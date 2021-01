Ravivihje: Toto64 Jägersro 5.1.2021

Vahvasti suomalaistaustainen 5 Arnie Express on aloittanut Conrad Lugauerin treenistä pirteillä otteilla. Jägersrossa ruuna kiri toisesta ulkoa väkisin ohi sittemmin 75-lähdöissä pärjänneestä Inerteliasta ja Åbyssa oli johtavan takaa kolmas uudella ennätystuloksellaan 12,1aly. Lugauer tähdännee keulapaikalle, josta Arnie Express on parhaimmillaan. Hintalappu tosin voi olla kova, sillä sisäpuolella on räväköitä lähtijöitä. Toki 5-vuotias on sopivan näköisessä porukassa voittotaistossa, vaikka juoksu vaikeaksi menisikin.

1 Quattro Töll on sikäli ihanteellinen kilpahevonen, että se keikkuu jatkuvasti kovissakin porukoissa kärkipäässä keräten hyvin rahaa. Voittaminen on vain ollut ruunalle vaikeaa läpi uran. Nyt "tikkuun" olisi vastuksen puolesta kaikki saumat, mutta tyly fakta on, että Thomas Urhbergin suojatti on voittanut viimeisestä 22:sta startistaan vain kerran ja myös kengät jalassa se on voittanut vain kerran, vuonna 2016.

Suosikkikaksikolle otetaan suurempaan systeemiin pari varmistusta. 5-vuotiskaudellaan alisuorittanut 3 Daytona pystyisi kykyjensä puolesta pärjäämään näissä porukoissa. Viimeksi Jägersrossa ruuna menetti täysin asemansa väsyneen keulahevosen takana ja kiri kulisseissa ihan pirteällä potkulla maaliin. 4 Key Largo on tuulennopea starttari, joka saanee loistoreissun kenties johtavan takana.

Juoksunkulku: Räväkkä kiihdytys, kun radoilta 1,3,4 ja 5 ladataan. Quattro Töll on todennäköisin keulahevonen ja Uhrberg voi hyvinkin ajaa siitä mailin matkalla, vaikka Arnie Expressilla tultaisiin voimalla päälle.

Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. Daytona (9%) ja Key Largo (3%) voisivat olla rahtusen enemmän pelattuja.