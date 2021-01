Ravivihje: Toto75 Bergsåker 9.1.2021

Kultadivisioona on tällä kertaa varsin tasainen. 11 Disco Volante olisi ollut eturivistä suuri suosikki, mutta takaa asetelmat ovat hieman mutkikkaammat. Ruuna on silti rankingin kärki, sillä sen vire on kahden viime startin perusteella erittäin vahva. Viimeksi tuli taas vaihteeksi lähtölaukka ja sen jälkeen ruuna oli takana erittäin virtava. Paukkuja jäi siitä huolimatta hyvin myös loppumatkalle ja vähän talteenkin. Vastus ei ole tällä kertaa yhtä kova mihin Ulf Ohlssonin ajokki on tottunut.



5 Antonio Trotin juoksu meni viimeksi pipariksi sen laukattua avauspuolikkaan jälkeen eteenpäin marssiessaan ja väsyttyään sen jälkeen kuolemanpaikalta turhan vaativan reissun seurauksena. Starttiväli on nyt hieman pidempi, joten vireen yllä on kysymyksiäkin. Erik Adielssonin taakseen saavalla ruunalla on tässä kuitenkin jonkinlaiset mahdollisuudet edetä tällä kertaa keulaan ja siitä voittokin voisi pitkästä aikaa irrota.



10 Grainfield Aidenin suoritus Solvallan-finaalissa jäi johtavan rinnalta vaisuksi, mutta muutama päivä myöhemmin Axevallassa nähtiin taas tuttua menoa, vaikkei voittoa kiertelemällä tullutkaan. Paremmat treeniolosuhteet lupaavat hyvää tähänkin kisaan ja Hannu Korven suojatti voi otella voitosta vaativammallakin reissulla.



8 Zenit Brickin suoritus jouluaattona pitkältä tauolta oli erittäin positiivinen. Vastus oli köykäinen, mutta ruunan olemus oli reipas sen irroteltua keulasta selvään voittoon. Hankalalta paikaltakin näissä sarjoissa menestymään tottunut 10-vuotias on huomioitava melko aikaisin.



13-vuotiaaksi ehtineen 3 On Track Piratenin voittoakaan ei voi pitää poissuljettuna, mutta hyvästä lähtöpaikasta huolimatta veteraani tuntuu melko paljon pelatulta. Rommessa se nousi 4. ulkoa lopussa varmaan voittoon, mutta kultadivisioonaksi vastus oli erittäin heppoinen.



Sen sijaan isommasta systeemistä paikan saa huomattavasti vähemmän pelattuna 7 Digital Ink, jonka vire on joulukuun starttien perusteella hyvällä mallilla. Satsattaessa ruuna voi päästä ulkoakin hyviin iskuasemiin ja se on yllättänyt ennenkin.



2 Västerbo Grosboisille keulajuoksu oli viimeksi liikaa, mutta aiemmin Rauno Pölläsen valmennettava teki ihan mukiinmeneviä suorituksia. Selästä nyt totomatsiin? 4 J.H.Mannerheim ei ollut viimeksi yhtä hyvä kuin parissa aiemmassa kisassa ja valmentajan kommentit ennen tätä ovat hieman pessimistisiä.



Juoksunkulku: Västerbo Grosbois on ensi metreillä luultavasti nopein, mutta viime startin perusteella selkäjuoksu lienee nyt ykkösvaihtoehto. Digital Ink voi räväyttää ulkoa ensiksi sen kimppuun, mutta silläkin on tähtäimessä hyvä selkä. Eturivistä lopulliseksi keulahevoseksi ovat tyrkyllä On Track Piraten ja Antonio Trot. Grainfield Aiden tulee myös hyvissä ajoin kohti kärkeä. Disco Volanten läpi pääseminenkään ei olisi maailman suurin yllätys, mutta se ei ole kuskin ensisijainen suunnitelma.



Pelijakauma: Antonio Trot (28%) on hieman liikaa pelattu, On Track Piraten (17%) selvemmin. Aliarvostettuja ovat Disco Volante (17%), Grainfield Aiden (15%) ja Digital Ink (2%).



Ranking: A) 11, 5, 10, 8 B) 3, 7, 2, 4 C) 1, 6, 9