Ravivihje: Toto64 Gävle 7.1.2021 – 134 014 euroa ekstraa

1 Give Me Ten oli viime viikon Rommen 75-lähdössä johtavan takaa hyvä toinen. Chapuy karkasi keulasta horisonttiin, mutta sille ei moni muukaan olisi kyseisenä päivänä riittänyt ja Give Me Ten jätti kuitenkin muita selvästi. Edellisessä startissa Eskilstunassa ori voitti tämänkertaista vastaavan lähdön keulasta ajamatta. Klaus Kernin suojatilla on selvästi kovimmat näytöt, pahimmilla vastustajilla on heikot lähtöradat ja veteraanipitoisessa lähdössä muilla osallistujilla parhaat päivät alkavat puolestaan olla kaukana takanapäin. Ykkösradalta Give Me Ten on tulisena lähtijänä hyvin lähellä koko matkan johtoa. Varma.

Selvähköksi ykköshaastajaksi erottuu 8 Lady Zappa, jolle on jäänyt parissa viime 86-koitoksessa hieman jossiteltavaakin. Bergsåkerissa tamma jäi pussiin, kiritilojen auetessa se olisi pystynyt olemaan toinen. Myös viime Solvallan startissa Petri Salmelan treenattava näytti tulevan ainakin jonkin verran voimia tallella maaliin keulasta voittaneen Gobi Princessin takana. Kasirata ja maili on hankala yhdistelmä Give Me Tenin kukistamista ajatellen.

7 Up To Men otteista on kenties kenkien vuoksi puuttunut parissa viime startissa ihan paras terä, vaikka kärjen tuntumassa onkin pyörinyt. 2 Carelinin kuski paranee kovasti Magnus A Djusen myötä ja tänään orille laitetaan perään vielä jenkkikärryt. Kakkosradalta on tiedossa loistoreissu ja sellaisella totosija mahdollinen. 10 Aramis Amok on luokaltaan niin hyvä hevonen, ettei ruunan saisi sentään olla vain prosentin verran pelattu, vaikka taukoa onkin takana.

Juoksunkulku: Give Me Ten ja 3 Action Launcher ovat alussa nopeimmat. Vaikka jälkimmäinen pystyisikin ohittamaan suosikin alussa, niin Klaus Kern kääntää nopeasti toiselle ja etenee tuulenhalkojaksi.

Pelijakauma: Ei isompia. Give Me Ten (57%) on oikein pelattu. Carelinin (11%) kuskiin ja kärryihin on reagoitu hieman liikaakin. Aramis Amok (0,9%) on liian unohdettu.