäjäksi?

Pelijakauma: Power Blasterin (32%) peliosuudessa on vielä nousuvaraakin. Yllättäjistä Kalas (5%) on jäänyt liian vähälle huomiolle. Ylipelattuja ovat Oliver Hall (21%), Genie Am (18%) ja Loveyouecus (13%).

Ranking: A) 1 B) 5, 2, 9, 4, 6, 11, 7, 8, 3 C) 10, 12 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto86-5 Bjerken hopeadivisioona tuntuu alustavasti melko erikoisesti pelatulta. Ykköshevoseksi nousee 6 Alpha Scarlet R.R., joka palasi viimeksi positiivisten saatesanojen kera pieneltä paussilta. Se löikin johtavan rinnalta keulahevosen, muttei pystynyt vastaamaan takaa kirineille. Tässä 5-vuotiaan tie vaikuttaisi vievän keulaan, josta se voisi startti alla vetää jo perille asti. Marraskuussa Ecurie D:n takana mainion suorituksen tehnyt ori meni viimeksi kengät jalassa, mutta olosuhteiden salliessa niitä riisutaan tänään. Pienempään lappuun Dag-Sveinung Dalenin ajokki jää yksin.

2 Harleyn viime juoksut eivät ole onnistuneet, mutta joulukuun alussa kuolemanpaikalta voittaneelle oriille asetelmat ovat nyt hyvät. Avauskurviin tullut laukka vei menestystoiveet Bjerkessä, Momarkenissa reissusta tuli muuten liian vaativa. Viime startista poiketen siltäkin on tarkoitus riisua kenkiä. Vaarallinen lopussa!

7 Dream Builder kuittasi viimeksi parijonosta lopussa vaivattomaan voittoon ohi Alpha Scarlet R.R:n ja kumppaneiden. Juoksun suosiessa ruuna voi tietysti uusia temppunsa, mutta melko paljon pelattuna kengät jalassa tällä kertaa menevä 8-vuotias ei tunnu ulkoa erityisen kiinnostavalta.

Sen sijaan isompaan systeemiin nostetaan yllätysosastolta todennäköisesti johtavan takana juokseva 5 Kamperhaugs Dina. Viime startissa kiritilat eivät 2. sisältä lopussa avautuneet ja tamma vaikutti hyvävoimaiselta. Vähän pelattuna houkutteleva tapaus.

1 Massive Speedin alustava suosikkiasema tuntuu kummalliselta, sillä ruunan nopeus ei todennäköisesti riitä sisäradalta ainakaan keulaan asti. Viime viikon kisassa ruuna punnersi kelvollisesti johtavan rinnalta, mutta näillä prosenteilla se on selkeä ohipelin paikka.

4 Personal Goals taipui Färjestadissa keulasta viime metreillä kolmanneksi, mutta selkäjuoksu käy sille paremmin. Nappireissulla ei aivan pihalla. 8 Mellby Frodo kuittasi Momarkenissa helpomman lähdön voiton 14-lopetuksella takaa.

Juoksunkulku: Kamperhaugs Dina lataa keskeltä johtoon, mutta luopuu paikastaan ulkopuolelta niin ikään hyvin kiihdyttävälle Alpha Scarlet R.R:lle. Johtavan rinnalle Harley tai Massive Speed.

Pelijakauma: Alpha Scarlet R.R:n (15%) kuuluisi olla eniten pelattu, myös Kamperhaugs Dina (3%) on erittäin edullinen. Massive Speed (33%) on tuntuvasti yliarvostettu, lievästi myös Dream Builder (18%).

Ranking: A) 6, 2 B) 7, 5, 1, 4, 8 C) 3, 9 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 6 Suuri: 6, 2, 5

Toto86-6 Timo Nurmoksen talli on isossa roolissa kuudennessa T86-kohteessa. 4 Global Winnerin yllä on triosta vähiten kysymyksiä, joten ykkössuosikin asema on perusteltu. Suoritukset syksyn 75-lähdöissä olivat asiallisia, jos toki hieman enemmänkin joku kerta odotettiin. Tähän verrattuna lähdöt olivat kovia ja keulaan selvitessään Mika Forssin ajokki voisi vetää nyt maaliin asti. Kengittä juoksemaan tottunut 6-vuotias saa suurena suosikkina muutaman kaverinkin systeemeihin.

1 Marrakeshin luokka ei varmastikaan ole yhtään edellistä kehnompi, mutta aikansa Kriterium-nelosen viime kausi jäi kelpo alun jälkeen laukkojen myötä vaatimattomaksi. Joulukuussa sillä pyrittiin jo 75-lähtöönkin mukaan, joten vire on varmasti tauosta huolimatta heti kilpailukykyisellä tasolla. Ei unohdeta, vaikkei lähtöpaikka suosikaan.

Säännöllisemmin startannut 2 Digital Class lukeutuu myös aikaisin pelihevosiin. Toissa kerralla kaukaa takaa vauhdikkaan lopetuksen esittänyt tamma ei jaksanut jouluna kuolemanpaikalta kovassa Algot Zonettin voittamassa pronssifinaalissa, mutta voisi tässä taas otella voitostakin, jos muiden pelihevosten vire ei tauolta ole aivan tapissaan.

Nurmoksen trion täydentävä 5 Deede Star laukkasi järjestään heti alussa neljässä viimeisimmässä syksyn kisassa. Edellytyksiä silläkin on pärjätä nykysarjoissaan, kunhan ravi vain alkaa käydä ensi metreistä lähtien. Alku on varmasti otettava nyt varovasti, mutta prosenteissa ero edellisiin tuntuu siitä huolimatta liian isolta ja Claes Sjöströmin kuskaama 6-vuotias saa paikan isommasta vihjesysteemistä.

Juoksunkulku: 3 Grinnebys Orion pääsee luultavasti sisäpuolelta starttaavien edellee aluksi, mutta luopuu vetotöistä jollekin suosikeista. Asiallisesti käynnistyvä Global Winner on niistä luultavasti ensimmäisenä rinnalla.

Pelijakauma: Global Winner (50%) on kohonnut jo liian isoksi suosikiksi. Marrakesh (15%) on hieman alipelattu, samoin Deede Star (3%).

Ranking: A) 4, 1, 2 B) 5, 9 C) 8, 3, 6, 7 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 4, 1, 2 Suuri: 4, 1, 2, 5

Toto86-7 Jos mailin ryhmässä tietäisi 4 Bianca Sisan pääsevän varmuudella keulaan, olisi siinä varma-ainestakin muuten tasaiseen lähtöön. Tamman esitykset ovat olleet pääosin erittäin hyvin niin Ruotsissa kuin Norjassakin jo pidemmän aikaa. Voitto kuukausi sitten tuli vaivattomasti keulasta ja voiton syrjässä se oli kiinni Momarkenissakin laukatessaan loppusuoran alussa. Keulasta liki, kuolemanpaikan välttäessään mahdollinen.

2 Brage Hindön selvä suosikkiasema on liioiteltua, mutta aivan mahdollinen voittaja Frode Hamren valmennettava toki sopivalta lähtöpaikalta on. Marraskuun alussa se kairasi voiton johtavan rinnaltakin, ravi tosin heikkeni sillä kertaa loppua kohti. Joulun alla tyyli oli parempi ja ykkössija keulapaikalta irtosi varmasti. Tasainen avaaja ei selviä tällä kertaa johtoon, mutta ainakin reipasvauhtisessa juoksussa se on lopussa vaarallinen.

Pelillisesti lähdön parhaalta yllätysmerkiltä vaikuttaa 1 Skytten Lisl. Toiseksi kärjen lähettyviltä viimeksi punnertanut tamma lähteekin varsin mukavasti, joten juoksusta voi tulla tässä hyvinkin edullinen.

3 Ilenna Bonanza on suurin este Bianca Sisan keulapaikan tiellä. Viime keväänä Solvallassa lähellä keulavoittoa ollut tamma ei ole tällä hetkellä aivan samanlaisessa iskussa, mutta keulataktiikka maililla voi houkutella silti Per Oleg Midtfjeldiä. Alla on varsin tasaiset suoritukset sisäratajuoksuilla.

Jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä, löytyy eturivin ulommalta puoliskoltakin kelpo hevosia. 5 Delight Classic kiersi Momarkenissa ykköseksi melko kaukaa ja pisteli edellisellä kerrallakin takaa juosten, vaikka sijoitus vaisuksi jäikin. Brage Hindö ja kumppanit karkasivat viimeksi 6 Next Gamelta, mutta ruuna oli itsekin asiallinen. 7 Eddie Arctous kohtasi vuoden lopussa tätä kovemman vastuksen ja pysyi taustalla. Vauhtijuoksussa sekin voisi olla mahdollinen.

Juoksunkulku: Ilenna Bonanza ja Bianca Sisa ratkaisevat keulapaikan kohtalon. Halutessaan ensin mainittu sen pystyy hallussaan pitämään.

Pelijakauma: Bianca Sisa (15%) on aamun jakaumassa vielä vahvasti alipelattu, Brage Hindö (47%) puolestaan yliarvostettu. Skytten Lisl (2%) maistuu kovasti. Ilenna Bonanza (14%) on kerännyt liikaa peliä.

Ranking: A) 4, 2 B) 1, 3, 5, 6, 7 C) 9, 8, 10 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 4, 2, 1 Suuri: 4, 2, 1

Toto86-8 Rivi päättyy pelillisesti melko hankalaan lähtöön. Niukka ykkösrankkaus on Jorma Kontion taakseen saava 7 Vavin Love, jonka kiri viime viikolla Färjestadissa oli tilojen löydyttyä varsin positiivinen. Tamma on väläytellyt aiemminkin, mutta tarvitsee voittoon yltääkseen tietysti sopivan juoksunkin.

1 Cash Cowboy oli suosikkeja lokakuussa 75-kisassakin, mutta alkulaukka vesitti pelin sillä kertaa. Ehkei sen menossa aivan parasta ruutia ole ollut sen jälkeen, mutta Gävlessä ruuna seurasi kuitenkin johtavan takaa Helluva Amia asiallisesti ja saa nopeana avaajana taas hyvän juoksun.

6 Worrywartin tyyliin pidemmät matkat sopivat hyvin, sillä ruuna jaksaa tehdä töitäkin. Axevallassa meno takaa tyssäsi viimeisen takasuoran laukkaan, mutta varsinkin 11. marraskuuta sen kiri takaa oli vauhdikas. Kengät jalassa samaa ei ehkä ole luvassa, mutta tehtävä on muuten melko sopivan oloinen.

9 Cassius Ima seuraili Mantorpin 75-kisassa sisärataa pitkin mukavasti neljänneksi Kim Erikssonin antaessa sen vain rullailla perille. Juoksun juontuessa sen kyvyt riittäisivät tässä korkealle. 3 Raj's Oh Lord on tehnyt pitkän tauon jälkeen kelpo suoritukset ja voi sekin parantaessaan kamppailla voitostakin.

Yllättävämmälle voittajallekin lähdössä on edellytykset. 2 She Follow Me ei saanut viime kerralla 2. ulkoa kiritiloja lopussa ja voimia jäi talteenkin. Raamikkaalle tammalle pitkä matka sopii. Vaatimatonta tulosta pitkään tehnyt 8 Totte C.D. vaikutti viime keskiviikkona selvästi aiempaa vetreämmältä, mutta juoksu meni koko lailla pieleen 5-vuotiaan jäätyä pitkäksi aikaa kolmannelle radalle. Myös 12 Bang Boomerangin otteet ovat olleet hyvävireisiä ja ruuna nostetaan kehnolta paikaltakin mukaan systeemeihin.

Juoksunkulku: Cash Cowboy puolustaa sisältä keulapaikan, mutta taktiikka on arvoitus, sillä pidemmästä matkasta ei ole aiempaa kokemusta. Raj's Oh Lord lienee ensimmäinen kysyjä. 5 Chapman Hörda voi sotkea myös kiihdytystä nopeudellaan. Worrywart voi edetä jo hyvissä ajoin kohti kärkeä.

Pelijakauma: Vavin Love (27%) on vielä hieman liikaa pelattu, Cash Cowboy (14%) ja Worrywart (13%) liian vähän.

Ranking: A) 7, 1, 6 B) 9, 3, 2, 8, 12 C) 11, 10, 4, 5 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 7, 1, 6, 9, 3, 2, 8, 12 Suuri: 7, 1, 6, 9, 3, 2, 8, 12

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 1, 8, 3, 10

Toto86-2: 8

Toto86-3: 8, 5

Toto86-4: 1

Toto86-5: 6

Toto86-6: 4, 1, 2

Toto86-7: 4, 2, 1

Toto86-8: 7, 1, 6, 9, 3, 2, 8, 12

Hinta: 17,28 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-01-13&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[1,8,3,10],[8],[8,5],[1],[6],[4,1,2],[4,2,1],[7,1,6,9,3,2,8,12]&stake=0,05&price=28,8



Suuri

Toto86-1: 1, 8, 3, 10

Toto86-2: 8

Toto86-3: 8, 5

Toto86-4: 1

Toto86-5: 6, 2, 5

Toto86-6: 4, 1, 2, 5

Toto86-7: 4, 2, 1

Toto86-8: 7, 1, 6, 9, 3, 2, 8, 12

Hinta: 69,12 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-01-13&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[1,8,3,10],[8],[8,5],[1],[6,2,5],[4,1,2,5],[4,2,1],[7,1,6,9,3,2,8,12]&stake=0,05&price=115,2

PieniToto86-1: 1, 8, 3, 10Toto86-2: 8Toto86-3: 8, 5Toto86-4: 1Toto86-5: 6Toto86-6: 4, 1, 2Toto86-7: 4, 2, 1Toto86-8: 7, 1, 6, 9, 3, 2, 8, 12Hinta: 17,28 €Tästä kupongille:SuuriToto86-1: 1, 8, 3, 10Toto86-2: 8Toto86-3: 8, 5Toto86-4: 1Toto86-5: 6, 2, 5Toto86-6: 4, 1, 2, 5Toto86-7: 4, 2, 1Toto86-8: 7, 1, 6, 9, 3, 2, 8, 12Hinta: 69,12 €Tästä kupongille: