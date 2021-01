Ravivihje: Toto64 Färjestad 4.1.2021

7 Engla S.S. on avauskohteen kiinnostavin pelihevonen ja alustavana nelossuosikkina kiinnostava yritys vihjesysteemien ideavarmaksi. Tamma on tehnyt jatkuvasti rankkoja juoksuja, vaikka voittoja ei ole irronnutkaan. Solvallassa se jäi 09,9-avauksessa johtavan rinnalle ja kierroskin paineltiin 12,2-kyytiä, mutta tamma punnersi umpirehdisti vielä kolmantena maaliin. Toissa kerralla se avasi ja lopetti keulasta 12-vauhtia, mutta yksi oli tuona päivänä vain parempi. Per-Olof Svantessonin ajokki on rivakka kiihdyttäjä ja ohjastajan päättäväisillä ajolinjoilla keulasuosikki. Sopivalla vauhdinjaolla tamman ohittaminen ei ole vastustajille helppoa.

Ykköshaastaja 3 Jennifer Web jatkoi Gävlessä positiivisia otteitaan, vaikka suosikkina neljänneksi jäikin. Katja Melkon valmennettava tuli kolmannesta ulkoa viimeiset 800 metriä hieman alle 14-kyytiä ja ylitti maalilinjan terävällä potkulla. Örebrossa tamma voitti johtopaikalta parastaan yrittämättä. Jorma Kontion ajokki pääsee voltistakin hyvin matkaan, mutta ei taida alussa pystyä vastaamaan juoksuratojen hevosille.

11 O.M.Gemmalla on luokkaa tähän lähtöön, mutta takarivi ja sairastauko himmentävät pelillistä mielenkiintoa. Hans Crebasin suojatti löi Engla S.S.:n lokakuun Färjestadin kisassa, mutta juoksukin onnistui tuolloin aivan nappiin. Valmentaja uskoo suojattinsa tarvitsevan muutaman startin huippukuntoon noustakseen ja taktiikka on ennakkokommentien mukaan normaalia passiivisempi. 5 Fly K.Bridge hävisi Engla S.S.:lle ja O.M.Gemmalle selvästi lokakuun lopun kilpailussa ja ravilla osat eivät taida vaihtua tässäkään. Tamma oli viimeksi oikein vaisu keulapaikalta ja on pitänyt sen jälkeen viisi viikkoa taukoa. 1 Parfym Alo hävisi joulukuun alussa kymmeniä metrejä Engla S.S.:lle, eikä esittänyt viimeksikään mitään sellaista, mikä selittäisi korkean peliosuuden.

Juoksunkulku: Juoksuradoilta avataan parhaiten. Engla S.S. hakee ravatessaan johtopaikan.

Pelijakauma: Engla S.S. (14%) on selvästi alipelattu. Parfym Alon (17%) pinnat kummastuttaa.