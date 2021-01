Ravivihje: Toto64 Romme 8.1.2021

Toto64-1 Ruotsissa debytoiva 9 Hooper des Chassses vaikuttaa Saksan starttien perusteella lahjakkaalta tapaukselta. Viime startissakin Hampurissa ruuna karkasi keulapaikalta pito päällä horisonttiin vastustajiltaan ja muutenkin ruuna on tehnyt joka kerta ravatessaan hyvää jälkeä. Saksassa palkinnot ovat pieniä, joten Ruotsissa ne pääsevät juoksemaan varsin sopivissa lähdöissä. Myös Hooper des Chasses vaikuttaa niin luokkahevoselta, että toistaiseksi vaatimaton voittosumma ei tee lainkaan oikeutta sen kyvyille. Sybille Tinterin treenattava jääkin maltillisesti pelattuna pienemmän systeemin varmaksi. Isompaan varmistuksia, sillä toki ensimmäinen startti uudessa maassa ja uudesta tallista on aina kysymysmerkki. Lisäksi Hooper des Chasses ei vaikuta vielä miltään varmalta suorittajalta, toissa kerrallakin Berliinissä se laukkasi lähtöön juuri ysiradalta. 1 Make It Rain avasi viikko sitten Örebrossa Jonna Irrin tallista lupaavalla tavalla, kun Jorma Kontion tarkkojen ajolinjojen jälkeen ori kiri marginaaliaan varmempaan voittoon. Vastus kovenee, mutta oletettavasti 4-vuotias meni startin myötä eteenpäin ja todennäköisesti jenkkikärryt lyödään tänään perään. 3 Håna Am kiertyi viimeksi Solvallassa johtavan rinnalle kierros jäljellä, josta oli kelpo kakkonen. Ihan samanlaista potkua ruunan otteissa ei tosin ollut kuin uran avauskisoissa, esimerkiksi lokakuun lopun Solvallan startissa 4-vuotias kiskoi takajoukoista 12,0-vauhtia päätöskierroksen. 8 Geronimo d'Hello kiri viimeksi Eskilstunassa takajoukoista pirteästi 12,9-vauhtia viimeiset 700 metriä nousten toiseksi ja samanlaisena uran avausvoitto ei voi olla enää pitkään tulematta. Jättiyllätysosastolta kuitille nostetaan 6 Indigo Keeper & 2 Hedens Mirakel. Ensin mainittu on laukkojensa lomassa esittänyt hyviä otteita ja vaikuttaa kehityskykyiseltä kilpurilta. Jälkimmäinen kokee puolestaan hurjan kuskinparannuksen ja ruuna on ennenkin mennyt hyvin juuri Ulf Ohlssonin ajamana. Juoksunkulku: Hieman vaikea arvioitava, sillä monellakaan ei ole toistaiseksi edes yritetty ladata lähtöön. Indigo Keeper tai Make It Rain lienevät alussa nopeimmat. Håna Amilla, Geronimo d'Hellolla ja Hooper des Chassella voidaan ajaa matkalla eteenpäin. Pelijakauma: Hooper des Chasses (30%) voisi olla paljon enemmänkin pelattu. Yllättäjistä etenkin Indigo Keeper (3%) on kiinnostava merkki. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 9 Suuri: 9, 1, 3, 8, 6, 2

Toto64-2 Kohteiden ainoassa kylmäverilähdössä erottuu selkeästi kaksi hevosta, Öystein Tjomslandin laatutallista tulevat Grude-kasvatit. 4 Grude Tilla on tehnyt hirmujuoksut kahteen viime starttiin. Rommessa tamma jäi alkulaukkansa myötä porukasta kirien sen jälkeen toivottomista asemista lujaa viidentenä maaliin. Päätöskierroksen se tuli 24,4-kyytiä, josta viimeiset metriä peräti 21,9-vauhtia. Tuollaisista vauhdeista suurin osa illan vastustajista voivat nähdä vain unia. Bollnäsissä Ulf Ohlssonin ajokki tarpoi koko ensimmäisen kierroksen kolmatta ennen keulaan pääsemistä ja 6-vuotias tuli raskaan reissun jälkeen umpirehdisti perille tsempatessaan toiseksi hyvän Zenitin jälkeen. Grude Tillan vaikuttaa lähes joka osa-alueella vastustajiaan paremmalta ja yllättävän maltillisesti pelattuna tamma jää myös systeemien ensimmäiseksi läpivarmaksi. Aamupäivän prosenttijakaumassa yhtä paljon pelattu 8 Grude Bambi on tehnyt kelpo esityksiä viime starteissaan, vaikka aivan samanlaista potkua sen otteissa ei ole ollut kuin kesällä. Rommessa tamma oli ennen Grude Tillaa maalissa, mutta se antoikin laukan takia lähes 100 metriä etumatkaa ja kiri silti lähelle tallikaveriaan. Viimeksi Umåkerin 75-lähdössä Grude Bambi oli tasapaksuhko viides. Jos yllätystä hakee niin 1 Sör Tinder voisi olla sellainen. Vauhdikkaalle ruunalle juuri mailin matkan luulisi sopivan parhaiten Juoksunkulku: Tyypillisen kylmäverilähdön tavoin vaikea arvioitava. 7 Klack Ibra voi seiskaradaltakin ampua keulaan, jos sillä vain satsataan starttiin. Tjomslandin kaksikolla ajettaneen voimalla kohti kärkeä. Pelijakauma: Grude Tillan (35%) prosenteissa on reilusti kasvun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto64-3 Illan ykkössarjassa selväksi suosikiksi erottuu 8 Volare Gar. Voitokas ruuna joutui tekemään Bergsåkerin pronssidivisioonassa 900 metrin kirin kolmatta ilman selkää ja tuli raskaan reissun päätteeksi hyvin sisään, vaikka pari vastustajaa lopussa ohi tulikin. Solvallan finaalilähdössä Sybille Tinterin treenattava sai neljännestä sisältä kiritilat loppusuoran alussa, jonka jälkeen rautias kiri tulisesti maaliin. Seitsemättä sijaa korkeammalle oli vain mahdoton ehtiä. Nyt vastus helpottuu pari pykälää ja Erik Adielssonin ajokki edennee voimalla keulaan, josta on lähellä voittoa. Kovin haastaja 7 In Love Boko palaa pikkutauolta. Jos valmentajakommentteja on uskominen, niin ruunalla pakitetaan alussa ja koitetaan lopussa. Jos Volare Gar pääsee keulaan, niin sitä on vaikea tavoittaa. 6 Alorac Mathbell tekee jatkuvasti hyviä kirejä ja on nytkin todennäköinen totohevonen, mutta voitto tulisi yllätyksenä. Juoksunkulku: 1 Journey voi pystyä pitämään sisäradalta ensimmäiset keulat. Volare Gar etenee määrätietoisesti ensimmäisellä takasuoralla tuulenhalkojaksi ja matkavauhti voi mennä hyvinkin maltilliseksi. Pelijakauma: Ei huomauttamista. Volare Gar (51%) on oikein pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto64-4 Vahvaa jälkeä tehneelle 2 Forcementille kävi kylmät viime viikon Rommen 75-lähdössä, kun ruuna näytti olevan marssimassa keulapaikalta jopa kohti voittoa, mutta laukkasi kuskin vetäessä laput. Sitä ei oltu ennen starteissa tehty ja 6-vuotias vastasi laukalla. Illan koitos on niin sopivan näköinen, että pelin henki vaikuttaa yksinkertaiselta, laukka tai voitto. Kolossaalisen kokoinen ranskalainen ei ole mikään ravivarma tapaus, joten suurempaan systeemiin varmistuksia. 14 R.K. Queen erottuu ykköshaastajaksi. Paljon ongelmista kärsinyt tamma palasi Rommessa pitkältä tauolta ja oli unelmareissun päätteeksi toinen. Luokka on niin kova, että paremmalta paikalta se maistuisi enemmänkin, mutta toki takamatkan takarivistä on tulemista. 9 Call Him A Star oli hyvä Rommen voitossaan, kun se nostettiin kierros jäljellä jo neljännelle ja siitä huolimatta ruuna marssi selvään voittoon. Toki lähtö oli tasoltaan kesy, mutta esitys ansaitsee kehut. Viime startin voi unohtaa, sillä Joakim Eskilssonin ajokki juuttui kolmannen radan kiertolaiseksi. Plussaa tulee myös siitä, että viime vuonna enintään sata starttia ajaneiden lähdössä suurimmalla osalla kuski heikkenee, Call Him A Starilla ei. Aivan pelaamattomista hevosista lapulle poimitaan pari ”jytkyhakua”. 12 Mio Flashin tulosrivistö on päässyt heikkoon kuntoon, mutta ruuna ei ole lainkaan nolo hevonen. Se voitti viime vuonna 75-lähdönkin, joka on kova meriitti tässä sakissa. 11 Justwalkonby on tehnyt viime starteissaan kelvollisia kirejä ja parhaimmillaan ruuna olisi täysin riittävä hevonen tähän lähtöön. Juoksunkulku: Forcementilla otetaan ensimetrit varmistellen, jonka jälkeen se etenee keulaan. Kokemattomien ohjastajien lähdössä voi tuttuun tyyliin tapahtua täysin odottamattomia asioita. Pelijakauma: Forcement (61%) on laukkariski huomioiden liikaa pelattu. Etenkin Mio Flash (2%) on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2 Suuri: 2, 14, 9, 12, 11

Toto64-5 Suomalaistamma 2 Self Taught Beauty teki mainion suorituksen toissa kerralla Solvallassa, kun ensimmäisen kurvin laukan myötä porukan hännille tippunut tamma kiri terävästi loppua ja näytti olevan vielä maalissakin voimissaan. Rommen 75-koitos oli nopeasti taputeltu, sillä Jonna Irrin valmennettava laukkasi lähtöön. Etenkin jos Erik Adielssonin ajokin tietäisi varmasti pääsevän keulaan, niin siinä olisi ideavarmankin ainesta, mutta sekä sisä- että ulkopuolella on terävät lähtijät. Toki keulapaikka ei ole mikään elinehto Self Taught Beautylle ja se nostetaan ykkösvihjeeksi. 3 Solöns Allica tulee vielä juoksemaan hyvän voittosumman, niin lupaavilla otteilla se aloitti uransa. Vasta viidennen starttinsa juokseva tamma palaa neljän kuukauden tauolta, ja siihen nähden yllättävän selkeä suosikkiasemuus on hieman yllättävä. Jorma Kontion ajokki lähtee raketin lailla matkaan, mutta keulapaikka ei ole mitenkään selviö nopeiden lähtijöiden ulkopuolelta. 1 Listas Prettywoman jäi viimeksi Rommen 75-lähdössä taivaltamaan toiselle ilman vetoapua ja se oli liian kovaa keittoa. Sitä ennen Solvallassa tamma teki pitkän kirin ilman selkää ja tuli asiallisesti perille. On huomioitava, että Self Taught Beauty olisi siinä startissa ns. aina tullut ohi Listas Prettywomanista aiemmin kiritilat saadessaan. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, sillä radoilla 1-3 on nopeat lähtijät. Veikataan, että Listas Prettywoman saa viuhkan turvin pidettyä keulapaikan itsellään. Pelijakauma: Solöns Allican (35%) prosenteista voisi antaa Self Taught Beautylle (25%) ja Listas Prettywomanille (17%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2, 3, 1 Suuri: 2, 3, 1

Toto64-6 6 Knifetown Hall juoksi viimeksi Solvallan Klass II-finaalissa matkalla neljännessä sisällä, nousi viimeisellä takasuoralla ulos ja kiri hyvin kärkirintamaan ollen neljäs. Samanlaisena ruuna on voittomatsissa ja ruuna ansaitsee suosikkiaseman, mutta aamupäivän 40 prosentin peliosuus tuntuu kovalta. Lähtöpaikka on hieman ulkona ja Rikard N Skoglundin ajokilla on taipumusta ailahteluun. 1 Madame Af Djupmyra voi hyvinkin olla luokaltaan lähdön paras hevonen, mutta viime viikon Rommen 75-lähdössä sillä ei ollut paras päivänsä. Vaikka loppukurvissa tamma ajautuikin ”avaruuskaistoille”, niin kirissä ei ollut siltikään parasta pontta. 3 Certainly teki viimeksi Solvallan voittojuoksussaan niin kovan esityksen johtavan rinnalta, että ruuna on huomioitava varhain pikkutauosta huolimatta. 4 Ten Times & 5 My Golden Eye tähtäävät keulaan, josta kumpikin pystyy vetämään mailin matkalla pitkään. Rapsakan ylivauhdin toivossa lapulle vielä piippuhyllyn 11 Glide Devie & 12 Fighter Lady. Jälkimmäinen on yksi ravien mielenkiintoisimpia seurattavia, sillä Sveitsissä hyvin mennyt tamma tekee debyyttinsä Ruotsissa. Tuoreimmassa voittojuoksussaan Sveitsin pääradalla Avenchesissa 6-vuotias oli ainakin vakuuttava, kun se veti koko matkan keulassa isolla hajuraolla muihin ja voitti täysin pystyyn. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys. Ainakin radoilta 1,4 ja 5 ladataan. My Golden Eye on niukasti todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Knifetown Hall (40%) on liian iso suosikki. Etenkin Certainly (7%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6, 1, 3, 4, 5, 11, 12 Suuri: 6, 1, 3, 4, 5, 11, 12

