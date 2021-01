Ravivihje: Toto64 Halmstad 11.1.2021

6 Panamera äityi loppuvuodesta rajuun vireeseen ja jatkoi vahvaa menoa kauden avauskilpailussa Kalmarissakin. Ola Karlssonin suojatti lopetti porukan hänniltä päätöskilometrin 12,3-kyytiä, joista lopun 700 metriä 11,7-vauhtia kolmatta pitkin, mutta taktiikkajuoksussa sijoitusten kohentaminen oli mahdotonta. Joulukuun puolivälissä Åbyssa se lähti kiriin kaukaa neljännestä ulkoa ja lopetti tasokkaassa lähdössä aivan voittaneen Indra’s Secretin tuntumaan. Tällä kertaa vastus on viime startteja kevyempi ja hyvällä selkäreissulla ruuna jyrää jälleen lähelle voittoa.

5 Sandsjöns Enzo on luokaltaan hyvä 75-tason menijä ja pystyy tällaisessa lähdössä korkealle. Viimeksi Jägersrossa se ei mahtanut ylivoimaiselle voittajalle mitään, mutta piti asiallisesti kakkoseksi. Halmstadissa hevonen kiri neljännestä ulkoa vahvasti voittajan tuntumaan kellottaen viimeiset 700 metriä 10,8-kyytiä. Oriilla on voltista jonkinlainen laukkariski, mutta ehjällä juoksulla voittokantaan paluu ei yllättäisi.

Haastajajoukko on tasainen ja lähes kaikilla on enemmän tai vähemmän kysymysmerkkejä yllään.

12 Vincent As on näiden stayermatkojen erikoishevonen, mutta huippuvireeseen tuntuu olevan vielä matkaa. Mantorpissa se laukkasi loppukaarteeseen, eikä kiri enää silloin sanottavammin edennyt. Kapasiteetti on hirmuinen, eikä sitä uskalla tässä tehtävässä täysin ohittaakaan. 11 All Star ei ollut parhaimmillaan kesän kilpailuissa ja hakee uutta puhtia Roger Malmqvistin valmennuksesta. Ruuna kilpaili mahtikunnossa viime talvena näihin aikoihin voittaen Solvallassa kaksi kertaa peräkkäin. Kapasiteetti riittäisi korkealle. 9 Cantona Mearas on saanut kaksi starttia kroppaan pienen tauon jälkeen ja vire on noususuunnassa. Åbyssa se menetti hieman asemia taipuvan Global Takeoverin takana ja tuli väylien auettua asiallisesti maaliin. Ruuna on parhaimmillaan lyhyellä kirillä, jollaisella se pystyy ohittamaan koviakin hevosia.

Systeemeiltä putoavat paljon peliä keränneet 4 Stand By Ken ja 10 Global Takeover. Ensin mainittu on asiallinen kilpahevonen, mutta voitot ovat sille melko harvinaista herkkua ja lähtö on tällä kertaa turhan kova. Jälkimmäinen puolestaan on ollut suuri pettymys kahteen viimeiseen ja tämän lähdön voittaminen vaatisi huomattavaa suoritustason nousua.

Juoksunkulku: Stand By Ken hakee ravatessaan keulapaikan, mikä avaa tallikaveri Sandsjöns Enzolle selvän väylän johtopaikalle. Global Takeover voi nappistartin saadessaan tehdä määrätietoisen iskun kohti kärkeä.

Pelijakauma: All Star (3%) ja Cantona Mearas (2%) ovat kiinnostavia yllätyshakuja. Global Takeover (14%) on ylipelattu.