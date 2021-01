Ravivihje: GS75 Boden 3.1.2021

Alustavassa jakaumassa vasta kolmossuosikiksi jäänyt 8 Queen Of Knights on päivän kiinnostavimpia pelikohteita ja jää vihjesysteemeissä ideavarmaksi. Roger Nilssonin suojatti pääsi viimeksi juoksemaan ensimmäistä kertaa jenkkikärryillä keulapaikalle ja oli koko matkan kuin lentoon lähdössä irroten lopussa helposti muista. Valmentajan mukaan taktiikka on jälleen aktiivinen ja keulaan on ulkoradaltakin hyvät mahdollisuudet. Rattaille hyppäävä Magnus A Djuse ei ainakaan heikennä onnistumisen mahdollisuuksia.

Ykköshaastaja 15 Gun de Chanlecy on kapasiteetiltaan kova hevonen tähän lähtöön, mutta epävarmalle hevoselle kaikkien kiertäminen ei ole ihan yksinkertaista. Ori oli tekemässä Umåkerin 75-lähdössä huippujuoksua, mutta laukkasi harmittavasti maalisuoran alussa kärjen rinnalta. Skellefteåssa se oli paras johtavan ulkopuolelta. Ori joutuu antamaan alussa reilusti etumatkaa Queen Of Knightsille ja sen kiinni kurominen on jatkossa työläs tehtävä.

1 Silver And Gold on avannut uransa ihan asiallisesti, mutta peliosuus tuntuu turhan korkealta aikaisempia kovemmassa lähdössä. Lähtörata on tällä kertaa parempi kuin aikoihin ja ruuna pääsee reippaasti matkaan.

4 Let's Dance L.A. on riviään kyvykkäämpi hevonen. Viimeksi ruuna joutui juoksemaan 75-lähdössä aivan porukan hännillä, josta se ei innostunut ohittelemaan. 5 Boston Flip seuraili viimeksi hyvätasoisessa lähdössä kolmanneksi sisäratajuoksun jälkeen. Napakka avaaja voi saada taas tarkan juoksun, mutta voittaminen on Stefan Johanssonin suojatille harvinaista herkkua. 3 A.W.'s Kicklight teki viimeksi vahvan juoksun johtavan rinnalta ja hävisi voitonkin vasta viimeisellä satasella. Prosentin peliosuus on turhan matala. 9 Digital Asset on kyvyiltään riittävä, mutta parannettavaa on viime starttiin nähden turhan paljon. Silloin ruuna oli huonolla ravilla koko matkan.

Juoksunkulku: Silver And Gold yrittää puolustaa sisärataa Cobol Performeria ja Boston Flipiä vastaan. Jatkossa Queen Of Knights etenee voimalla kyselemään kärkipaikkaa ja ainakin kahdelta jälkimmäiseltä sen pitäisi olla tarjolla.

Pelijakauma: Queen Of Knights (18%) on keulapsyykillä maukas merkki. Silver And Gold (28%) on kummallisen paljon pelattu.