Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 6.1.2021

Toto86-1 T86-vuosi voi hyvinkin alkaa suosikkivoitolla, sillä 5 Love Hålerydin tie vienee avauskohteessa heti keulaan. Jägersrossa päätössatasella johtavan takaa voittoon tuikannut ruuna nousi viimeksi 75-kisassa pari pykälää taaempaa Inertialin jälkeen toiseksi. Vaikka se onkin kisannut paljon keskipitkällä matkalla, ei normaalimatkastakaan ole haittaa, varsinkaan jos ja kun tempoa pääsee säätelemään itse. Johan Untersteinerin taakseen saava 6-vuotias voi pitää nyt keulasta pintansa maaliin asti. Varma.

6 Sato ja 4 Galantis eivät ole hevosina suosikkia huonompia, mutta kummankaan vire ei ehkä ole aivan sataprosenttinen. Sato palasi lokakuussa kylläkin pitkältä tauolta heti voitokkaasti muttei ole onnistunut sittemmin. Kaiken ollessa mallillaan se pystyy menestymään vaativallakin juoksulla. Galantis joutui Saton tavoin tekemään viime startissa pitkän kirin, eikä veto kantanut päätyyn saakka. Lyhyempi starttiväli voi auttaa, mutta ripeämpi suosikki saanee edun heti kiihdytyksessä.

Yllättäjistä parhaat mahdollisuudet omaa 1 Yankee Boy, joka voi päästä suosikin kantaan. Viime vuoden suoritukset olivat pääosin vaisuja, mutta joulukuun kisassa ruuna kiri ulkoa kelvollisesti. 2 Hurricane River kesti Mantorpissa kuolemanpaikan kunnialla ja kiri Jägersrossa virkeästi, mutta jäi sen jälkeen yhdestä 75-kisasta pois. Suotuista lähtöpaikasta huolimatta alustava peliosuus tuntuu liian suurelta.

Juoksunkulku: Yankee Boy lähtee sisältä reippaasti, mutta hakee selkää. Love Håleryd ohittaa välistä kiihdyttävät ja painuu avauskurviin mentäessä kärkeen. Sato on potentiaalisin hevonen kuolemanpaikalle.

Pelijakauma: Love Håleryd (45%) on ansaitusti selvä suosikki. Hurricane River (15%) on liikaa pelattu, Yankee Boy (7%) vielä liian vähän.

Ranking: A) 5 B) 6, 4, 1, 2 C) 9, 8, 7 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto86-2 Timo Nurmoksen valmennettavia ei ole viime viikkoina näkynyt tositoimissa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ja joulun aikaan moni tallin hevosista rokotettiin. 6 Hawk Cliff on luotettu neljän viikon huililtakin selväksi suosikiksi Solvallan kovimmassa sarjassa, eikä kahden viime startin perusteella se tietysti väärin olekaan. Eskilstunassa ruuna nousi takaa toiseksi ja viimeksi kärjen hurjastelun avittamana selvään voittoon. Rennolla otteella liikkunut 9-vuotias on samanlaisena tässäkin vaarallinen, mutta hieman puutteellinen valmistautuminen yhdistettynä verkkaiseen aloitukseen kuitenkin epäilyttää.

Lähdön ykkösmerkiksi nostetaankin tuoreempaa virettä esittänyt 8 Hazard Boko, joka voi ulkoradaltakin päästä keulaan asti, sillä monen sisäpuolelta aloittavan vireen yllä on Hawk Cliffin tavoin kysymyksiä. Hazard Bokon esitys Åbyssä johtavan takaa oli ehkä voittostarttien jälkeen lievä pettymys, mutta tapaninpäivän kultafinaalissa Per Lennartssonin valmentama ori kulki taaempaa sisältä kelpo otteella perille. Keulasta se voisi vetää nyt maaliin saakka.

Paremmista lähtöpaikoista huolimatta tasaisen haastajaporukan muodostava nelikko ei tunnu pelillisesti superkiehtovalta, joten yritetään selvittää kohde kahdella edellä mainitulla ja hakea yllättäjiä myöhemmistä kohteista.

3 Carat du Goutier piti toissa kerralla kirissä Hawk Cliffin takanaan ja punnersi ennen joulua johtavan kupeelta sitkeästi toiseksi Electrical Stormin jälkeen. Lyhyempi matka ei kuitenkaan tunnu ranskalaisella tyylillä menevälle orille edulta. Ulf Stenströmerin 1 Jula Downton ja 4 Flash Håleryd esiintyivät loppuvuonna muutaman kerran positiivisesti, mutta kummallakin on alla epäonnistuminen ja tallin vire on ollut muutenkin sairastelujen myötä alamaissa. Edellinen voitto tuli 10. lokakuuta.

5 M.T.Joinvillen otteet takaa olivat joulukuun kahdessa ensimmäisessä startissa hengettömiä, mutta lopun kangistumisesta huolimatta Rommen-juoksu oli jo askel parempaan suuntaan. Jos 10-vuotiaaksi ehtinyt ruuna löytää vielä parhaan iskukykynsä, olisi se tämänkaltaisiin tehtäviin kova tekijä.

Juoksunkulku: 2 Furious Francis ja Flash Håleryd avaavat hyvin, mutta selkäjuoksu lienee molemmille ykkösvaihtoehto. Hazard Bokolla on panostettaessa hyvä tilaisuus päästä verkkaisempien sisäpuolen hevosten edelle ja hakemaan johtopaikka. Carat du Goutier kiertää johtavan rinnalle?

Pelijakauma: Hawk Cliffin (55%) kannatus on aivan liian kova, Hazard Boko (22%) on edullinen.

Ranking: A) 8, 6 B) 3, 1, 4, 5 C) 7, 2, 9 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 8, 6 Suuri: 8, 6

Toto86-3 Keskiviikkoillan seuratuimpiin hevosiin lukeutuu Johan Untersteinerilta aloittava huippulahjakas 7 Maestro Crowe, jolle ei enää maaliskuun hallitun 75-voiton kesällä tullut onnistumisia. Jägersrossa ruuna kärsi nelossijasta huolimatta raviongelmista, Halmstadissa tuli laukka taustalla kirivaiheessa ja Åbyssä heti alussa. Treenitiedot ovat melko lupaavia ja vastuskin paluustartissa sen verran passeli, että ravilla voitto on vahvasti hyppysissä. Alkumetrit kunnialla selvittäessään Untersteiner ajanee eteenpäin, eikä ainakaan eturivissä kellään ole syytä sille vastata.

Paljon peliä keränneelle otetaan kuitenkin isompaan systeemiin mukaan yksi houkuttelevan alipelatuksi jäänyt kaveri. 9 Digital Dominance väläytteli osaamistaan ajoittain jo Robert Berghin käsissä, mutta isompi menestys jäi piippuun. Kolmen kuukauden paussin jälkeen ruuna aloitti joulun alla Carl-Otto Göranssonin tallista, mutta 3. sisällä matkannut ruuna ei saanut lopussa mahdollisuutta ja tuli voimissaan maaliin. Sen olemus oli erittäin hyvä ja tasapainoisten otteiden jatkuessa voittojakin luulisi olevan pian luvassa. Ehkä jo tässä, jos suosikki epäonnistuu?

Eturivin hevosista menestyssaumaa voisi olla 6 M.T.Noslerilla, jos Mikko Aho onnistuu luovimaan suojattinsa sopiviin asemiin. Ruuna täytti paikkansa viimeksi 75-finaalissa kelvollisesti ja otti sitä ennen näppärän kirivoiton. 13 Mr Can Trixin 4-vuotiskausi oli varmasti suuri pettymys kaikille osapuolille, sillä ruuna tuntui menevän kuin käsijarru päällä. Ketsuppipullon avautumista odotellaan. Pelaamattomista 2 G.K.Ursus pisteli viimeksi takajoukoista juosten perille ja voisi lähempää kärkeä yltää nyt totomatsiin.

Juoksunkulku: 3 Quantum Cappuccino voi napata ensimmäiset keulat. M.T.Nosler voi mieliä ulompaa myös sisäradalle ennen kuin Maestro Crowe vyöryy eteenpäin. Jos Digital Dominance onnistuu pääsemään suosikin etupuolelle, saattaa sekin osoittaa aktiivisuutta jo alkumatkasta. Lopulta Maestro Crowe hakenee kuitenkin vetotyöt.

Pelijakauma: Maestro Crowe (61%) on hieman liian selvä suosikki. Digital Dominance (5%) maistuu. Mr Can Trix (10%) liikaa pelattu.

Ranking: A) 7 B) 9, 6, 13, 2, 15, 11, 4, 8, 3 C) 5, 1, 12, 10, 14 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 7 Suuri: 7, 9

Toto86-4 Voittosarakkeen nollasta huolimatta tammavoltin ykkösmerkiksi nostetaan 5 Bitchie, jonka avausvoitto lienee pian tosiasia. Pasi Aikion suojatti on tehnyt useampia vahvoja suorituksia johtavan rinnalta, mutta syksyn starteissa sen tyyli tahtoi hieman hukkua loppumetreillä. Viime kisassa se löi kuolemanpaikalta keulahevosen varsin vaivattomasti, mutta joutui taipumaan kahdelle ulkoa kirineelle. Ravi pysyi kuitenkin aiempaa paremmin kasassa, joka lupaa hyvää jatkoon. Tässä keulapaikka on luultavasti haettavissa, ellei joku takamatkalta satu pääsemään etupuolelle, ja siinä tapauksessa Örjan Kihlströmin ajokin ohittaminen ei olisi simppeliä.

11 Carry Cash on ottanut kuudesta voitostaan neljä keulasta ja kaksi johtavan rinnalta, joten Jörgen Westholmin tarkoituksena ei ehkä tässäkään ole jäädä liian pitkäksi aikaa takajoukkoihin. Bergsåkerissa paikka johtavan ulkopuolella oli sillä kertaa liikaa, mutta viimeksi tamma lopetteli keulasta laput yläasennossa hallittuun voittoon 12,5-vauhdilla.

A-ryhmän täydentää selvästi edellisiä vähemmälle pelille jäänyt 13 Sideslip. Joulukuun starteissa Mika Forssin ajokki osoitti huippuvirettä noustuaan ensin ulkoratoja pitkin vahvasti toiseksi ja jäätyään viimeksi virkeän näköisenä sisäradalle pakettiin. Tiedossa lienee kiertämistä, mutta sekään ei ole este menestymiselle kunhan vauhdinjako vain muuten muotoutuu suotuisaksi.

Bitchien tavoin myös 3 Xanthis Fantasy on vielä ilman voittoa, mutta suoritus ennen joulua Rommessa oli lupauksia herättävä. Mats E. Djusen ajokki seurasi voittajan perässä virkeällä tyylillä maaliin saamatta kunnon mahdollisuutta ohitusyritykseen. Sopivalla juoksulla ei mahdoton.

Vähemmän pelatuista isompaan vihjesysteemiin nostetaan sinnikkäästi ulkoratoja pitkin Örebrossa punnertanut 9 Boiling Point ja suotuisan juoksun kärjen tuntumassa luultavasti saava 1 Enjoy's Corrida. Se oli Mantorpissa keulasta ylivoimainen, mutta taipui viimeksi vaativissa oloissa toiseksi. Rokotuksen jälkeen selkäjuoksu saattaa olla nyt ykkösvaihtoehto.

Myös 2 Kia Ora mahtuu mukaan, vaikka onnistuminen kakkosradalta ei ole sanottua. Viime keväänä tulleen voiton perusteella tammasta olisi voinut odotella kelpo tekijää 3-vuotiskisoihinkin, mutta tyyliongelmat sotkivat menoa syyspuolella. Jos niistä on päästy yli, ei menestyminen yllättäisi näissä sarjoissa.

Voitolla Ruotsissa aloittaneen 12 Janis Joplin Bokon puristus ei riittänyt Axevallassa johtavan rinnalta ja voltin nelosradalta tiedossa voi olla nyt ongelmia alkuun. Melko paljon pelattuna ei tällä kertaa kovin kiinnostava tapaus.

Juoksunkulku: Enjoy's Corrida pitää johtopaikan alussa, mutta hyvä selkä voi kelvata tällä kertaa. Bitchie etenee kärkeen, jos ei jää alussa liian hitaaksi. Myös Carry Cash tulee takaa ajoissa eteenpäin.

Pelijakauma: Bitchien (20%) ja Carry Cashin (25%) prosentit voisivat olla toisin päin. Janis Joplin Boko (15%) ja Xanthis Fantasy (15%) ovat ylipelattuja. Sideslip (6%) on selvästi aliarvostettu.

Ranking: A) 5, 11, 13 B) 3, 9, 1, 2, 12, 10, 14 C) 7, 6, 8, 4 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 5, 11, 13 Suuri: 5, 11, 13, 3, 9, 1, 2

Toto86-5 Nousukuntoa esittänyt 4 B.G.Pastor Jonte erottuu suosikiksi mailin ryhmässä, mutta viime keväällä kengittä syntynyt tykkikiri on palautunut pelaajien mieleen niin vahvasti, että oriin peliosuus on vahvassa nousukiidossa. Toissa kerralla kirivaihe ei mennyt aivan parhaalla tavalla, mutta viimeksi tilat johtavan takaa avautuivat kreivin aikaan ja ori lopetti terävästi maalikuvavoittoon. Sen lähtönopeus voi riittää keulaan, mutta erityisen räjähtävä ori ei ensi metreillä ole, joten tehtäväkään ei siten välttämättä muodostu aivan suoraviivaiseksi. Kaikkien ideana 5-vuotias ei tunnu enää superhoukuttelevalta.

2 Emma Häggenäsin voittotili on vielä avaamatta, mutta pari starttia Per Nordströmin käsistä tehnyt 4-vuotias on jättänyt hankalilta paikoilta varsin positiivisen kuvan. Ennen joulua tamma tuikkasi sisältä lopun pirteästi. Kärjen läheltä nyt jo voittomatsiin?

Hyvistä sijoituksista huolimatta hieman nihkeästi esiintyneen 8 Sobel Nilsin tehtävä pikamatkalla ulkoradalta ei tunnu erityisen suotuisalta, mutta hevosena 5-vuotias lukeutuu kuitenkin lähdön parhaimmistoon ja ehkä uusi kuskikin voisi saada kaivettua siitä lisäterävyyttä esiin? Pelikannatus on suosikkiin nähden täysin vastakkaisessa trendissä, joten luotettava menijä voi jäädä lopulta edulliseksikin.

Myös 12 Happy Few on kehnolta paikaltaan muiden armoilla, mutta ehkä tiedossa olevat vaativat olosuhteet yhdistettynä reippaaseen matkavauhtiin voivat auttaa senkin lopussa korkealle. Viime vuoden ennätysjuoksussaan Tingsrydissä ori kiri ykköseksi takajoukoista ja osoitti loppukaudestakin hyvää virettä.

Muu porukka on varsin tasainen, ja ainakin rauhattomassa juoksussa joku sopivan juoksun saanut voi niistäkin olla lopussa etevin. 3 Fajm Composite punnersi Mantorpissa tauoltakin voittajaksi parijonosta, loppu ei tosin ollut erityisen vauhdikas. 6 Listas Terminator ei noussut hänniltä viime kerralla, mutta ehti marraskuun alussa ulkokautta ykköseksi 12-lopetuksella. Takaisin Tommy Karlstedtille palannut 11 Mirakel Håleryd oli tekemässä viimeksi Racing Broddan voittamassa pitkän matkan kisassa varsin sinnikästä suoritusta kunnes levisi päätösmetreillä laukalle.

Juoksunkulku: B.G.Pastor Jonte voi olla keskeltä terävin ja edetä keulaan, mutta kauttaaltaan eturivissä on varsin tasaisia avaajia. Juoksupaikoista voi siten syntyä kinaakin.

Pelijakauma: B.G.Pastor Jonten (29%) kannatus on nousemassa liian suureksi. Emma Häggenäs (9%) on ainakin vielä edullinen.

Ranking: A) 4, 2, 8, 12 B) 3, 6, 11, 7, 5, 1 C) 10, 9 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 4, 2, 8, 12 Suuri: 4, 2, 8, 12

Toto86-6 Juoksurata, Örjan Kihlström ja vahva vire ovat puoltavia tekijöitä 6 Solkattens Ferrarin voitolle kuudennessa T86-kohteessa, mutta suursuosikin asema on vielä erittäin epävarmalle suorittajalle vahvasti liioiteltua. Marraskuun lopussa ruuna ehti niukkaan voittoon vaikka laukkasikin keulaan pyrkiessään lyhyesti puolimatkassa. Seuraavalla kerralla erhe tuli johtavan rinnalta viimeisellä takasuoralla, mutta viimeksi koko matka sujui ravilla ja tuloksena oli johtavan rinnalta varma voitto. Keulaan pääseminen minimoisi tietysti häiriötekijät, mutta vastuskin on kelpo luokkaa ja muitakin otetaan mukaan.

Kiinnostavin vastustaja on 9 Sedin, jonka meno on ollut nousujohteista. Lokakuussa vaivattoman kirivoiton sisältä saalistanut jenkki jäi seuraavalla kerralla voimissaan pussiin ja teki viimeksi tätä kovempia hevosia vastaan hyvän esityksen 3. ulkoa, vaikkei aivan voitosta lopussa otellutkaan. Nyt voittomatsiin!

2 Silver Load antautui kuukausi sitten keulasta hyvissä ajoin, mutta vastuskin oli kova. Viikkoa aiemmin ruuna otti samalta paikalta ylivoimavoiton kevyellä tyylillä ja tuntuu jääneen nyt pahasti aliarvostetuksi. Voltistakin hyvin käynnistyvä 5-vuotias saanee suotuisan juoksun.

4 Duke Ratzeputz paikkasi 18. marraskuuta alkulaukkansa vahvasti, mutta esitykset sen jälkeen eivät olleet enää samaa tasoa. Nelosrata tuo laukkariskin, mutta kykyjä 5-vuotiaalla olisi sarjoihinsa riittävästi. Sama tilanne on vuotta nuoremmalla 7 Jerka Stingillä, joka juoksi viime kaudella moneen otteeseen ikäluokan kärkinimiäkin vastaan. Juoksuradan hyödyntäessään oriilla olisi sanansa sanottavanaan tässäkin, vaikka kommentit tauolta ovatkin varovaisia.

10 Kontur rikkoi kuparisen joulukuussa Solvallassa keulapaikalta, mutta mitenkään ilmaiseksi voitto ei tullut, sillä Tomas Petterssonin valmennettava sai hieman painettakin. Tuon perusteella ruunan ei tarvitse olla takaakaan täysin ulkona kuvioista.

Juoksunkulku: Silver Load voi napata ensimmäiset keulat. Solkattens Ferrari on todennäköisin vaihtoehto lopulliseksi johtohevoseksi, vaikkei ehkä ensi metreillä olekaan kaikkein ripein. Jerka Sting pummasi alun elokuun volttilähdössä, mutta nopeuden pitäisi normaalisti riittää pitkälle alussakin.

Pelijakauma: Solkattens Ferrari (60%) on selvästi ylipelattu. Sedin (14%) ja Silver Load (4%) maistuvat.

Ranking: A) 6, 9 B) 2, 4, 7, 10 C) 3, 1, 5, 8, 11, 12 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 6, 9, 2, 4, 7, 10 Suuri: 6, 9, 2, 4, 7, 10

Toto86-7 Husse Bokon jäätyä aamulla pois 4 Speedy Tilly nousee kolmen kierroksen kisan selväksi suosikiksi. Mikäli otteissaan hieman ailahtelevalla 6-vuotiaalla on paras päivänsä, voi se voittaa selvästikin, mutta täyttä luottoa Robert Berghin suojatti ei kuitenkaan saa. Marraskuun finaalissa vahvasti toiseksi kivunnut ruuna taipui viikkoa myöhemmin keulasta ja tyytyi jouluna seurailemaan takaa muiden mukana. Tähtäimessä voi olla nyt taas johtopaikka.

Pelillisesti lähdön kiehtovin tapaus on 6 Vikings Preacher, joka tuntuu pitkän alavireisen kauden jälkeen saaneen taas juonesta kiinni. Montélähdön voitto tuli varmasti johtopaikalta, sitä ennen ruuna jäi virtavan näköisenä vaille kiritilaa 75-lähdössä Åbyssä. Juoksuradalta Kevin Oscarsson voi luovia sen aluksi kärkeen, eikä hyvällä juoksulla valjakko ole sen jälkeen vaaraton.

8 Imagine Boko on tehnyt pidemmillä matkoilla usein positiivisia suorituksia ja on myös vähän pelattuna huomion arvoinen. Rommessa se nousi takaa mukavasti voittajan tuntumaan. Isommalle lapulle vielä mukaan myös 2 Gullabo Däck Bling, jonka vire on loppuvuoden perusteella erinomaisella mallilla.

Kengittä parhaiten mennyt 3 Zizou voitti toissa kerralla ylivoimaisesti, muttei pystynyt viimeksi ohituksiin, kun muutkin kulkivat reippaasti edellä. 9 Global Unspokedin paukut eivät ole riittäneet kahdella viime kerralla aivan perille asti. 5 Gizmo de Veluwe riitti keulasta toiseksi Jägersrossa vain Fortune Mearasille häviten.

Juoksunkulku: Vikings Preacher on juoksuradalta suosikki ensimmäiseksi keulahevoseksi, mutta Speedy Tillyn selkäkin voi sille kelvata, jos ja kun Robert Bergh on aktiivinen jo alkumatkalla.

Pelijakauma: Suosikin jäätyä pois pelijakauma menee uuteen uskoon, mutta Speedy Tilly (26%) voi kivuta liian selväksikin pelipohjaksi. Vikings Preacher (4%) ja Imagine Boko (4%) prosenteissa on kosolti nousuvaraa.

Ranking: A) 4, 6 B) 8, 2, 3, 9, 5 C) 7, 1 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 4, 6, 8 Suuri: 4, 6, 8, 2

Toto86-8 Rivin toinen varma starttaa päätöskohteessa. 5 Pastorns Lady on löytänyt tauon jälkeen hyvän vireen ja nappasi juuri pikamatkalla toissa kerralla niukan mutta suhteellisen varman keulavoiton. Axevallassakin alkuun panostettiin takamatkasta huolimatta kunnolla ja johtavan kantaan kiihdytyksen jälkeen siirtynyt tamma seurasi hyvin perille. Tällä kertaa tähtäin on taas johtopaikalla. Lyhyt starttiväli on tuottanut voittoja ennenkin, joten Juhani Partasen 7-vuotias voi viedä maaliin asti. Ohjastajanvaihdos on toki miinusmerkkinen, mutta selväpiirteinen taktiikka helpottaa, ja ehkä peliosuuskin jäänee lopulta matalammaksi kuin jollain huippukuskilla.

3 Hankypanky Peyton on hevosena edellä mainittua parempi, mutta tauolta uusista käsistä palaavan 6-vuotiaan kohdalla on melko suuria kysymysmerkkejä. Tamma voitti uransa seitsemän ensimmäistä kilpailua Timo Nurmoksen tallista, mutta terveysmurheiden takia viime vuonna täysosumia tuli vain yksi, toki sekin kovan esityksen päätteeksi. Alussa Hankypanky Peyton ei todennäköisesti pysty Pastorns Ladylle vastaamaan ja ulkopuolelta voitto vaatisi heti huippusuoritusta.

Toissa kerralla varhain johtavan rinnalta taipunut 6 Moon Zappa osoitti pari viikkoa myöhemmin vireen olevan edelleen kohdallaan nousemalla pitkällä matkalla asiallisesti toiseksi. Kuolemanpaikan välttäessään se pystyy nytkin kärkipäähän.

11 Xanthis Delicious kesti viimeksi toiselta ilman vetoapua kunnialla perille ja voisi suotuisammalla reissulla olla korkealla. 4 Fantaghiro Brickin juoksut eivät menneet täysin putkeen sen paremmin Solvallan Breeders Crown-välierässä kuin Eskilstunan E3-revanssissakaan. 4-vuotiaaksi kääntynyt tamma avaa ravilla reippaasti ja voisi kärjen tuntumasta olla yllättävänkin ylhäällä.

8 Luna Nera Docin pari viime kisaa ovat pilaantuneet laukkaan matkan aikana. Pieneltä paussilta tallikommentit ovat varovaisia, eikä alkuun sen perusteella luultavasti nopeiden ulkopuolelta satsata.

Juoksunkulku: Fantaghiro Brick, Pastorns Lady ja Moon Zappa täräyttävät keskiradoilta parhaiten ja niistä keskimmäinen painuu kärkeen. Johtavan rinnalle ei ole suurta halukkuutta, ehkä Hankypanky Peyton siihen lopulta ajautuu.

Pelijakauma: Pastorns Lady (19%) on nousevasta peliosuudesta huolimatta vielä varsin edullinen.

Ranking: A) 5, 3 B) 6, 11, 4, 8, 10, 1 C) 2, 7 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 5 Suuri: 5

Hinta: 12,96 €



Hinta: 80,64 €



