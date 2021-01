Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 12.1.2021 – 183 715 euroa ekstraa

Toto64-1 7 Mas Capacity koki Esilstunassa vaihteeksi tappion ravia polkiessaan, mutta tuon startin voi tyystin unohtaa. Yllättävästikin kolmannesta ulkoa neljänteen sisälle käännetty ruuna jäi laukkaavan taakse umpipussiin ja tuli kaikki voimat tallella maaliin. Sitä ennen Solvallassa Katja Melkon treenattava hallitsi keulajuoksun jälkeen miten tahtoi ja meni tuloksen 13,3ake kuin puolivaloilla. Illan koitoksessa Jorma Kontion ajokki voi joutui taivaltamaan toisella ilman vetoapua, mutta olisi siitäkin suosikki voittamaan lähdön. 6 Havana Boko on tehnyt kovat juoksut viime starteissaan. Solvallassa tamma kiersi alkulaukkansa jälkeen väkivahvasti toiseksi. Viimeksi Mantorpin hyvätasoisessa 75-lähdössä sillä kierrettiin kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta tuli jälleen hyvin maaliin asti ja kamppaili kakkossijasta loppuun asti. Tällä kertaa Erik Adielssonin ajama tamma voi saada kunnioitusta keulapaikan muodossa ja tarjoaa siitä ainakin tiukan haasteen suosikille. Suosikkikaksikko erottuu selkeästi muista viime starttien näytöiltään. Jos yllätystä hakee, niin loistoreissun saava 1 Balto d'Huon on yhden huonomman startin jälkeen jäänyt yllättävän unohdetuksi. Juoksunkulku: Balto d'Huon pitää sisäradalta keulat, joita tuskin ihan kenelle tahansa luovutetaan. Havana Boko etenee ensimmäisellä takasuoralla keulaan ja Mas Capacity ilmestyy rinnalle pitämään matkavauhdin tasaisen reippaana. Pelijakauma: Mas Capacityn (54%) ja Havana Bokon (29%) prosenttien kuuluisi olla lähempänä toisiaan. Balto d'Huon (2%) on turhan unohdettu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 7, 6 Suuri: 7, 6

Toto64-2 Toisen kohteen montelähtö vaikuttaa haastavalta pelipähkinältä. 1 Kingup teki Eskilstunassa hienon ensiesiintymisen montessa, kun ruuna joutui taivaltamaan ensimmäiset 1500 metriä kolmatta ja runttasi silti ykköseksi. Ravi hajosi viimeisellä sadalla metrillä, mutta se oli ymmrrettääväkin raskaan juoksun päätteeksi. Optimitapauksessa taitavan Emilia Leon ajokki pääsee voltin ykkösradalta hallitsemaan juoksua. 12 Charles du Sud olisi kehnosta lähtöpaikasta huolimatta iso suosikki jos tämä lähtö ajettaisiin kärryjen kanssa, sillä niin hyvä ruuna on ollut kahteen viime starttiin. Bergsåkerin Klass II-karsinnassa se sai neljännestä sisältä kiritilaa viimeisellä takasuoralla kirien hyvin kolmanneksi. Taakse jäi esimerkiksi viime viikonlopun 75-sankari Hefner Am. Myös Solvallan finaalissa 5-vuotias kiri pirteästi sisäratajuoksun päätteeksi. 11 Syntax Broline voitti Eskilstunassa montedebyyttinsä terävän kirin päätteeksi. Aikavertailu voi olla usein vaarallista, mutta on huomioitava, että samana päivänä juossut Kingup meni tuloksen 17,6ake ja Syntax Broline 16,7ake. 10 Upside Down Cake, 4 Yrwing & 6 Ninepoints Yankee ovat hevosia, joita ei uskalla lapulta poiskaan jättää, vaikka kysymysmerkkejä ovatkin. Kaksi ensin mainittua ovat hyviä montehevosia, mutta palaavat enemmän tai vähemmän pitkiltä tauoilta. Ninepoints Yankee puolestaan debytoi montessa. 2 Zebulon Pike kiri Eskilstunassa aivan voittaneen Kingupin kupeelle ja siihen nähden niiden alustava prosenttiero 31-2 ei tunnu oikealta. 5 Gurra Knight sai Eskilstunassa kunnolla pykälän päälle vasta loppusuoralla ja ruuna tuli loppua porukan selvästi kovinta kyytiä ehtien toiseksi Syntax Brolinen jälkeen. Juoksunkulku: Haastava arvioitava. Veikataan Kingupin tai Ninepoints Yankeen juoksevan keulassa. Juoksunkulusta voi tulla levoton. Pelijakauma: Oudohkosti pelattu lähtö. Etenkin Syntax Broline (3%) on jäänyt oudon vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 1, 12, 11, 6, 10 Suuri: 1, 12, 11, 6, 10, 4, 2, 5

Toto64-3 1 P.S. Felix olisi nappipaikaltaan jättisuosikki jos sen tietäisi olevan yhtä hyvässä iskussa kuin syyskuussa, jolloin ruuna otti kolmen voiton putken. Nyt sen vire on kuitenkin arvoitus, sillä Färjestadissa tauolta palannut 5-vuotias ei näyttänyt ennen lähtöäkään täysin priimalta ja laukkasi suursuosikkina lähtösuoralla. Tuon jälkeen P.S. Felix jäi vieläpä kertaalleen kuumeen takia pois, joten kysymysmerkkejä on ilmassa. 4 Hanapier on kehittynyt jatkuvasti starttien myötä ja ranskalaisruuna on tuntunut saaneen nopeuttakin lisää. Viimeksi Eskilstunassa se sai sisäpareista myöhään kiritilat ja kuittasi terävällä loppuvedolla ylivoimaisen voittajan takana toiseksi. Vaikka kuski heikkeneekin, niin Martin P Djuse on silti kova tekijä viime vuonna enintään 150 starttia ohjastaneiden lähtöön. 13 M.T. Magic Dream pärjäisi takuuvarmasti tässä porukassa samanlaisena kuin kolmessa ensimmäisessä startissa Lise-Lotte Nyströmin treenistä. Viimeksi Eskilstunassa juoksunkulussakin oli epäonnea, kun ruuna juuttui väsyneen taakse jumiin, mutta ei Pierre Nyströmin ajokki mitenkään säkenöinyt kiritilat saadessaan. Neljäntenä systeemeihin 2 Scarybeary Lixarve, joka optimitapauksessa saa suosikin takana unelmareissun ja voi sellaisella kiriä yllätykseen. Juoksunkulku: P.S. Felix lähtee vetämään joukkoa. M.T. Magic Dreamilla voidaan ajaa hyvinkin aggressiivisesti. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1, 4, 13, 2 Suuri: 1, 4, 13, 2

Toto64-4 Suomalaistamma 7 Grove's Apple Poof otti Eskilstunassa hienolla tyylillä ensimmäisen voittonsa Ruotsissa, kun keulassa turhankin virtavana käynyt tamma jaksoi hitaahkolla radalla pitää vauhtinsa hyvin ja ei näyttänyt maalissakaan tyhjältä. Mika Forss suunnistanee nytkin määrätietoisesti kohti keulapaikkaa ja sinne päästessään 4-vuotias on paha lyötävä. 8 Rapunzel hallitsi Örebrossa keulasta ja silloin Grove's Apple Poof ei pitkän kirin päätteeksi ehtinyt kuin tuntumaan. Nyt Mattias Djusen suojatti joutunee yrittämään ohitusta ulkopuolelta. Suosikkikaksikko erottuu muista. Paljon peliä kerännyt 9 Orlandina on tehnyt asiallisia esityksiä, mutta suosikkikaksikon lyöminen vaatisi otteiden terävöitymistä. 2 Adora saanee nopeana lähtijänä loistoreissun ja kärkkyy sellaisella totosijaa. Juoksunkulku: Adora on alussa nopein. Grove's Apple Poof etenee ensimmäisellä takasuoralla tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Rapunzel (37%) on yllättävän selvä suosikki Grove's Apple Poofiin (29%) nähden. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7, 8 Suuri: 7, 8

Toto64-5 Viidennen kohteen isorahaisten maililla paperilla moni asia puoltaa 3 Rocky Tillya. Kovaluokkainen ruuna päässee sopivan näköisessä porukassa keulaan tekemään omaa juoksuaan, pahimmalta uhkajaalta vaikuttanut 10 Enzo Am jäi aamupäivällä pois ja 5 Zeus Bi & 11 Gladiateur palaavat tauolta. Rocky Tillyn otteista on kuitenkin puuttunut ihan paras potku kahdessa viime startissa, joten täysin varauksetta siihen ei uskalla luottaa ja kierroksen pankki varmistetaankin suuremmassa systeemissä. Lähdön suomalaistoivot 6 Boulder Luke & 9 Einstein Sisu pystyvät viime starttejaan huomattavasti parempaankin ja molemmat ovat kiehtovia yllätyshakuja. Samat sanat pätevät myös 4 Super Photo Boodiin, joka tsemppasi Färjestadissa rehdisti voittoon johtavan rinnalta. Juoksunkulku: Rocky Tilly pääsee keulaan ja matkavauhti voi mennä yllättävänkin rauhalliseksi. Pelijakauma: Rocky Tilly (63%) on liian iso suosikki. Etenkin Einstein Sisu (2%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 3 Suuri: 3, 11, 5, 9, 6, 4

Toto64-6 Neljättä peräkkäistä voittoaan jahtaava 6 Ole oli jäätävän hyvä viimeksi Mantorpin 75-lähdössä, kun ruunalla marssittiin kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta erkani lopulta jopa helpon oloiseen voittoon hyvällä tuloksella 12,2aly. Sarjat nousivat arvovoiton myötä, mutta Ole pystyy vastaamaan siihen ja yllättävänkin hyvästä vastuksesta huolimatta ruunalla on hyvä sauma jatkaa voittokannassa. 2640 metrin matka lienee pelkkä etu ja Rikard N Skoglundin ajokki pystyy pärjäämään vaikeammallakin juoksunkululla. Pahin vastustaja 7 Love No Pain jäi aamupäivällä pois, joten Ole kelpaa systeemien tukipilariksi. 2 Eldorado on tauluaan paremmassa tikissä, kahdessa viime startissa ruuna on tehnyt porukan hänniltä sijoitustaan paremmat kirit. Nyt juoksunkulusta tulee täysin erilainen ja nopeana lähtijänä Eldorado voi kuskin niin halutessa juosta keulasta. 3 Commander Victory punnersi viimeksi Solvallan lounasraveissa toisesta ulkoa tämänkertaista heikkotasoisemman lähdön voittoon. Maxime Maraisin ajokki hyötyy juostavasta matkasta. 8 Very Charming olisi kengittä parhaimmillaan, mutta ruuna osaa juosta myös tossut jalassa ja on perusmerkkejä mikäli suosikkia varmistelee. Juoksunkulku: Eldorado on alussa nopein ja sillä saatetaan myös ajaa keulasta. Olella voidaan ajaa matkalla johtavan rinnalle. Pelijakauma: Poisjääntien myötä ”kuolleita” prosentteja on vihjeen kirjoitushetkellä niin paljon, että vaikea arvioida mihin esimerkiksi Olen (36%) prosentit tulevat lopulta asettumaan. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6 Suuri: 6

