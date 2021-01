Ravivihje: GS75 Bollnäs 10.1.2021 – 371 138 euroa ekstraa

Päätöskohteessa lähtökiihdytys näyttelee suurta roolia. Nostetaan suosikiksi 6 Twinkle Face, joka teki Solvallassa vahvoja esityksiä ennen Axevallan viime laukkastarttia. Toissa kerralla tamma kiri vaikeista asemista hyvätasoisen lähdön tasapääykköseksi. Sitä edeltävässä hevonen avasi lujaa keulaan ja kamppaili kakkoseksi vain Digital Classille häviten. Nappikiihdytyksellä se voisi edetä alkumatkasta jälleen keulaan ja siitä voitto olisi lähellä. Monipuolinen hevonen pystyy menestymään toki muualtakin.

1 Dexter Brick on kilpailee sekaavaa tauluaan paremmassa iskussa. Ruunan kolme viimeistä kilpailua ovat tuoneet mukanaan niin laukkaa, paikkaa johtavan rinnalla, kuin myöhäisia kiritilojakin, joten epäonnea on ollut riittämiin. Vastus on tällä kertaa sopiva, eikä menestys yllättäisi juoksun yhtään natsatessa. Petri Salmelan tallin 2 Got To Dash on yksi eturivin nopeista avaajista ja pyrkii mielipaikalleen keulaan. Viimeksi Solvallan 75-lähdössä ruuna tuli rintaman takana hyvällä potkulla maaliin asti. Kengät ovat sille selvä miinus, mutta tehtävä olisi paperilla melko sopiva.

7 Tale of Jacks on kapasiteetiltaan lähdön parhaimmistoa, mutta terveysmurheet ovat hankaloittaneet kilpailemista. Toissa vuonna ori pärjäsi hyvin 75-tasollakin, mutta viime kaudesta tuli pannukakku laukkojen takia. Valmentaja Mikael Cedergrenin ennakkokommentit ovat startin alla varsin positiivisia ja ori voi pystyä heti kärkikamppailuun mukaan.

Kuudentena systeemeille turhan pelaamattomaksi jäänyt 4 Busy Doin' Nothing , joka pystyy tulisena kiihdyttäjänä hyödyntämään lähtöpaikkansa ja kuntokin on hyvällä mallilla. Toissa kerralla Rommessa hevonen joutui luopumaan keulapaikasta kovan prässin alla, mutta tuli raju avauskierros huomioiden vahvasti kolmantena maaliin.

3 I'll Fixit hakee vielä kuntoaan pitkän tauon jälkeen, eikä juoksumatkakaan suosi tasaista avaajaa. 8 Concrete Dee on todella kyvykäs hevonen, mutta tauko ja lähtöpaikka heikentävät mahdollisuuksia. Voittoon nouseminen vaatisi paljon tuuria ja kilpakumppanien heikompaa päivää.

Juoksunkulku: Busy Doin' Nothing avaa lujaa ja on avainasemassa juoksunkulun suhteen. Keulataktiikka ei yllättäisi. Twinkle Face pyrkii alussa Got to Dashin etupuolelle ja siinä onnistuessaan se on ensimmäisenä kysymässä kärkipaikkaa.

Pelijakauma: Suosikkikolmikko on kokonaisuutena erottunut hieman liikaa muista. Tale Of Jacks (5%) ja Busy Doin' Nothing (2%) kannattaa huomioida kupongeille mukaan.